 Якщо Зеленський вважає, що в ОРДЛО щось відбувається без відома Кремля, то це катастрофа, - Климпуш-Цинцадзе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Хочу вірити, що сталася неймовірно прикра помилка. Бо, якщо Президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві Президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін", - написала вона.
Разом з тим Климпуш-Цинцадзе закликала негайно провести службове розслідування щодо цієї заяви.
"Пояснення Глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент має бути свідомим небезпек, на які він наражає державу", - резюмувала вона.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.
Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
Это лежит на поверхности, но высокопоставленным порохоботам начхать на усиление санкций к РФ, на попытку реанимации переговоров - им бы свои жопы в теплых креслах, да рыло в корыте. Что уже говорить про низшую касту - платное и полезноидиотное хомячье
Про возможность требовать усиления санкций.
Про одобрение мировым сообществом подавления огневых точек террористов более совершенным оружием.
Про более интенсивную помощь Запада в свете этой эскалации.
Я вижу политически выверенное заявление вашего президента и попытку заставить путена заплатить за этот подлый обстрел наибольшую цену.
Это только подпись и репутация х@йла больше ничего не стоит
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д. Кучма
Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В. Плотницкий
...... это подписи европейских лидеров и путина?
прежде чем писать бред, читайте первоисточник....
покушай ( в смысле жри) для общего развития.
Можно было бы понять еще введение новых санкций за финансирование терроризма, но этот вопрос как раз рассматривает суд ООН и точно это заявление политически не выверенное, сейчас из Курятника раздадутся вопли "Они сами сказали, шо мы не виноватые, мы там ничего не контролируем". И как по-вашему отреагирует Суд?
"Ничего не контролирует" - это ваши болезненные измышления
"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артилерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями" - это слова президента.
Чувствуете разницу?
Если бы сейчас речь шла об обстреле территории Украины с территории Курятника то такое заявление было бы нормальным и прошло бы на Ура. Но это "если бы".
Под Будапештским меморандумом тоже стоят.
Над теми, что провели обстрел. Мне вроде хочется акцентировать это, до умом я понимаю - безполезно. Ведь вы низовой пропагандон в угоду Поршенко. Вам чужд здравый смысл и близки манипуляции.
Да неужели вы не чувствуете иронию в словах Зеленского?
Мол, путиняки, приструните своих распоясавшихся мартышек...
.....клоун просто через посредников что то порешал , а его гнусно кинули....вот и завопил....
И еще одно не маловажное обстоятельство идущее рассмотрение дела в суде ООН.
Ведь можно было дать такое заявление, которое не касалось бы на прямую Курятника, ну например как это давали раньше "Боевики/наемники РФ" и не касаться вопроса контролирует их кто-либо или нет.
Что делается в последний месяц просто не в какие ворота не лезет.
Мені реально страшно за Україну з таким Президентом.
Він просто нічого не вміє і скоріше всього не може.
Причина - агрессия Курятника против Украины.
Следствие -не желание Курятника отвечать за свои действия.
Под это следствие подводится тезис "Нас там нет" и заявление Зерро "Петухи не контролируют ситуацию в ОРДЛО". Далее идет разбор полетов и говорится о том что Зерро давая такой коментарий событиям действует по темникам Курятника.
Дурилка он картонная.
Не досидит до конца своего президентского срока, погонят ссаными тряпками!
Як казав мій один знайомий на питання чому він, маючи всі можливості, круто не зайшов у бізнес, то він відповів:" Як круто зайдеш, то ще крутіше можеш вилетіти!..."
Не могли бы Вы назвать хоть один конфликт с Россией, который бы удалось разрешить? Приднестровье, Грузия, Карабах...
Гораздо интереснее истерика педротов, которые почему-то "не заметили", что свои гибрыдно-пэрэможни угоды заключили не с кремлем, ОБСЕ, НАТО, ЕС, ООН, а с Лугандоном. И если даже "под эгидой" того самого кремля, то и под эгидой ОБСЕ также.
А гребаные вицепримьерки Геращенко и Цинцинадзе как раз и приложились в свое время к началу "переговоров с террористами", в один тур инициированных головнокомандувачэм мыру, который еще перед своей пэтриотычною пэрэмогою на выборАх анаонсировал уход от Женевского формата переговоров с Россией, к переговорам с ДНР и ЛНР "под эгидой", чем фактически вывел эти образования на "международный уровень".
Теперь он поросячим голосом орет о каком-то "Нормандском формате", который ему может и понравилсо, но не им инициирован и (в отличии от того же Женевского, например) ничего принципиально решить не может. Ну, а "спивучасныцы пэрэмог" ему подхрюкивают.
Зеленський сказав: "Вгамуй свою свору". Це абсолютно не означає, що він не бажає, щоб ці пси забралися з України. Тим більше - він про це неодноразово говорив. Але кадри на зразок Ірини Геращенко інтерпретують на свій кшталт: "...Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі". Який спосіб: додати до слів своє продовження ш ось - сенс спотворено на протилежний.
На жаль, серед людей дуже рідкісна якість - вміти чути та розуміти. Але політики то взагалі інша історія - вміти всюди знайти нерозуміння.