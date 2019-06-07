 Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.
"Станом на 16.00 до шпиталю поступили ще троє військовослужбовців. Це постраждалі внаслідок нічного обстрілу позицій об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Нагадуємо, що сьогодні вночі ворог підступно обстріляв наші позиції, внаслідок чого загинуло двоє воїнів та 11 бійців дістали бойові травми та поранення різної важкості. Ми маємо беззаперечні докази застосування ворогом артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями. Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, об’єднаними силами було негайно застосовано вогневі засоби ураження у відповідь. Наголошуємо, що вогонь російських окупантів не залишається безкарним", - заявив Сирський.
"Сили і засоби ООС перебувають у повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору. Ми, об'єднані сили, поза політикою, в своїх діях керуємося військовою присягою, законом України, мінськими домовленостями і міжнародним гуманітарним правом. За нами правда, ми захищаємо рідну землю, тому перемога буде за нами", - резюмував Сирський.
Як повідомлялося раніше, 6 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Загинули бійці полку НГУ "Азова" Дмитро Пругло (Круглий), йому було 28 років, а також 23-річний Максим Олексюк (Максон).
В реальности рашистскую батарею обнаружили, сообщили наверх... а там ничего не предпринимали, пока не погибли бойцы Азова под ударом этой батареи
Если бы уничтожили батарею в момент сосредоточения ночью то понятно что никто из наших не погиб бы
После волны возмущения в интернете - адекватный ответ.
С таким гавнокомандующим, как Зе, мы далеко не уйдем.
Зе, погибшие на твоей совести!
Так, вот тут даже на Цензоре была статься, что этот паркетный подонок Сырский предоставил свою декларацию за прошлый год, так вот при доходах в 500 тысяч в год (зарплата его около 50 тыс. грн в месяц) он ещё и взял в ведомстве Генштааба материальную помощь в размере 1200 грн.
О чём это говорит?
О том, что это старый коррупционный кадр и не имеет ни чести ни совести.
Как думаешь, этот подонок без чести и совести, будет думать о вверенных ему солдатах?
Да никогда. Он срал на них. И продолжает в лучших старых брехливых традициях, только брехать и вешать лапшу людям.
Если Зеленский не снимет этого кадра, то он такой же как и Порошенко и на нём можно ставить крест.
Главнокомандующий - это Зе.
І тільки гниди можуть тепер робити крайніми військових які виконали НАКАЗ.
а порох уже в ростове,ты сам постил момент побега и дату указывал.
Оркам дали три дня на "скласти зброю" а потім гнали до кордону.
Я не вірю.
Якби відповідали - стільки жертв не було б.
Как я поняла из сообщений на ЦН, сепврская движуха была замечена три(!) дня назад и было очевидно, что рано или поздно обстрелы будут......., НО кто-то(?) протупил и сразу не отреагировал - из-за этого погибшие и раненные......., а потом пошли уже сообщения от штаба/командующего ООС и некоторых блогеров об ответке
КОГО ВИ ПІД.РАСИ ХОЧЕТЕ НАЄ.АТИ. В РЕЗУЛЬТАТІ ЗНОВУ Ж ВАШИХ ПЕРЕМОВ В МІНСЬКУ ВЖЕ ХЛОПЦІ ЗАГИНУЛИ??????????????????????