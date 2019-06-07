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Все про:апеляція (206) Нацполіція (7662) Апеляційний суд (124) Кирило Тлявов (8)

 Убивство Кирила Тлявова: на відновлення підозрюваного Петровця в поліції подали неправильну апеляцію

Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні апеляції на відновлення в поліції Володимира Петровця, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, оскільки поліція Київської області подала апеляцію з помилками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на брифінгу повідомив Дмитро Костенко, суддя Окружного адмінсуду Києва, в якому поновився на посаді Петровець.

За його словами, суд визнав необґрунтованими висновки атестаційної комісії Нацполіції, внаслідок яких Петровця звільнили з поліції.

Костенко розповів, що Головне управління поліції в Київській області подало апеляцію на рішення суду про його поновлення на посаді.

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"Однак апеляційний суд залишив її без руху у зв'язку з наявністю недоліків в її оформленні. Згадані недоліки апелянтом знищені не були, у зв'язку з чим апеляційну скаргу було повернуто. Таким чином, рішення набрало законної сили", - зазначив він.

Суддя зазначив, що апелянт після повернення скарги мав право на повторне звернення до суду, але поліція Київської області вдруге апеляцію подавати не стала.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131205
 
 
 Топ коментарі
 
Лихо заворачивается сюжет. Теперь суд начинает идти в отказ. Мента восстановили без решения суда, а мы тут ни при чем.
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специально с ошибками и подавали или там все тупые?
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Ну Кирилл и заплатил жизнью за эти реформы.
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Лихо заворачивается сюжет. Теперь суд начинает идти в отказ. Мента восстановили без решения суда, а мы тут ни при чем.
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специально с ошибками и подавали или там все тупые?
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скорее второе..... они даже почтовый конверт порой не могути првильно надписать....
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Зе-билы хаят реформы Порошенко, которые тот ПОПЫТАЛСЯ провести, забывая, что Порошенко ЕДИНСТВЕННЫЙ президент, который ПЫТАЛСЯ хоть что-то реформировать!
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Кацапе, дай лінк, де Порошенко проводить реформу поліції.
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Я просив лінк, де Порошенко проводить реформу поліції.
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Все Законы Украины в т. ч и т. н. Реформа полиции произведена на основании Законов. А Законы принимали депутаты от Блока Петра Порошенко и подписаны им.
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Тупой.
А сколько "Врадевок" ты бы получил, БЕЗ этих реформ?!
Или ты уже забыл про Врадиевку?
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«история не имеет сослагательного наклонения». Смысл её в том, что при оценке исторических событий некорректно-де говорить - "а вот если бы..."

И кто тупой?
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НУ так пойди и посмотри СТАТИСТИКУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ за 2000-2019 годы с участием полиции.
Количество не раскрытых или оправданных полицейских.
И тебе все станет понятно.
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Да, а что мало было трагедий с участием полиции???? Ты когда последний раз с ними общался?
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А ты когда последний раз смотрел статистику?
И да, последний раз я общался с ГАИшнком и с "Беркутом" в 2013-м году.
Еще вопросы будут?
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который ПЫТАЛСЯ хоть что-то реформировать!))))))))))

да ты нахрен Шмалянутый- Джерба!!! Сотни патриотов втюрьмах..сотни сепаров из-под судов-на свободе!! прогнившая порохоботская система судейства-едва ли не Первое обвинение Потроху на суде народного правосудия!! Всё. что есть и было 5 лет до этого противозаконнымв Украине-дело рук мафии Барыги!!
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Ну вот и ЖРИ теперь ОТКАТ! Скоро от Беркута опять будешь прятаться.
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Вот мы и получили - хоть что-то и хоть как-то!
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Тупой.
А сколько "Врадевок" ты бы получил, БЕЗ этих реформ?!
Или ты уже забыл про Врадиевку?
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Послушай, Тупой, ты в какой стране живешь? (Ты сам так представился)
Пацана убили - виновных нет.
Яйце-дроновы ШЕСТЬ человек убили, скоро выйдут на свободу.
Да таких врадиевок сейчас знаешь сколько?
Ты не хочешь этого видеть.
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Так а чого у твого авакова віновних нєт?
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Ну так иди и требуй "реформ" полиции от нового преЗЕдента!
Старого за хреновые реформы ты же выгнал?
Ах, да... Новый же тебе "ничего не обещал" и "ничего не должен"!
По этому, сиди молча и глотай.
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об этом на брифинге сообщил Дмитрий Костенко, судья Окружного админсуда Киева,!!!!!!
"ВККС отвергла отрицательное заключение общественного совета добродетели и признала Дмитрия Костенко доброчестным, - написал на своей странице в Facebook активист "Автомайдана" Роман Маселко. - Кстати, в 2017 году судья сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. Наказали ... отца девочки. !!!!!
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По его словам, суд признал необоснованными выводы аттестационной комиссии Нацполиции, вследствие которых Петровца уволили из полиции. Источник: https://censor.net.ua/n3131205
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Що тут незрозумілого?
Орли Авакова склали завідомо некоректну апеляцію на відновлення урода на роботі в поліцію. Після відхилення судом їх некоректної апеляції повторну подавати не стали (!).
Всі ці дії призвели до того, що ця мразь відновилася в поліції і пізніше убила дитину.
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то як він відновився в поліції, якшо суд відхилив апеляцію. Це раз.
А в моїй цитаті написано таке: атестаційна комісія Нацполіції зробила висновки та на їх підставі звільнила пєтровца, а суд визнав такі висновки безпідставними. Хто це сказав? Із контексту статті виходить шо це говорить суддя.
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повідомлення написано по-дебільному
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Слушайте!
А может это, вообще, самоубийство было?
Это кто такую реформу провел?
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Ну так ТЫ выбрал преЗЕдента вообще без реформ - наслаждайся!
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Каждый МУСОР - от последнего, чахлого патрульного недомерка и до зажранных клоунов аваковых и луценков - ИМПОТЕНТЫ! Эти слабоумные идут в полицию, чтобы продлить свои микроскопические, висячие писюны и пустые черепные коробки дубинками и стволами, свои грязные, стократно траханные анусы они прикрывают корочками и жетонами... Полиция и все наши "силовики" - СБОРИЩЕ ОТЪЯВЛЕННЫХ ПОДОНКОВ И РАФИНИРОВАННЫХ МРАЗЕЙ!!! Кто не согласен - посмотрите на двух экземпляров - "советничков" "министра" - тошку херащенку и сорянку-защеку шкурячка!
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ВОТ И ЗАШЕВИЛИЛОСЬ КЛРРУПЦИОННОЕ ОСИНОЕ ГНЕЗДО

"Однако апелляционным судом она была оставлена без движения в связи с наличием недостатков в ее оформлении. Указанные недостатки апеллянтом устранены не были, в связи с чем апелляционная жалоба была возвращена. Таким образом, решение вступило в законную силу", - отметил он.
Судья отметил, что апеллянт по возвращении жалобы имел право на повторное обращение в суд, но полиция Киевской области во второй раз апелляцию подавать не стала. Источник: https://censor.net.ua/n3131205
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Это же надо 3000 не прошедших аттестацию , восстановились ИЗЗА ХАЛАТНОЙ ИЛИ УМЫШЛЕННО НЕКАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИИ, а Аваков все жто проглотил?
Савакова в отставку
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Кто-то в полиции и судах понесет наказание за это?
Вопрос к президенту ЗЕ
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Подібним чином з 4700 осіб ментов після переатестації 3100 осіб поновились на посадах.Отаку рехформочку провели Аваков - Деканоїдзе.
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