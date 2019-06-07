 ЦВК має всі інструменти для своєчасної та якісної підготовки до виборів у Раду, - Мінекономрозвитку

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінекономрозвитку надало ЦВК офіційне роз’яснення про те, що норми Закону "Про публічні закупівлі" не поширюються на виготовлення бланків документів, що мають спеціальні елементи захисту а також бланків документів суворої звітності (в даному випадку - виборчі бюлетені). Не може бути жодних сумнівів в тому, що ЦВК друкує саме бланки документів, а не самі документи. Відтак, у ЦВК немає потреби проводити відкриті торги на закупівлю послуги друку бюлетенів", - сказано в релізі.

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Крім того, сьогодні набув чинності указ Мінекономрозвитку, який дозволяє Центрвиборчкому розбити великі закупівлі на малі і укладати прямі договори без оголошення тендеру.

"Наразі ЦВК має всі інструменти для вчасної та якісної підготовки до позачергових виборів народних депутатів 21 липня", - зазначили в міністерстві.