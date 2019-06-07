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Все про:вбивство (1808) Олешко (41) Бродський_Євген (3)

 Другого підозрюваного в убивстві ветерана Сармата Бродського випустили під домашній арешт

Суд звільнив з-під варти і відправив під домашній арешт ще одного підозрюваного у справі про вбивство ветерана Віталія Олешка (Сармата) Євгена Бродського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомили в прес-службі Печерського районного суду Києва.

Зараз Бродський перебуває під нічним домашнім арештом.

Зазначається, що у 20-х числах травня Апеляційний суд змінив запобіжний захід Бродському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Кілька тижнів тому Печерський суд змінив цілодобовий арешт на нічний.

Також цю інформацію виданню підтвердив голова кримінальної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, всі інші фігуранти цієї справи залишаються під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Сармата

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

7 червня Печерський районний суд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства ветерана АТО Віталія Олешка (Сармата).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131194
 
 
 Топ коментарі
 
Поразительная глубина реформ от рошена.
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Зеля , ты обещал суд , а не судный день .
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Они никому ничего не обещал и не должен это он чётко сказал
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"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік
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Генералисимус Зеленский запретил стрелять по сепаратистам.
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Ну тогда какого хрена они там делают?
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ну да пусть зедрочеров посылают и они там точно будут сидеть и нестрелять
и их нежалко
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Другого підозрюваного в убивстві ветерана Сармата Бродського випустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 6768
РЕАЛЬНО ОБЪЕКТИВНЫЙ ЧУВАК!!! И ВО ВСЕМ РАЗБИРАЕТСЯ!!!
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Реально разбирается, а он забыл, почему были подписаны позорные минские соглашения?
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Как раз читаю его т.к. очень люблю "зраду".
Только он бы еще прокомментировал постоянные наезды(не напрасные) со стороны Европы на Петка из-за его "борьбы с коррупцией". Боруны и государствуны мля. Уши от лапши уже отрываются у 15%. Ах да, аж 25 мол, ага)
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Фу. Это ты? Торгуешь на базаре краниками? Почему ещё не в ЗекоМанде?
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ща изменят на после обеденный арест, под обязательство спать 2 часа после сытных обедов
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Напоминаю зебанутым: Президент Украины Зеленский В.!!! Порошенко в ростове!!!
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Де вас, таких дятлів, ловлять? Суди - це ж успішна реформа керманича барбарисок. Не пались.
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Сколько бы ты не постил Порошенко, но сейчас у власли Зелебенский.
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а точніше - Зельцман, який заробляє на крові українських воїнів віддавши наказ не стріляти у відповідь.
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Зеленський поки що навітьгенпрокурора звільнити не може..
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у зеленского на голове зеленое дерьмо
исправь
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У него кнопка в кабинете? "ОТПУСТИТЬ" ?
Так тогда она от прошлого осталась!
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Нагнуть НАБУ в интересах группы Приват Суд может, поэтому отмазки, что это Суды попередников выносят такие решения - не катят!
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Сразу видно Зеленский пришел к власти. Школьницу за плакатик об импичменте задержали, а убийц выпускают на волю.
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Севастополь затопило, прошел ураган с ливнем градом, в ютубе много видео. Шаманы береборщили.
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Всі судьї що працюють зараз були призначені Поросям,Зеленський ще не призначив жодного.Поросяча реформа в дії.
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Но когда решения выносятся в пользу "группы Приват" - про поросячий суд ни слова!
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А что по поводу последних судебных решений думает юридический моск Зе-команды г-н Стефанчук???
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Дааа летит Украина в тар тара ры А почему боевые побратимы не отомстят убийцам А заняты наверное оформлением земельных участков
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Ясна справа... Незабаром саджатимуть атошників, а сепарню реабілітують.
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Порохоскоты, Зеленский не обладает такой властью, какую имел Порошенко, его работу блокируют скоты в парламенте.
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Этот "праздник правосудию" продолжается ! Другого підозрюваного в убивстві ветерана Сармата Бродського випустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 556
Может петицию кто-то организует президенту (о снятии неприкосновенности с судей) - вот и посмотрим на гаранта ... ?
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ты 5 лет обсирал Порошенка и дальше продолжаещь это делать,сколько еще лет своей бесталанной жизни готов потратить на это? )
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Особисто в мене враження - що це штатний працівник цензора, який підкидає матеріали для срачу... Колись ще був тут такий персонаж ****** Другого підозрюваного в убивстві ветерана Сармата Бродського випустили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 1406
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Ні скоріше це старий маразматик,котрий отримує оргазм ввд картинок... ))
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И вы хотите сказать, что все держалось на порошенко?
Он что, путин-2?
Вот и итоги 5-ти лет.
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по теории зебилов все так и было,любой пук в любой части страны и во всем был виноват мародер
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Ты ж на цензоре завсегдатай.
Новости читаешь?
Почему все рушится?
Это Зе за месяц развалил то, шо петя 5-ть лет созидал?
Или это итоги 5-ти лет?
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Не обвалюється а скоріше Вилазить наверх. ВСІ ПЄТІНІ СХЕМИ..
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А кто подписывал минские соглашения? Потому что реально обкакался и принял пункт, сначала выборы, а потом границы. Или он не видел, да видел он всё. А теперь этот позор заставляют выполнять.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДругого підозрюваного в убивстві ветерана Сармата Бродського випустили під домашній арешт
 
 
 
 
 
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