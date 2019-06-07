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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду

Політичні партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" домовилися про об'єднання з метою спільної участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник голови парламентської фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Ми об'єдналися! Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам". Ми йдемо на вибори разом", - написав Вілкул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман, Гриневич, Саєнко, Джапарова та Нищук, - партія прем'єра "Українська стратегія" назвала першу п'ятірку списку на виборах у Раду (оновлено)

Партії Опозиційний блок, Миру і розвитку, Відродження, Наші і Довіряй справам обєдналися для участі у виборах у Раду 01
Партії Опозиційний блок, Миру і розвитку, Відродження, Наші і Довіряй справам обєдналися для участі у виборах у Раду 02
Партії Опозиційний блок, Миру і розвитку, Відродження, Наші і Довіряй справам обєдналися для участі у виборах у Раду 03
Партії Опозиційний блок, Миру і розвитку, Відродження, Наші і Довіряй справам обєдналися для участі у виборах у Раду 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131179
 
 
 Топ коментарі
 
КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).

Зашибись такая командочка.
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РЫГОТИНА СНОВА ОБЪЕДИНЯЕТСЯ В ЕЩЕ БОЛЬШУЮ РЫГОТИНУ! Когда же народ Украины даст этой мрази пендель под зад?
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Вот вам и минус половины голосов Слуги. И это как минимум.
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Написал то не плохо... вопросов нет... да и правильно все. Но... кто выходить то и боротся будет? На Майдане кучу люда скосили... потом в котлах также... в течении 5 лет то по одному вылавливали патриотов... то пачками сожали... Сей час даже тем, кто чисто теоритически еще мог бы что то сделать стрелять хотят запретить... все печально друг...
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Нет, будут все вот так как ты ныть и сомневаться
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А ты герой сей час небось где то под Песками с окопа на ЦН сидишь?
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Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 7672
основателей не хватает
за 5 лет благодаря усилиям П.А.Порошенко не пострадало ни одного рыгована и сепара
сохранил мля, они теперь с евросвинарчуками в калолиции будут?
.... перед ефремовым уже извинились? в бюджете фонда парашенко еще что нибудь осталось, ефремову в качестве моральной компенсации?
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ну теперь Зе их точно повяжет за гос.измену....- отдаст приказ СБУ...
Зе же повяжет их, да?
Зебобы..., как думаете?
Повяжет...?

Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду - Цензор.НЕТ 3979 IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 1 ч.1 час назад
Медведчук вместе с народным депутатом Юрием Бойко снова полетели в РФ. В Санкт-Петербурге они встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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Медведчук , на початку 2019 , під носом в Офшоренка урочисто провів свій сєпарський шабаш - а ні СБУ , а ні Луцика це чомусь не зацікавило ... Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду - Цензор.НЕТ 1169
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их петя уже как пять лет крышует. а СБУ руководит пока петин кореш
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Он у власти? Пока вы с Зе боритесь, у вас за спиной дружки педро сгруппировались и буду мстить украинцам, как и его банда, причём, под теми же лозунгами: "Мир за две недели" и "Жити по-новому".
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Какие светлые лица! Ани целеустремленно смотрят в счастливое будущее... свое, а не ваше - 73% охлоса!
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Их электорат входит в 73% - это минимум 15%.
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Петины друзяки все в сборе)))
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Кажется, у людей началась налаживаться жизнь. Я про это кодло.
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********** партії не вистачає з відрижками НФ, що б був повний комплект ригів.
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Зебилы - это ваш триумф!.... Наслаждайтесь, уроды.....
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Это триумф, ******, длится уже 5 лет. При не наказании - закономерный реванш. .
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5 лет, ваша нечисть, боялась пернуть лишний раз....
а теперь, что ни день то подобные новости...
лживые вы, двуличные уроды...
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С Петей они неплохо себя имели, а теперь им нужно срочно в Раду "снимать с себя недоторканість".
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Интересно, кого подвинет вниз это объединение?
У кого какие прогнозы? Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду - Цензор.НЕТ 3345
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как на меня - так эти заберут голоса у бойка-рабиновича так где то 3% ,ну максим 2-3% у "слуги наРота" ...ну и с тем что у них было ...*** будут сто пудов в раде ((((
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Об*єдналися патріоти, правда не України, а агресора. Хто з них, чи їх дітей були на передовій і зі зброєю в руках захищали Україну? Ніхто. Вони були в Москві і отримували доручення, як "мочити" Україну! Ходять по цій землі, живуть за рахунок цієї нації і гадять цій землі і нації! Тварини!!!
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А это они где, на новом пешеходном мосту в Киеве?
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Что на это скажет Гадя Савченко? У нее нет желания расстрелять всех их?
Вопрос риторический, если что.
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а за кулисами этого Блока Путинских Патриотов стоит петрлексеич,
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Это прискорбно - значит и за жиддя, и оппоблок скорее всего пройдут в Раду, а демократические партии тупо распылят огромное количество голосов своими 1-4% рейтингами...
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Вся пророссийская шваль сбилась в кучу. Проевропейские партии продолжают грызню. Надвигается повторение 1918 года,с розгона на те же грабли.
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Что самое смешное они сказали что обьединяются на мосту что обьединяет Левобережную и Правобережную Украину а на самом деле идет на остров Труханов.
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От і готова більшість у ВР - слуга бені і жопоблоковці. Всі вони обожнюють агресора і ненавидять Україну, розглядаючи її виключно як джерело своїх статків.
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Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися з Всеросси́йской полити́ческой па́ртией «Еди́ная Росси́я»
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Куча дерьма собралась. Кто проголосует за этих чмырей, тот чмо из чма.
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Весь юго-восток за них. Вот и вся петина внутренняя политика. Бегал по заграницам, изображал патриота и демократа, а Украина в это время опускалась на социальное дно, став для многих украинцев мачехой. Кто уехал, кто обозлился, кто продался. Никто из бандюков рыговских не сел, всем всё забыто. В тюрьмах - мелочь воровитая да патриоты.
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Весь юго восток за Зебила голосовал, так что теперь они партнеры.
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Об"єднався бесмертний механізірований полк наперсточників.Всякої тварі по парі.
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Результат на выборах этой "политической силы" вскроет точное количество людей с украинскими паспортами, которые желают уничтожения Украинской государственности. Безусловно, среди них будет какая-то часть случайных идиотов, голосующих за понравившиеся лица, но бОльшая часть этих людей, абсолютно осознанные враги Украины, в том виде, в котором она сейчас существует.
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Trudno poniat kak takije kak oni mogut sobrat bolse cem 1% golosov
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Нажаль в Україні багато совкодрочеров та кацаполюбов.... ось звідки ця гидота набирається!!
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Нихрена не понял!
Опоблок он же отдельно?
И Гепа вроде "партия мэров"?
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вони будуть виставлять сильних мажоритарщиків з грошима (гречка, лавочки, 200м асфальту) все те що наш виборець так любить і за що голосує, а потім сідає за кобзу грає і гірко, гірко плаче і просить допомоги і справедливості
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Цю гидоту на буцешарню відправити, де їм місце, виродки прокацапські!!!!
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Ну і гниль, корпорація монстрів якась.
Нехай збираються: їх в Києві легше дісати буде.
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Один из основателей ПР привёл своих членов, стройными рядами, как и обещал много лет назад, во власть. Не слышу оваций, тупые *******.
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Из прежней власти у Зе нет корешей, в отличие от отца основателя ПР - педро шоколадного. Не клевещи, ******.
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***
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
..............................................
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
.............................................
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
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Наведу невеличкий приклад. Барига, тобись Порошенко, має "Рошен" і передав армії і країні 1,5 млрд. грошей прибутків. Проти Рошена тільки ще ведмідь не виходив проти, бо в нас його немає. У "Богі Колеснікова" Київ Конті, АВК, Геркулес і купа інших. Працюють і частина на території окупанта і все класно. А скільки він допоміг нашій Армії - його позиція каже, що нуль. Іншій армії звичайно допомагає. Але це я так написав, тому що боляче. Ви так пані і панове так і не зрозуміли до чого тут карамельки і далі топчіть свої карамельки. Будете бачити, а не хавати чужі. Все до цього йде" Цей не ьарига?
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Передало оно, а сколько миллиардов украло, куда ушли деньги которые перечисляли с бюджета в фонд имени Пети.
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Взяло из корыта и передало 10%, остальное в свой карман.
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Скажіть і покажіть скільки то воно украло і у кого, конкретно. А так Ви є базарна баба!
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Ну що, любі патріоти-націоналісти.... Вчіться. Вся мерзота тепер до купи скліщилась. Нам тепер сам Бог велів.
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Непобедимая гидра. Для них сейчас есть где разгуляться---люди, которые сыты только сладкими посулами "попередников",нищие и не интересующиеся политикой,как раз и будут голосовать за вот этих, возрождающихся из политического пепла "фениксов"---17%-20% наберут.
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Вы статью читали ? Эта банда слилась с блоком бойко ! Они проценты у Юли, Гриценко, Садового , Кошулинского , Тягнибока и Билецкого отбирать будут , а вышеперечисленные друг у друга да ещё и с лжепатриотами из соевого блока поделятся
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Им х.йло команду дало . Они готовятся к реваншу ,,русского мира" .Хорошая компашка плюс рыги из соевой солидарности и непонятные слуги народа .А демократические силы перегрызлись между собой как собаки .Может какое то осознание придёт в головы лидеров демократических партий и они поймут что если не прекратят свары и не объединятся их ждёт то же что и либералов на рашке . За это отдельное спасибо нужно сказать не только соевым мародёрам которые 5 лет подряд делали видимость реформ и набивали свои карманы а и их карманным шавкам из минСтець за то что все 5 лет лили грязь на йолку-вароффку , настоясчего палковника , мусорного мэра , националистического проктолога и ещё парочку ахентов кгб и аматоров без опыта .Я никого не забыл? Теперь кушайте не обляпайтесь блюдо которое заварили для всей страны главКондитер РОшена и его торговые партнёры по Норманским посиделкам . А что тут не так ? Их всё устраивает ! Ведь всё демократично и по-европейски , гитлер тоже к власти приходил демократично и по-европейски ? Хотя этот вопрос больше подходит норманским партнёрам , их ничего не смущает ? Откуда у этих вот руцкомирских бабло потоками вливается на выборы
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Даааааа пэрэмиг Майдан Пожинаем плоды победы
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Кожні вибори "нові" партії.... але рожи ті самі!!! Люди обираючи тих самих хапкг-бондюг під прапорами "нових" партій змін не чекайте!!!
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Никогда патриоты не объединятся Менталитет не тот у нас все гетьманы Один уже кричит отдайте томос назад я передумал верните мне моё удельное Киевское княжество Другие в любви к Украине соревнуются истребляя рейтинг друг друга А рыги которые страну до войны довели уже ручёнки потирают Видно карма такая у Украины
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Вспомнились слова из песни "что то крысы в стаи собираются" все таки хорошие песни А. Пугачевой Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду - Цензор.НЕТ 1367
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Как их стекло под ногами выдержало, никто не провалился...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду
 
 
 
 
 
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