 Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник голови парламентської фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Ми об'єдналися! Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам". Ми йдемо на вибори разом", - написав Вілкул.
основателей не хватает
за 5 лет благодаря усилиям П.А.Порошенко не пострадало ни одного рыгована и сепара
сохранил мля, они теперь с евросвинарчуками в калолиции будут?
.... перед ефремовым уже извинились? в бюджете фонда парашенко еще что нибудь осталось, ефремову в качестве моральной компенсации?
Зе же повяжет их, да?
Зебобы..., как думаете?
Повяжет...?
IgorGirkin @GirkinGirkin 1 ч.1 час назад
Медведчук вместе с народным депутатом Юрием Бойко снова полетели в РФ. В Санкт-Петербурге они встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
а теперь, что ни день то подобные новости...
лживые вы, двуличные уроды...
У кого какие прогнозы?
Вопрос риторический, если что.
Опоблок он же отдельно?
И Гепа вроде "партия мэров"?
Нехай збираються: їх в Києві легше дісати буде.
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
..............................................
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
.............................................
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".