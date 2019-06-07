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 Воїни, які захищають нашу державу, мають стріляти у відповідь тим, хто загрожує їхньому життю і хоче забрати у нас країну, - перший заступник секретаря РНБО Кривонос

Не може бути політичних переговорів у питаннях безпеки без врахування об'єктивної оперативної інформації на передовій і в цілому

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Операції об’єднаних Сил на ранок - два військовослужбовці загинули, четверо поранених та четверо травмованих. Біль, сум для рідних, близьких та командирів. Найважче на війні для командира - втрата підлеглих, а потім... привозити загиблого воїна до рідних...питання яке тобі можуть задати: чому ти вижив, а він загинув? Чи дивився хтось із поважних політиків в очі вдів, матерів, дітей загиблих? - Не впевнений, що таке було. Політики, які отримали мандат для перемовин, мають перестати гратися життями людей на полі, де не розуміються - на полі бою. Війна вона існує і існує з 14-го року, визнана нашими стратегічними партнерами та світовою спільнотою. Є об’єктивні показники того, що відбувається і розмовляти з ворогами-опонентами потрібно з сильної та чіткої позиціі. Вважаєте за потрібне вести політичні перемовини за столом перемовин - ведіть, але на полі бою - це відповідальність військових та командирів. Вони відповідають за життя підлеглих та мирний сон всіх громадян країни. Військові чітко бачать та володіють оперативною інформацією та мають швидко реагувати та діяти в будь якій обстановці. Не може бути політичних перемовин у безпекових питаннях без урахування об’єктивної оперативної інформації з передової та в цілому", - заявив він.

"Отримуючи найвищий мандат перемовника від керівництва держави, не повинно бути незважених заяв - що до стріляти у відповідь чи ні. Заявляючи про принипиненя вогню, ви змушуєте військових порушувати основний закон ЗСУ це Статут, а саме 22 ст. Внутрішнього Статуту Збройних Сил України. Воїни які захищають нашу рідну землю, нашу державу, наші сім`ї повині стріляти у відповідь тим, хто загрожує їх життю та хоче забрати у нас країну! Роблячи різкі та не обдумані заяви "припинити стріляти" - ви принижуєте тих, хто загинув, захищаючи нашу землю, нашу честь та гідність. Ви зраджуєте їх сім’ї та їх дітей-сиріт. Це не прийнятно! Це моя особиста думка, думка воїна та бойового офіцера, для якого війна за незалежність моєї Держави - не пусте слово!!!!! Якщо країна між війною і ганьбою обирає ганьбу, вона отримає і ганьбу, і війну.
Вінстон Черчилль", - резюмував Кривонос.

Читайте також: Не стріляти у відповідь на обстріли з території населених пунктів, - Кучма пояснив свою пропозицію про режим тиші

Воїни, які захищають нашу державу, мають стріляти у відповідь тим, хто загрожує їхньому життю і хоче забрати у нас країну, - перший заступник секретаря РНБО Кривонос 01
Воїни, які захищають нашу державу, мають стріляти у відповідь тим, хто загрожує їхньому життю і хоче забрати у нас країну, - перший заступник секретаря РНБО Кривонос 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.

Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".

Один із екс-лідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не виконуватимуться. А волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131201
 
   
 Топ коментарі
 
они не просто стрелять должны, они должны убивать кацапорылых.
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"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік
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зебилам это не понять.. они будут защищать ВСЕ действия вазелина - по методичкам из ольгино и ботоферм Бени..
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они не просто стрелять должны, они должны убивать кацапорылых.
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"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік
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Тільки там чучма має бути на фото замість зелі.
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чучма всего лишь "передаст" у шестерки Бени)
Что шестерка сказала (от Бени), то кучма и "передал" на москву..
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не удивлюсь, если Кривоноса скоро уволят... Как в очередной раз вазелин хочет уволить Полторака (и прочих) и посадить своих.. того же лысого, сделав "лейтенантом".. за "ОСОБЫЕ заслуги"
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І повині стріляти нелише. з дозволеного мінськом калібру. а адекватним калібром.

"Заместитель начальника штаба ООС из стратегических коммуникаций полковник Руслан Мирошниченко сообщил, наши подразделения дали адекватный ответ с использованием оружия, что не противоречит условиям Минских договоренностей и в рамках соблюдения требований международного гуманитарного права"Источник:https://censor.net.ua/n3131206
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Не обращая внимания на жертвы мирных. Это война. Крым потому и оттяпали, что наши не стреляли в ответ.
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кучма и здесь врет.. НЕТ там "мирных жителей" - в детсадах и тп..
Дано у них рефлекс: если сепары заезжают во двор школ или детсадов - то все разбегаются, понимают что скоро прилетит ответка... Да и самих школ-детсадов на линии фронта давно нет
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Это правда. Недаром старого рыжего таргана -Кучму, Пинчук неделю назад привез к ЗЕ. Видимо одному нужно Сватов в Росиию толкать,другому трубами торговать.Бене откат за капитуляцию получить. Вот они скопом и работают на разрушение страны. Таракана впереди себя поставили. Если не прокатит - Чучма будет невменяемым прикидываться,старый мол,не помню,что городил.
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зебилам это не понять.. они будут защищать ВСЕ действия вазелина - по методичкам из ольгино и ботоферм Бени..
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їм соромно і страшно зізнатись собі в тому що вони накоїли.
певний період вони будуть займатися самообманом і самозаспокоєнням, а реванш то вже йде повним ходом..
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мне кажется, они такими раздумиями вообще не заморачиваются.

даже не кажется.

я в этом уверен на 100 %
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ні, є і думаючі...
але все одно ПЕтя для них поки що гірше.
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скоріше навіть не сам Порох, а усвідомлення того, як їх "поимели"..
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сорому там нема... й не було ніколи.. як й розуму - усвідомити ЩО вони зробили.
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скоро на теренах Украины "я за него не голосовал!" А как же тогда 75% имбецилов набралось?!
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кучма не від себе говорив, він отримав директиви та настанови від президента згідно його стратегії.
і до речі, співчуттів від ЗЕ ЖОДНИХ.
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Все правильно сказав. пыдтримую його.
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Глядя на неразбериху и затяжки наших вопросов,проще одним ударом выкинуть кацапню до границы и поставить всех перед фактом.
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а кацапы молча будут стоять на границе и спокойно наблюдать ?
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Согласовать план действий с США. В тот момент,сосредоточить на границе все ОБСЕ. Главное,чтобы не обстреляли как в прошлый раз из кацапстана.
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агрессор должен захлебнуться своей кровью, только так возможно вернуть оккупированные территории и выиграть в войне.
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Если перебить всех рыг в Киеве то победить станет в разы легче
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надо было сразу , но они друзья соевого , а теперь подняли вообще хвосты .
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заметь - при Порохе они сидели по норам, а сейчас, при вазелине - вілезли, "подняли хвості" и начали устраивать свои порядки НИЧЕГО не боясь.. да и кого, СВОЕГО вазелина?))
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Зєбіли роблять вигляд, що нічого такого не бачать.
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Пабедушка украинских гнид над московскими вошами. Воины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну, - первый замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 7679 Всё по заветам классика. Кто предпочитает войне позор, получает и позор и войну.
Отдельный привет тем солдатам, которые голосовали за Зе. Ну как вам? В Первую Мировую тоже с гармошками брататься ходили...
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Бритий Свинарчук рохкає))
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мокшанец, а шо - теперь вам, лишнехромосомным, уже скрываться не нужно, при барыге Бене и его шестерке?
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......так лёня кучма ещё в теме или нет..... или дальше буде расширять кладбище нового прздента.......
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Начальство с тобой не согласно

"Не стрелять !" О роли Пинчука в этой истории. https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_7.html
Исходя из всего вышесказанного можно с высокой долей вероятности утверждать, что т.н. "дорожная карта " относительно прекращения огня на Донбассе разрабатывается и реализуется по директивному указанию высшего руководства РФ и в ее интересах. Основная цель - снятие европейских санкций с РФ наложенных за агрессию на Донбассе.

В чем реальная суть "мирного плана Зеленского\Кучмы" ? Увидеть главное.
( https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html)
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Кстати, внучек сторонника не стрелчть нашим солдатам в ответ на стрельбу парашников и сепаров, Кучмы, Саша Франчук, в свои 19 лет не в ВСУ, а в оккупированному Крыму развлекается с подобными выродками, на наворованное дедушкой и мамочкой с отчимом у народа бабло.
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У ******* вже був мирний план. Все відтягнути з передової. Не помогло. Кучма на колінах зараз перед народом повинен стояти за підписаний Будапештський меморандум, без гарантій безпеки. Ти хоч перед кінцем зроби щось корисне. Згадай, що ти там підписав і покайся.
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Де обурені мітингувальники на Банковій з числа професійних патріотів і націоналістів, або не надходила команда від роботодавця?
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Будущий президент Украины, вот где новые серьёзные политики, а не разные там Вакарчуки, Зеленские...
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потрапив би ти в лапи цієї шавки...
було б тобі ай -я - йай...
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то чому цей "грізний" полкан френч протирає в кабінетах а не на передовій чи в тилу ворога не гартує перемогу не звільняє наші землі...?
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а чого ти протираєш поштаніки на дивані ?
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кривонос не бачить дальше свого кривого носа або ти військовий або політик а з написаного видно що він ні те ні се....... прогнута спина перед порошенком свідчить про його не стійкий світогляд...... для чого цього шавку залишили на цій посаді???
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мабуть, для того, щоб тупі коменти писали номерні вані
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так так тупі коменти писати не сосати.....
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Передай своим хозяевам, что бы следующего давали, ты уже фсе))))
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Не тобі дрантя сермяжне судити про цю людину, мізинця якого, ти не вартий. Якщо він прийде до влади, то такою шушваллю, як ти, гідно прикрасять дерева.
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Одна людина з тверезим розумом в шоблі неадекватних клоунів.
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Кривонос не в цій шоблі. Він призначений Порохом. Зеля до нього ще просто не добрався.
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Интересно, этот отважный супернач то же самое говорил, когда его папередний головнокомандувач отдавал приказы про запровадження мыру в односторонем порядке, или несгибаемо молчал в ответ?
Воїни, які захищають нашу державу, мають стріляти у відповідь тим, хто загрожує їхньому життю і хоче забрати у нас країну, - перший заступник секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 4116
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-peace-plan/1939481.html
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этот трус прогнулся перед попередником и снял свою кандидатуру на президента и поддержал главного мародёра......
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Цього недалекого "голуба миру", разом з рудим маразматиком, для обміну на більш розумного, потрібно відрядити хоча б на місяць на історичну батьківщину, може він тоді зрозуміє, як повинна діяти армія у відповідь на обстріли її позицій і території країни противником.
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Вы, суки зебильные, как то определитесь, на передовой заявляют, что стрелять запретили.
Ждите ответку в Киеве!
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хто заборонив ?
якщо так то буде розстріл АП.
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треба змінити призвіще кривонОс на кривонІс....... буде патріотичніше....
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У нього "кривий" корінь "нос". Від слова носити.
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На лінії зіткнення,рішення повинен приймати командир (роти, батальйону),який безпосередньо знаходиться на місці і прямо відповідає за життя своїх підлеглих.Політики не заставляйте військових гратися в політику і чекати від якогось високого начальств (яке часто не володіє обстановкою) дозволів на адекватну відповідь.
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Командир повинен бути лаконічним. а у його промові не вистачає хіба що апелювання до рішення суду аби москалів постріляти. Просто скажи "Вогонь!".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВоїни, які захищають нашу державу, мають стріляти у відповідь тим, хто загрожує їхньому життю і хоче забрати у нас країну, - перший заступник секретаря РНБО Кривонос
 
 
 
 
 
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