 Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком

Про це повідомили в прес-службі "Соціалістичної партії України", передає Цензор.НЕТ.
"Ілля Ківа склав повноваження голови "Соціалістичної партії України". Його відставку прийняв черговий з'їзд, який відбувся 5 червня. Рішенням з'їзду було обрано нового голову партії - Сергія Чередниченка", - наголошується в повідомленні.
"Ми прийняли пропозицію приєднатися до потужної прогресивної команди "Опозиційна платформа - За життя". Сьогодні найголовніше - це досягнення миру в нашій країні. І ми зробили наш крок для того, щоб зшити Україну", - пояснив Ківа.
Политическая проститутка.(С) Ленин В.И.
Хто такой есть этот кива? Он шо авторитет? Нет. Може он шо-то полезное сделал для страны о котором все знают? Тоже нет.
То про шо о нем вобще говорить и впустую тратить время?
Таких кив в Украине!.. Не надо просто о них упоминать и они исчезнут сами собой.
А дехто з прихільників Зе, у кого проукраїнський світогляд, не може повірити в те, що після парламентських виборів може бути створена коаліція "Слуги Народу" та колишніх ригів "За життя". Все може бути. Якщо навіть люди, які 5 років позіціонували себе як справжні патріоти та участники АТО, не цураються цього та лягають під ригів. То що вже казати про "нові обличчя" яких наберуть до партії Зеленського.
Кожен хто бажає добра Україні і вважає, що вона має відірватися від Росії та йти європейським шляхом розвитку НЕ ПОВИНЕН голосувати за партію Зеленського. Занадто великі ризики для країни. Якщо вам остогид Порошенко з Свінарчуками та всі старі політики і є бажання проголосувати за нових людей голосуйте за "Голос" Вакарчука, той хоча б не буде злягатись з колишніми ригами.