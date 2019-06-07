 Другого підозрюваного в убивстві ветерана Сармата Бродського випустили під домашній арешт

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомили в прес-службі Печерського районного суду Києва.

Зараз Бродський перебуває під нічним домашнім арештом.

Зазначається, що у 20-х числах травня Апеляційний суд змінив запобіжний захід Бродському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Кілька тижнів тому Печерський суд змінив цілодобовий арешт на нічний.

Також цю інформацію виданню підтвердив голова кримінальної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, всі інші фігуранти цієї справи залишаються під вартою.

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Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

7 червня Печерський районний суд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства ветерана АТО Віталія Олешка (Сармата).