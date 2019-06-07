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Все про:Боїнг-777 Malasia Airli... (317) Boeing (8) Зеркаль (160)

 Суд ООН має по суті розглянути справу про збитий літак рейсу MH17, - Зеркаль

Під час заключного слова на слуханнях у Міжнародному суді ООН у Гаазі заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що Міжнародний суд ООН має по суті розглянути справу про збитий літак "Малайзійських авіаліній" Boeing 777 (рейс MH17).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми також розчаровані ставленням Росії до трагедії МН-17. З'являється дедалі більше доказів. Усі сторони Міжнародної спільної слідчої групи підтримали представлені на сьогодні висновки слідства. Слідство ж наближається до завершення, і ми переконані, що незабаром з'являться обвинувальні акти. Правосуддя щодо окремих осіб є важливим, так само як і ця справа. МН-17 - це трагічна сторінка в історії фінансування тероризму. І вся ця історія повною мірою має бути розглянута по суті", - наголосила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро ми почуємо новини, - Зеркаль про розслідування трагедії Боїнгу МН 17

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що найближчим часом Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за катастрофу Boeing рейсу MH17 у 2014 році.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131171
 
   
 Топ коментарі
 
Хотелось бы до того как повеситься хуйло, узнать результаты расследования
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козломордые опять затянут старую песню про юрисдикцию....и я не я и хата не моя..... Суд ООН должен по существу рассмотреть дело о сбитом самолете рейса MH17, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8604
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Зеркаль - настоящий профессионал.
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козломордые опять затянут старую песню про юрисдикцию....и я не я и хата не моя..... Суд ООН должен по существу рассмотреть дело о сбитом самолете рейса MH17, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8604
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Хотелось бы до того как повеситься *****, узнать результаты расследования
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Саме воно не в змозі це зробити, зазвичай царям-ху*лам допомагають шарфиком або табакеркою.
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Блин,сначала убедись шо суд будет. А потом обнадеживай.
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Как король Малайзии решит, так и будет.
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Ще одну місс Москва треба віддати Кім Чен Ину.
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То й що? Родичам загиблих вона ж нікого не народила, до того ж на московію їй вже давно плювати з найвищої малайзійської синагоги!
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Пані Олено. зробіть з рашкою те. що бобік зробив з ганчіркою.
***** має відчувати запах горілого і неменучість покарання навіть увісні.
Я у вас вірю. Ви і команда. накращі. успіхів вам...
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Мудрого чоловіка видно зразу . Пропонуєш " абасрацца і нежить " ?
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Ватникам международый суд не указ! Потому, что: (далее цитата).
"Гиркин сбил АН-26. А Боинг сбили другие люди.

Ан-26 упал за шахтой ПРОГРЕСС. Возможно даже в шахту. Даже наверняка в шахту, потому что его нигде не нашли. А нашли обломки Боинга.
Вот найдут когда-нибудь тот АН-26, и Гиркина суд оправдает."
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А ГОЛАНДЦІ не хочуть НАРЕШТІ справу в суд передати??? списали своїх громадян в утіль???
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Кто будет отвечать со стороны обвинения ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд ООН має по суті розглянути справу про збитий літак рейсу MH17, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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