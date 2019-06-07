 У Львові нові військові контрактники отримають 25 тис. доплати від міста

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен львів'янин, який підпише контракт із ЗСУ до кінця цього року, отримає 25 000 грн.

Крім того, всі, хто пройшов зону ООС, і надалі отримуватиме 100 000 грн від міста (вже 2348 львів'ян цим скористалися)", - зазначив Садовий.

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