 Пропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв. ІНФОГРАФІКА

Про це він написав на в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми завжди готові до переговорів, але виключно в тристоронньому форматі, будь-які нові контракти мають укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів", - зазначив він.
Коболєв нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув контракт, визнавши низку його умов дискримінаційними. Арбітраж зобов’язав росіян продавати Україні газ в першому кварталі за $300, а в другому - за $221. Але робити це вони чомусь відмовляються.
Як зазначив глава НАК, натомість українська компанія купує газ в Європі суттєво дешевше: в першому кварталі – за $259, в 2 кварталі – за $212, липнева ціна - $178.
У НАК підсумували, що в цей час складно оцінювати пропозицію "Газпрому", оскільки неясно, яку саме суму він пропонує знизити на 25% і на яких умовах. Але, так чи інакше, пропозиція "Газпрому" виглядає куди менш привабливо, ніж ціни, доступні для України на європейському ринку.
"За яких умов Газпром, який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Пробачення боргу Газпрома Нафтогазу, відмовиться від будь-яких арбітражів, не застосовування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України – втрати та повернення у повну залежність від Кремля", - вважає Коболєв.
Раніше в п'ятницю глава правління "Газпром" Олексій Міллер заявив про готовність почати переговори про прямі поставки в Україну, які дозволять знизити ціну на газ для споживачів на 25% від існуючої, і пов'язав їх з переговорами про продовження транзиту на період після 2019 року.
Міллер висловився за прямі переговори з Києвом щодо газових питань, тоді як останні роки сторони зустрічаються переважно в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії.
він же заважає путєну гроші на війну заробляти!
Тогда все очень быстро вылетят.
В Европе туркменский газ! Газпром выкупил его весь за бесценок и выдает за свой. Потому, как "свою" ГТС газпром отказывается сдавать в аренду, туркменам некуда деваться. А Украина, вместо того, чтоб поступить с расисянскими федерастами так же, пытается какие-то договора заключать.
Кроме того, пикантность ситуации заключается в недоговороспособности Миллера, его, вроде как, ***** увольняет. Само ***** даже по первобытным расиянским "законам" нелегитимно, так еще и полууволеный Миллер позволяет себе рот открывать.
Сам разберешься если не дурак.
Так, это понятно!
Он ещё не раз макнёт Газпром.
И когда это было, чтобы Газпром предлагал скидку, да ещё уговаривал покупать газ у него?
А нас, украинцев?
Или для него важен сам процесс для обоснования премий?
А то взяли, хахлы, моду, старшим товарищам перечить.
дел не нужно иметь...
процветающих республиках имеет какой другой смысл?
а то вот ето "Если они в качестве компенсации за войну будут даром отдавать" как то никак...
тоже немножко шахтер - а уровень то какой!
яныку еще три ходки до него....
Гори все синим пламенем!
Помирать, так вместе с Газпромом.
Да?
а люди без кацапской помойки проживут....
ДОСИТЬ вже.
послати росію подалі. і забути.
Я не знаю конкретно на кого работает эта тварь, но знаю твердо одно - это не государство Украина.
Самое обидное то, что мы с этим говном и сделать то ничего не можем. Его нам назначили, ему платят ох....ную зарплату, оно делает все шо хочет, а цены растут у нас, пересичных украинцев!
Или ума трохи вам не хватает, шобы не писать подобную ерунду...
Выбирайте сами.
Инцидент произошел 7 июня 2019 годав 6:35 утра по московскому времени. В юго-восточной части Восточно-Китайского моря двигались параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота и авианосная ударная группа ВМС США. По данным ТОФ, крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от российского корабля. Чтобы избежать столкновения, экипаж "Адмирала Виноградова", обосравшись, был вынужден совершить экстренное маневрирование.
Коблику пора уже переговоры насчет транзита вести, а не влезать в чужую тему Оппоблока.
Здесь сверху уже давал ссылку на газовую биржу, где видно сколько и почем импортировали и по какой цене реализовывался газ (различный отдельно природный и сжиженный).
Еще выше упоминались законы Бернулли и Авогадро и рыночной экономики.
Вот зрада так зрада.
ли он будет или африканский, норвежский можно и по земле провести - не суть разница,
но он будет, а не - кацапскую трубу нюхайте - дали кацапы, не дали ....
ну уже не знаю как кому, но если я кому морду бью, то покупаю у другого....
кого выбрали тот пусть и договорняки плетет с коломойского одобрямса...
иногда и херни взад не отлупливается...
ну и как с вами, кацдебилами, говорить?
може мне еще хречу за тебя пережевать и выхлоп тебе в рот положить?
при адекватной работе модера он не нужен.
винущувати модератор - це його робота...
розумію не завжди і не всюди встигае - так на то е рада форрумчан.
віддавати функцію "спам" на розсуд форрумчан вважаю не дуже вірним рішенням - тут кацапні не міряно і вони спамять людей.