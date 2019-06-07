 За обстріли позицій ЗСУ відповідальність несе лише Росія, а не найманці, - Тетерук

Так на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук прокоментував сьогоднішнє повідомлення президента Зеленського на президентському сайті щодо нічного обстрілу окупантами позицій ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого загинули двоє бійців української армії. У коментарі глава держави заявив, що обстріли "свідчать про втрату Росією контролю над найманцями", йдеться на сайті НФ.
"Виправдовувати агресію Росії, пояснюючи втратою контролю над "найманцями", - це тупо. Адміністрації Президента України слід керуватися прямою нормою чинного Закону України", - заявив Тетерук.
Він зазначив, що в законі, зокрема, йдеться про те, що "беручи до уваги, що Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України".
"За все, що відбувається на окупованих територіях, відповідає лише Росія як країна-агресор, і ніхто інший!" - підсумував Андрій Тетерук.
Категорический запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных»,- пишет известный «активист» Роман Доник в Facebook.
а остальные кацапы хорошие. а кто конкретно стреляет в наших детей? лично пуйло, или конкретные козломордые?
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Кто будет смотреть на это ОБСЕ? Его разнесут в клочья и скажут что это работа ВСУ. А дальше будет заход армии РФ при поддержке ВВС и Град калибром 300мм, которые снесут всю оборону на границе и Джавелины для ближнего боя тут бессильны.
старайся, юний прігожинєц!
эту не понял, разжуй
він сказонув, що в нас багато загиблих, бо росія припинила контролювати дниру.
кивай тепер на вову...
Зєлебобіки, не давайте зганьбити Родіну!
То шо токо кацапы несут ответственность за гибель наших, а разные шахтеры, продавцы и дворники, которые бегали с автоматами и из их по нашим стреляя, они ответственности не несут?
Да уж, таких тупых ораторов и таких глобально украинских ворюг, мог собрать в соей шайке токо нф.
Куля в лоб кому-то так и не попала. А жаль...
Если бы раша убралась с Донбасса и Крыма..., то через 3 дня они бы перешли под контроль ВСУ......
И сепары с этими "шахтерами" дружно бы отсосали...
А еще через неделю они бы повесели в хатах портреты Бандеры......, - если только предатели в Киеве в лице всяких зеленских и опоблоков не помешали бы...
А если бы тебе дать миллиард баксов то у тебя бы отсосала Мисс Мира
Люди ищут решения. Може эти решения не будут всем нравиться, може они будут не правильными, но люди шо-то пытаются поменять.
Мы уже пять лет просидели на жопе ожидая смерти ***** (а оно никак не дохнет!). Може пора начать самим ворушиться, а не сидеть на берегу речки? Пусть даже пока с ошибками...
У них нет уставших от войны 73% диванных ушлепков...
Они понимают - если не будут воевать, то их женщин будут трахать немытые солдаты оккупантов и другой сброд, а они сами будут в это время им за пивом бегать...
Я понятно тебе объяснил?...
Речь идет об организации, о стране, которая ответствена за гибель наших ребят.
А не о каких-то "шахтерах" и "дворниках".
Ты предлагаешь на какого-то пьяного " шахтера" международные санкции накладывать?!
Ты не можешь понять смысл написанного и лезешь со своим бредом в субстанции, в которых ты "не ухом, не рылом..."
На вопрос ответишь?
Повторяю: "Ты предлагаешь на пьяного "шахтера" международные санкции накладывать?!"
И это притом что он еще не вошел в полную силу...
Чем дальше тянуть с импичментом, тем крови будет больше, а последствия для страны могут быть необратимые...
Это для здравомыслящих уже понятно...., даже для многих бывших адептов Зе...
Наблюдаю это по соц.сетям и на улице...
А под Иловайском: 90% на Рассии и 10% на Коломойском и Хомчаке.
А ты, пропагандисткий троль - иди НАХ.