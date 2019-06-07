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Все про:опозиційний блок (221) Ківа (66)

 Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком

Ілля Ківа покинув "Соціалістичну партію України" і йде на парламентські вибори в складі проросійської політсили "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомили в прес-службі "Соціалістичної партії України", передає Цензор.НЕТ.

"Ілля Ківа склав повноваження голови "Соціалістичної партії України". Його відставку прийняв черговий з'їзд, який відбувся 5 червня. Рішенням з'їзду було обрано нового голову партії - Сергія Чередниченка", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду

"Ми прийняли пропозицію приєднатися до потужної прогресивної команди "Опозиційна платформа - За життя". Сьогодні найголовніше - це досягнення миру в нашій країні. І ми зробили наш крок для того, щоб зшити Україну", - пояснив Ківа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131188
 
   
 Топ коментарі
 
Вся нечисть собирается в кучу... Удобно накрыть одной ракетой.... Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком - Цензор.НЕТ 4733
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Полудурки они такие.... сегодня социалист, завтра коммунист... а после завтра "рыг"))) А там гляди к концу лета и внеочередное новое лицо Зекоменды)))
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Еще одна маска патриота сброшена. Интересно, как отреагирует его друг Корчинский?
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дуже просто - піде за друганом і приєднається до ригоАналів ! ..))
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Ну, пока он не давал повода усомниться в его патриотичности... Или я чего-то не знаю?
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А он не такой дурачок как казался))) Посчитал, все взвесил, понял что до кормушки не попадает и переметнулся к ПРыгам.
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Как это сказать по-русски? Ах да!
Политическая проститутка.(С) Ленин В.И.
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Да, кива охреннительный авторитет. Если бы он пропал, так никто бы и не заметил. А вообще-то удивительно, каких только довбобобов в политике не встретишь
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Видел этого перца в живую -такой себе среднестатистический жлобок с амбициями.
Хто такой есть этот кива? Он шо авторитет? Нет. Може он шо-то полезное сделал для страны о котором все знают? Тоже нет.
То про шо о нем вобще говорить и впустую тратить время?
Таких кив в Украине!.. Не надо просто о них упоминать и они исчезнут сами собой.
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Зе-бенята, а что случилось? Кива уже плохой? А когда говорил, что Порошенко - самое большое зло для Украины, вы ему хором славься пели. Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком - Цензор.НЕТ 8600 Что произошло-то? Еще один в глаза божьей росой брызнул? Так привыкнуть бы пора уже.
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Лыс. Трёх-кратно заканчивал высшие учебные заведения--а значит образован.Подает надежды быть народным трибуном---повышает своё ораторское искусство. Меняет партии как перчатки--на те, которые будут не только теплее, но и сытнее))) Переход понятен---- партии с социалистическим уклоном так скомпрометированы морозами и симоненками,что не имеют будущего на выборах(что такое социализм, помнит только вата посыпанная нафталином).
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а він справку має, щоб бути членом такої серйозної структури?
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Ківа іде в Опоблок, це дуже добра новина: все дерьмо в один бачок можливо і заграє
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А стільки Корчинському було писано:"кинь загравати з Кивою, ти ж розумний."ні, таки витягував цего уїбана, хвалив, в Італію з ним їздив. От же ж глупість людська... Там же ж на морді крупним шрифтом:"я - дебіл і русофіл".
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Великий "патріот"Ківа пішов в партію за смерть.Вся ******* лізе туди!!!Оо так це походу Аваков скоро туди піде щоб мандатом прикритись,бо якщо дивитись стратегічно партії які проходять в раду,слуга народу його точно не візьме бо рейтинг зразу в низ,порох тим більше,юлька теж не буде ризикувати,ну і вакарчук це 100% його не підпише,залишається партія для нечисті,яка точно візьме того рехформатора -це "за життя" а точніше партія за смерть!
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Ківа ніколи нічого не зробить без дозволу Авакова !
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Аваківський пес змінив господаря. Хто наступний? Антон Геращенко? Шкіряк? Чи може Зорян?
А дехто з прихільників Зе, у кого проукраїнський світогляд, не може повірити в те, що після парламентських виборів може бути створена коаліція "Слуги Народу" та колишніх ригів "За життя". Все може бути. Якщо навіть люди, які 5 років позіціонували себе як справжні патріоти та участники АТО, не цураються цього та лягають під ригів. То що вже казати про "нові обличчя" яких наберуть до партії Зеленського.
Кожен хто бажає добра Україні і вважає, що вона має відірватися від Росії та йти європейським шляхом розвитку НЕ ПОВИНЕН голосувати за партію Зеленського. Занадто великі ризики для країни. Якщо вам остогид Порошенко з Свінарчуками та всі старі політики і є бажання проголосувати за нових людей голосуйте за "Голос" Вакарчука, той хоча б не буде злягатись з колишніми ригами.
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а до цього Вакарчук з ким злягався, коли був у парламенті?
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"Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком" - а кому ещё нужен этот жлоб, кроме пятой колонны беса путлера, ну ещё его может подобрать рускоговорящий Авако-рюкзак, у него много подобных, деклассированных элементов.
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Кива анализы сдал? Или там справка на всю голову?
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все говно так или иначе перетекало через социалистов, начиная с Мороза, и заканчивая кивой
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Що цей клоун так міняє свої переконання ,від лівої ідеології ,до проросійського олігархату і воно не вилазить з медвечуківських телеканалів ,яка гидота .
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На этих каналах он и приглашение получил от рабиновича. Для меня понятно, что если какая-то гниль засветилась на ньюсуан, рабиновиче или "Наш" - жди от нее измены и предательства
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хороший у рыгающих аналов потбирается контингент мразь мертвячук и умственно отсталая кива.
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опля! чи О! ***. Біда людей, що вони сліпі, або досі вірять у казки у діда Мороза. "А вдруг" клоун раптом явить диво, і забебехає з України Сінгапур. "А вдруг" Остап Бендер Кива піде на самопожертву заради "простого народу"
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одну партію вж спортив, давайте натупну. Ківа ще той засланий казачок.
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Аваков держал Киву на подряде и он с титушками громил Интер Бойко. Теперь Кива перешел на службу к Бойко. А у Авакова новый громила - Белецкий.. Громят Порошенко. Аналогии напрашиваются.
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У кивы есть задание Он оденет пояс шахида и взорвёт всех на съезде аваков уже пообещал ему почётные похороны и табличку мемориальную на бурсе где кива учился
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