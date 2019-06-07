 У Львові нові військові контрактники отримають 25 тис. доплати від міста

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен львів'янин, який підпише контракт із ЗСУ до кінця цього року, отримає 25 000 грн.
Крім того, всі, хто пройшов зону ООС, і надалі отримуватиме 100 000 грн від міста (вже 2348 львів'ян цим скористалися)", - зазначив Садовий.
Бюджетные деньги все равно разворовываются, то хай хоть часть из них пойдет на благое дело.
а то некоторые...особенно маршрутчики...удавятся провести за законную льготу...
В июне 1941 Сталин предпринимал усилия для заключения мира с Гитлером на любых условиях. А когда гитлеровские дивизии стояли под Сталинградом - не предпринимал. Сталин не был гениальным полководцем, но он также не был идиотом.
Зебил сейчас делает с точностью до наоборот, и это при том, что делишки наши идут получше, чем у Сталина в 1942-43гг. Идиот. Такой же клинический рафинированный идиот, как и его поклонники.