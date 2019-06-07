EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  2596  14
Все про:озброєння (1097) договір (114) Путін (8926) США (5068)

 Путін готовий відмовитися від угоди зі США про скорочення наступального озброєння: "Продовжувати не обов'язково"

Росія готова відмовитися від нової угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, якщо США не зацікавлені в її продовженні.

Про це президент Росії Володимир Путін сказав 6 червня під час Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Нам не обов'язково її продовжувати. Наші системи можуть гарантувати безпеку Росії протягом досить тривалого часу ... Якщо ніхто не хоче продовжувати угоду "Новий Старт" - що ж, тоді не будемо", - сказав Путін.

Крім того на зустрічі з очільниками міжнародних новинних агенцій у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що Вашингтон не хоче починати перемови щодо подовження угоди, термін якої добігає кінця у 2021 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про новий ракетний договір з РФ: Якщо не вдасться домовитися, то США розроблятимуть інновацій набагато більше, ніж інші

Таким чином, майбутнє угоди "Новий Старт" між Росією і Сполученими Штатами про подальше скорочення стратегічного наступального озброєння (СНО-3) залишається невизначеним. Це єдина двостороння угода, що обмежує розгортання двома країнами стратегічного ядерного озброєння.

Угоду уклали у 2010 році тодішні лідери двох країн Барак Обама і Дмитро Медведєв. Вона обмежувала кількість боєголовок, які могла розгорнути кожна країна до 1 550. При цьому перша угода, СНО-1, яка діяла з 1994-го до 2009 року, передбачала 6 тисяч боєголовок.

Крім того, в грудні минулого року офіційний Вашингтон попередив Москву про намір вийти з Договору про ракети середньої і малої дальності, якщо РФ не знищить ракети і пускові установки 9М129, які вона розробила і прийняла на озброєння в порушення досягнутих домовленостей. Російська сторона не прийняла умов Сполучених Штатів, і 2 лютого Білий дім офіційно оголосив про припинення участі США в Договорі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131156
 
 
 Топ коментарі
 
высер хуйла никого не интересует, так что можете не продлевать, госдеп одобрит.
 показати весь коментар
 
Вот американцам это нужно! Зачем Америке соглашение с рфией,которое руССкие никогда не будут соблюдать? Вопросы есть? Вопросов нет!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
высер ***** никого не интересует, так что можете не продлевать, госдеп одобрит.
 показати весь коментар
 
 
Вы все , в раше , попадёте в "гундяевский рай" .
 показати весь коментар
 
 
Гонка вооружений недешевое удовольствие. Интересно, у кого раньше бабки закончатся - у США или кацапии.
 показати весь коментар
 
 
и шо ця абизяна має проти благословеної америки? кацапські системи безпеки гарантують повтор рекорда руста в слюбому місці кацапстана.
 показати весь коментар
 
 
Вот американцам это нужно! Зачем Америке соглашение с рфией,которое руССкие никогда не будут соблюдать? Вопросы есть? Вопросов нет!
 показати весь коментар
 
 
Дурилка решил со штатами своим минипенисом померяться , какие же страшные эти росейскаи бмп1,2 и т 72, китайцы правда на дальневосточных учениях ихних даже т62 увидели, но то такэ.Ванька срочник страшен прямо жуть, 9 классов образования и родаки алкашики, дистрофия - 35 кг от нормы зато дэдушька Ахмед полюбит и в аул к сэбэ на дембель увезет,будит грозный Ванька Ахмэда русский жена.
 показати весь коментар
 
 
З огляду на наявність у США надточної кінетичної зброї орбітального базування та відсутність такої у )(уйла (мультфільм не в рахунок) незрозуміло, для чого американцям продовжувати дію згаданого договору з навіженим: на поведінку х... дія чи відсутність цього договору ніякого впливу не має.
 показати весь коментар
 
Сам в Сети поищи - лень мне. К тому же и обстоятельства с наличием или отсутсвием такого оружия на уровень душевной здравости )(уйла не повлияют. Заодно спроси ...кого нибудь зачем же тогда х... так тянется его заполучить.
 показати весь коментар
 
 
Слился. Нет пока никакого орбитального оружия ни у кого
 показати весь коментар
 
Поищи "орбитальная станция "адамант""...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутін готовий відмовитися від угоди зі США про скорочення наступального озброєння: "Продовжувати не обов'язково"
 
 
 
 
 
 вгору