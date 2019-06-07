 За обстріли позицій ЗСУ відповідальність несе лише Росія, а не найманці, - Тетерук

Так на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук прокоментував сьогоднішнє повідомлення президента Зеленського на президентському сайті щодо нічного обстрілу окупантами позицій ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого загинули двоє бійців української армії. У коментарі глава держави заявив, що обстріли "свідчать про втрату Росією контролю над найманцями", йдеться на сайті НФ.

"Виправдовувати агресію Росії, пояснюючи втратою контролю над "найманцями", - це тупо. Адміністрації Президента України слід керуватися прямою нормою чинного Закону України", - заявив Тетерук.

Він зазначив, що в законі, зокрема, йдеться про те, що "беручи до уваги, що Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України".

"За все, що відбувається на окупованих територіях, відповідає лише Росія як країна-агресор, і ніхто інший!" - підсумував Андрій Тетерук.