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Все про:контракт (161) Львів (1041) Садовий (237)

 У Львові нові військові контрактники отримають 25 тис. доплати від міста

У Львівській міській раді ухвалили важливе рішення щодо захисників.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен львів'янин, який підпише контракт із ЗСУ до кінця цього року, отримає 25 000 грн.

Крім того, всі, хто пройшов зону ООС, і надалі отримуватиме 100 000 грн від міста (вже 2348 львів'ян цим скористалися)", - зазначив Садовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського"

У Львові нові військові контрактники отримають 25 тис. доплати від міста 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131186
 
   
 Топ коментарі
 
найкращій мер - найкращого міста в Україні ... Во Львове новые военные контрактники получат 25 тыс доплаты от города - Цензор.НЕТ 7605
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Львов показал на выборах Президента свою приверженность европейским и деморкатическим ценностям.
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Хорошая реклама за бюджетные деньги.
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Вы не правы. Это хорошая мотивация для службы в ВСУ.
Бюджетные деньги все равно разворовываются, то хай хоть часть из них пойдет на благое дело.
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Це місцевий бюджет, і не думаю, що хтось з львів'ян має щось проти. До речі, Львів вже давно перетворився в IT осередок (українська «Силіконова долина»). Гадаю, ми це можемо собі дозволити не тільки в моральному, але й в векономічному плані У Львові нові військові контрактники отримають 25 тис. доплати від міста - Цензор.НЕТ 4136
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найкращій мер - найкращого міста в Україні ... Во Львове новые военные контрактники получат 25 тыс доплаты от города - Цензор.НЕТ 7605
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звісно правильно - не дивлячись на все лайно , що ще з часів Яника ллється на Садового провладними ботами - львів'яни вже багато років голосують за Садового !
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І на виборах підтримали Порошенка. Хороші люди, розумні.
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гробові від садового, непоганий піар
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Львов показал на выборах Президента свою приверженность европейским и деморкатическим ценностям.
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Верно сказал - это лучше чем всякие там переговорники чучмоиды, тай їх посіпаки
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правильно
а то некоторые...особенно маршрутчики...удавятся провести за законную льготу...
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Июнь 2014... Да, тогда еще все только начиналось...
В июне 1941 Сталин предпринимал усилия для заключения мира с Гитлером на любых условиях. А когда гитлеровские дивизии стояли под Сталинградом - не предпринимал. Сталин не был гениальным полководцем, но он также не был идиотом.
Зебил сейчас делает с точностью до наоборот, и это при том, что делишки наши идут получше, чем у Сталина в 1942-43гг. Идиот. Такой же клинический рафинированный идиот, как и его поклонники.
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та как так то, то каждому по сотнягне атовцу теперь по 25 зелени, пойду пожалуй ****** об телефон поломаю с понедельника меру
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Лучше бы решил проблему мусора , Львовский мусор уже загадил всю Украину
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