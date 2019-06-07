 Кінотеатр "Київ" повідомив про рейдерське захоплення, КМДА і Нацполіція кажуть, що це інвентаризація

Директорка культурного центру кінотеатр "Київ" Вілія Бондаренко заявила про захоплення будівлі тітушками і представниками КП "Київкінофільм", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

За її словами, "загарбники" вимагають звільнити приміщення для нового орендаря. Бондаренко стверджує, що вони виганяли співробітників і відвідувачів кінотеатру і штовхнули бухгалтера.

"Вони (загарбники. - Ред.) доводять, що вони праві, хоча в нас справа у суді – 18 червня відбудеться розгляд, до суду вони не мають права цього робити.", - вважає директорка центру.

При цьому прес-служба Київської міськдержадміністрації повідомила, що департамент комунальної власності Києва і балансоутримувач кінотеатру "Київ", комунальне підприємство "Київкінофільм" почали інвентаризацію і обстеження будівлі, пише "Інтерфакс-Україна".

Нацполіція заявляє, що напад було скоєно саме на тих, хто проводить інвентаризацію.

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"У поліцію надійшла інформація близько години тому про те, що відповідні служби Київської міської державної адміністрації проводять інвентаризацію, технічні заходи в кінотеатрі "Київ", їх супроводжувала Київська муніципальна варта, комунальне підприємство. І на них напали приблизно 20 осіб, які намагалися увірватися в приміщення. Приїхали поліцейські наші, спецпризначенці, затримали зараз цих осіб", - розповів начальник Головного управління Національної поліції в Києва Андрій Крищенко.

Він уточнив, що частина нападників розбіглася, всього затримано 10 осіб, їх доставили в райуправління поліції.

Начальник столичної поліції також зазначає, що зіткнення було короткочасним. За попередніми даними, поки ніхто не звернувся з заявами про отримані унаслідок сутичок тілесні ушкодження.

"Наскільки вже нам відомо, там були господарські відносини, були оголошені конкурси на зміну орендарів і є якісь невдоволення попереднього орендаря. Але хочу підкреслити: економічні відносини слід вирішувати в суді або провести претензійну роботу, але в жодному разі не використовувати якихось незрозумілих "тітушок", - додав Крищенко.

У прес-службі КМДА зазначають, що в квітні-травні 2019 колишній орендодавець ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" перешкоджав в доступі до комунального приміщення комісії для обстеження, за фактом чого 24 квітня і 17 травня були складені відповідні акти.

"У разі придбання квитків на сьогоднішній сеанси ви можете їх повернути. Найближчим часом кінотеатр "Київ" продовжить роботу в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

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У той же час представники колишнього орендодавця "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" вважають, що конкурс був незаконним, оскільки пройшов без передбаченого законом попереднього повідомлення, і мають намір відстоювати свої права в суді.

Нагадаємо, Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру "Київ" в оренду ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" 4 січня 1999 р. терміном на 10 років. Пізніше договір був продовжений, термін його дії закінчився 4 січня 2019 року. За даними КМДА, орендна ставка до 2019 р становила 47 тис. грн на місяць, а деякі приміщення кінотеатру здані в суборенду до 2020 року.

На початку 2019 стало відомо, що Культурному центру "Кінотеатр Київ" не продовжили договір оренди й оголосили новий конкурс.

У січні директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь повідомив, що буде проведено тендер з пошуку нового орендаря. Водночас дирекція кінотеатру зверталася по допомогу до ЗМІ і громадськості, щоб не допустити припинення роботи закладу.

16 травня 2019 року працівники ТОВ "Культурний центр" Кінотеатр "Київ" заявили, що відстоюватимуть свої права в суді.