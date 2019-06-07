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 Політика України
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Все про:суд (5173) Семочко_Сергій (39)

 Суд не прийняв позов Семочка про поновлення в розвідці

Верховний Суд не прийняв позов ексзаступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, оскільки він не вчасно подав позов про незаконне звільнення президентом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідно до постанови суду, Семочко має пояснити, чому не вклався у визначений законом термін.

Зазначається, що Семочко подав позов до суду пізніше ніж через місяць після звільнення з посади і має попросити суд продовжити термін подачі позову або пояснити, чому не вклався у визначений законодавством термін.

"Для звернення до суду у справах про звільнення з публічної служби встановлюється місячний термін. У разі пропуску терміну звернення позивач зобов'язаний додати до позову заяву про поновлення цього терміну і докази поважності причин його пропуску", - наголошується в рішенні суду.

Крім того, в постанові зазначено, що позивач не попросив або не намагався попросити у президента оригінали указів про призначення і звільнення і не пояснив, з яких причин йому не вдалося це зробити.

Водночас Семочко хотів, щоб ці документи витребував у президента сам суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131159
 
   
 Топ коментарі
 
ПОЯСНЕНИЕ СУДУ! Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке - Цензор.НЕТ 5415
О СВОЕМ УВОЛЬНЕНИИУЗНАЛ НАХОДЯСЬ В МОСКВЕ В БОЛЬШОМ СЕРОМ ДОМЕ НА ДЖЕРЖНСКОГО СЕМОЧКО..... Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке - Цензор.НЕТ 1311
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Сильно переживал и работы было много - имущество по родственникам распихать.
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ПОЯСНЕНИЕ СУДУ! Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке - Цензор.НЕТ 5415
О СВОЕМ УВОЛЬНЕНИИУЗНАЛ НАХОДЯСЬ В МОСКВЕ В БОЛЬШОМ СЕРОМ ДОМЕ НА ДЖЕРЖНСКОГО СЕМОЧКО..... Суд не принял иск Семочко о восстановлении в разведке - Цензор.НЕТ 1311
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"Для обращения в суд по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. В случае пропуска срока обращения истец обязан приложить к иску заявление о восстановлении этого срока и доказательства уважительности причин его пропуска" А тут причина одна! Был в отпуске на родине на рассее.
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ну да 3100 из 4700 выгнанных мусоров восстановить можно, а одного незаконно уволенного нигзя. Знакомая ************** арифметика
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Тобто, суд надіслав йому ухвалу про усунення недоліків.
Зараз сьома купить лікарняний і прикладе його до заяви про поновлення строку звернення до суду....
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Охренело!? Ему бы на допросы ходить...или уже в СИЗО парится.
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...разведка! по большому счёту, о месте его работы знали пару десятков человек... Остальные могли догадываться. А он (через скандал) решил рассказать об этом всему свету. Разведчик!...
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Сильно переживал и работы было много - имущество по родственникам распихать.
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Не, ну это цьірк на дроті. За этого Семочку знает всё человечество. Ему самое место, разве что, в Парагвайской разведке штатным героем анекдотов. У израильтян сама принадлежность к Мосаду, включая высшего руководителя, - неподлежащая разглашению государственная тайна. А Семочке только и осталось в лыковых лаптях и красной косоворотке под гармонь-тальянку «Камаринскую» отплясывать.
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Самый реформированный суд в Галактике: Семочко - так Семочко!
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Какой плохой суд! И шо, даже денег не взял?
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Хоть за это им спасибо...
С другой стороны, эти судьи не хотели зашквариваться, в связи с этим явно кацапским казачком.
На таких "личностях" уже хорошо зашкварился сам парашенка со камарилья, а мараться о таких гадов уже не хочется даже судьям.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд не прийняв позов Семочка про поновлення в розвідці
 
 
 
 
 
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