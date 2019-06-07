 "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою. ФОТО

Про це інформує сайт телеканалу "Відкритий", передає Цензор.НЕТ.
"У четвер, 6 червня, в Дніпрі невідомі розмалювали стелу, присвячену Президенту України в 1994-2005 роках Леоніду Кучмі... Барельєф Кучми перекреслено червоною фарбою", - йдеться в повідомленні.
Крім того, нижче барельєфа нанесено напис "Хто вбив Гонгадзе?".
Журналіста Георгія Гонгадзе було вбито восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. При цьому їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.
21 липня 2009 року за звинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Пукача вирахували по мобільному телефону. Генпрокуратура 24 липня 2009 висунула офіційне обвинувачення Пукачу в співучасті у вбивстві журналіста.
За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перших двох засудили до 12 років ув'язнення, третього - до 13 років). Підозрюваних у причетності до вбивства було затримано в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов раптово помер у Менській колонії. Зокрема у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".
У січні 2013 року суд визнав Пукача винним і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він із вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною сидітимуть Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте у Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Саму ж справу про вбивство Гонгадзе раніше було закрито у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Втім, у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "щодо до людей, яких називають "виконавцями, замовниками, підбурювачами".
6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. На цьому засіданні Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.
Так звана "голова МЗС ДНР" Наталя Ніканорова озвучила, на що саме йде Зеленський заради так званого "миру", а насправді - капітуляції нашої держави.
Російські пропагандисти з ТАСС пишуть: «На сьогоднішньому засіданні групи з економічних питань ми очікували від нових представників України зміни риторики на користь конструктивного підходу до переговорного процесу. У зв'язку з цим ми підняли питання про налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки».
За їх словами, російські маріонетки виставили такі умови своїх господарів: "взаємне узгодження дій по зняттю української економічної блокади, узгодження порядку взаємного пропуску промислових і гуманітарних вантажів, узгодження порядку управління промисловими активами, розподілу доходів і витрат від їх діяльності, а також «налагодження механізму виплат громадянам республік компенсації за шкоду, заподіяну українською владою внаслідок блокади, включаючи втрату робочих місць, зниження заробітної плати, заборгованість по пенсіях і соціальних виплатах".
Не бедные такие слуги народа собираются. в партии чучмоидов...
Ну может и включат пяток нищих что бы потом показывать их публике...
за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?!
https://www.facebook.com/100001984225556/posts/2332529620156489?s=663406559&sfns=xmo
Самое забавное, что зебилы радостно побегут голосовать за эти"новые лица" по 2 млн.доларов, а потом будут НЫТЬ что "ворье сидит в ВР и ничего не делает!".
Как орёт сейчас о нынешних.. ЗАБЫВ, что именно они их ВЫБИРАЛИ.. за 1 кг гречки и обещания))
Но виноват, конечно, будет Порох))
именно ЭТОГО расея добивается ПЯТЬ лет, а теперь кучма НАЧАЛ прямой диалог, по поручению вазелина.
Сам факт ПРЯМЫХ переговоров означает, что "расея не при чем.. ихтамнет, а в Украине идет гражданская война"
Та самая риторика Бени и путина.. озвученная теперь и на официальных переговорах..
зебилы в восторге и ждут премии на своей ботоферме..
Такой мелкий прыщик его даже не тревожил.
А карлик литвин дико ревновал его к своей слабой передком любовнице.
Шеремет, кстати, тоже там мочил конец
Он и спровоцировал эту ситуацию
Ко мне в кабинет, кстати заходил следователь и спрашивал что я видел.
Оказалось, что Гонгадзе ходил с работы под моим окном.
Я ни разу не обратил на него внимание, он был совершенно неизвестен рядовой публике.
именно ЭТОГО расея добивается ПЯТЬ лет, а теперь кучма НАЧАЛ прямой диалог, по поручению вазелина.
Сам факт ПРЯМЫХ переговоров означает, что "расея не при чем.. ихтамнет, а в Украине идет гражданская война"
Та самая риторика Бени и путина.. озвученная теперь и на официальных переговорах..
минають дні минають ночі
а кучму і сьогодні геть
Детский сад.
впрочем, теперь это проблемы зебилов.. так что - вперёд.. сажай)
Чувак с ксивой презЕдента продал права на показ сериала яндаксу( запрещенному в Украине к стати)... у тебя ни каких претензий....торговли на крови ты не заметил....кучма по указке зебени закинул удочку о снятии блокады с лугандона...и ты опять молчишь...тебя устраивает...
А что с тобой произошло..??
Чья подпись стоит под Будапештским меморандумом?
Кто не выгнал отсюда черноморский флот расиси, а продолжил договор?
Кто отдал большевикам Азовское море, чью там формулировка "внутренние воды"?
Кто дал статус автономии Крыму и сЕвастополю?
Кто массово пустил в Украину, даже в Киево-Печерскую Лавру, большевистских офицеров-"попов"?
Кто в Крыму выплачивал расиянским военным пенсионерам громадные пенсии из бюджета Украины, обделив при этом собственных граждан?
Кто распродал армию, промышленность, природу?
Кто вывел в топ самых больших сволочей, типа медведчука, януковича?
Это только очень малая толика вопросов к рыжему таракану, и хорошо бы нам ему их задать, пока эта гнида не сдохла.