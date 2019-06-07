 Апаршин очолить оборонний департамент АП, - Гриценко

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, чиїм соратником є ​​Апаршин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що це вже не секрет, що Іван Апаршин працює в Адміністрації президента, і найближчим часом буде затверджена структура Адміністрації, і він попередньо очолить департамент оборонної політики. Він радитиме безпосередньо президенту ті речі, які будуть важливі для країни", - сказав він.

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Нагадаємо, у квітні тоді ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду експертів. Серед її членів був Іван Апаршин - експерт з безпеки та оборони. У 2005-2007 роках він був директором Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України, коли відомство очолював Анатолій Гриценко.