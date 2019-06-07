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 На обстріли РФ під Новолуганським ми дали адекватну відповідь, - штаб ООС. ВIДЕО

Поранені під час нічного обстрілу позицій ООС під Новолуганським військовослужбовці евакуйовані в госпіталь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

"Заходи медичної евакуації були проведені вчасно. Спеціальними медичними автомобілями поранених військовослужбовців було оперативно доправлено до військово-лікувальної установи. Зі слів начальника військового госпіталю полковника медичної служби Павла Пилипенка, четверо військовослужбовців поступили із уламковими пораненнями кінцівок, тулуба, торакальним пораненням тощо. Ще четверо – із бойовими акубаротравмами. Стан здоров’я усіх військовослужбовців середнього ступеня важкості. Усім їм було надано кваліфіковану медичну допомогу та підготовлено до подальшої евакуації у військово-лікувальні установи із вищим рівнем надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни, які захищають нашу державу, мають стріляти у відповідь тим, хто загрожує їхньому життю і хоче забрати у нас країну, - перший заступник секретаря РНБО Кривонос

"Заступник начальника штабу ООС з стратегічних комунікацій полковник Руслан Мірошниченко повідомив, що вночі 7 червня ворог зухвало порушив умови Мінських домовленостей. Здійснивши обстріл позицій наших підрозділів із застосуванням артилерійських систем заборонених Мінськими угодами. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Вісім – зазнали поранень різного ступеня важкості. Втім, на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь з використанням зброї, що не суперечить умовам Мінських домовленостей та у рамках дотримання вимог міжнародного гуманітарного права", - повідомили в штабі ООС.

Як повідомлялося раніше, 6 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Загинули бійці полку НГУ "Азова" Дмитро Пругло (Круглий), йому було 28 років, а також 23-річний Максим Олексюк (Максон).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131206
 
 
 Топ коментарі
 
Узеленского рассчитывали, что в случае скандала по поводу "не стрелять" и "снятия блохады", Данилыч все возьмет на себя. Но это же Данилыч - "Я лишь озвучил то что мне говорил Зиленский". Удачно Кучма в Минске припиздента подставил.

По мнению Парубия, президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. "Капитуляции мы не допустим",- добавил Парубий.

Если Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены - Анна Гопко.

Заявления представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске противоречат интересам государства. Об этом в интервью на "Прямом" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ляшко - Зеленскому с трибуны ВР:
- Владимир! Мы сегодня приняли Закон об импичменте. Я вижу, что вы очень скоро попадете под его действие!

Припизден обосрался на всю Украину. Так ломается система. Ломатель Украины блять.

Зебанаты, вы уже поняли, что попали в компанию антимайдана, оккупанта, рыгов, предателей, коммунистов, малороссов и сепаров?
Или до сих пор на ручнике?(с)
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Он враг. Он не неуч, он тупо враг. Капитулянт избранный капитулянтами.
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Три раза эту батарею могли разнести на куски. Они явно нарушали Минские соглашения по зоне отвода. Но с самого верха - запрет на открытие огня.

Категорический запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных»,- пишет известный «активист» Роман Доник в Facebook.
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Ничерта они не поняли!
Они уверены, что это либо все происки Порошенко, который всячески подставляет этого кристально честного "слугу народа", либо пророхоботы раздувают из мухи слона и ничерта предательского там нет и у Зе исключительно благие намерения.... Короче это типа старая система сопротивляется новым веяниям, но ниче он их дожмет.....
Им что **** полбу!!!.
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З чого відповідали? Важке озброєння по "мирному плану *******" відвели ще пару років тому, хоча він обіцяв, що поверне при найменшому порушенні. Що у нас зараз там стоїть, що б адекватно відповідати на загрози кацапів? Ніхто так правди і не каже.
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А правда в том, что не было и не будет адекватного ответа...
Потому, что вы правильно заметили, что техника отведена...
А из стрелкового оружия или гранотомётов не получится произвести адекватный ответ.
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Ви напевно дууууже далеко і далекі від фронту, раз пишете таке. У "третьої сили" є птрк, спг, міномети і ще одна цікава невловима річ, що роздає плюшки. Не пишіть фігні.
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адекватный - это какой? пострекотали стрелковым на удар АРТИЛЛЕРИИ?!

засунь себе в сраку свой "адекватный ответ"
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Что бы уменьшить количество потерь прекратите на передовой звонить по мобилкам При современных средствах радиолакации после звонка координаты вычисляются до метра И спутник может отслеживать сигнал и передавать данные арте а дальше дело техники Это уже не первое попадание в блиндаж То пулемётчица погибла в блиндаже то Азовцы Да и что за блиндажи такие Где настилы из брёвен в перемешку с землёй в три четыре наката За несколько лет можно было добротно окопаться
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За "несколько лет" можно было бы продвигаться вперёд хотя бы на пару сотен метров в неделю, и уже давно бы всё освободили!
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В 2014 может не было чем защищаться, но в будущем если на твою территорию заходит оккупант, нужно сразу его уничтожать не обращая внимания на население. Тем более это население Донбасса заслужило давно уничтожения
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знаю одно - "Азов" за гибель своих отомстит без указаний с Банковой..
и будут бедные те свинособаки,кто попадёт под их раздачу..
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"...адекватный ответ с использованием оружия, что не противоречит условиям Минских договоренностей и в рамках соблюдения требований международного гуманитарного права "
Усраться можна от уровня ипанутой толерастии! Какая-то гнилая болтовня, присущая какому-то европоцовскому поцифисту, а не подполковнику ВСУ, в войсках которого кацапами были убиты 2 воина и 8 покалечены.
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Сегодня заходит такой , симпатичный молодой человек в маршрутку, улыбается всем, вежливый, приятно пахнет. Ну че, дали п..зды ему конечно..... Это рашнинтерпритация применимая к зеленскому . Выбрали соплежуя и ко, дерьмо всегда меняем на дерьмо ,а пацаны гибнут за страну которую другие под кацапа стелят,грабят и вообще долбое..ов толпа
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Порохоботы истерят не по-детски! Ну да, выборы на носу - чего доброго в Раду не попадут - это ж насколько труднее будет бюджет пилить?! Вот и наняли прихвостней чтобы топить всех, кто не с ними... засрали форум окончательно. Читать противно. Одно радует - избиратели не дураки, понимают кого в ВР пускать нельзя. Так, что зря стараетесь, господа порохообслуживающие...
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Ты зачем с утра опять гамна нажрался?
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Громадянине!!! Негайно прокиньтеся!!! З вас фонтанує потужна діарея!!!
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миру не можливо досягти без виконання військовими розпоряджень президента.
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Стреляйте хлопцы и не слушайте всяких придурков: у кучмы- деменция, у Зе - аутизм, а у ху#ла, который им эти команды отдаёт - шизофрения. Вы Неньку защищаете от одичалых, святое дело делаете!
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И так теперь будет всегда!!! - они забыли добавить.
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Смерть роcсийским фашистам на украинской земле!
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"дали адекватный ответ с использованием оружия"?!

Царство Небесне загиблим героям, пораненним - найскорішого одужання без ускладнень.
Якісь сумні новини кожен день...


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Пане полковнику Мірошниченко,поясніть, як можна дати адекватну відповідь на артилерійсько-мінометний обстріл сепарами,, зброєю дозволеною мінськими домовленностями. Думайте,що говорите,бо з такими адекватними відповідями скоро погубите всіх наших воїнів.
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Дали ответ Это пока бла бла бла Посадки обстреляли в лучшем случае Давайте фото видео фамилии погибших опущенцев из кацапских соцсетей где они скулят
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Пане полковнику Мірошниченко,поясніть, як можна дати адекватну відповідь на артилерійсько-мінометний обстріл сепарами,, зброєю дозволеною мінськими домовленностями. Думайте,що говорите,бо з такими адекватними відповідями скоро погубите всіх наших воїнів.
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Пане полковнику Мірошниченко,поясніть, як можна дати адекватну відповідь на артилерійсько-мінометний обстріл сепарами,, зброєю дозволеною мінськими домовленностями. Думайте,що говорите,бо з такими адекватними відповідями скоро погубите всіх наших воїнів.
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наши подразделения дали адекватный ответ с использованием оружия, что не противоречит условиям Минских договоренностей..

Вот поэтому сепары никогда не прекратят обстрелы. По ним из гаубиц, а в ответ из рогаток, разрешенных договоренностями. Позорище! На один выстрел в ответ нужно давать два и более мощных. На 5 в ответ 10. Только так можно все это остановить.
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Итак, мы перестаем стрелять. Говорят, что на луганском направлении уже перестали по факту, предвосхищая линию политики партии - поправьте меня если информация не верна. И все - можно расходиться. Линия фронта с одной стороны которой не будет выстрелов - это не линия фронта. Это живой щит в худшем понимании этого слова, одноразовая прокладка для снарядов и пуль. Наши парни, те самые, которых электорат Зеленского возвращает домой, под чутким руководством приведенной ними власти становятся пушечным мясом. И не важно, сколько винтовок и тепловизоров передадут на фронт волонтеры или Рошен, если за открытие огня любой из армейцев пойдет под суд.

Все те шажки, которыми на протяжении последних трех лет они возвращали под контроль Украины населенный пункт за населенным пунктом, высоту за высотой - все то, чему мы радовались как победам - забудьте. А дальше - привет Мариуполь и Краматорск: мы ведь не стреляем, а они да.

Опять же, блокада. Когда Семенченко закрывал кордоны в том числе от работающих и платящих в казну Украины предприятий, 73% рукоплескали - нет же торговле на крови. Сейчас, когда все предприятия вывезены в Россию - на оборудование в лучшем случае, в худшем - на лом, мы под все те же рукоплескания снимем блокаду - не для налогов, нет, откуда они? Для гуманитарки с нашей стороны, для пенсий тем, кто так хотели, чтобы Путин ввел, для наших "инвестиций" (по факту сливания денег) в Донбасс.

Ко всему прочему, инвестиции в Донбасс - это идеальный ресурс для сливания и отмывания бюджетных денег угадайте в чьи карманы (кто у нас нынче власть?). И никакая Европа или МВФ нам не помогут, во-первых, они за демократию - мы сами так проголосовали. Во-вторых новое лицо Зеленского, Кучма сказал что Европе мы больше не интересны. И вот интересно почему, что изменилось за два месяца? Ах да, мы же выбрали Зеленского и его новых-старых лиц.(с)
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що за єдійотизм...з використанням зброї, що не суперечить умовам Мінських домовленостей----рогатками скоро заставлять відповідати?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа обстріли РФ під Новолуганським ми дали адекватну відповідь, - штаб ООС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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