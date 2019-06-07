 На обстріли РФ під Новолуганським ми дали адекватну відповідь, - штаб ООС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.
"Заходи медичної евакуації були проведені вчасно. Спеціальними медичними автомобілями поранених військовослужбовців було оперативно доправлено до військово-лікувальної установи. Зі слів начальника військового госпіталю полковника медичної служби Павла Пилипенка, четверо військовослужбовців поступили із уламковими пораненнями кінцівок, тулуба, торакальним пораненням тощо. Ще четверо – із бойовими акубаротравмами. Стан здоров’я усіх військовослужбовців середнього ступеня важкості. Усім їм було надано кваліфіковану медичну допомогу та підготовлено до подальшої евакуації у військово-лікувальні установи із вищим рівнем надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
"Заступник начальника штабу ООС з стратегічних комунікацій полковник Руслан Мірошниченко повідомив, що вночі 7 червня ворог зухвало порушив умови Мінських домовленостей. Здійснивши обстріл позицій наших підрозділів із застосуванням артилерійських систем заборонених Мінськими угодами. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Вісім – зазнали поранень різного ступеня важкості. Втім, на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь з використанням зброї, що не суперечить умовам Мінських домовленостей та у рамках дотримання вимог міжнародного гуманітарного права", - повідомили в штабі ООС.
Як повідомлялося раніше, 6 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Загинули бійці полку НГУ "Азова" Дмитро Пругло (Круглий), йому було 28 років, а також 23-річний Максим Олексюк (Максон).
Они уверены, что это либо все происки Порошенко, который всячески подставляет этого кристально честного "слугу народа", либо пророхоботы раздувают из мухи слона и ничерта предательского там нет и у Зе исключительно благие намерения.... Короче это типа старая система сопротивляется новым веяниям, но ниче он их дожмет.....
Им что **** полбу!!!.
Потому, что вы правильно заметили, что техника отведена...
А из стрелкового оружия или гранотомётов не получится произвести адекватный ответ.
засунь себе в сраку свой "адекватный ответ"
и будут бедные те свинособаки,кто попадёт под их раздачу..
Усраться можна от уровня ипанутой толерастии! Какая-то гнилая болтовня, присущая какому-то европоцовскому поцифисту, а не подполковнику ВСУ, в войсках которого кацапами были убиты 2 воина и 8 покалечены.
Царство Небесне загиблим героям, пораненним - найскорішого одужання без ускладнень.
Якісь сумні новини кожен день...
Вот поэтому сепары никогда не прекратят обстрелы. По ним из гаубиц, а в ответ из рогаток, разрешенных договоренностями. Позорище! На один выстрел в ответ нужно давать два и более мощных. На 5 в ответ 10. Только так можно все это остановить.
Все те шажки, которыми на протяжении последних трех лет они возвращали под контроль Украины населенный пункт за населенным пунктом, высоту за высотой - все то, чему мы радовались как победам - забудьте. А дальше - привет Мариуполь и Краматорск: мы ведь не стреляем, а они да.
Опять же, блокада. Когда Семенченко закрывал кордоны в том числе от работающих и платящих в казну Украины предприятий, 73% рукоплескали - нет же торговле на крови. Сейчас, когда все предприятия вывезены в Россию - на оборудование в лучшем случае, в худшем - на лом, мы под все те же рукоплескания снимем блокаду - не для налогов, нет, откуда они? Для гуманитарки с нашей стороны, для пенсий тем, кто так хотели, чтобы Путин ввел, для наших "инвестиций" (по факту сливания денег) в Донбасс.
Ко всему прочему, инвестиции в Донбасс - это идеальный ресурс для сливания и отмывания бюджетных денег угадайте в чьи карманы (кто у нас нынче власть?). И никакая Европа или МВФ нам не помогут, во-первых, они за демократию - мы сами так проголосовали. Во-вторых новое лицо Зеленского, Кучма сказал что Европе мы больше не интересны. И вот интересно почему, что изменилось за два месяца? Ах да, мы же выбрали Зеленского и его новых-старых лиц.(с)