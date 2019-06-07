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Все про:Міноборони (2602) розвідка (1400)

 Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка

Командування ЗС РФ під виглядом проведення заходів бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів вживає посилених заходів щодо підвищення їхньої готовності до застосування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це йдеться в повідомленні ГУР.

Зокрема, триває інтенсивне відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління та прийому особового складу.

"Додатково противник здійснює радіоелектронне придушення каналів управління безпілотними літальними апаратами. Це робиться для того, аби приховати переміщення на передові позиції забороненого Мінськими домовленостями озброєння та військової техніки. При цьому противник продовжує розміщувати додаткові автоматизовані станції встановлення перешкод у районах прихованого зосередження артилерійських систем та броньованої техніки поза межами районів їхнього відведення", - повідомили в ГУР.

Також читайте: Терористи облаштували нові вогневі позиції для прихованого обстрілу Об'єднаних сил, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131181
 
 
 Топ коментарі
 
Как только кацапы услышали предложения предателя Украины Кучмы, не стрелять в ответ, так сразу и подвели тяжелую бронетехнику для прорыва нашей обороны
А дальше на Киев, на Львов!
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чучма-зейло дали отмашку вот и стягиват. Ждали сигнала от своих.
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это потому что Зеленский наживается на войне....(с путиным в сговоре)
Ему не нужен мир... - у него кино-бизнесс в росии
Он такой же как Порошенко...

Зебобы..., я правильно написал?
Нет обогащению на крови !!! Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 4466
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чучма-зейло дали отмашку вот и стягиват. Ждали сигнала от своих.
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нее, получили заверения от кучмы и "главнокЕмандующего" что ответного огня не будет. Вообще.
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огня нет, но из рогаток могут шмалять по обдроченцам наймити госдепа
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они услышали что кучма/зеленский будет не стрелять
вот до Киева и доедут )
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Х**лостан отличается от КНДР лишь огромными размерами и природными ресурсами.
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АП,ж,пообіцяло безнаказанність й відсутність спротиву,чом,би,нескористатися!!!
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Как только кацапы услышали предложения предателя Украины Кучмы, не стрелять в ответ, так сразу и подвели тяжелую бронетехнику для прорыва нашей обороны
А дальше на Киев, на Львов!
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На пози---цию деееевушка
Провожала бойца....
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***
на позиції панночка
проводжала бійця
напекла балабеників
насолили сальця
і поки за туманами
було видно село
наї... балабеників
сало з"їв... й молоко

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Жители Львова будут сражаться до конца за европейские ценности, они доказали это голосованием на выборах Президента!
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та,думаю,Киев им тоже ошмётками выкашливать придётся..
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Зебіли вперед, порохоботи в заградотряд. Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 9629
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Судя по тому как жители Львова проголосовали то ценностью для них есть возможность шоколаной банде грабить страну дальше
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Они эту технику 3 месяца назад стянули уже. Хреновая разведка.
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Похоже, в кремле окончательно потеряли контроль над своими подразделениями на Донбассе. Российские наемники на Донбассе стягивают тяжелую технику к линии разграничения, - разведка - Цензор.НЕТ 4736
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Подписал бы што сарказм ато многие не поймут Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 1644
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Зелю с семьёй и всем АП переселить на передовую !
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та ща... Оно обложилось охраной - больше чем у янука было.
Каждую секунду вазелина охраняют не менее 6-7 автобусов - набитых спецназом НГУ и как минимум 1 автобус со спецназом ВСУ. Плюс 5-7 джипов с охраной коломойского.
Улица возле АП заставлена этими автобусами... Бойцов 200..230, не меньше...
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Боятся военного переворота.
Какие предусмотрительные, однако.
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Да для чего паниковать... 5 лет уже как стягивают...
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Уже первые потери от приказа не стрелять.
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это потому что Зеленский наживается на войне....(с путиным в сговоре)
Ему не нужен мир... - у него кино-бизнесс в росии
Он такой же как Порошенко...

Зебобы..., я правильно написал?
Нет обогащению на крови !!! Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 4466
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Так это "благородные мышебратья" готовятся к снятию блокады, к компенсации за убытки и прекращению стрельбы с Украинской стороны? Да Зелупа?
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Автоматизированные станции установления препятствий? Тобто, автоматичні станції постановки завад, РЕБ? Перекладач - підлога Маккартні...
А по суті - ці рашистські ігри - хєрня, бо з космосу НАТО все бачить і інформує друзів.
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Miko R 798886a8 НАТО воювати не буде з Московією.Хіба що,якщо вона перша нападе на НАТО.
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Терпите , зеля - наш главнокомандующий . Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 533
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Ну що, зебоби? Дали слабинку ху-лу? А тепер нумо до воєнкоматів з явкою 73%. Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 2899
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сразу предлагаю 25 % военкома слать нах и говорить пусть зебилы идут воюют, если мобилизация начнется))
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25% всегда, во всех странах защищали страну от выбора 73%...
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Вы там смотрите в ответ не стреляйте , а тем более на опережение , а то гидрант чувакам пообещал , что мероприятия повышения боевой подготовки по нашим позициям пройдут мирно с украинской стороны
Можете стрелять Хомчаку те иловайски клипать раз плюнуть (((
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Кремляді активно готуються до оприлюднення результатів додаткового розслідування та початку суду по збитому МН17. Для нівелювання резонансу будуть бити по Україні, а водночас і по своїх, розповідати про злих бандерівців та про пригнічення руськощелепних.
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Медвейчук с ***** договорился,чтобы пороху помочь в попытке обыалить рейтинг Зеленского.Это ,как он,я про суку жирную,послал ребят в море,чтобы ввести военное положение.Гниды
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А зеля святой ? Дура , что ты мелешь ?
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Инесса Литвинко - Инеса..., - женский алкоголизм не лечится...

Не пей..., ради детей... Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 9686
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5 років тому , на Донбасі сєпарів було лише кілька сотень гопників - завдяки правлінню "миролюбного" Свиносоєвого , в них тепер є багатотисячна АРМІЯ з важкою артилерією !
Петро Порошенко - Воєнного вирішення питання по Донбасу не існує ...
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Так их нужно было расстреливать , а не мирные дорворняки подписывать
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Сразу видно, что "повстанцы" мониторят выступления Главкома и Ко:
- надо просто перестать стрелять...
- не надо отвечать в ответ....
Вот и оборзели орки!
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Они технику стянули 3 месяца назад. Почему об этом сейчас написали, вопрос
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порохоботи такі довєрчєві, всі на одну колодку склепані. палець сунуть в дупу і сміються.
і вірять, вірять, шо не дрова за забором.
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а у зеленского в жопе целая рука коломойского Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 647 так что пальчик еще не страшно
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Не знаю, насколько это правда, но с той стороны говорят, что сепаратистов всегда подтягивают тяжёлое вооружение и технику как только это делают наши. Если это действительно так, то нужно понимать, что разведка кацап в у нас в Генштабе неплохо работает.
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Думаю не понадобится закон об импичминте, скоро зебила вынесу из администрации президента в перед ногами Російські найманці на Донбасі стягують важку техніку до лінії розмежування, - розвідка - Цензор.НЕТ 5186
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Хто його заніс, той хай і виносить. Але ж діджіталізація мізків не дасть.
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Ну, не надо так жёстко. Ему ещё показания давать на Беню и всех остальных организаторов госпереворота, состоявшегося 21-го апреля.
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Что будет полномасштабное вторжение, походу Зе почву уже подготовил.
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а той ЗЕ..ще не заявляв-- що ,іхтамнет?
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Пришла пора опробовать "Ольху" и "Гром" в реальной обстановке. Да и Джавелины уже залежались...
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Пора провести ротацію на передку - там ще залишились порохоботи, а вони не надійні, можуть стрельнути у відповідь.
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Не боятся светится ведь упреждающего огня не будет!
Врага надо уничтожать на подходе а не тогда когда он окопается .
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Или когда враг за пять лет расплодился
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О наступление на передке ишли разговоры ещё во время президентской кампании , но все склонялись , что оно начнется сразу после парламентских выборов
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А вот как полк Азов ответил зе дебилам по поводу не стрелять
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения Источник: https://censor.net.ua/p3131140
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надеюсь, что наши причешут кацапов так, что свиньи надолго это запомнят.
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Срочно отводим войска с линии разграничения за Львов!
Слушайте ЗЕ и Кучму! Не сметь стрелять по ...ОПОЛЧЕНЦАМ!)))
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События последних дней показывают, что после назначения Зеленским в руководство СБУ и ВСУ "своих" людей, пошел слив секретной информации сепаратистам. Пример тому подрыв грузового автомобиля движущегося по маршруту и обстрел позиций "Азова".
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Зекоманда вже накояла на ст. 111 УК.
Им отступать некуда.
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а на сколько ст. наработал свиновальцман за пять лет мыролюбных перемирий?
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Напоминает эта ситуация какой-то фильм про ВОВ когда немцы начали артобстрелы погранзастав .Так там один ссср -овский генерал орал что "Немец не напал на СССР и боялся доложить об этом Сталину".
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в соответствии с миниским соглашениями теперь по ним можно вЪе стрельнуть
и никто даже не хрюкнет, как по луганскому аэродрому на который сепары технику на парад притащили
... если конечно информация верна
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Зеленский, Богдан, Данилюк и проч. - пойдут по ст. 111 УК Украины.
"Карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років."
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Зебил приказал же не стрелять ВСУ, вот они и готовятся... Зебил - убийца украинцев, трус и предатель.
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а что по этому поводу промычит сучма?
или как в старые времена - тамжынашилюди - перемемтители грузов?
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КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).

Зашибись такая командочка.
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Да уж, кучма веников не вяжет, кучма делает гробы.
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