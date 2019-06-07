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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:вибори (3909) Гройсман (3403) Петренко Павло (353) Гриневич (317) Нищук (121) Тетерук (84) Саєнко (43) Джапарова Еміне (22) Єленський (9)

 Гройсман, Гриневич, Саєнко, Джапарова та Нищук, - партія прем'єра "Українська стратегія" назвала першу п'ятірку списку на виборах у Раду (оновлено)

П'ятірку списку для походу на позачергові вибори до Верховної Ради від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" очолили чинний прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова та міністр культури Євген Нищук.

Про це повідомили на з'їзді партії "Українська стратегія Гройсмана" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У десятку також увійшов Павло Яблонський - депутат кількох скликань Вінницької міської ради (6-7), який востаннє балотувався до міськради у 2015 році від партії "Вінницька європейська стратегія".

Крім того, до списку увійшов колишній заступник міністра фінансів та ексзаступник голови Адміністрації президента за Петра Порошенка Сергій Марченко, міністр юстиції Павло Петренко, народні депутати з фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Віктор Єленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень", - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131169
 
   
 Топ коментарі
 
на смітник історії цю партію... єдиний її + вона забере достатньо голосів у вбивці... мародера... крадія... бариги.. кидали - і просто шматка лайна паяці парашенки !
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Судя по должностям, эта партия « недержащихся за свои кресла» министров и сотрудников министерств
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партия министров и подминистриков партайгеноссе Гройсмана)))
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Хороша партія шкода що вони не пройдуть 5% барьер.
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на смітник історії цю партію... єдиний її + вона забере достатньо голосів у вбивці... мародера... крадія... бариги.. кидали - і просто шматка лайна паяці парашенки !
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Назвіть п"ятірку партії Слуга народа.
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планше, гримо, базен, мушкетон и труффальдино
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КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"

Коломойский (Олигарх)

Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").

Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).

Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)

Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)

Худрук (создатель "Сватов").

Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).

Трофимов (Продюсер "Квартала" ).

Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).

Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занялся борьбой с коррупцией).

Зашибись такая командочка.
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і хто із цих людей входить у партію Слуга Народу? .. хоча ви самі знаєте відповідь - НІХТО ! ..а це лише викревлена інфа ... яка не є обєктивною..
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Я написав команда, а не партія!

Як вам така команда, подобається?
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ще не визначився .. якщо моя партія піде на вибори .. я як голова обласної організації ..підтримаю її
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потрібно дивитись на списки .. будуть списки кандидатів можна буде визначатись
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вся вата в ПЕС (там реальні собаки) ...і оподопо блоці - я точно проти цих паскуд
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критерій ..щоб було по менше наволочі !!
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Такие же как и в партии зебилов. Но в этих я хоть уверен что не сдадут Украину кацапам...
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Настоящие патриоты, сторонники европейского будущего.
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партия министров и подминистриков партайгеноссе Гройсмана)))
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Скоріше Партія міністрів того, чого немає в Україні.
А де Реве???? Невже українці, що багато їдять, його з'їли?! Тоді шанси Партії дорівнюють 0,0%
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Во коллективчик отбросов по интересам. Смешно!
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Їм потрібно с кимось об'єднуватись, наприклад з партією Кличка "Удар".
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якось дуже розпорошуються проєвропейські адекватні сили. Європейська солідарність, Українська стратегія, Народний фронт, Голос (не рахуючі всякі самопомічі) - збирають голоси виборців одного напрямку, а в підсумку 5% бар'єр подолає лише одна ЄС. Натомість проросійські Слуга народу та Опоблок сили не розпорошують і є ризик створення ними коаліції, до якої можуть примкнути продажні популісти з БЮТ (((
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Ну Гройсмана силком не загонишь к ЕС... Так что просто пожелал ему удачи. Это его дело...
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Бедные 6% дякул... Ну купит Пэтро еще 6%... а остальные ж, блин, такие пророссийские, ай-яй-яй...
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Частина Кабінету міністрів на чолі з гросею в робочий час беруть учать в з'їзді якоїсь політичної сили замість того, щоб виконувати свої обов'язки .. Це нормально?
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Чим меньше вони попрацюють, тим більше залишиться від України нащадкам.
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а коли у вільний свій час,і навіть ночами на роботі-то нехай?
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Судя по должностям, эта партия « недержащихся за свои кресла» министров и сотрудников министерств
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Порохоботы, надо бы поддержать проФФессианалов а то Петруне кроме рыгов не с кем в каулицыю вступать!
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А вот зря Вы так: рыги - это будущие партнёры Слуги народа по коалиции, Петруня, Гройся и т.д будут в оппозиции.
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короче, кроме Тетерука, - Партия министров Украины!
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І шо погані вони міністри були? он Зе зовсім дермантину собі в команду набрав і нічо, ці точно не гірші. Хоча я не за цю партію.

КОМАНДА "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).

.
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Гройсман, Гриневич, Саенко, Джапарова и Нищук, - партия премьера "Украинская стратегия" назвала первую пятерку списка на выборах в Раду (обновлено)

ну и плюс шестой номер падельник мальдивский гладковский.
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ты если и можешь кого то добавить-только себя...за других расписываться не надо.
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Вон " за житдя" соединились в единой фронт, ЧТОБЫ ВВЕСТИ В ПАРЛАМЕНТ ХОТЯБ МЕРТВЕТЧУКА.
А вам , идиотам, КТОТО советует идти малыми партиями.
И вы в парламент не попадете.
Хоть бы иногда головой думали о стратегии
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Гройсман хоть немного думает ? Разбавлять свою хилую партию представителями народного фронта, глубоко ненавидимых населением - это пустая затея. Максимальный рейтинг 1-2% и пролет мимо кассы...
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Они плодят маленькие партии с красивыми названиями. И ПРОЛЕТЯТ. Идти надо большим объединенным фронтом против колоборантов типа мертветчука и Бойко
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Вот теперь я точно знаю, за кого голосовать не надо. Спасибо за пятерку. Жду следующую партию.
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Тетерук.... Идиотов тоже берут😆😆😆
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.....МАН(ы) нынче не втренде. меняй на ич, или ский.
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Партія МІНІСТРІВ Гройсман, Гриневич, Саєнко, Джапарова та Нищук, - партія прем'єра "Українська стратегія" назвала першу п'ятірку списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 262 Господи, невже хоч ХТОСЬ, крім їх прихлебателів за ЦЕ проголосує???
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«...А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...»©
(Т.Г.Шевченко)
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Буду за него топить, ведь только грося сможет победить корупцию и снизить тарифы. Слава гроси!!!
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Я бы добавил тут Супрун, Климкина, можно старика Пинзеника, пару толковых из правительста Яценюка.....
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Грося- уровень базарной торговки, ни образования ни мозгов и Нищук-жополиз. "Я Вам покажу, як підняты Украину"- уже поднял, дальше некуда. ЧМОШНИК! ВОР! Откуда взялись деньги на партию? Или у нас все бесплатно?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман, Гриневич, Саєнко, Джапарова та Нищук, - партія прем'єра "Українська стратегія" назвала першу п'ятірку списку на виборах у Раду (оновлено)
 
 
 
 
 
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