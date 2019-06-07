 Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це йдеться в повідомленні ГУР.

Зокрема, триває інтенсивне відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління та прийому особового складу.

"Додатково противник здійснює радіоелектронне придушення каналів управління безпілотними літальними апаратами. Це робиться для того, аби приховати переміщення на передові позиції забороненого Мінськими домовленостями озброєння та військової техніки. При цьому противник продовжує розміщувати додаткові автоматизовані станції встановлення перешкод у районах прихованого зосередження артилерійських систем та броньованої техніки поза межами районів їхнього відведення", - повідомили в ГУР.

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