 "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою. ФОТО

Про це інформує сайт телеканалу "Відкритий", передає Цензор.НЕТ.

"У четвер, 6 червня, в Дніпрі невідомі розмалювали стелу, присвячену Президенту України в 1994-2005 роках Леоніду Кучмі... Барельєф Кучми перекреслено червоною фарбою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, нижче барельєфа нанесено напис "Хто вбив Гонгадзе?".

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Журналіста Георгія Гонгадзе було вбито восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. При цьому їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

21 липня 2009 року за звинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Пукача вирахували по мобільному телефону. Генпрокуратура 24 липня 2009 висунула офіційне обвинувачення Пукачу в співучасті у вбивстві журналіста.



За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перших двох засудили до 12 років ув'язнення, третього - до 13 років). Підозрюваних у причетності до вбивства було затримано в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов раптово помер у Менській колонії. Зокрема у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".



У січні 2013 року суд визнав Пукача винним і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він із вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною сидітимуть Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте у Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Саму ж справу про вбивство Гонгадзе раніше було закрито у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Втім, у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "щодо до людей, яких називають "виконавцями, замовниками, підбурювачами".



6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. На цьому засіданні Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.