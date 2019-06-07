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Все про:Дніпропетровськ (1035) Кучма (317) пам'ятник (505) вандалізм (244)

 "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою. ФОТО

У Дніпрі невідомі розмалювали стелу з барельєфом другого президента України Леоніда Кучми.

Про це інформує сайт телеканалу "Відкритий", передає Цензор.НЕТ.

"У четвер, 6 червня, в Дніпрі невідомі розмалювали стелу, присвячену Президенту України в 1994-2005 роках Леоніду Кучмі... Барельєф Кучми перекреслено червоною фарбою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, нижче барельєфа нанесено напис "Хто вбив Гонгадзе?".

Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що обере Кучма - інтереси країни чи інтереси свого зятя олігарха Пінчука?" - журналіст Ткач про призначення Кучми представником України в Мінську. ВIДЕО

Журналіста Георгія Гонгадзе було вбито восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. При цьому їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

21 липня 2009 року за звинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Пукача вирахували по мобільному телефону. Генпрокуратура 24 липня 2009 висунула офіційне обвинувачення Пукачу в співучасті у вбивстві журналіста.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перших двох засудили до 12 років ув'язнення, третього - до 13 років). Підозрюваних у причетності до вбивства було затримано в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов раптово помер у Менській колонії. Зокрема у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".

У січні 2013 року суд визнав Пукача винним і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він із вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною сидітимуть Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте у Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Саму ж справу про вбивство Гонгадзе раніше було закрито у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Втім, у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "щодо до людей, яких називають "виконавцями, замовниками, підбурювачами".

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. На цьому засіданні Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131175
 
   
 Топ коментарі
 
.... по радіснім заявам росіян, та їх маріонеток, ми дізнаємось, яким саме чином Зеленський здає Україну.
Так звана "голова МЗС ДНР" Наталя Ніканорова озвучила, на що саме йде Зеленський заради так званого "миру", а насправді - капітуляції нашої держави.
Російські пропагандисти з ТАСС пишуть: «На сьогоднішньому засіданні групи з економічних питань ми очікували від нових представників України зміни риторики на користь конструктивного підходу до переговорного процесу. У зв'язку з цим ми підняли питання про налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки».

За їх словами, російські маріонетки виставили такі умови своїх господарів: "взаємне узгодження дій по зняттю української економічної блокади, узгодження порядку взаємного пропуску промислових і гуманітарних вантажів, узгодження порядку управління промисловими активами, розподілу доходів і витрат від їх діяльності, а також «налагодження механізму виплат громадянам республік компенсації за шкоду, заподіяну українською владою внаслідок блокади, включаючи втрату робочих місць, зниження заробітної плати, заборгованість по пенсіях і соціальних виплатах".
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никаких компенсаций сипарам. сначала фильтрационный лагерь - потом посмотрим
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Кто этому уродцу поставил стелу? Какой- то идиот конченый, наверное. У нас всегда находятся любители ставить памятники злодеям.
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.... по радіснім заявам росіян, та їх маріонеток, ми дізнаємось, яким саме чином Зеленський здає Україну.
Так звана "голова МЗС ДНР" Наталя Ніканорова озвучила, на що саме йде Зеленський заради так званого "миру", а насправді - капітуляції нашої держави.
Російські пропагандисти з ТАСС пишуть: «На сьогоднішньому засіданні групи з економічних питань ми очікували від нових представників України зміни риторики на користь конструктивного підходу до переговорного процесу. У зв'язку з цим ми підняли питання про налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки».

За їх словами, російські маріонетки виставили такі умови своїх господарів: "взаємне узгодження дій по зняттю української економічної блокади, узгодження порядку взаємного пропуску промислових і гуманітарних вантажів, узгодження порядку управління промисловими активами, розподілу доходів і витрат від їх діяльності, а також «налагодження механізму виплат громадянам республік компенсації за шкоду, заподіяну українською владою внаслідок блокади, включаючи втрату робочих місць, зниження заробітної плати, заборгованість по пенсіях і соціальних виплатах".
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никаких компенсаций сипарам. сначала фильтрационный лагерь - потом посмотрим
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Лео Кот

Не бедные такие слуги народа собираются. в партии чучмоидов...
Ну может и включат пяток нищих что бы потом показывать их публике...

за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?!

https://www.facebook.com/100001984225556/posts/2332529620156489?s=663406559&sfns=xmo
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как говорится - гешефт ПРЕВЫШЕ всего)
Самое забавное, что зебилы радостно побегут голосовать за эти"новые лица" по 2 млн.доларов, а потом будут НЫТЬ что "ворье сидит в ВР и ничего не делает!".
Как орёт сейчас о нынешних.. ЗАБЫВ, что именно они их ВЫБИРАЛИ.. за 1 кг гречки и обещания))
Но виноват, конечно, будет Порох))

"Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 7784
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"...налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки.."

именно ЭТОГО расея добивается ПЯТЬ лет, а теперь кучма НАЧАЛ прямой диалог, по поручению вазелина.
Сам факт ПРЯМЫХ переговоров означает, что "расея не при чем.. ихтамнет, а в Украине идет гражданская война"
Та самая риторика Бени и путина.. озвученная теперь и на официальных переговорах..
зебилы в восторге и ждут премии на своей ботоферме..
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Ерефіяни образилися, що ми змогли дати їм відсіч. От і нахабніють. Де Кучма, хай пояснить
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Кто этому уродцу поставил стелу? Какой- то идиот конченый, наверное. У нас всегда находятся любители ставить памятники злодеям.
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Та да...это очень интересный вопрос.....ответа на который нет уже очень давно....
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Совершенно ясно, что Гонгадзе для Кучмы был терра инкогнита.
Такой мелкий прыщик его даже не тревожил.
А карлик литвин дико ревновал его к своей слабой передком любовнице.
Шеремет, кстати, тоже там мочил конец
Он и спровоцировал эту ситуацию
Ко мне в кабинет, кстати заходил следователь и спрашивал что я видел.
Оказалось, что Гонгадзе ходил с работы под моим окном.
Я ни разу не обратил на него внимание, он был совершенно неизвестен рядовой публике.
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Кстати, когда Павло зибров вел под окном свою беременную жену к генекологу - на это весь офис обратил внимание, как и на приезд Пинчука.
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"...налагодження прямого діалогу між сторонами конфлікту - Республіками і Україною - в рамках роботи профільної групи з питань економіки.."

именно ЭТОГО расея добивается ПЯТЬ лет, а теперь кучма НАЧАЛ прямой диалог, по поручению вазелина.
Сам факт ПРЯМЫХ переговоров означает, что "расея не при чем.. ихтамнет, а в Украине идет гражданская война"
Та самая риторика Бени и путина.. озвученная теперь и на официальных переговорах..
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Два рядки експромтом:

минають дні минають ночі
а кучму і сьогодні геть
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не стелу надо разрисовывать - а самого Кучу с головы до ног и ещё …. решение за народом
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Вместо стелы нужно самого чукму установить...закопать по пояс...а верх залить бетоном....
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Еще бы не мешало узнать кто заказал Игоря Александрова..???
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Если считаете что Леонид Данилович каким то образом причастен к данному преступлению то следует обращаться в сад "Кто убил Гонгадзе? - стелу с барельефом Кучмы в Днепре исписали красной краской - Цензор.НЕТ 4314 т.е в суд , а не стены малявать.
Детский сад.
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Зайдіть в гугл та поцікавтеся впливом графіті у ********* світі. Чи ви справді вірите, що народ може подолати борошна та роздирання, лише звертаючись до сумнівної чесності судів?
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Соевые ,а кто мешал пороху посадить рыжего на кичу)))Ах да вспомнил у вас же прохуратурой руководил алкаш,который сначала орал Украина без суммы,а потом с таким же усердием с ним в десна целовался)))
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кацап, у нас не рашка) есть доказательства вины кучмы - неси в ГПУ..
впрочем, теперь это проблемы зебилов.. так что - вперёд.. сажай)
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тобто - тупі порохобіли , за 5 років "нової" влади , так і не змогли знайти компромата на Чучму ? ...))
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так в чем проблема, мокшанец- вперед, "новые морды".. неси компромат "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 423
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Да бог с ними порохоботами...ты за себя расскажи...как ты пять лет благим матом орал о торговле на крови...о увеличении товарооборота с паРашей...а в последнее время заткнулся...и тебя ничто не тревожит...
Чувак с ксивой презЕдента продал права на показ сериала яндаксу( запрещенному в Украине к стати)... у тебя ни каких претензий....торговли на крови ты не заметил....кучма по указке зебени закинул удочку о снятии блокады с лугандона...и ты опять молчишь...тебя устраивает...
А что с тобой произошло..??
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Кто убил Гонгадзе?
Чья подпись стоит под Будапештским меморандумом?
Кто не выгнал отсюда черноморский флот расиси, а продолжил договор?
Кто отдал большевикам Азовское море, чью там формулировка "внутренние воды"?
Кто дал статус автономии Крыму и сЕвастополю?
Кто массово пустил в Украину, даже в Киево-Печерскую Лавру, большевистских офицеров-"попов"?
Кто в Крыму выплачивал расиянским военным пенсионерам громадные пенсии из бюджета Украины, обделив при этом собственных граждан?
Кто распродал армию, промышленность, природу?
Кто вывел в топ самых больших сволочей, типа медведчука, януковича?
Это только очень малая толика вопросов к рыжему таракану, и хорошо бы нам ему их задать, пока эта гнида не сдохла.
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не забуваємо , що саме Офшоренко повернув Кучму до життя 5 років тому , організувавши т.зв "мінський формат" !
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не забываем, что именно вазелин вытянул давно засунутого в нафталин кучму - как ОФИЦИАЛЬНОГО представителя "новых лиц" "Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою - Цензор.НЕТ 6765
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миротворец... или кто он там, переговорщик...
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В ті часи, коли країна знаходиться в стадії війни і відбиває останніми ресурсами напад дикої Орди, зять, так називаємого президента, заробляє свої статки "на крові" тих бідних громадян, які стали на захист країни. Кожен день хоронять патріотів, а ця стара корумпована людина, яка ще не покаялася за смерть Гонгазде на весь світ кричить, щоб ми перестали стріляти" Та не ми напали, а на нас! А на другий день ще уточнює, що він мав на увазі не стріляти по дитячих садочках і школах. Це в той день, коли міжнародний суд розглядає терористичні дії росії на Донбасі. ********* "братві", що мол задумайтеся судді, стріляють, то наші! Як тільки земля носить таких. Хіба його діти особливі і не мають захищати державу? Чому жіночки і юнні дівчата на фронті, а його доця розповідає, як треба займатися бізнесом і повчає інших. А ще одна кобила хоче починати з "Чистого листа", який весь залитий кров*ю дітей-українців. Її доця не на фронті, її доця по Англіях і по Одесах іздить. Її місце, там де небезпечно. І вони ще вирішують справи України за нас і повчають нас? А ще один "відкосив" і жме на референдум, сам небось не буде воювати з "братами"?
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В парламенті третина воювали самі, чи їх діти, або родичі, за виключенням партії "За смерть українців".
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Не ********* на користь саботажників із нинішнього парламенту. Хто там воював, ******** чи пашініскій, чи ************? Чи те, хто натягло форму воєнну та попіаритися на кілька годин з'їздило в зону АТО? А ще там добра третина з нинішнього складу - встигла при овочах диктаторські закони понаприймати, і на в наступне скликання до ВРУ при соєвому люстратору проповзла. Так що не співай нам про "вояків" - саботажників.
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Хто вбив Гонгадзе? - стелу з барельєфом Кучми в Дніпрі розписали червоною фарбою. ФОТО
 
 
 
 
 
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