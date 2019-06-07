 Якщо Зеленський вважає, що в ОРДЛО щось відбувається без відома Кремля, то це катастрофа, - Климпуш-Цинцадзе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Хочу вірити, що сталася неймовірно прикра помилка. Бо, якщо Президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві Президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін", - написала вона.

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Разом з тим Климпуш-Цинцадзе закликала негайно провести службове розслідування щодо цієї заяви.

"Пояснення Глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент має бути свідомим небезпек, на які він наражає державу", - резюмувала вона.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.