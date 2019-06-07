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 Якщо Зеленський вважає, що в ОРДЛО щось відбувається без відома Кремля, то це катастрофа, - Климпуш-Цинцадзе

Президент Володимир Зеленський мусить пояснити свої слова про "контроль Росії" над незаконними збройними угрупованнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Хочу вірити, що сталася неймовірно прикра помилка. Бо, якщо Президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві Президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін", - написала вона.

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Разом з тим Климпуш-Цинцадзе закликала негайно провести службове розслідування щодо цієї заяви.

"Пояснення Глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент має бути свідомим небезпек, на які він наражає державу", - резюмувала вона.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Якщо Зеленський вважає, що в ОРДЛО щось відбувається без відома Кремля, то це катастрофа, - Климпуш-Цинцадзе 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131158
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕ- ДАУНЫ ЗАКРОЙТЕ СВОИ пасти ваш хозяин клоун не успевает вас регистрировать как БОТОВ.... торгуете Украиной и верещите как конченные ублюдки... ваш Зеля достал 18 сутки правит Украиной.... а такое впечатление что догнал Путина по длительности мозгополоскания если Зеля у вас идиот и (или) дурак а если НЕТ ТО ЦИНИЧНЫЙ ПРИТВОРЧИК значит понимает и отдает отчет своим словам действим и бездействиям что еще страшнее можно спсиать на ошибки оплошности в связи сотсутствием опыта или дуростью а если он осознанно так то ТУТ ГОСИЗМЕНА.... так принимайте как факт ...а не желание свалить на Порошенко .....Порошенко его не "стругал" как полено Папа Карло.. и не зачинал... Зеля ему никто... ни сын... ни племянник... и то что у Зели нет мозгов опыта и интелекта ЭТО ЗЕЛИ ПРОБЛЕМЫ.... а не Порошенко..... торговал бы Зеля шаурмой.... прыгал бы как раньше на сцене Квартала 95 никто бы не оценивал его как умственного человека для шута и клоуна все допустимо.... НО ЕСЛИ он залез в Проезиденты тут сослагательных не может быть определенно.... Если Зеленский считает, что в ОРДЛО что-то происходит без ведома Кремля, то это катастрофа, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1218
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НЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ - ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО К - ПОЛНОЕ НЕ СООТВЕТСТВИЕ С ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ
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Зеля - это катастрофа ! Вы ещё не поняли ?
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Риторика Зеленского о "потере контроля" со стороны РФ дает Украине маневр в аппеляции к мировому сообществу о несоблюдении путеным и пророссийскими террористами Минских Соглашений.
Это лежит на поверхности, но высокопоставленным порохоботам начхать на усиление санкций к РФ, на попытку реанимации переговоров - им бы свои жопы в теплых креслах, да рыло в корыте. Что уже говорить про низшую касту - платное и полезноидиотное хомячье
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Как будто раньше они их соблюдали. Это даже не смешно. Попытка назвать черное белым и не покраснеть.
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Я говорю про возможность отменить изначально невополнимый " Минск"
Про возможность требовать усиления санкций.
Про одобрение мировым сообществом подавления огневых точек террористов более совершенным оружием.
Про более интенсивную помощь Запада в свете этой эскалации.
Я вижу политически выверенное заявление вашего президента и попытку заставить путена заплатить за этот подлый обстрел наибольшую цену.
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Можно его хоть сейчас отменить. Нет никакой стратегии кроме стратегии сдачи Кремлю.
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Там подписи европейских лидеров стоят - так просто не отменишь
Это только подпись и репутация х@йла больше ничего не стоит
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Что бы не терялся смысл - "подпись х@йла больше ничего не значит".
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Участники Трехсторонней Контактной группы:

Посол Хайди Тальявини

Второй Президент Украины Л.Д. Кучма

Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов

А.В. Захарченко

И.В. Плотницкий

...... это подписи европейских лидеров и путина?



прежде чем писать бред, читайте первоисточник....
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Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, Второе минское соглашение - документ, имеющий целью урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» и подписан Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
покушай ( в смысле жри) для общего развития.
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На каком основании требовать усиления санкций если ***** не контролирует там ничего?
Можно было бы понять еще введение новых санкций за финансирование терроризма, но этот вопрос как раз рассматривает суд ООН и точно это заявление политически не выверенное, сейчас из Курятника раздадутся вопли "Они сами сказали, шо мы не виноватые, мы там ничего не контролируем". И как по-вашему отреагирует Суд?
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Тяжело с вами, порохоботами.
"Ничего не контролирует" - это ваши болезненные измышления
"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артилерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями" - это слова президента.
Чувствуете разницу?
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Вы внимательно вчитайтесь в то, что скопипастили "о частичной потере управления и контроля над наемниками" и "возобновит контроль". Это и есть тезисы Курятника "мы их не контролируем".
Если бы сейчас речь шла об обстреле территории Украины с территории Курятника то такое заявление было бы нормальным и прошло бы на Ура. Но это "если бы".
Под Будапештским меморандумом тоже стоят.
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Что же вы выбросили ключевое " над этими подразделениями"?
Над теми, что провели обстрел. Мне вроде хочется акцентировать это, до умом я понимаю - безполезно. Ведь вы низовой пропагандон в угоду Поршенко. Вам чужд здравый смысл и близки манипуляции.
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А вы восторженный слепой зебил и мусор под ногама вашего ФСБ
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Ёханы бабай!
Да неужели вы не чувствуете иронию в словах Зеленского?
Мол, путиняки, приструните своих распоясавшихся мартышек...
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....он просто топит тупо за зЕ и ищет смысл, там где его нет.......
.....клоун просто через посредников что то порешал , а его гнусно кинули....вот и завопил....
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Цю заяву почув увесь світ. І навряд чи у Франції чи Німеччині зрозуміють іронію Зеленського.
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Нет, никакой иронии, не чувствую. Он не на сцене палаца "Украина", он на международной сцене. И тут необходимо очень четкая артикуляция. Сегодняшний шум поднят именно из-за того что общество, хочет услышать четкий посыл "Будем драться дальше" или "Встретимся по-середине Днепра". Зерро сам себя поставил в такую позицию "И нашим и Вашим", эта позиция поможет ему добиться большинства в ВР, как он рассчитывает. Но его вынуждают говорить то, что отторгнет его электорат, и становится понятным почему ни какой прессы в Брюсселе, а только пресс-конференция и поведение во время предвыборной компании, чем больше Зерро говорит тем больше раскрываются позиции по наболевшим проблемам.
И еще одно не маловажное обстоятельство идущее рассмотрение дела в суде ООН.
Ведь можно было дать такое заявление, которое не касалось бы на прямую Курятника, ну например как это давали раньше "Боевики/наемники РФ" и не касаться вопроса контролирует их кто-либо или нет.
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Из Зеленского президент, как из г*вна пуля. Чем 75% народонаселения думало, когда голосовало за украиноненавистника? Наверное, задним местом, - там тоже есть извилина.
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Это пахнет предательством, Зеленского уже свои мочат.
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Если честно то какой с Зеленского президент, это была большая ошибка, может быть и фатальной.

Что делается в последний месяц просто не в какие ворота не лезет.
Мені реально страшно за Україну з таким Президентом.
Він просто нічого не вміє і скоріше всього не може.
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Как от может иметь какое то мнение если в то время он наРаше фильмы снимал на кацапские деньги - он просто пока не в курсе
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Климпуш-Цинцадзе поучает, критикует, направляет,... как и бывшая журналистка Геращенко... А где они раньше были ? И какие предложения!? "Не знаю как, но не так"?? Ситуация доведена до Zugzwang - а, - ситуации в которой любой ход ведет к ухудшению позиции и подобные попытки таких как Климпуш- Цинцадзе и других из стаи Порошенко "затюкать" принуждение к ходу, к каким-то радикальным заявлениям, - особенно в турбуленции перевыборного периода, только еще больше накаляют атмосферу... Это провокация, это работа на противника. Обратите внимаэ как это все гармонизирует с заявлениями ПЕскова, Лаврова, Марии Захаровой, Матвиенко и самого Путина.. Похоже они это все... берут из темников Кремля.
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На какого противника, если сам Зеленский говорит что это диверсия каких-то местных бандитов?
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Причинно-следственная связь Вами полностью утеряна.
Причина - агрессия Курятника против Украины.
Следствие -не желание Курятника отвечать за свои действия.
Под это следствие подводится тезис "Нас там нет" и заявление Зерро "Петухи не контролируют ситуацию в ОРДЛО". Далее идет разбор полетов и говорится о том что Зерро давая такой коментарий событиям действует по темникам Курятника.
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- как (наверное) хорошо призидентом выбрать умственно отсталого ЗЕбила - жить по приколу, это наверное так весело
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Это как быть под кайфом - это так весело и прикольно, но потом наступает похмелье. Чем веселее было вчера, тем хреновее сегодня.
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Зеля и его АП уже наговорили на трибунал с дальнейшим повешением.
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Кто и что этой дурень должен???? Какое расследование???? Правительство, которое довелось страну до нищеты вообще должно молиться, чтобы после выборов о нем забыли.
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Ох уж эти попередники. Мы это уже проходили с Азаровым и Януковичем.
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чепушило россйское, откуда у тебя , в край обнищавшего , бабло на интернет, на комп, ноутбук, планшет или смартфон? ))
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От сырости. Украина самая бедная страна Европы. Не я сказал. Выводы Мвф.
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Я вижу как мои сестры сводят концы с концами на минимальный без всяких конвертов. И таких женщин миллионы.
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до нищеты? )))) уже как за правило, в пятницу, посылаю водителя за мясом к 8-00. если в 10-00 голые полки. вчера жена присмотрела креветок в супермаркете, говорит отличные, не перебранные, с икрой, сухой заморозки, без глазури, 40х60. поехала сегодня в обед---пусто, выгребли ящиками! слезы! купила тигровых, они не вкусные. зубожилых уже в таком количестве, что по городу не проедешь, пробки. вечером возле развлекательного центра не припаркуешься, в соседний р-н и пёхом....
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Средняя зарплата в Украине около 7 500 гр. на руки. Нет и 300 дол. Поэтому 10 миллионов заробитчан. Они и содержат ещё столько же. Но страна нищаяЯ молчу уже о долгах в валюте и за жкх
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Де ті всі хто голосував за Зеленського, чому вони всі позапихали свої язики в дупу.
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Они проголосовали по-приколу, а дальше их не интересует. Пошли опять развлекаться.
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А что Зеленский не знает,что всеми вооруженными формированиями в Лугандоне командуют исключительно российские офицеры 8 российской армии Южного военного округа России,которые подчиняются российским генералам, а те в свою очередь Путину? А то что все эти вооруженные формирования террористов получают зарплату непосредственно из Москвы,тоже не знает? Странно, об этом знает каждый пацан в Донецке, а президент Украины не знает.
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Та какой он президент.
Дурилка он картонная.
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Ну откуда ему это знать? Этот человек не просто не разбирается в политике, он никогда не интересовался политикой даже на уровне обывателя. Незначительная информация приходила к нему лишь из сценариев, написанных россиянами. Это весь его опыт. И с пацанами в Донецке он не знаком. С чего бы?
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зеленский - считает .. по моему тут одно слово лишнее ..
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Какое это ПОЗОРИЩЕ,а не президент! Этот переплюнул уже даже овоща!
Не досидит до конца своего президентского срока, погонят ссаными тряпками!
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чуете.. агав.. і я вважаю.. що росія втратила контроль.. бо можуть стріляти і без одобрямса на бойові діїї.. але..агов.. це було сказано..саме на факт загибелі наших воїнів..ід обстрілу.. упс.. порохоботи.. і полезные идиоты
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Щось забагато проколів, як для президента великої єропейської країни, який отримав 73% голосів!!!
Як казав мій один знайомий на питання чому він, маючи всі можливості, круто не зайшов у бізнес, то він відповів:" Як круто зайдеш, то ще крутіше можеш вилетіти!..."
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Длинный заголовок. Проще и понятнее надо: "Зеленский - катастрофа"
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він думав що то в 95 --кварталі ляпати
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Катастрофа это когда вы сдали россиянам территории и загнали армию в пассивную оборону, в которой почти ежедневно гибнут солдаты. Катастрофа это когда за лет вы ничего не сделали ни для победы ни для компромиссного мира, только 5 лет звездеж.
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И новый президент решил покончить с войной, проведя новую границу Украины по сегодняшней линии разграничения, а линию разграничения, соответственно передвинуть вглубь Украины?
Не могли бы Вы назвать хоть один конфликт с Россией, который бы удалось разрешить? Приднестровье, Грузия, Карабах...
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Shuha самое страшное что это тупое (или не тупое а хитро-засланное) положит не одну жизнь наших героев-патриотов! Пора за вилы браться!
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упырь зеЛя скоро будет на ростове.вместе с 95м кварталом
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Кремль не может полностью контролировать сепаров, даже если б и очень хотел - такова специфика "повстанческой деятельности". Известна она и нашим добробатам, например.
Гораздо интереснее истерика педротов, которые почему-то "не заметили", что свои гибрыдно-пэрэможни угоды заключили не с кремлем, ОБСЕ, НАТО, ЕС, ООН, а с Лугандоном. И если даже "под эгидой" того самого кремля, то и под эгидой ОБСЕ также.
А гребаные вицепримьерки Геращенко и Цинцинадзе как раз и приложились в свое время к началу "переговоров с террористами", в один тур инициированных головнокомандувачэм мыру, который еще перед своей пэтриотычною пэрэмогою на выборАх анаонсировал уход от Женевского формата переговоров с Россией, к переговорам с ДНР и ЛНР "под эгидой", чем фактически вывел эти образования на "международный уровень".
Теперь он поросячим голосом орет о каком-то "Нормандском формате", который ему может и понравилсо, но не им инициирован и (в отличии от того же Женевского, например) ничего принципиально решить не может. Ну, а "спивучасныцы пэрэмог" ему подхрюкивают.
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Демагогія та прискіпування, на мій погляд. Зрозуміло, що всі "ополчєнци" під контролем росії. Але іноді вони діють на власний россуд. Наприклад - влаштовують збройні сутички між власними підрозділами. Тобто, нічого страшного Зе не сказав, на мою думку. Від каже про деталі, дехто росповсюджує вислів на загальне. Це типовий прийом демагогії.
Зеленський сказав: "Вгамуй свою свору". Це абсолютно не означає, що він не бажає, щоб ці пси забралися з України. Тим більше - він про це неодноразово говорив. Але кадри на зразок Ірини Геращенко інтерпретують на свій кшталт: "...Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі". Який спосіб: додати до слів своє продовження ш ось - сенс спотворено на протилежний.
На жаль, серед людей дуже рідкісна якість - вміти чути та розуміти. Але політики то взагалі інша історія - вміти всюди знайти нерозуміння.
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Так чому він так не сказав "Вгамуй своїх петухів, й забирайся геть у свій Курятник, бо зробимо суповий набір."?
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Тобто ругайся з Кремлем, як великий попередник, сподівайся що від цієї ругні Путін злякається і піде на поступки? І що чекає Україну - ніяких перемовин, вічна війна, нові загиблі хлопці, сльози батьків? Народ хоче миру і це показують опитування і на Заході і на Сході країни. Тут багато зібралися таких розумних, що кожного можна в МЗС брати, як мінімум послами. А Клімпуш-Цинцадзе така ж тупа, як і Ірина Геращенко, своїми заявами лише показують, що нічого в політиці не розуміють.
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В этом то и беда Украины, что во всех сферах разброд и шатание и каждый норовит вставить свою палку в колеса. В других странах есть официальная позиция всех работников аппарата правительства и аппарата президента есть спикеры, которые эту позицию озвучивают и если кто-то с этой позицией не согласен то он сначала увольняется, а уж потом свою позицию высказывает. Если меняется президент, то правительство в полном составе уходит в отставку и новый президент формирует состав правительства иначе он не сможет реализовать доверие своих граждан.
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Palex Alex Він сказав те що хотів сказати, ми це почули, тай не лише ми!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо Зеленський вважає, що в ОРДЛО щось відбувається без відома Кремля, то це катастрофа, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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