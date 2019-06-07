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 За обстріли позицій ЗСУ відповідальність несе лише Росія, а не найманці, - Тетерук

За артилерійські обстріли позицій українських військових, унаслідок яких минулої ночі загинули двоє захисників України, відповідальність несе лише Росія, а не найманці, над якими начебто "втратили контроль".

Так на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук прокоментував сьогоднішнє повідомлення президента Зеленського на президентському сайті щодо нічного обстрілу окупантами позицій ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого загинули двоє бійців української армії. У коментарі глава держави заявив, що обстріли "свідчать про втрату Росією контролю над найманцями", йдеться на сайті НФ.

"Виправдовувати агресію Росії, пояснюючи втратою контролю над "найманцями", - це тупо. Адміністрації Президента України слід керуватися прямою нормою чинного Закону України", - заявив Тетерук.

Він зазначив, що в законі, зокрема, йдеться про те, що "беручи до уваги, що Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України".

"За все, що відбувається на окупованих територіях, відповідає лише Росія як країна-агресор, і ніхто інший!" - підсумував Андрій Тетерук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131203
 
   
 Топ коментарі
 
Ну а как еще снять с расеюшки санкции шоб продавать "сватов"?
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Вот и первая кровь на руках Зеленского
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Три раза эту батарею могли разнести на куски. Они явно нарушали Минские соглашения по зоне отвода. Но с самого верха - запрет на открытие огня.

Категорический запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных»,- пишет известный «активист» Роман Доник в Facebook.
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Вот и первая кровь на руках Зеленского
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той скот заявив що параша не винна. The стадо що скажете?
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Судя по тому, что дан приказ отдавать под трибунал за открытие ответного огня, эта кровь наших воинов не последняя. Скоро она польётся реками. Будут убивать безоружных солдат, как в тире на выбор.
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Ну а как еще снять с расеюшки санкции шоб продавать "сватов"?
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очередной придурок попиариться решил. это когда говорят, путин--он пуйло
а остальные кацапы хорошие. а кто конкретно стреляет в наших детей? лично пуйло, или конкретные козломордые?
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Договориться с США и самолично быстро очистить Донбасс. Терять нам нечего. Джавелины на готове .
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ну да, парашенка ж восстановил, прямо щас и начнём.... лет пять нужно, а при этом верном сыне хрен, што в оборонке изменится, то есть - все десять((
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Плевать на парашенка и плевать на сына. Пока неразбериха,крушить по гарячему.Никто ничего не успеет сообразить.
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рузке вползут в страну, какая "неразбериха", армия нужна, армии нет, только в парашенковых роликах, нарастить, а потом до подмосковья, а тут пять лет потерянных, одна трепатьня, и впереди пять потерянных лет, спасибо зе-имбецилам, а потом минимум пять лет на восстановление
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Атаковать в лоб - будет много трупов. Здесь нужна ночная операция ВВС, спутниковая система раннего оповещения (на случай выезда подкрепления из РФ) и Томагавки против которых бессильно ПВО, для уничтожения движущихся колонн техники противника, а ни того, ни другого ни третьего у нас нет. Воевать методами ВОВ - это ставить под ружьё всю страну и заваливать противника трупами.
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Я предлагаю тайно заручится поддержкой США. И совместно разработать план. Но можно обойтись и без них. Если сделать это внезапно ночью. Просто взять Донецк в кольцо и контроль над границей. При большой концентрации ОБСЕ ,чтобы не допустить рашку на подмогу.И все будет кончено.
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чтобы не допустить рашку на подмогу

==
Кто будет смотреть на это ОБСЕ? Его разнесут в клочья и скажут что это работа ВСУ. А дальше будет заход армии РФ при поддержке ВВС и Град калибром 300мм, которые снесут всю оборону на границе и Джавелины для ближнего боя тут бессильны.
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Разнесут прямо на пропусках границы ? )) Сомневаюсь. Главное не дать зайти им по основным дорогам. И на основании печального опыта,фиксировать обстрелы с территории рашки, ОБСЕ. Это уже прямая агрессия. Тут и США можно будет звать на помощь.
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Уже разносили на восточной границе из Гнутово. А что США?Они скажут объявите войну для начала, её же нет, АТО какое-то и "ситуация на Донбассе".
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Ну так и объявить )) Сложно шоль ? Проконсультироваться с США.
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У нас армии нет чтобы войну объявлять. С голой жопой на шашку, о чём консультироваться? Как сдавать катера, загонять людей в котлы?
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Орки стреляют сами по себе - снаряди нашли в шахтах, росия нивинувата, снимайте санкции...
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Хтось має сказати це в голос - «відпоівідальність за смерть хлопців лежить на Зеленському»!
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парашенку не в том звинувачували, а в том, што оно в это время п....дело как не в себя, не надо перекручивать
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а зелесрака в цей час розповідала про "німецьку порноактрису!
старайся, юний прігожинєц!
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ооо, старая пестня о главном, а я уже заскучал)) он же ольгинец, путинец и черносотинец, давай, изливай
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.... сказал офицер фсб
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та звісно: Полиграф Полиграхович - то не людське ім'я
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та не, не дали, ему пяти лет бы еще, были б в ЕС.... не дали, он так старался, я по ночам плачу....
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а ЗЕ думає інакше.
він сказонув, що в нас багато загиблих, бо росія припинила контролювати дниру. За обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук - Цензор.НЕТ 3116
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нене, надо петьку на передовую, он когда там появлялся(щас не ездит нет?? а как же неудержимый патриотизм??), обстрелы сразу прекращались, как ты смотришь??
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а до чого вже Петя..
кивай тепер на вову...
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так вова не скрывает, што оно хахло, вон и ты писала, а петя - патриот, или как??
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кажу: обе - хахлы, только первая еще и подлючая хахла
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Шо за наемники - те, шо брацкие анрессоры, которых ихтамнет, те, шо терроризты, которые неуиноваты, или те, шо тамженаши, которые "тем более"? За обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6779
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Нет, это повстанцы и бунтари. Так сказал наш новый президент.
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доооооо, а **..чая бамбасня непричем, киянкой надо сразу по башке бить если с бамбасапосле 15 го года
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біндєравци нагаварівают на Расіюшку!
Зєлебобіки, не давайте зганьбити Родіну!
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Шо этот организм хотел этим сказать?
То шо токо кацапы несут ответственность за гибель наших, а разные шахтеры, продавцы и дворники, которые бегали с автоматами и из их по нашим стреляя, они ответственности не несут?
Да уж, таких тупых ораторов и таких глобально украинских ворюг, мог собрать в соей шайке токо нф.
Куля в лоб кому-то так и не попала. А жаль...
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Гриша Белоцерковский - он хотел сказать...

Если бы раша убралась с Донбасса и Крыма..., то через 3 дня они бы перешли под контроль ВСУ......
И сепары с этими "шахтерами" дружно бы отсосали...
А еще через неделю они бы повесели в хатах портреты Бандеры......, - если только предатели в Киеве в лице всяких зеленских и опоблоков не помешали бы...
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Если бы раша убралась с Донбасса и Крыма ((
А если бы тебе дать миллиард баксов то у тебя бы отсосала Мисс Мира
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Но раша то не убирается! И шо делать дальше? Бесконечно воевать, ложить жизни наших парней/девчат? Это ведь тоже не выход.
Люди ищут решения. Може эти решения не будут всем нравиться, може они будут не правильными, но люди шо-то пытаются поменять.
Мы уже пять лет просидели на жопе ожидая смерти ***** (а оно никак не дохнет!). Може пора начать самим ворушиться, а не сидеть на берегу речки? Пусть даже пока с ошибками...
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Гриша Белоцерковский - Израиль все время воюет, и будет воевать если нужно еще 100 лет.., так же воюют и афганцы и много других народов...

У них нет уставших от войны 73% диванных ушлепков...
Они понимают - если не будут воевать, то их женщин будут трахать немытые солдаты оккупантов и другой сброд, а они сами будут в это время им за пивом бегать...
Я понятно тебе объяснил?...
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Гриша Белоцерковский - ну тогда пускай готовится на Магадан лес в лагерях валить... - как деды не так давно...
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Ты - идиот.
Речь идет об организации, о стране, которая ответствена за гибель наших ребят.
А не о каких-то "шахтерах" и "дворниках".
Ты предлагаешь на какого-то пьяного " шахтера" международные санкции накладывать?!
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Нет, дорогуша, идиот это ты.
Ты не можешь понять смысл написанного и лезешь со своим бредом в субстанции, в которых ты "не ухом, не рылом..."
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Ты не просто идиот, ты - упоротый идиот.
На вопрос ответишь?
Повторяю: "Ты предлагаешь на пьяного "шахтера" международные санкции накладывать?!"
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каждый шаг недоумка Зе с его отстой-командой приносит вред и позор Украине.., а теперь уже и кровь...
И это притом что он еще не вошел в полную силу...
Чем дальше тянуть с импичментом, тем крови будет больше, а последствия для страны могут быть необратимые...
Это для здравомыслящих уже понятно...., даже для многих бывших адептов Зе...
Наблюдаю это по соц.сетям и на улице...

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Ответственность за нахождения врага на нашей территории несёт ответственность Президент Украины. А он 4 года сопли жевал с безальтернативный Минском...
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Хренов в-ерховный г-лавнокомандующий,настоящий дизертир-уклонист без мозгов,серца и даже воинского звания - рядовой!А теперь бравирует случайной ошибкой 73% недалеких избирателей!На нем уже кровь наших погибших и раненых солдат!!!Ту злочасную рашистскую батарею наши могли трижды разнести за 3 минуты!Сговор с врагом или недоумие?!Только импичмент!!!
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Тетерук явно покрывает террористов, получается что теряющий корыто вор в истерике может и родную мать обвинить, лишь бы что-то вякнуть перед выборами.
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интересно, а на ком лежит ответственность за погибших с 2014по 2018? на пете карамельке, великом полководце - барыге?сколько народа погибло под Илловайском и Дебалцево благодаря "великому" ставленнику главнокомандующему карамельке и его мужеложенку?
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Ответственность лежит НА РАССИИ!
А под Иловайском: 90% на Рассии и 10% на Коломойском и Хомчаке.
А ты, пропагандисткий троль - иди НАХ.
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сходи к доктору имбецил, полечись. хотя медецина в твоем случае безсильна, порохосос)
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Боб!Речь идет о сегоднешнем дне.Понятно,что тебе больше и нечего сказать!
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А не пора ли признать, что это россия воюет против Украины.
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Зеля викарбував из Расеи практически миротворцев. А я то думал почему погибло 30 мильон красноармейцев, надо ж было просто перестать стрелять. И попросить Гиммлера таки восстановите контроль над SS! А то еврейство и славянство опасносте...
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"За обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук" - пока Вовчик-хохмач отмалчивался, то предполагали, что он патриот Украины и умный, но как только Вовчик открыл рот, то услышали, что это обыкновенный совок, и команда у него совковая, что стоит один Шихман, вот теперь задача, что с ним делать, если отминусовать, тех, кто голосовал против Офшорника, то у Вовчика-хохмача, останется, максимум 25%, а не 73%, как они любят козырять, а вообще Зе явно не в свои сани сел, и теперь чешет репу, как из них вылезти, да и проблем особых здесь не вижу, лица у Зе ещё нету, значит и потерь не будет, а для Украины лучше сейчас, пока Вовчи не натворил проблем..
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Тетерук закінчив російське військове училище (вже була незалежна Україна),служив в російській армії,пройшов шлях від командира взводу до командира розвідувальної(!) роти...І раптом у 1999 отримує українське громадянство - а далі як по накатаному - ЗСУ,Майдан,добробати,Верховна Рада...Ні на що не натякаю,але знаю твердо - КДБ його б розстріляло ще на етапі переходу,ЦРУ купило б і перевербувало,а Мосад і близько б не допустив до арміі...А у нас воно як вищий воєнспец,коментує,формує думку...а у вільні хвилини б"є фляшкою бабам-нардепам по голові...
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С молодости занимался собаками. Первый был немец, реальный. Ну нельэя собаку травить постоянно "Раша - агрессор" ухе не катит
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2 ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВА В МОСКВЕ И ПИТЕРЕ И ТРИЗУБОМ С СЕВЕРА, ЗАПАДА И ЮГА ОТРУБИТЬ ЗАПАДНУЮ ЧАСТЬ РОССИИ !!!
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Мабуть в "вєтхом завєтє" написано казати на чорне біле, а не біле чорне За обстріли позицій ЗСУ відповідальність несе лише Росія, а не найманці, - Тетерук - Цензор.НЕТ 7654
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа обстріли позицій ЗСУ відповідальність несе лише Росія, а не найманці, - Тетерук
 
 
 
 
 
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