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 Пропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв. ІНФОГРАФІКА

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що в реченні "Газпрому" знизити ціну на газ для України криються неприйнятні умови.

Про це він написав на в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми завжди готові до переговорів, але виключно в тристоронньому форматі, будь-які нові контракти мають укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів", - зазначив він.

Коболєв нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув контракт, визнавши низку його умов дискримінаційними. Арбітраж зобов’язав росіян продавати Україні газ в першому кварталі за $300, а в другому - за $221. Але робити це вони чомусь відмовляються.

Читайте також: Санкції підуть на користь "Газпрому", - Коболєв розповів про деталі законопроекту сенаторів США проти "Північного потоку-2"

Як зазначив глава НАК, натомість українська компанія купує газ в Європі суттєво дешевше: в першому кварталі – за $259, в 2 кварталі – за $212, липнева ціна - $178.

Пропозиція Газпрому про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв 01

У НАК підсумували, що в цей час складно оцінювати пропозицію "Газпрому", оскільки неясно, яку саме суму він пропонує знизити на 25% і на яких умовах. Але, так чи інакше, пропозиція "Газпрому" виглядає куди менш привабливо, ніж ціни, доступні для України на європейському ринку.

"За яких умов Газпром, який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Пробачення боргу Газпрома Нафтогазу, відмовиться від будь-яких арбітражів, не застосовування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України – втрати та повернення у повну залежність від Кремля", - вважає Коболєв.

Раніше в п'ятницю глава правління "Газпром" Олексій Міллер заявив про готовність почати переговори про прямі поставки в Україну, які дозволять знизити ціну на газ для споживачів на 25% від існуючої, і пов'язав їх з переговорами про продовження транзиту на період після 2019 року.

Міллер висловився за прямі переговори з Києвом щодо газових питань, тоді як останні роки сторони зустрічаються переважно в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії.

Читайте: У липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн, - Коболєв

Пропозиція Газпрому про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131212
 
   
 Топ коментарі
 
даже если бы оно выглядело более привлекательно - с кацапляндией никаких
дел не нужно иметь...
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Сразу видно кацапское быдло на этой ветке. Коболев указал на цену газа из Европы, которая самая низкаяч, и вы, кацапня обосранная, срущая на Коболева, прокукарекайте, почему цена от газпромв в 315 баксой выгоднее, чем 178 из Европы, да еще Украина должна простить кацапне 2,56 лярда баксов долга? Очнитесь ЗЕбилы и кацапы, а то вас, шакалов начнут отлавливать и немножко вешать.
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Уважаю Коболева.
Он ещё не раз макнёт Газпром.
И когда это было, чтобы Газпром предлагал скидку, да ещё уговаривал покупать газ у него?
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зелебобіки, коли ви вже його приберете?
він же заважає путєну гроші на війну заробляти!
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Потерпи до парламентских.
Тогда все очень быстро вылетят.
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кацапы,задуйте газ с любыми скидками своему ***** в жопу!
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а в Европе простите газ из какой страны неужели ЮАР?????? и не верю я что там в Европе вот просто так от души без накруток и процентов за посредничество не продавали нам ГАЗ ИЗ РОССИИ НЕ ВЕРЮ Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 2136
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Россия поставляет в Европу чуть больше 33% со всего импортированого Европой газа. Остальное - Норвегия, Алжир, Ливия и США.
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веришь/не веришь...есть спрос,есть предложения.кто предлагает ниже цену-тот и продает.остальные тупо заполняют гтс.а она не резиновая,когда приход больше расхода-надо чтото срочно предпринимать.для того и спотовые цены на газ,шоб желающий помог быстро освободить обьемы Пропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9220.обычная физика,законы бернулли и авогадро и рыночная экономика
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а вам не приходило в голову что россия продает той же германии газ по 100, а украинцам, по братски, - по 200?? ведь почему то договор в стокгольме признан кабальным...
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Любимый миф расиянчиков о своем газе практически у всех продавцов.
В Европе туркменский газ! Газпром выкупил его весь за бесценок и выдает за свой. Потому, как "свою" ГТС газпром отказывается сдавать в аренду, туркменам некуда деваться. А Украина, вместо того, чтоб поступить с расисянскими федерастами так же, пытается какие-то договора заключать.
Кроме того, пикантность ситуации заключается в недоговороспособности Миллера, его, вроде как, ***** увольняет. Само ***** даже по первобытным расиянским "законам" нелегитимно, так еще и полууволеный Миллер позволяет себе рот открывать.
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Ну шо лехторат квартала,помогли вам кацапы??
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ти старайся краще, а то гигнеться ваша расісюшка нахрін
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Пофиг твои рассуждения. Ты же справку так и не показал ))
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Кобель добрый ? )) Когда лимоны себе на зарплату начисляет ))
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Это он про себя говорит?
Так, это понятно!
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Уважаю Коболева.
Он ещё не раз макнёт Газпром.
И когда это было, чтобы Газпром предлагал скидку, да ещё уговаривал покупать газ у него?
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Газпром макнет.
А нас, украинцев?
Или для него важен сам процесс для обоснования премий?
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Премьер-министр Толя Шарий уберёт этого неудобного выскочку. Зеля зуб даёт.
А то взяли, хахлы, моду, старшим товарищам перечить.
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даже если бы оно выглядело более привлекательно - с кацапляндией никаких
дел не нужно иметь...
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Можно. Если они в качестве компенсации за войну будут даром отдавать.
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мне непонятно слово "даром", може оно в маладых
процветающих республиках имеет какой другой смысл?
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В качестве компенсации за войну,тебе тоже не понятно ?
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если бы вы немного яснее выражались - то и вопросов бы не возникало.
а то вот ето "Если они в качестве компенсации за войну будут даром отдавать" как то никак...
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Ничего сложного написано не было. Уровень пятого класса по осмыслению.
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та и не спорю - продавец пива возле шахты
тоже немножко шахтер - а уровень то какой!
яныку еще три ходки до него....
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Верно.
Гори все синим пламенем!
Помирать, так вместе с Газпромом.
Да?
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с гаспромом ты будешь помирать в своем казлароговске-хрустальном,
а люди без кацапской помойки проживут....
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Это анусоротое дерьмо еще что-то смеет извергать из своей вонючей барыжной клоаки? На одном суку с ********** порошепнко и остальной швалью должен болтаться!!!
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Зебіл, ти графіки бачив? Поясни у чому Коболєв не правий?
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ото такі зебіли ,котрі вміють лише наклейки на пиві відрізняти, і то не всі, і вибрали нам зеленастого, які воно може графіки зрозуміти? та їм років 30 лише треба пояснювати ,чим ринкова економіка відрізняється від соціалізму....поймуть не всі
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Если как говорит Коболев, мы сейчас закупаем газ дешевле, то почему коммунальные тарифы так выросли? Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 4116
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Германия закупает еще дешевле а тарифы для населения в 2,6 раза выше... Зрада?
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Розумна людина розуміє, що європейські ціни, названі Коболєвим, вони однакові і для українців, і, приміром, для поляків зі словаками. Але поляки зі словаками платять за газ значно більше... Інше питання, що вони спалюють його менше завдяки утепленню будинків, відмові від центрального опалення та іншим енергозберігаючим технологіям. І тут наш уряд якраз не зробив НІФІГА. Скільки старих хрущовок за 5 років утеплили по Україні? Скільки багатоповерхівок перевели з централізованого опалення на економні міні-котельні?
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а до чого тут "європейські ціни, названі Коболєвим" , якщо нам кажуть що для населення використовується виключно український газ ? Пропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2563
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а схерали государство должно заботиться об экономии граждан? Хочешь экономить - оторви попу и сам что-то делай.
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Знижка на газ обішлась нам в тисячі загиблих та втарченими територіями.
ДОСИТЬ вже.
послати росію подалі. і забути.
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боюсь,що забути расєю найближчим часом не дуже вийде, враховуючи КОГО зебєня розставляє на посади, про методи я взагалі мовчу
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мені дивно, що зебенята, які в Петьки і натяк на щось не пропускали, зараз десь на рожевих хмарках відпочивають і бавляться в своїх мріях
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Не верю я этому перцу. Ни единому слову вылетающему из его рота я не верю.
Я не знаю конкретно на кого работает эта тварь, но знаю твердо одно - это не государство Украина.
Самое обидное то, что мы с этим говном и сделать то ничего не можем. Его нам назначили, ему платят ох....ную зарплату, оно делает все шо хочет, а цены растут у нас, пересичных украинцев!
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а бойкі з медведчуком віриш? а кучмі рижому,що пропонує перестати стріляти у відповідь,віриш?
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Если я не верю этому опарышу, то я обязательно, в противовес ему, должен верить бойке с медведчуком?! Странная у вас логика, девочка... Наверное это "девичья" логика?..
Или ума трохи вам не хватает, шобы не писать подобную ерунду...
Выбирайте сами.
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Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 7138

Инцидент произошел 7 июня 2019 годав 6:35 утра по московскому времени. В юго-восточной части Восточно-Китайского моря двигались параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота и авианосная ударная группа ВМС США. По данным ТОФ, крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от российского корабля. Чтобы избежать столкновения, экипаж "Адмирала Виноградова", обосравшись, был вынужден совершить экстренное маневрирование.
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По Коболеву получается, что посредники из Словакии продают газ ниже покупной цены - полный маразм! Предложение "Газпрома" о скидке в 25% выглядит менее привлекательно, чем цены для Украины на европейском рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 9720 Это может говорить только о том, что Коболев крайне заинтересован в этой схеме поставок газа.
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А мозг включить зеленое божество не велит ? Кто тебе сказал, что Словакия покупает газ по той же цене, что Газпром выставил Украине ?
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Сразу видно кацапское быдло на этой ветке. Коболев указал на цену газа из Европы, которая самая низкаяч, и вы, кацапня обосранная, срущая на Коболева, прокукарекайте, почему цена от газпромв в 315 баксой выгоднее, чем 178 из Европы, да еще Украина должна простить кацапне 2,56 лярда баксов долга? Очнитесь ЗЕбилы и кацапы, а то вас, шакалов начнут отлавливать и немножко вешать.
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У кацапов фишка сработала о барыгах и мародерах, им удалось Пороха сковырнуть, потом его помощников в дерьме утопят, потом волонтеров, и напоследок добробаты под нож пойдут как "мародеры и убийцы народа бамбаса". Все по плану Суркова.
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А вы сколько хотели сделать на газ, не 500 у.е. .
Коблику пора уже переговоры насчет транзита вести, а не влезать в чужую тему Оппоблока.
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Он все верно говорит...сейчас к примеру газ на рынке ЕС 120 баксов стоит - и мы его в хранилища качаем....А МОРДОР если продаст то по 280 баксов и контракт будет длительный и летом тоже 280 , а не как сейчас 120 с ЕС....Нужно работать с ЕС....МОРДОР нам не партнер.
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Да пофиг по сколько купят Всё равно с населения зимой по безумным тарифам три шкуры сдерут
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работать не пробовал? Тогда и на газ и на остальное деньги будут.
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Да пофиг по сколько купят Всё равно с населения зимой по безумным тарифам три шкуры сдерут
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а ти тут не ошивайся,а йди працюй, бо й справді зимою в холодній хаті сидітимеш
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Та я эту зиму працював не успевал гроши за коммуналку относить Теперь понял если премьер гавно так сколько не працюй денег не прибавится Бездарное руководство в лице барыг всё равно облапошит Так что я лучше тут поошиваюсь
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Давеча юля говорила что по ее контрактам газ в серпне по 142 будет. Кому верить не знаю но кобелю поверить себя обмануть. 70 прокладок и непонятно как без ревеса газ можно покупать у швецарских эмиртах.
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для кацапчиков и ихних подгавчиков--я платил за газ при яныке 2.68 при курсе 8 это 32 цента счас плачу 8.68 при курсе 27 те же 32 цента причем до 2019 я платил 6.6 при курсе 29 это23 цента - а нука прокукарекайте кацапчики о бешеном росте тарифов?
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я не о бешеном росте тарифов. Речь идет не о тарифах для населения а о тарифах для промышленности, в том числе и для снабжения горячей водой и отопления.
Здесь сверху уже давал ссылку на газовую биржу, где видно сколько и почем импортировали и по какой цене реализовывался газ (различный отдельно природный и сжиженный).
Еще выше упоминались законы Бернулли и Авогадро и рыночной экономики.
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ты что, ставишь под сомнение мифическое "зубажиння"? Ну ты значит порохобот
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если газ 170 баксов какого хера он у нас 8 штук ,а **** рыжая Пропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв - Цензор.НЕТ 8375
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в Германии газ по 150 баксов а для потребителя 860.
Вот зрада так зрада.
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умный пля, дай нам зарплаты немцев пусть будет 860.................. и только не надо писеть про наши средние зарплаты по колхозу,в реале большенства они гораздо меньше
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стройте терминалы для приема танкеров с сжиженым газом - американский
ли он будет или африканский, норвежский можно и по земле провести - не суть разница,
но он будет, а не - кацапскую трубу нюхайте - дали кацапы, не дали ....
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V etom godu naooborot zyzeny jest desevle,proslom godu byl doroze,a teper vsio izmenilos
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может быть и дороже...

ну уже не знаю как кому, но если я кому морду бью, то покупаю у другого....
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а ты с турками договоришься за проход танкеров ? может еще бабло дашь на стройку?
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я? - зедебилы вы не охренели ли? Пропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4141
кого выбрали тот пусть и договорняки плетет с коломойского одобрямса...
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тогда понятно ,вы пришли сюда позвиздеть Пропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6433
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на вы уже лучше - херню не писать не пробовали?
иногда и херни взад не отлупливается...
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хватит ************ и закрывай клюва Haliaéetus leucocéphalus
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опять на кацапский жаргон сбился....
ну и как с вами, кацдебилами, говорить?
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а не - кацапскую трубу нюхайте - дали кацапы, не дали ....
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я иногда с вас бурею (х) ...
може мне еще хречу за тебя пережевать и выхлоп тебе в рот положить?
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так иди себе в ведре принеси из германии будет и тебе по 170
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Тот момент, когда понимаешь что топят за мир с руснёй порохоботы, а не те кто за ЗЕ, но попытка была почти хорошая. Жаль, конечно, что большинство не читает или не относится серьезно к троллекомментам и таки голосует за зе, вернее против пороха и его подтанцовку.
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Jesly s EC polucajetsia desevle,tak sto togda govoryt s gazpromom?V dany moment zyzeny gaz pokupat jest desevle cem s gazproma.Privatnyje kompaniji kotoryje pokupali s gazproma gaz v etom godu pokupajet zyzeny gaz poskolku on desevle.
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в магазине на другой стороне улицы без скидок товар дешевле, чем в магазине " У Путина" со скидками......дешевле, а, главное, спокойнее
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але - прекращяйте спам - я бы заспамил спам....
при адекватной работе модера он не нужен.
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не завжди можуть видалити як вам хочеться, є своє підводні камені.. тому я за спам.
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може Ви і праві алеж я думаи так - дурню на сайті повинен
винущувати модератор - це його робота...
розумію не завжди і не всюди встигае - так на то е рада форрумчан.
віддавати функцію "спам" на розсуд форрумчан вважаю не дуже вірним рішенням - тут кацапні не міряно і вони спамять людей.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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