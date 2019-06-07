 Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком

Про це повідомили в прес-службі "Соціалістичної партії України", передає Цензор.НЕТ.

"Ілля Ківа склав повноваження голови "Соціалістичної партії України". Його відставку прийняв черговий з'їзд, який відбувся 5 червня. Рішенням з'їзду було обрано нового голову партії - Сергія Чередниченка", - наголошується в повідомленні.

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"Ми прийняли пропозицію приєднатися до потужної прогресивної команди "Опозиційна платформа - За життя". Сьогодні найголовніше - це досягнення миру в нашій країні. І ми зробили наш крок для того, щоб зшити Україну", - пояснив Ківа.