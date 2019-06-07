 Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це йдеться в повідомленні ГУР.
Зокрема, триває інтенсивне відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління та прийому особового складу.
"Додатково противник здійснює радіоелектронне придушення каналів управління безпілотними літальними апаратами. Це робиться для того, аби приховати переміщення на передові позиції забороненого Мінськими домовленостями озброєння та військової техніки. При цьому противник продовжує розміщувати додаткові автоматизовані станції встановлення перешкод у районах прихованого зосередження артилерійських систем та броньованої техніки поза межами районів їхнього відведення", - повідомили в ГУР.
вот до Киева и доедут )
А дальше на Киев, на Львов!
Провожала бойца....
на позиції панночка
проводжала бійця
напекла балабеників
насолили сальця
і поки за туманами
було видно село
наї... балабеників
сало з"їв... й молоко
Каждую секунду вазелина охраняют не менее 6-7 автобусов - набитых спецназом НГУ и как минимум 1 автобус со спецназом ВСУ. Плюс 5-7 джипов с охраной коломойского.
Улица возле АП заставлена этими автобусами... Бойцов 200..230, не меньше...
Какие предусмотрительные, однако.
Ему не нужен мир... - у него кино-бизнесс в росии
Он такой же как Порошенко...
Зебобы..., я правильно написал?
Нет обогащению на крови !!!
А по суті - ці рашистські ігри - хєрня, бо з космосу НАТО все бачить і інформує друзів.
Можете стрелять Хомчаку те иловайски клипать раз плюнуть (((
Не пей..., ради детей...
Петро Порошенко - Воєнного вирішення питання по Донбасу не існує ...
- надо просто перестать стрелять...
- не надо отвечать в ответ....
Вот и оборзели орки!
і вірять, вірять, шо не дрова за забором.
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Врага надо уничтожать на подходе а не тогда когда он окопается .
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения Источник: https://censor.net.ua/p3131140
Слушайте ЗЕ и Кучму! Не сметь стрелять по ...ОПОЛЧЕНЦАМ!)))
Им отступать некуда.
вЪестрельнуть
и никто даже не хрюкнет, как по луганскому аэродрому на который сепары технику на парад притащили
... если конечно информация верна
"Карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років."
или как в старые времена - тамжынашилюди - перемемтители грузов?
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).
Зашибись такая командочка.