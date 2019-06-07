 Путін готовий відмовитися від угоди зі США про скорочення наступального озброєння: "Продовжувати не обов'язково"

Про це президент Росії Володимир Путін сказав 6 червня під час Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Нам не обов'язково її продовжувати. Наші системи можуть гарантувати безпеку Росії протягом досить тривалого часу ... Якщо ніхто не хоче продовжувати угоду "Новий Старт" - що ж, тоді не будемо", - сказав Путін.

Крім того на зустрічі з очільниками міжнародних новинних агенцій у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що Вашингтон не хоче починати перемови щодо подовження угоди, термін якої добігає кінця у 2021 році.

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Таким чином, майбутнє угоди "Новий Старт" між Росією і Сполученими Штатами про подальше скорочення стратегічного наступального озброєння (СНО-3) залишається невизначеним. Це єдина двостороння угода, що обмежує розгортання двома країнами стратегічного ядерного озброєння.

Угоду уклали у 2010 році тодішні лідери двох країн Барак Обама і Дмитро Медведєв. Вона обмежувала кількість боєголовок, які могла розгорнути кожна країна до 1 550. При цьому перша угода, СНО-1, яка діяла з 1994-го до 2009 року, передбачала 6 тисяч боєголовок.

Крім того, в грудні минулого року офіційний Вашингтон попередив Москву про намір вийти з Договору про ракети середньої і малої дальності, якщо РФ не знищить ракети і пускові установки 9М129, які вона розробила і прийняла на озброєння в порушення досягнутих домовленостей. Російська сторона не прийняла умов Сполучених Штатів, і 2 лютого Білий дім офіційно оголосив про припинення участі США в Договорі.