 Бойко і Медведчук полетіли на форум Путіна "поговорити" про знижки на російський газ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найголовнішим питанням є укладення прямого контракту на постачання газу в Україну", - заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з опозиційними українськими політиками Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком.
Міллер висловився за прямі переговори з Києвом щодо газових питань.
Медведчук назвав обіцяні його кумом, президентом РФ Володимиром Путіним, 25% знижки на газ у разі прямих поставок "променем світла в темному царстві" для українців.
Як повідомляють "Факти", Медведчук, розповідаючи про "знижкуна газ на 25%", про яку вони нібито домовилися в період передвиборчої президентської кампанії, сказав про Порошенка такі слова: "Тоді ще президент Порошенко в політично передсмертних конвульсіях почав викладати суть нашої зустрічі ...".
Різкими словами охарактеризував Медведчук і Генпрокурора Юрія Луценка. За словами Медведчука, "Кабмін взагалі влаштував шоу, де вискакували зі штанів пан генеральний прокурор, що порушує кримінальні справи проти нашого прямого перельоту з Юрієм Бойком у Москву".
Далі кум Путіна розповів про заборони в Україні перельотів в Росію. "Заборонили будь-які польоти в Росію, хоча раніше давали дозволи. Порушили справу проти авіаційних служб. В рамках кримінальної справи СБУ призначила експертизу всіх висловлювань на наших переговорах. Це все нісенітниця", - вважає Медведчук.
6-8 червня відбувається Петербурзький міжнародний економічний форум.
Ну как или Беня не разрешает???!!!
ПОЧЕМУ Украина не боролась в суде с «РосУкрЭнерго», а сдалась, так сказать, без боя? Делом занималось не государство Украина, а НАК «Нафтогаз», хотя он и является корпоративным субъектом государственной собственности. Компетентные органы не должны были выпускать этот процесс из поля зрения. Так, как это делала предыдущая власть, которая в известной мере держала под контролем ситуацию. Очевидно, после смены власти ( победы янека) в Украине и руководства НАК «Нафтогаз», установки изменились, и из-за этого, похоже, не были приняты надлежащие меры, чтобы защитить государственные интересы. В итоге дело было спущено на тормозах. При нормальных обстоятельствах было бы уместным провести тщательное расследование, потому что практически за решение Стокгольмского суда придется расплачиваться государству, хотя и не напрямую. Заинтересованными в выигрыше «РосУкрЭнерго» в печати называют президента и министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Первого - потому, что совладелец «РУЭ» Дмитрий Фирташ якобы сделал весомый финансовый вклад в его избирательную кампанию. А в случае господина Бойко очевиден конфликт интересов, поскольку он, как известно, одновременно и госслужащий, и человек структур Фирташа.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/370052-stokgolmskiy-sud-pochemu-ukraina-sdalas-bez-boya.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/370052-stokgolmskiy-sud-pochemu-ukraina-sdalas-bez-boya.html
Или кишка тонка?
Тепер саджай-ТЕ.
Навеяло.
а так - обнищает скоро...
.Кто управляет страной
і чи не варто їх більше не пускати в Україну ?