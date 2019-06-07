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Все про:хабар (2629) СБУ (4390) митниця (505) Черкащина (265)

 Співробітники Черкаської митниці за 5 місяців отримали 200 тис. дол. хабарів на махінаціях із розмитненням автомобілів, - СБУ

У Черкаській області співробітники СБУ викрили посадових осіб Черкаської митниці ДФС у зловживанні службовим становищем та хабарництві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що інспектори Черкаської митниці ДФС разом із працівниками комерційної структури, що спеціалізується на наданні послуг із розмитнення товарів, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від власників транспортних засобів.

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Під час митного оформлення зловмисники вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про реальну ринкову вартість ввезених автомобілів. Таким чином занижувалися суми сплати до бюджету обов`язкових митних платежів.

Через функціонування такої "програми лояльності" протягом січня-травня поточного року ділки збагатилися на більше ніж двісті тисяч доларів США.

За попередніми висновками експертів за цей же період державний бюджет недоотримав майже два з половиною мільйони гривень.

Під час санкціонованих обшуків в офісі брокерської компанії правоохоронці вилучили печатки, технічну документацію на транспортні засоби, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність групи.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131210
 
   
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как только взятки - тут же сбу...
закономерность какая-то
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А чё , на других таможнях Украины, меньше берут? Співробітники Черкаської митниці за 5 місяців отримали 200 тис. дол. хабарів на махінаціях із розмитненням автомобілів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6031
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На других не только берут, но и, так сказать, жертвуют наверх, людям помогают, а этизажрались, вот и приструнили
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Сотрудники Черкасской таможни за 5 месяцев получили 200 тыс. долл. взяток при махинациях с растаможкой автомобилей

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так то что считается взяткой для таможенника-премия! Покажите мне хоть одного чесного таможенника! Верещагин из фильма "Белое солнце пустыни" не в счет Співробітники Черкаської митниці за 5 місяців отримали 200 тис. дол. хабарів на махінаціях із розмитненням автомобілів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5835 интересно а они со взяток налоги платят? Співробітники Черкаської митниці за 5 місяців отримали 200 тис. дол. хабарів на махінаціях із розмитненням автомобілів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1766
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А раньше никто об этом не знал?
Запустите своего человека, пускай попробует растаможить - через 2 дня будет список всех взяточников. Побороть коррупцию легко, желания нет ни у кого.
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Злидні якісь. Це сама скромна митниця в Україні. Нагородити, адназначна.
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Они че там в Черкасах белены обьелись? Думали раз Пепо пролетел делиться ненадо? Одни взяточники в Черкасах, а вот все другие - хорошие , ибо нех..й
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Типа в Чернигове или Черновцах по другому. Співробітники Черкаської митниці за 5 місяців отримали 200 тис. дол. хабарів на махінаціях із розмитненням автомобілів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5053
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ДЕБИЛЫ СДЕЛАЙТЕ РАСТАМОЖКУ ДОСТУПНЕЙ !!!
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Взятки на таможне - какая неожиданность,в Черкассах хорошенько нужно проверить лазареву и жукова - образцовые коррупционеры.
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За п'ять місяців суми зовсім інші,це опічатка,мова мабуть іде за 5 тижнів.
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Кто то там говорил, что бы взяток не брали нужно зарплаты достойные платить!? Ну че, будем поднимать до 40000 долларов зарплату таможне!? Или наконец реальные наказания будут для таких, на пожизненное без права освобождения! нО САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ, ЧТО ЭТОТ РАБОТНИК ОКАЗАЛСЯ КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ, НУ НЕ ВЕРЮ Я ЧТО НАЧАЛЬСТВО НЕ БЫЛО В ДОЛЕ И В КУРСЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО! Усех на нары)))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСпівробітники Черкаської митниці за 5 місяців отримали 200 тис. дол. хабарів на махінаціях із розмитненням автомобілів, - СБУ
 
 
 
 
 
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