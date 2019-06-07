 Апаршин очолить оборонний департамент АП, - Гриценко

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, чиїм соратником є Апаршин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я думаю, що це вже не секрет, що Іван Апаршин працює в Адміністрації президента, і найближчим часом буде затверджена структура Адміністрації, і він попередньо очолить департамент оборонної політики. Він радитиме безпосередньо президенту ті речі, які будуть важливі для країни", - сказав він.
Нагадаємо, у квітні тоді ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду експертів. Серед її членів був Іван Апаршин - експерт з безпеки та оборони. У 2005-2007 роках він був директором Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України, коли відомство очолював Анатолій Гриценко.
меня уже трудно чем либо удивить
либо начинается какой то высший пилотаж
либо ... не будем о грустном
лето всё таки
Данилыч знатный скептик-пораженец-всепропальщик, ни идей ни фантазии, них#я, вот так и прожили 10 лет в УГ.
а они в это время Украину дербанили
как раз 10 лет хватило
теперь маемо шо маемо
спасибо Данилычу за это
... если шо, это я про Данилыча "с уважением" (с)
реально крестный отец украинской мафии
реально
поборолвозглавил преступность
при нем в криминале остались одни сявки и нарики
а все "смышленые" ушли в убоп и прокуратуру, стали мэрами
Ворогів буде з'їдено!
Почему не знаю?
Такой же дезертир, как зельцман и Гриценко?
Обросла армия жирком при Барыге...
Исправлять нужно...
Если реально, то Зеля должен был бы его судить, а не куда-то там назначать.
А руки ему заранее отрубят или потом, вместе с ногами по самую шею. Да ЗеДауны?
Еще
Вернулись времена Яныка, когда ты не ищешь новости о президенте твоей страны, тебе не интересно что он сказал и куда поехал! Потому что тебе стыдно на него даже смотреть. хоть ты в этом абсолютно не виноват!Стыдно перед Украиной, что она такая прекрасная страна,этого не заслужила
А так в принципе на Западе люди не живут новостями о своих президентах. Потому что не молятся на них. Так что тенденция была бы отличной 👍🏻
К слову , у нас то-же на "презиков" особенно никто не надеется - вот контролировать их нужно.
рылолiцо" при державном корыте пристроилось...корыто надо углублять.
И этот совсем не «новое» лицо.......😡
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина выразила сомнения, что на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет введена миротворческая миссия ООН.
Отвечая на вопрос, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон заявила «Не думаю».
Возможно тогда к визгам и крикам прибавятся и реальные уголовные дела.
давайте инфу на апаршинда - кто такой ентот кот в зеленом мешке??
про гриценка можно не давать инфу - в декабре 2013 возглавил департпмент
атдыхающих в турции. когда на крещатике молотили народ палками.
аканчиватель американских академий - опытниший ваенный гриценок - где **** был твой ваенный опыт, когда народ стреляли 20 февраля в киеве??
Отставной полковник, 15 лет на пенсии помидоры сажал и что это чмо сможет полезного сделать?
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).