 Бойко і Медведчук полетіли на форум Путіна "поговорити" про знижки на російський газ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найголовнішим питанням є укладення прямого контракту на постачання газу в Україну", - заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з опозиційними українськими політиками Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком.

Міллер висловився за прямі переговори з Києвом щодо газових питань.

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Медведчук назвав обіцяні його кумом, президентом РФ Володимиром Путіним, 25% знижки на газ у разі прямих поставок "променем світла в темному царстві" для українців.

Як повідомляють "Факти", Медведчук, розповідаючи про "знижкуна газ на 25%", про яку вони нібито домовилися в період передвиборчої президентської кампанії, сказав про Порошенка такі слова: "Тоді ще президент Порошенко в політично передсмертних конвульсіях почав викладати суть нашої зустрічі ...".

Різкими словами охарактеризував Медведчук і Генпрокурора Юрія Луценка. За словами Медведчука, "Кабмін взагалі влаштував шоу, де вискакували зі штанів пан генеральний прокурор, що порушує кримінальні справи проти нашого прямого перельоту з Юрієм Бойком у Москву".

Далі кум Путіна розповів про заборони в Україні перельотів в Росію. "Заборонили будь-які польоти в Росію, хоча раніше давали дозволи. Порушили справу проти авіаційних служб. В рамках кримінальної справи СБУ призначила експертизу всіх висловлювань на наших переговорах. Це все нісенітниця", - вважає Медведчук.

6-8 червня відбувається Петербурзький міжнародний економічний форум.