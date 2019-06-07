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Все про:Зеленський (1621) Антикорупційний суд (404) Данішевська (20) Танасевич Олена (3)

 Зеленський обговорив запуск роботи Антикорупційного суду з його керівництвом і головою Верховного Суду. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Верховного Суду Валентиною Данішевською та головою Вищого антикорупційного суду Оленою Танасевич. Під час зустрічі йшлося про початок роботи Антикорупційного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський обговорив запуск роботи Антикорупційного суду з його керівництвом і головою Верховного Суду 01

"Хочемо допомогти Антикорупційному суду вирішити проблеми для якнайшвидшого початку роботи", – підкреслив Глава держави. Під час зустрічі наголошувалося, що ефективна діяльність антикорупційних органів України є вимогою суспільства.

Також учасники обговорили стан готовності Вищого антикорупційного суду до початку роботи 5 вересня, зокрема проблеми з приміщенням та робочими місцями для суддів.

Закон України "Про Вищий антикорупційний суд" встановлює чіткі вимоги до розміщення установи. Так, приміщення суду оснащуються сучасними засобами для гарантування особистої безпеки суддів та збереження документації. Також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та судові палати Вищого антикорупційного суду не можуть розміщуватися в одній будівлі, зокрема разом з іншими судами та їхніми апаратами.

Зеленський обговорив запуск роботи Антикорупційного суду з його керівництвом і головою Верховного Суду 02

У 2018 році Кабінет Міністрів України виділив 2 будівлі для Вищого антикорупційного суду, які наразі є непридатними та потребують тривалого капітального ремонту. Для тимчасового розміщення Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати Державна судова адміністрація України надала приміщення Печерського районного суду міста Києва. Однак це не узгоджується з вимогами статті 15 Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забезпечення початку роботи Антикорупційного суду - одне із зобов'язань України, - представники МВФ зустрілися з керівництвом Державної судової адміністрації

За словами Олени Танасевич, невирішене питання з приміщенням може призвести до зриву початку роботи Вищого антикорупційного суду. Водночас вона повідомила, що з боку ВАКС вживаються всі необхідні заходи для вчасного початку роботи суду.

Зеленський обговорив запуск роботи Антикорупційного суду з його керівництвом і головою Верховного Суду 03

Для вирішення проблеми з розміщенням суду за дорученням Президента України знайдені та напрацьовані конкретні пропозиції, реалізація яких розпочнеться вже найближчим часом. Зеленський наголосив на готовності вживати всіх заходів, необхідних для забезпечення належного функціонування Антикорупційного суду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131219
 
 
 Топ коментарі
 
аваков решил начать неделю прайда пораньше... против Пороха.
За то что тот высказался ПРОТИВ предложения вазелина "не стрелять"
Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда - Цензор.НЕТ 6057
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Зуб даёте? Я заскринил Ваш пост. Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда - Цензор.НЕТ 9435
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аваков решил начать неделю прайда пораньше... против Пороха.
За то что тот высказался ПРОТИВ предложения вазелина "не стрелять"
Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда - Цензор.НЕТ 6057
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А плохо не причем по вашему))Ах да он же практически Ким чудыр,если слушать порохнявую рать.И да слабаков это министр от калолиции,про которую падрубий принес подписи.Что мешает соевой калалиция проголосовать за его отставку?.
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Опять мимо порохня.Леха дурчеренко.Чем вам не пример.Целовался в засос с овощем,носил георгиевские тряпки и вдруг на минуточку стал зам Фракции соевых.Еще примеры нужны.Любить Украину и помогать тем кто нас защищает это не значит быть в бар.Но вам этого увы не понять.
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кацапе, то что ты раньше орал за вовку путина - это не секрет. Сейчас ты орешь что "в Ураине гражданская война" и выступаешь за запрет стрелять по боевикам рашки, и ЗА референдум о мире с рашкой.
Одно не понятно.. это ты делаешь за деньги, или просто уродилось такое?))
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Ну чего ж вы мелочитесь так.Я пишу лично из кабинета *****))))
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неужто унитаз допустили вылизывать?) Браво.. это ерунда для фуйла, но заслуженная награда для тебя Зеленский обсудил запуск работы Антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного Суда - Цензор.НЕТ 4229
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они все такие урожденные...новый вид,выведенный телевизором.
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Це не націоналісти, а ватани на зарплаті. Звичайна аваковська ТІТУШНЯ.
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Они от Пороха требуют ареста Пороха? Интеллектуалы, не правда ли?
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Я теж дивуюсь шо Вовочка не в рубашоночкє. Щось в лісі здохло, або ми його таки дістали.))
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Рубашку шаурмой заляпал, пришлось напялить галстук и лапсердак.
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Как раз Порошенко будет первым клиентом.
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И это прекрасно.Затем кучма,ахмет,бойко....Цепочка длинна.
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В Верховном Суде лежат иски з зелепуту и тут ему вдруг резко засчесалось пообщаться с судьями)
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зеленский обсудил запуск антикорупционного суда со своим руководством
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если посадок не будет не будем за его партию голосовать.....
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и не надейся. из посадок будут разве что только лесопосадки.
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.......чтоб кого то посадить,сперва нужно осудить......ну а чтобы осудить, сперва нужно дело сшить......чтобы дело гладко сшить, и в суде не развалить .......додумайте дальше сами.....
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Я чомусь зразу прочитав ;Антиконституційного;
Подумав, і зрозумів що у відношенні до Зеленського цілком влучно.
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Все украинское общество кипит от заявлений этого дебила о потере контроля Россией над повстанцами Донбасса, а оно молчит и проводит совещания с судьями. А отвечать за эти заявления оно не собирается?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорив запуск роботи Антикорупційного суду з його керівництвом і головою Верховного Суду. ФОТО
 
 
 
 
 
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