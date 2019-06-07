 Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник голови парламентської фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Ми об'єдналися! Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам". Ми йдемо на вибори разом", - написав Вілкул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман, Гриневич, Саєнко, Джапарова та Нищук, - партія прем'єра "Українська стратегія" назвала першу п'ятірку списку на виборах у Раду (оновлено)







