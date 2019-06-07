EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  8170  52
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5190) Донбас (12076) втрати (1343) операція Об'єднаних сил (1246) Олександр Сирський (7)

 Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь"

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський заявив, що сили і засоби ООС перебувають у повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

"Станом на 16.00 до шпиталю поступили ще троє військовослужбовців. Це постраждалі внаслідок нічного обстрілу позицій об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Нагадуємо, що сьогодні вночі ворог підступно обстріляв наші позиції, внаслідок чого загинуло двоє воїнів та 11 бійців дістали  бойові травми та поранення різної важкості. Ми маємо беззаперечні докази застосування ворогом артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями. Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, об’єднаними силами було негайно застосовано вогневі засоби ураження у відповідь. Наголошуємо, що вогонь російських окупантів не залишається безкарним", - заявив Сирський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На обстріли РФ під Новолуганським ми дали адекватну відповідь, - штаб ООС. ВIДЕО

"Сили і засоби ООС перебувають у повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору. Ми, об'єднані сили, поза політикою, в своїх діях керуємося військовою присягою, законом України, мінськими домовленостями і міжнародним гуманітарним правом. За нами правда, ми захищаємо рідну землю, тому перемога буде за нами", - резюмував Сирський.

Як повідомлялося раніше, 6 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Загинули бійці полку НГУ "Азова" Дмитро Пругло (Круглий), йому було 28 років, а також 23-річний Максим Олексюк (Максон).

Командувач ООС Сирський: Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131216
 
   
 Топ коментарі
 
брешет эта паркетная тварь... Ибо тогда бы не было потерь у Азова...
В реальности рашистскую батарею обнаружили, сообщили наверх... а там ничего не предпринимали, пока не погибли бойцы Азова под ударом этой батареи
 показати весь коментар
 
ага, только сообщали, что из Киева запретили открывать огонь.
После волны возмущения в интернете - адекватный ответ.

С таким гавнокомандующим, как Зе, мы далеко не уйдем.

Зе, погибшие на твоей совести!
 показати весь коментар
 
Он же пишет,что ответили огнем после их обстрела,поэтому погибли наши воины.
Если бы уничтожили батарею в момент сосредоточения ночью то понятно что никто из наших не погиб бы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
брешет эта паркетная тварь... Ибо тогда бы не было потерь у Азова...
В реальности рашистскую батарею обнаружили, сообщили наверх... а там ничего не предпринимали, пока не погибли бойцы Азова под ударом этой батареи
 показати весь коментар
 
 
Он же пишет,что ответили огнем после их обстрела,поэтому погибли наши воины.
Если бы уничтожили батарею в момент сосредоточения ночью то понятно что никто из наших не погиб бы
 показати весь коментар
 
 
они так могут и до киева доехать если огонь не открывать )
 показати весь коментар
 
 
Ну пусть едут)) Раньше сядут раньше выйдут))
 показати весь коментар
 
 
То есть нужно ждать, пока рашисты ударят из батареи, поубивают наших солдат, аж тогда что то предпринимать, то есть это нормально?
 показати весь коментар
 
 
Абсолютно ненормально!Я удивляюсь почему не уничтожили их в момент когда они приехали,потому что все основания для этого как оказывается были и не надо было ждать пока убьют наших.Но видимо действительно вышестоящее начальство струсило
 показати весь коментар
 
 
Два дуралея - арта стреляет с закрытых позиций - ее не возможно обнаружить до того как она начала стрелять
 показати весь коментар
 
Ее обнаружили еще когда ехала в район из которого вела огонь
 показати весь коментар
 
безпилотники обнаружили Доник писал на ФБ
 показати весь коментар
 
Какой хороший командующий был Наев.................
 показати весь коментар
 
 
а ну предоставь доказательсва и кто из Киева запретил правдолюб.
 показати весь коментар
 
Они сейчас не о погибших по их вине солдатах украинских думают. У них сейчас задача генералисимуса ЗЕ прикрыть от критики, за его предательство.
 показати весь коментар
 
Какие потери ? Они отдали приказ стрелять, когда сепаратисты уже отстрелялись и уехали.
 показати весь коментар
 
ага, только сообщали, что из Киева запретили открывать огонь.
После волны возмущения в интернете - адекватный ответ.

С таким гавнокомандующим, как Зе, мы далеко не уйдем.

Зе, погибшие на твоей совести!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты знаешь, может Зеля и чмо, как ты пытаешься тут доказать. Но этот паркетный дегенерат - нынешний командующий силами ООС был назначен лично верховным главнокомандующим на тот Момент Порошенко.
Так, вот тут даже на Цензоре была статься, что этот паркетный подонок Сырский предоставил свою декларацию за прошлый год, так вот при доходах в 500 тысяч в год (зарплата его около 50 тыс. грн в месяц) он ещё и взял в ведомстве Генштааба материальную помощь в размере 1200 грн.
О чём это говорит?
О том, что это старый коррупционный кадр и не имеет ни чести ни совести.
Как думаешь, этот подонок без чести и совести, будет думать о вверенных ему солдатах?
Да никогда. Он срал на них. И продолжает в лучших старых брехливых традициях, только брехать и вешать лапшу людям.
Если Зеленский не снимет этого кадра, то он такой же как и Порошенко и на нём можно ставить крест.
 показати весь коментар
 
 
командует главнокомандующий и он несет всю ответственность.

Главнокомандующий - это Зе.
 показати весь коментар
 
 
Армія виконує НАКАЗИ. Наказав бунапарт зеля "не стрелять" вони й не стріляли.
І тільки гниди можуть тепер робити крайніми військових які виконали НАКАЗ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Коли гнида Порошенко реально віддав наказ не стріляти, ти тоді радів...
Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь" - Цензор.НЕТ 2275
 показати весь коментар
 
алё...речь идет о ночных погибших в результате бездумных действий нгш при зелебене...
а порох уже в ростове,ты сам постил момент побега и дату указывал.
 показати весь коментар
 
 
Не був би ти зебілом щоб не брехав. Це був ультиматум перед наступом.
Оркам дали три дня на "скласти зброю" а потім гнали до кордону.
 показати весь коментар
 
 
В одностороннем порядке прекращают огонь или прекращают огонь в ответ?
 показати весь коментар
 
разговор о том,что запретили открывать огонь из киева,а сей генерал находится в оос,а не в киеве.подмена понятий-основной инструмент пригожинских воронов.
 показати весь коментар
 
 
А чому Доник пише інше ? Що є пряма заборона з Києва.
Я не вірю.
Якби відповідали - стільки жертв не було б.
 показати весь коментар
 
 
Vedanta,
Как я поняла из сообщений на ЦН, сепврская движуха была замечена три(!) дня назад и было очевидно, что рано или поздно обстрелы будут......., НО кто-то(?) протупил и сразу не отреагировал - из-за этого погибшие и раненные......., а потом пошли уже сообщения от штаба/командующего ООС и некоторых блогеров об ответке
 показати весь коментар
 
 
Донік писав про удар на випередження. А можна тільки удар у відповідь.
 показати весь коментар
 
Пора запретить пользоваться мобилами на передке
 показати весь коментар
 
Ясен перец мобилы виноваты. Не зебильные приказы а мобилы...
 показати весь коментар
 
 
Эта батарея была выявлена 3 раза при перемещении - может подходящее место для пикника искала? хн...
 показати весь коментар
 
 
А превентивный удар нельзя было провести, что-бы своих людей сберечь? Тем более пишут, что возможность была, а не ждать пока погибнут люди.
 показати весь коментар
 
 
что бы уменьшить потери на фронте нужно не трещать по телефону на передовой При современных средствах радиолокации звонок по телефону это самоубийство
 показати весь коментар
 
 
Это просто кабздец какой то!!! Это чмо врет! В фейсбуке воин с нулевки написал, что развертывание этой батареи видели не один раз! И за ними ДОЛГО наблюдали... А когда она развернулась на боевой, наши запросили помощь арты... НО , С ВЫШЕ послупил прямой приказ не открывать огонь!!! Причем со всеми устрашилками... Так что эта козлина ******! Если бы наша арта ухекала эту батарею еще при развертывании(согласно Минским договоренностям), то ни один из наших воинов не погиб! Вот в чем правда! Ничего... прийдет и на нашу улицу праздник.
 показати весь коментар
 
 
похоже, что какой-то вредитель из Киева отдает преступные приказы, не давая уничтожить врага до того, как он открыл огонь по нашим позициям.. Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь" - Цензор.НЕТ 4065
 показати весь коментар
 
 
мы знаем, кто этот вредитель. Из двух букв.
 показати весь коментар
 
 
Пане Сирський,що таке" підступно".Викиньте це слово з свого лексикону.Це ж, як я розумію, війна .Ми добре памятаємо підступнісь москалів у всій нашій історії,в т. числі і під Іловайськом.А ви памятаєте?Не ображайтесь,будь ласка.
 показати весь коментар
 
 
Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь" - ИДИОТ! И сколько погибло со стороны сепаров? Сколько было уничтожено ИХ техники? ********!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И кому выгодно ставит под сомнение слова военных с ООС, а именно командующего ООС и штаба ООС,- порохоботам, типа "известного" активиста Доника и ольгинцам.
 показати весь коментар
 
 
Кровь украинцев на руках Зе... Он непосредственно отдал приказ - не стрелять... Пусть теперь САМ посмотрит в глаза матерей,жен, детей погибших этой ночью... Бумеранг не за горами...
 показати весь коментар
 
 
Ну, не сволочи - пять лет пидступно стреляют? Но, ниче, доказательства у нас есть, нужно только разузнать на куда с ними идти.
 показати весь коментар
 
Правильно - і нехай говноЗекомандувач хоч 1000 разів говорить про припинення вогню!
 показати весь коментар
 
ГОДИНУ вівся обстріл, коли заїзжали ті під.ри на позиції їх бачили і доповідали керівництву та просили дозволу на ураження , дозволу на відповідь не було.

КОГО ВИ ПІД.РАСИ ХОЧЕТЕ НАЄ.АТИ. В РЕЗУЛЬТАТІ ЗНОВУ Ж ВАШИХ ПЕРЕМОВ В МІНСЬКУ ВЖЕ ХЛОПЦІ ЗАГИНУЛИ??????????????????????
 показати весь коментар
 
а ну ка умники с европейского выбора расскажите нам как ночью можно увидеть батарею 122 мл гаубиц и сразу ее уничтожить. это прохосрань не дшк и не миномет 8о у нее радиус стрельбы чуток побольше минимум 11 километров . ну понятное дело Зеленский запретил стрелять эти долбодятлы выкатили гаубицу на прямую наводку и с расстояния 400 метров начали стрелять . а наши ребята в это время звонили в Киев и просили разрешения открыть огонь . кому вы это рассказываете идиоты?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомандувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь"
 
 
 
 
 
 вгору