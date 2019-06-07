 Гройсман, Гриневич, Саєнко, Джапарова та Нищук, - партія прем'єра "Українська стратегія" назвала першу п'ятірку списку на виборах у Раду (оновлено)

Про це повідомили на з'їзді партії "Українська стратегія Гройсмана" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У десятку також увійшов Павло Яблонський - депутат кількох скликань Вінницької міської ради (6-7), який востаннє балотувався до міськради у 2015 році від партії "Вінницька європейська стратегія".
Крім того, до списку увійшов колишній заступник міністра фінансів та ексзаступник голови Адміністрації президента за Петра Порошенка Сергій Марченко, міністр юстиції Павло Петренко, народні депутати з фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Віктор Єленський.
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занялся борьбой с коррупцией).
Зашибись такая командочка.
Як вам така команда, подобається?
А де Реве???? Невже українці, що багато їдять, його з'їли?! Тоді шанси Партії дорівнюють 0,0%
🖕
КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).
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ну и плюс шестой номер падельник мальдивский гладковский.
А вам , идиотам, КТОТО советует идти малыми партиями.
И вы в парламент не попадете.
Хоть бы иногда головой думали о стратегии
Всегда!!!
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...»©
(Т.Г.Шевченко)