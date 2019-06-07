 Ринок електроенергії потрібно вводити якомога швидше, - USAID

Така позиція була озвучена на робочій нараді представників енергетичної галузі "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики і шляхи вирішення", присвяченому запуску ринку з 1 липня 2019 року, пише Обозреватель.
На заході були присутні представники регулятора (НКРЕКУ) й енергетичних компаній. Більшість учасників зійшлися на думці, що новий лібералізований ринок необхідний Україні. Крассимір Канів, Старший економіст з питань енергетики USAID, оцінюючи ступінь підготовки ринку до запуску заявив: "Ми не віримо, що ринок з 1 липня може не запрацювати! Провал ринку - неможливий".
Ринок дозволить посилити конкуренцію в українській енергетиці. Це також було предметом обговорення учасників зустрічі. "Заява, що немає конкуренції - неправильна. Конкуренція є вже зараз". - зазначив Крассимір Канів.
"Ринок сегментований. І в кожному сегменті вже є конкуренція. А коли почнеться імпорт, то конкуренція буде ще суттєвішою. Сьогодні українським трейдерам важливо і потрібно отримати досвід роботи в ринку. Коли разом з інтеграцією в Європу прийдуть європейські трейдери, українці вже вмітимуть працювати і конкурувати", - підкреслив він.
Канів також зазначив, що в майбутньому ціни на електроенергію впадуть. І причина зниження цін саме в конкуренції. Щодо термінів введення ринку представник USAID підкреслив, що ринок необхідно вводити якомога швидше. "Той, хто говорить, що ринок потрібно відкласти - глибоко помиляється. Ринок потрібно вводити якомога швидше", - впевнений експерт.
Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати відповідно до стандартів ЄС, має бути введений 1 липня 2019, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Введення ринку є умовою програми співпраці України з МВФ, згідно з якою наша країна отримає цього року 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.
Як повідомлялося, на засіданні Кабінету Міністрів України від 5 червня були прийняті постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами" .
Но вас на лахте это интересовать не должно, После массовых сокращений пригожинских перевели на работу по совместительству, и у меня есть этому доказательства.
Статьи о мед реформе Супрун появляются на форуме каждый день, но именно сегодня, в пятницу, в статьях о медфреформе толпы ваших, лахтинских, г*овноротых. Что означает, что на лахте прошли массовые сокрашения, и пригожинские теперь работают
по-совместительству.
Денег запоребриком нет, кончаются денежки, и это только начало.
Скоро вас, г*вноротых, начнут прсто топить, как кутят, питерских - в Фонтанке, донецких - в Донце.
Нужно читать "В Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться своевременно"
P.S. Очень беспокоюсь за Шария, который, по-слухам, новую партия решил основать. С установлением европейского энергорынка у спонсора Шария на Шария попросту не будет лишних денег, и этот жалкий поц будет просить подаяния на польских рынках, пока ему не поддадут под зад ногой и не отправят к праотцам, как надоевшую и скучную сволочь.
Агентов Шария, судя по роликам, выложенным в youtube, принято ныне в Украине бить до ногами. Правда, пока не до смерти...
Правда, вопрос как он Ротердам+ без рынка отменять собирается?
Но, это уже "не ваше дело" и "я вам ничего не должен".
Игрь Валерич ради этого рынка лохторат развел!!!)))
ЗЕ не позволит вам этого!)))