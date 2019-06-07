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Все про:Порошенко (9002) Шустер (106) Фірсов (68)

 Закриття справи Шустера свідчить про те, що всі обвинувачення проти нього були особистою помстою Порошенка, - Фірсов

Справу проти Савіка Шустера закрито за відсутністю складу злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав позафракційний депутат Єгор Фірсов.

"Справу проти Савіка Шустера закрито за відсутністю складу злочину. Нагадаю, що Порошенко у 2016 році вижив Савіка з України, пресував його надуманими обвинуваченнями в ухилянні від сплати податків. І ось тепер, щойно Порошенко пішов, раптом "з'ясувалося", що жодного злочину Шустер насправді не скоював. Виходить, що всі ці обвинувачення були нічим іншим як особистою помстою Порошенка. Він знищив бізнес Савіка Шустера і його партнера Павла Єлізарова, змусив їх закрити телеканал і виїхати. Навіть приміщення і все обладнання студії Шустера перейшло до підконтрольного Порошенку "Прямого" каналу", - написав він.

Він зазначив, що комусь не подобається програма Савіка, хтось критикує підхід до запрошення гостей, але йому є за що дякувати: "Особисто я завжди буду вдячний Савіку за те, що під час конфронтації з Петром Порошенком, я мав можливість виступати на його каналі. Повірте, це багато значить, коли мені заблокували доступ на більшість каналів і регулярно поливали брудом, на програмі Шустера я мав можливість доносити свою точку зору. І не я один міг говорити правду, використовуючи цей майданчик. Частково і через це Порошенко почав свої репресії".

Також читайте: Справу проти Шустера про ухилення від сплати податків закрили, - адвокат

"У цій історії відбито всю брехливість і все лицемірство колишнього президента. Розповідаючи про реформи та інтеграцію в ЄС, Порошенко поводився як дрібний середньоазіатський деспот. І зараз ця людина намагається провести в парламент свою партію, спекулюючи на темі євроінтеграції. Але хіба в ЄС допустимо переслідування неугодних телеведучих і фабрикування кримінальних справ проти них?" - зазначив він.

Водночас Фірсов додав, що, на жаль, в Україні немає відповідальності за подібні фокуси: "Хто відповість за знищений і закритий телеканал? Порошенко кілька років топив невинну людину, руйнував її бізнес, а тепер просто вдав, що нічого не сталося. І йде в парламент під виглядом оновленого європейського політика".

Нагадаємо, в 2016 році ДФС припустила, що Шустер ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Після цього журналістові анулювали дозвіл на роботу в Україні. У Держслужбі зайнятості пояснили таке рішення наданням недостовірних даних. Зокрема, Шустер нібито подав довідку про відсутність судимості тоді, коли проти нього було відкрито кримінальне провадження. Пізніше Державна служба зайнятості (Центральний апарат) призупинила дію рішення про анулювання дозволу на роботу Савіка Шустера в Україні до з'ясування обставин.

На початку травня Шустер прилітав із Риму до Києва для участі в переговорах про новий телепроект на одному з новинних каналів українського ТБ.

Закриття справи Шустера свідчить про те, що всі обвинувачення проти нього були особистою помстою Порошенка, - Фірсов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131173
 
   
 Топ коментарі
 
Петя Порошенко обещал отдать життя только чтобы программа Шустера была.
Опять сбрехал, что ли?
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"В этой истории нашла отражение вся лживость и все лицемерие бывшего президента. Рассказывая про реформы и интеграцию в ЕС, Порошенко вёл себя как мелкий среднеазиатский деспот. И сейчас этот человек пытается провести в парламент свою партию, спекулируя на теме евроинтеграции. Шариковы! голос! вашего патрона зобижают!
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Нет. Это лишь говорит о том, что слуга рыгов Шустер часть реванша.
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насправді - народ послал и ооочень далеко соєвого Хряка 21 квітня ! ..))
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Посмотрим где твой зеля с коломойским скоро будут. И мне кажется ну оченьдалеко их пошле народ только успеют ли удрать.
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в отличие от вас я не звездю ( или как там правильно склонять).

Почитать можно конечно, вот только "разумным людям" свою голову на плечах нужно иметь и ею делать выводы.

Поясните мне, не разумному, что такого плохого мог делать Шустер, который очень мало говорил сам и только модерировал передачу? Не тех приглашал? Эти не то говорили?

У нас спокойно работают до сего дня откровенно антиукраинские каналы, не то что передачи, и прекрасно себя чувствуют. Получается, что Шустер делал что-то такое, что еще хуже. Что конкретно? Просто перечислите по пунктам, кратко.
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А Поця Мальдівсько-сліпотрастовий- Святий Петро
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Что там насчёт Кипрского-зрелостарастового - святого Зелемойского?
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та на днях всплыло ихнее американское барахлишко на пару мыльярдов вечнозелёных, но пока непонятно это майно успел бенечка оформить на прабабушку или нет, вот в чем вопрос, а так стало ясно куда денюжки вкладчиков перекочевали из приват банка в 2014 году.
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по факту - до звинувачень в майбутньому трибуналі по соєвому Хряку додасться ще декілька - в т.ч і тиск на судочинство і утиски свободи журналістики !
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Все только начинается...
Вскроются все аферные действия лжепатриота петра алексеича,если систему не уничтожим конечно
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та ти хробаків в себе на городі спочатку знищ, мамкін знищувач
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Так уже , вроде, 22 апреля в ростов удрал, а за ним и все порохоботы. Или всеже нет?
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закриття справи славіка шустріка говорить про те, що тепер засцична команда керує судами
прощавай, незалежний суд!
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Ещё одна уголовная статья мародёру.

Статья 171. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
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Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов - Цензор.НЕТ 9876Л-ЛОГИКА ботвы!закрыли дело-месть пороха,а массовое возвращение рыгов и восстановление судей времен овоща?что там мокшанская логика твердит? Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов - Цензор.НЕТ 9876
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логіка проста якщо риги й інші були винні їх потрібно було посадити а якщо їх кошмарили щоб пограбувати то нехай тепер побудуть у їхній шкурі от і весь реванш
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Не знаю, удасться ли посадить Порошенко (да и нужно ли? Какой-никакой а все ж президент был), но прилюдно выпороть было бы очень неплохо! Закриття справи Шустера свідчить про те, що всі обвинувачення проти нього були особистою помстою Порошенка, - Фірсов - Цензор.НЕТ 6157
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Молодой да ранний внефракционный подонок. Кстати, почему этот представитель власти игнорирует Закон Украины о государственном языке?
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У придурка "студия", "бизнес", "телеканал" и "программа" - ОДНО И ТО ЖЕ. И это пишет нам законодатель! Рука-лицо!!! И ОКАЗЫВАЕТСЯ судебная власть и Президент в Украине ТОЖЕ (по его тупому мнению) СИНОНИМЫ!!! Дабл фейспалм!!!
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И ещё: Статья 105 Конституции Украины:
"Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту."
Так что гавкание этого шакала на Порошенка как на "бывшего" Президента выглядит жалко и убого. Хотя откуда этому ватному "фирсову" знать Основной Закон!
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Поэтому, Потрох и не захотел принять закон об импичменете, зная, что ему светит. Так что, у рохкаля все еще впереди.
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Эммм.... Я что-то пропустил? Президент принимает законы? Или кто-то уже совсем ******** головой?
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как и лишение гражданства Саакашвили.петин хотел стать украинским *уйло

но не сталося як гадалося.
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Боже, как давно это было!
А нынче - погляди в зомбоящик:
там и "112", "ньюсван", "наши", "первый деловой" и т.д. и т.п. уж столько кала на Петю вылили - куда там Савику!
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К пете ответки летят со всех сторон. Возрадуемся!
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Шустер, езжай в Израиль и там манипулируй населением. Что вас всех проходимцев так тянет в Украину?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакриття справи Шустера свідчить про те, що всі обвинувачення проти нього були особистою помстою Порошенка, - Фірсов
 
 
 
 
 
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