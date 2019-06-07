 Ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше, - USAID

Така позиція була озвучена на робочій нараді представників енергетичної галузі "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики і шляхи вирішення", присвяченому запуску ринку з 1 липня 2019 року, пише Обозреватель.

На заході були присутні представники регулятора (НКРЕКУ) й енергетичних компаній. Більшість учасників зійшлися на думці, що новий лібералізований ринок необхідний Україні. Крассимір Канів, Старший економіст з питань енергетики USAID, оцінюючи ступінь підготовки ринку до запуску заявив: "Ми не віримо, що ринок з 1 липня може не запрацювати! Провал ринку - неможливий".

Ринок дозволить посилити конкуренцію в українській енергетиці. Це також було предметом обговорення учасників зустрічі. "Заява, що немає конкуренції - неправильна. Конкуренція є вже зараз". - зазначив Крассимір Канів.

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"Ринок сегментований. І в кожному сегменті вже є конкуренція. А коли почнеться імпорт, то конкуренція буде ще суттєвішою. Сьогодні українським трейдерам важливо і потрібно отримати досвід роботи в ринку. Коли разом з інтеграцією в Європу прийдуть європейські трейдери, українці вже вмітимуть працювати і конкурувати", - підкреслив він.

Канів також зазначив, що в майбутньому ціни на електроенергію впадуть. І причина зниження цін саме в конкуренції. Щодо термінів введення ринку представник USAID підкреслив, що ринок необхідно вводити якомога швидше. "Той, хто говорить, що ринок потрібно відкласти - глибоко помиляється. Ринок потрібно вводити якомога швидше", - впевнений експерт.

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Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати відповідно до стандартів ЄС, має бути введений 1 липня 2019, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Введення ринку є умовою програми співпраці України з МВФ, згідно з якою наша країна отримає цього року 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

Як повідомлялося, на засіданні Кабінету Міністрів України від 5 червня були прийняті постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами" .