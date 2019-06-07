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Все про:Німеччина (1214) Донбас (12076) гуманітарна допомога (195)

 Німеччина виділила на допомогу жителям Донбасу EUR5 млн

Кошти підуть на забезпечення людей, що живуть неподалік від лінії розмежування, продуктами харчування та засобами гігієни.

Німеччина виділила додатково EUR 4,93 мільйони на допомогу людям, які постраждали в результаті конфлікту на сході України, через Спілку робочих самаритян Німеччини (СРС). Про це повідомило посольство ФРН в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Таким чином загальна сума допомоги СРС в Україні становила понад EUR11 млн.

"Нова фаза проекту, яка імплементується з травня 2019 року, реалізується в територіальних громадах, які перебувають на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей (поблизу лінії розмежування). Вона служить зміцненню гарантованого забезпечення харчуванням і предметами гігієни осіб, які найбільше постраждали в результаті конфлікту, зокрема, багатьох літніх людей ", - йдеться в повідомленні.

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Дипломати пояснили, що інші складові проекту передбачають забезпечення будівельними, теплоізоляційними, а також паливними матеріалами осіб, які проживають в найбільш не пристосованих для експлуатації в зимовий період будинках.

Крім того, діти, підлітки, літні люди і люди з інвалідністю отримують консультації та супровід соціально-психологічного характеру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131202
 
   
 Топ коментарі
 
Какие то мифические выплаты мифическим получателям-
Помощь жителям Донбасса , восстановление Донбасса ,
Кто знает кто их получает и куда они идут?
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шкода тільки, що Росія втратила контроль над бойовиками!
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шкода тільки, що Росія втратила контроль над бойовиками!
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Ты бы, аксакал, отдохнул, лето ведь. А то дупу свою совсем сотрешь на работе Німеччина виділила на допомогу жителям Донбасу EUR5 млн - Цензор.НЕТ 29
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а у вас там на лахті А П 6d5dcd2f є?
чи на "е" серія закінчується?
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Я вже писав, твоїм браттям по розуму, що я українець, живу в Полтаві. При бажанні це можна перевірити. А ви, порохоботи, не українці, ви свині в людській подобі, які за гроші готові лизати все, що запропонують.
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Какие то мифические выплаты мифическим получателям-
Помощь жителям Донбасса , восстановление Донбасса ,
Кто знает кто их получает и куда они идут?
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По телевизору покажут пару человек и всё.
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Допомога має бути лише недієздатним.
Особлива увага людям похилого віку. що позбавлені можливості рухатися.
Ніяких стихійних роздач з борта як на фото.
Всій іншій мразоті. безкоштовним має бути лише. пурген і зеленька.
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Згинь саме нечисте. що. ******* гумконвої вже приїлися. вирішили змінити раціон.
Будеш іти за (жратвою) незабудь руки помити. від слідів крові наших бійців.
хоча вам її довіку невідмити....
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тобто ця біомаса,що постійно за бойка і вілкула голоить ще й харчі на шаріка отримує?
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С какой стороны?
стыдливо умалчивают....
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...срочно готовить пакеты с "Фонд Р Ахметова" Німеччина виділила на допомогу жителям Донбасу EUR5 млн - Цензор.НЕТ 3614
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сейчас здесь сидящие тумбалалайки под германским флажком не расползутся тараканами как обычно.Они гневно разоблачат путинско-меркелевских гнид, желающих дёшево откупиться ./Как можно добиться мира если миллиарды долларов идут из Германии в Россию, - Трамп назвал "Северный поток-2" ужасной и трагичной ошибкой.
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я не под немецким флажком, но я тоже так считаю - немцы постоянно блеют о том, что санкции с мордора нужно снимать и постоянно инвестируют туда деньги,закрывая глаза на откровенное кацапское пренебрежение к ним. так было, например, в случае с Сименсом, которому все Божья роса. поэтому, да, немцы пытаются откупиться и очень дешево.
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половина будет разворована.... не в первый и не в последний раз - даже международные наблюдатели у нас скурвливаются.....
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