 Убивство Кирила Тлявова: на відновлення підозрюваного Петровця в поліції подали неправильну апеляцію

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на брифінгу повідомив Дмитро Костенко, суддя Окружного адмінсуду Києва, в якому поновився на посаді Петровець.
За його словами, суд визнав необґрунтованими висновки атестаційної комісії Нацполіції, внаслідок яких Петровця звільнили з поліції.
Костенко розповів, що Головне управління поліції в Київській області подало апеляцію на рішення суду про його поновлення на посаді.
"Однак апеляційний суд залишив її без руху у зв'язку з наявністю недоліків в її оформленні. Згадані недоліки апелянтом знищені не були, у зв'язку з чим апеляційну скаргу було повернуто. Таким чином, рішення набрало законної сили", - зазначив він.
Суддя зазначив, що апелянт після повернення скарги мав право на повторне звернення до суду, але поліція Київської області вдруге апеляцію подавати не стала.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
07.06.2019 16:19
А сколько "Врадевок" ты бы получил, БЕЗ этих реформ?!
Или ты уже забыл про Врадиевку?
И кто тупой?
Количество не раскрытых или оправданных полицейских.
И тебе все станет понятно.
И да, последний раз я общался с ГАИшнком и с "Беркутом" в 2013-м году.
Еще вопросы будут?
да ты нахрен Шмалянутый- Джерба!!! Сотни патриотов втюрьмах..сотни сепаров из-под судов-на свободе!! прогнившая порохоботская система судейства-едва ли не Первое обвинение Потроху на суде народного правосудия!! Всё. что есть и было 5 лет до этого противозаконнымв Украине-дело рук мафии Барыги!!
А сколько "Врадевок" ты бы получил, БЕЗ этих реформ?!
Или ты уже забыл про Врадиевку?
Пацана убили - виновных нет.
Яйце-дроновы ШЕСТЬ человек убили, скоро выйдут на свободу.
Да таких врадиевок сейчас знаешь сколько?
Ты не хочешь этого видеть.
Старого за хреновые реформы ты же выгнал?
Ах, да... Новый же тебе "ничего не обещал" и "ничего не должен"!
По этому, сиди молча и глотай.
"ВККС отвергла отрицательное заключение общественного совета добродетели и признала Дмитрия Костенко доброчестным, - написал на своей странице в Facebook активист "Автомайдана" Роман Маселко. - Кстати, в 2017 году судья сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. Наказали ... отца девочки. !!!!!
Орли Авакова склали завідомо некоректну апеляцію на відновлення урода на роботі в поліцію. Після відхилення судом їх некоректної апеляції повторну подавати не стали (!).
Всі ці дії призвели до того, що ця мразь відновилася в поліції і пізніше убила дитину.
А в моїй цитаті написано таке: атестаційна комісія Нацполіції зробила висновки та на їх підставі звільнила пєтровца, а суд визнав такі висновки безпідставними. Хто це сказав? Із контексту статті виходить шо це говорить суддя.
А может это, вообще, самоубийство было?
Это кто такую реформу провел?
"Однако апелляционным судом она была оставлена без движения в связи с наличием недостатков в ее оформлении. Указанные недостатки апеллянтом устранены не были, в связи с чем апелляционная жалоба была возвращена. Таким образом, решение вступило в законную силу", - отметил он.
Судья отметил, что апеллянт по возвращении жалобы имел право на повторное обращение в суд, но полиция Киевской области во второй раз апелляцию подавать не стала. Источник: https://censor.net.ua/n3131205
Савакова в отставку
Вопрос к президенту ЗЕ