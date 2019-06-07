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Все про:Бойко (223) вибори (3909) газ (981) Газпром (419) Медведчук (377) Путін (8926) опозиційний блок (221)

 Бойко і Медведчук полетіли на форум Путіна "поговорити" про знижки на російський газ

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук разом із співзасновником партії, нардепом Юрієм Бойком приїхав у РФ для участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найголовнішим питанням є укладення прямого контракту на постачання газу в Україну", - заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з опозиційними українськими політиками Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком.

Міллер висловився за прямі переговори з Києвом щодо газових питань.

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Медведчук назвав обіцяні його кумом, президентом РФ Володимиром Путіним, 25% знижки на газ у разі прямих поставок "променем світла в темному царстві" для українців.

Як повідомляють "Факти", Медведчук, розповідаючи про "знижкуна газ на 25%", про яку вони нібито домовилися в період передвиборчої президентської кампанії, сказав про Порошенка такі слова: "Тоді ще президент Порошенко в політично передсмертних конвульсіях почав викладати суть нашої зустрічі ...".

Різкими словами охарактеризував Медведчук і Генпрокурора Юрія Луценка. За словами Медведчука, "Кабмін взагалі влаштував шоу, де вискакували зі штанів пан генеральний прокурор, що порушує кримінальні справи проти нашого прямого перельоту з Юрієм Бойком у Москву".

Далі кум Путіна розповів про заборони в Україні перельотів в Росію. "Заборонили будь-які польоти в Росію, хоча раніше давали дозволи. Порушили справу проти авіаційних служб. В рамках кримінальної справи СБУ призначила експертизу всіх висловлювань на наших переговорах. Це все нісенітниця", - вважає Медведчук.

6-8 червня відбувається Петербурзький міжнародний економічний форум.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131157
 
 
 Топ коментарі
 
Опозиционная платформа: "За Смерть" Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ - Цензор.НЕТ 3772
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Зеля , в тебя поверили 70% населения . Я не поверил . Моя совесть чиста .
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два дебила-коллаборанта поехали о чем-то там договариваться с хуйлом.....
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Я думаю что Нац Корпус и Свобода будут встречать "переговирникив", "поздравлять их с пабедой"!!! А не как с "мирным пропозыцыями" Кучмы-Коломойского заткнут рты, и только Ярош четко и конкретно укажет для "переговиникив" это может плохо кончится!!!
Ну как или Беня не разрешает???!!!
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Короче, Бойко и Медведчук укролохов будут покупать на дешевый газ!
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Ну шо вже можна писати коли сяде Медведчук? Чи коли клоун приходить до влади то методички вже не дійсні?
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Патріоти ,Майдан чекає.Ваше "НІ!" газу на крові.
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Октябрь 2010 года. Министр топлива Бойко едет в Стокгольм и проигравыает суд Украина против РОСУКРЭНЕРГО

ПОЧЕМУ Украина не боролась в суде с «РосУкрЭнерго», а сдалась, так сказать, без боя? Делом занималось не государство Украина, а НАК «Нафтогаз», хотя он и является корпоративным субъектом государственной собственности. Компетентные органы не должны были выпускать этот процесс из поля зрения. Так, как это делала предыдущая власть, которая в известной мере держала под контролем ситуацию. Очевидно, после смены власти ( победы янека) в Украине и руководства НАК «Нафтогаз», установки изменились, и из-за этого, похоже, не были приняты надлежащие меры, чтобы защитить государственные интересы. В итоге дело было спущено на тормозах. При нормальных обстоятельствах было бы уместным провести тщательное расследование, потому что практически за решение Стокгольмского суда придется расплачиваться государству, хотя и не напрямую. Заинтересованными в выигрыше «РосУкрЭнерго» в печати называют президента и министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Первого - потому, что совладелец «РУЭ» Дмитрий Фирташ якобы сделал весомый финансовый вклад в его избирательную кампанию. А в случае господина Бойко очевиден конфликт интересов, поскольку он, как известно, одновременно и госслужащий, и человек структур Фирташа.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/370052-stokgolmskiy-sud-pochemu-ukraina-sdalas-bez-boya.html
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Человек из ближайшего окружения действующего президента - Дмитрий Фирташ - выступил в суде против государства Украина и выиграл процесс. Как известно, арбитражный трибунал в Стокгольме присудил взыскать с НАК «Нафтогаз Украины» около 12 млрд. кубометров газа в интересах компании Фирташа «РосУкрЭнерго». Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар в связи с решением Стокгольмского суда отмечает, что ключевые должности в учреждениях, призванных защищать национальные интересы Украины, занимают лица, приближенные к газовому бизнесу.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/370052-stokgolmskiy-sud-pochemu-ukraina-sdalas-bez-boya.html
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Может президент ЗЕ займется той давней историей и всё-таки посадит Бойко в тюрьму. Я уже не вспоминаю про вышки.
Или кишка тонка?
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Как можно допускать в народные депутаты Бойко реально обворовавшего Украину на МИЛЬЯРДЫ? А , ЗЕ?
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Ну що, пан Зеленський, теперь Ви зобов'язані їх посадити до в'язниці при поверненні. Бо саме це ви закидали Порошенку в якості звинувачення.

Тепер саджай-ТЕ.
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Вот кого надо на передок, дабы защищать Украину не отвечая на вражеские обстрелы.
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"Бойко и Медведчук полетели на форум Путина "поговорить" о скидках на российский газ" - газом они прикрываются. На самом деле они поехали "поговорить" о чём-то другом, антиукраинском. Прошлый раз не договорили, появились новые обстоятельства. Цену на газ скинут и объявят, что это заслуга Бойко и Медведчука, а Зеленский и Гройсман, это пустое место, они ничего не могут и за народ не волнуются. В планах главы России Владимира Путина в данный момент нет встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. А с Гройсманом и подавно.
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Юстасы полетели на встречу с Алексом за новыми указаниями.
Навеяло.
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... а ленчик кучма пополз.... - общее направление понятно.
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А я разом із гройсманом вимагаю у кобелєва знижку на газ а не то замість бойка і медведука гройсман полетить у росію і пожаліється у спортлото
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Порошенко тоже надо бы было полететь...
а так - обнищает скоро...
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Ты за Петра не переживай и его грощи не считай, лучше займись посчетом своих доходов и расходов.
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тем более, что расходов предвидится гораздо больше, чем доходов. Зато "народный" през, и развеселый к тому же
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Цей дует для України і всього українського Фобос і Деймос .
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від імені КОГО вони полетіли ?
і чи не варто їх більше не пускати в Україну ?
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Если бы вышки бойка не переквалифицировал в вышки кацубы югик - сидел бы бойко или в тюрьме, что маловероятно, или маскве и встречал...
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Раньше кум ***** с иркой геращенкой летал. Печалька
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А перевіряти обставини візиту сране СБУ в цей раз буде вже за вказівкою Зе? Бо при сивохрякові так і не доперевірялися. Як і не заборонили держслужбовцям (нардеп бойка) відвідувати країну - агресора.
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А знаете почему рыги прокацапские очухались Давно патриоты не грохали никого Видно заняты оформлением земельных участков
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Люди добрі, невже ми за газ здамо Україну? Українці, де наша гідність? Ні в якому разі не можна голосувати за цих зрадників. Схаменіться! Давайте вкажемо їм на двері раз і назавжди.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБойко і Медведчук полетіли на форум Путіна "поговорити" про знижки на російський газ
 
 
 
 
 
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