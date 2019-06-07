 На обстріли РФ під Новолуганським ми дали адекватну відповідь, - штаб ООС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

"Заходи медичної евакуації були проведені вчасно. Спеціальними медичними автомобілями поранених військовослужбовців було оперативно доправлено до військово-лікувальної установи. Зі слів начальника військового госпіталю полковника медичної служби Павла Пилипенка, четверо військовослужбовців поступили із уламковими пораненнями кінцівок, тулуба, торакальним пораненням тощо. Ще четверо – із бойовими акубаротравмами. Стан здоров’я усіх військовослужбовців середнього ступеня важкості. Усім їм було надано кваліфіковану медичну допомогу та підготовлено до подальшої евакуації у військово-лікувальні установи із вищим рівнем надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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"Заступник начальника штабу ООС з стратегічних комунікацій полковник Руслан Мірошниченко повідомив, що вночі 7 червня ворог зухвало порушив умови Мінських домовленостей. Здійснивши обстріл позицій наших підрозділів із застосуванням артилерійських систем заборонених Мінськими угодами. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Вісім – зазнали поранень різного ступеня важкості. Втім, на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь з використанням зброї, що не суперечить умовам Мінських домовленостей та у рамках дотримання вимог міжнародного гуманітарного права", - повідомили в штабі ООС.

Як повідомлялося раніше, 6 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Загинули бійці полку НГУ "Азова" Дмитро Пругло (Круглий), йому було 28 років, а також 23-річний Максим Олексюк (Максон).