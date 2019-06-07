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Все про:Адміністрація_Президента (464) оборона (655) Апаршин Іван (15)

 Апаршин очолить оборонний департамент АП, - Гриценко

Іван Апаршин очолить департамент оборонної політики Адміністрації президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, чиїм соратником є ​​Апаршин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що це вже не секрет, що Іван Апаршин працює в Адміністрації президента, і найближчим часом буде затверджена структура Адміністрації, і він попередньо очолить департамент оборонної політики. Він радитиме безпосередньо президенту ті речі, які будуть важливі для країни", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апаршин радитиме Зеленському призначити нового міністра оборони

Нагадаємо, у квітні тоді ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду експертів. Серед її членів був Іван Апаршин - експерт з безпеки та оборони. У 2005-2007 роках він був директором Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України, коли відомство очолював Анатолій Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131165
 
   
 Топ коментарі
 
ну так и пишите-начальник надлышкового майна при зелебене...а то департамент какой то Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4008
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Шо не день то "новоє літсо" з клану "крєпких хозяйствєнніков".
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Аж рябит от "новых лиц". Гуляй рванина...
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Шо не день то "новоє літсо" з клану "крєпких хозяйствєнніков".
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Так Зеленский ведь представлял Апаршина в своей команде еще перед выборами. Претензии в том, что он назначает кого представлял?
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Претензія в тому що Апаршин - не нове обличча, як того обіцяв ЗЄля. До лампочки що він його представляв перед виборами.
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ну так и пишите-начальник надлышкового майна при зелебене...а то департамент какой то Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4008
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У меня на фирме начальник отдела кадров не взял бы на работу человека с такой фамилией. Он даже бы с ним не разговаривал. Он у нас биоэнергетик и народец видит насквозь. За 18 лет работы ни одного косяка с сотрудниками.
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В АП опять избыточные сервера и мониторы пропадут.
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после того шо насоветовал Данилыч
меня уже трудно чем либо удивить
либо начинается какой то высший пилотаж
либо ... не будем о грустном
лето всё таки
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А чему тут удивлятся?
Данилыч знатный скептик-пораженец-всепропальщик, ни идей ни фантазии, них#я, вот так и прожили 10 лет в УГ.
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это мы в уг прожили
а они в это время Украину дербанили
как раз 10 лет хватило
теперь маемо шо маемо
спасибо Данилычу за это
... если шо, это я про Данилыча "с уважением" (с) Апаршин очолить оборонний департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9669
реально крестный отец украинской мафии
реально поборол возглавил преступность
при нем в криминале остались одни сявки и нарики
а все "смышленые" ушли в убоп и прокуратуру, стали мэрами
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Аж рябит от "новых лиц". Гуляй рванина...
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Зеля -зеля ... Ничего нового . А так красиво рассказывал ...
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А вы что, верили тому, что рассказывает артист! Артисту какую роль дадут, ту он и сыграет. А если артист хороший, то сыграет убедительно. Но ведь надо же понимать, что это только роль, к его личным взглядам и представлениям она никакого отношения не имеет.
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у вас еще что-то осталось? тогдла мы идем к вам..
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Если отвечать на обстрелы перестанем, то вся арта и другое вооружение переходит в категорию "надлишкового майна". Ну а тут Апаршин профи. Шах и мат, порохоботы. Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9200
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Вот вы и узнаете, что такое настоящий мародер!
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Ганібал Лектер.
Ворогів буде з'їдено!

Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 93
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"Вождь носил зловещее имя Кай-Куму, что на маорийском наречии означает «Пожирающий врагов». (Жюль Верн, "Дети капитана Гранта").
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Ето такой?
Почему не знаю?
Такой же дезертир, как зельцман и Гриценко?
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В придачу поделиник Грыща по продаже оперрезерва ВСУ и набивания своих карманов.
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можно поздравить....- будущий миллионер, а может и миллиардер...
Обросла армия жирком при Барыге...
Исправлять нужно...
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Доник запостил как этот Апариш спокойно отдыхал с самкой в августе 2014-го.... Кому-то под пулями бегать, а кому-то шопинг и шезлонг.
Если реально, то Зеля должен был бы его судить, а не куда-то там назначать.
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Пустило воровитого козла в огород к капусте.
А руки ему заранее отрубят или потом, вместе с ногами по самую шею. Да ЗеДауны?
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Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 6 июн.

Еще

Вернулись времена Яныка, когда ты не ищешь новости о президенте твоей страны, тебе не интересно что он сказал и куда поехал! Потому что тебе стыдно на него даже смотреть. хоть ты в этом абсолютно не виноват!Стыдно перед Украиной, что она такая прекрасная страна,этого не заслужила
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😁😁😁 стоит посмотреть новости с тегом Зеленский и количество комментариев под ними чтобы не копипастить подобные побрехеньки

А так в принципе на Западе люди не живут новостями о своих президентах. Потому что не молятся на них. Так что тенденция была бы отличной 👍🏻
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Они на них не "молятся" , потому что знают , что от них ожидать . А тут , что не новость , то "смешнее и смешнее" .
К слову , у нас то-же на "презиков" особенно никто не надеется - вот контролировать их нужно.
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Это-ж надо ... Апаршин очолить оборонний департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 432 Я то-же во времена Яныка новости не смотрел , что-бы нормально себя чувствовать . И сейчас переключаю на любой другой канал - только-бы не видеть этот позор лишний раз.
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Африканские и азиатские страны потирают руки. Апаршин в игре. Скоро можно будет оторвать по дешевке хорошую военную технику
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ну вот, еще одно "совєм новоє рыло лiцо" при державном корыте пристроилось...корыто надо углублять.
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Если это подтвердиться, и этот «деятель» со своим «послужным списком» будет «рулить» оборонным департаментом - хреновое дело.........😡
И этот совсем не «новое» лицо.......😡
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А что это за департамент такой..??Вновь созданный...??Чувак с ксивой презЕдента в Адмистрации презЕдента параллельное правительство создает...???
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Началось.............

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина выразила сомнения, что на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет введена миротворческая миссия ООН.
Отвечая на вопрос, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон заявила «Не думаю».
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КАПЕЦ ПОЛИГОНАМ, капец Громам, Нептунам, Вербам, Ольхам, Ланям и прочему!
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КНадо полагать на подходе Кузьмук, Затынайко, Антонцы Бижаны, Стеценки и прочая воровская шобла кучмы.
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С такой фамилией только в туалете работать на проходной там де М - Ж. корень слово параша Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4314
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Розумові здібності дітей і літніх людей майже збігаються. Риги. Повернення
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Понятно что нас ожидают крики, визги и истерика министерства правды стеця, но первая задача - это провести полную ревизию в армии. Что было изготовлено, сколько было изготовлено и сколько на это было потрачено денег.
Возможно тогда к визгам и крикам прибавятся и реальные уголовные дела.
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То шо зелебобик полностью ведёт олигархически корупционную политику назначения на должности Бениных подельников и своих шутов с Шапито 95 - это уже факт. ВОпрос в другом, а где те зебилы которые в фейсбуке кловуна распинались про народовладдя и назначение на должности по конкурсу и строго по проф пригодности?? Эй зебики? Шо там с конкурсами куда вы пропали?? К конкурсам готовитесь??? Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7354
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Апаршин возглавит оборонный департамент АП, - Гриценко

давайте инфу на апаршинда - кто такой ентот кот в зеленом мешке??

про гриценка можно не давать инфу - в декабре 2013 возглавил департпмент
атдыхающих в турции. когда на крещатике молотили народ палками.

аканчиватель американских академий - опытниший ваенный гриценок - где **** был твой ваенный опыт, когда народ стреляли 20 февраля в киеве??
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Я не удивлюсь...если министром обороны назначат грица..... Эта сладкая парочка...за год все раздербанит.....
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Чим більше тявкають хрякоботи, тим нижчий рейтинг БПП. Від 24% залишилось менше 8%. Якщо екстраполювати цю залежність на 21 липня, то Хряка в парламенті не буде!
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"Слушай, обидно, клянусь, ну ничего не сделал, да только вошел"(с))) этот даже еще не вошел...
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Апаршин возглавит оборонный департамент

Отставной полковник, 15 лет на пенсии помидоры сажал и что это чмо сможет полезного сделать?
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Непрохідний Полковник зливається під клоуна
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****** "СЛУГА НАРОДУ"
Коломойский (Олигарх)
Апарашин (Тот кто любит продавать за копейки армейское "надлишкове майно").
Данилюк (министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Всё знает о национализации ПриватБанка).
Шеріф, (один из основателей Студии «Квартал 95»)
Богдан (Работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником Игоря Коломойского.)
Худрук (создатель "Сватов").
Хомчак ( Боевой генерал, отвечавший Иловайск).
Трофимов (Продюсер "Квартала" ).
Баканов (Закадычный друг и сосед гаранта).
Рябошапка (с 2003 года Рябошапка занимался борьбой с коррупцией).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАпаршин очолить оборонний департамент АП, - Гриценко
 
 
 
 
 
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