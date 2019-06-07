 Рішення Міжнародного суду ООН щодо юрисдикції справи "Україна проти Росії" ми отримаємо до кінця року, - Зеркаль

Про це заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила в п’ятницю, 7 червня, в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Суд визначив, що повідомить сторони в нормальні терміни ... Це для суду, щоб вони вже повідомили, коли винесуть рішення щодо заперечень Росії з приводу юрисдикції і щодо того, як буде потім тривати процедура ... Наші прогнози - що до кінця року ми отримаємо рішення щодо юрисдикції", - сказала Зеркаль.

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Як повідомляв Укрінформ, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

За підсумками цього тижня суд буде вирішувати, чи є в нього юрисдикція за всіма заявленими Україною порушеннями, а потім винесе рішення. Очікується, що рішення стосовно юрисдикції буде до кінця року.

Якщо аргументи України переконають Міжнародний суд ООН, він зможе перейти до розгляду справи по суті.

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Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, містять: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарських громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.