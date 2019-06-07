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Все про:Адміністрація_Президента (464) Зеленський (1621) Яременко Богдан (2)

 Яременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями

Росія не може втратити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Вона їх контролює щосекунди, повністю і безкомпромісно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав український дипломат Богдан Яременко, звертаючись до прес-служби АП.

"Дорога прес-служба адміністрації президента України, яка вважає, що обстріли на Донбасі свідчать про якусь втрату якоїсь керованості над найманцями з боку Росії. Вам, звичайно, видніше. Але є кілька речей, які очевидні до болю, які роблять вашу заяву дуже сумнівною.

Перш за все, втратити контроль над тими, кого найняв (над найманцями), неможливо. Ти просто припиняєш їх найм - і проблема вирішена. Росія не може втратити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Вона їх туди відряджає, займається їх ротацією, годує, одягає, озброює, платить заробітну плату, підписує накази на застосування зброї. Найманці не можуть жити без боєприпасів, харчування, медикаментів, заробітних плат. Відтак Росія контролює їх щосекундно, повністю і безкомпромісно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі", - Ірина Геращенко

По-друге, якщо, дорога прес-служба, ти навіть і отримала якусь таємну доповідь чи відкриті аналітичні оцінки про те, що в управлінні найманцями з боку Росії існують якісь проблеми, то не обов"язково говорити про це вголос. Чому? Тому що ми звинувачуємо Росію в тому, що вона веде проти України війну. І теза про те, що Росія не контролює найманців на Донбасі прекрасно лягає в логіку російської пропагандистської лінії - нас там нет, а если на Украине хотят мира, то пусть договариваются с Донецком и Луганском. Я ж, сподіваюсь, шановна прес-служба, Ви ж не готові погодитися з цією "логікою"? Бо якщо Ви готові погодитися з цією логікою, то у Вас виникнуть серйозні проблеми зі своїм працедавцем - президентом Зеленським, який чітко, однозначно і вже неодноразово заявив, що про мир на Донбасі і в Криму говорити треба з Росією, а не з найманцями. І навіть в останньому абзаці у вас в повідомленні є цитата з його слів, що Росія намагається зірвати переговори. То ж намагається зірвати, чи не контролює ситуацію? Уловлюєте? Це нескладно: якщо у Росії на Донбасі є проблеми, то ми це використовуємо, а не говоримо, що знаємо.

І, по-третє, дорога прес-служба, війна почалась до того, як вас призначили на посади. Давно. П"ять років. За цей час було десь 18-19 різного роду перемир"їв, припинення вогню і тд. А порушень режимів тиші, перемир"я і тд було в десятки тисяч разів більше. І дуже часто піки цих порушень припадали на активізацію переговірних зусиль. Тобто це тактика така Росії, щоб Україна легше погоджувалась на те, що їй невігідно - стріляти і убивати більше. Тому збільшення кількості обстрілів і жертв в результаті цих обстрілів, найбільш вірогідно, свідчить не про втрату контролю Росією над найманцями, а навпаки - Росія прекрасно їх контролює, прекрасно їх використовує як важіль у переговорах, а заодно і те, що ніяких змін у "переговірній тактиці" Росії не відбулось", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над найманцями, - Зеленський

Яременко зазначив, що для того, щоб уникати таких логічних пасток, потрібно покладатися не тільки на своє розуміння того, що почув, побачив, прочитав (в тому числі і від президента), але і спілкуватися з відповідальними за направлення професіоналами.

"З часом рука набивається, але припиняти консультуватися все одно не варто", - резюмував він.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Яременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями 01
Яременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131147
 
   
 Топ коментарі
 
От тупой ватности Зе даже холуи Бени охреневают.
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Зелебобка жалкое ничтожество вместе со своим бурятом, жабой и говорящей жопой.
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Чому росія не може втратити контроль над терористами? Це навіть дуже зручно для ЗСУ, вони знищать терористів які вийшли з під контролю російських окупантів і це не буде порушенням Мінських угод! Яременко робить якісь ідіотські заяви!
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Якщо йдуть бойові дії на величезній території (довжина фронту 450км) в яких приймають участь більше 40 тис. терористів, то існує ймовірність що частина терористичних підрозділів не підпорядковуються своєму терористичному керіництву, бо терористи це в принципі ірегулярні підрозділи які не мають чіткою вертикалі управління! Той факт що частина терористів не виконує домовленості про припинення вогню, на руку Україні, бо дозволяє визнати росію терористичною державою, яка розповсюджує міжнародних тероризм на сусідні країни! Ми маємо це використати як додаткове звинувачення проти росії та її головного міжнародного терориста - путіна! Тому для нас немає значення виконують терористи вказівки путіна чи стріляють з власної ініціативи! Головне що путін підтримує міжнародних терористів, фінансує їх, постачає їм зброю і тому росія має бути ізольована у всіх сенсах від цивілізованого світу, а всі представники терористичної влади росії мають арештовуватись за межами росії як терористи і засуджуватись судами до довічного терміну! Визнання того що терористи путіна втратили координацію зі своїми керівниками це не погано, це новий і додатковий привід тиснути на росію і на путіна і вгоняти його в міжнародну ізоляцію! До того що путін напав на Україну Захід вже звик, отже тепер в нас є новий привід вимагати міжнародних санкцій - бо путін втрачає контроль над терористами і вони стають неконтрольованими і всі домовленості Заходу з путіним стають нікчемними! Тепер тільки знищення росії як терористичної держави може вирішити пролебу російського тероризму!
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Придурку, тут не про ймовірність мова! Мова про політичну позицію президента України Зеленського і його адміністрації, яка цілком співпадає з риторикою Кремля!
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Президент України абсолютно розумно пропонує визнати терористів які стріляють по ЗСУ - бандами які нікому не підпорядковуються і тому потрібно їх знищити в першу чергу, а путін не має втручатись бо він втратив контроль над своїми терористичними бандами!
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Мда..., тут лікування вже не допоможе... то вже невиліковно.
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То Ви намагаєтесь зберегти життя терористам які стріляють в ЗСУ? Президент Зеленський навпаки робить перший крок щоб пояснити світовій спільноті чому буде використана бойова авіація проти терористів, які стали непідконтрольними нікому терористичними бандами!
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Таке враження, що зЕбіли взагалі до школи не ходили. А якщо ходили, то лише для того, щоб підручники на самокрутки порвати або для нужника. А по телевізору крім сватів і голобородька більше нічого не дивились. ні, ще 95 квартал, то для них святе.
Ну невже ви, ідіоти, не маєте ніякого поняття про те, що таке Росія?! Чого вартують з неї домовленості, а, особливо, чого вартують всі ці спроби схилити перед нею голову?! Сьогоднішні новини з фронту ні на які думки не наводять. Хоча, про що то я, про думки в зебілів?
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Українці знають що таке росія, а от пересічні європейці та американці вже підзабули російських дикунів які згвалтували пів Європи в 1944-45, Угорщину в 1957-му, Чехословаччину у 1968-му і тому прийшов час нагадати європейцям та американцям що росіяни це дикуни які не підпорядковуються наказам, а займаються тероризмом ось вже більше 800 років, бо нічим іншим вони просто не вміють займатись! Той факт що російські терористичні банди вийшли з під контролю путіна має допомогти нам ввести додаткові санкції проти росії і понизити рейтинг європолітиків які виступають за перемовини та спільний бізнес з путіним!
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Та він взагалі не визнає цього контролю! Хоча вони координуються зі штабу у Ростові. Отямся!!!
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Що визнає дурачок путін нікому нецікаво, має значення що думає Європа та США! Якщо ЄС та США вирішать що путін втратив контроль над надпотужним угрупуванням терористів в Європі, то нам дадуть дозвіл і військову допомогу на швидке знищення цього угрупування з тисячами танків та бронемашин! Неопознана американська авіація нанесе потужний ракетно-бомбовий удар по ДНР та ЛНР і на цьому війна закінчиться і закінчиться путін, якого тихо задушать подушкою власні друзі-ротенберги, щоб позбутись санкцій Заходу.
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богдан- дурбан ! пусть читает как это звучит в переводе с дипломатического : "рашка убери своих собак а то п...ы получат!"
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Хоча, Зеленський з компанією просто таки системно заробляють на державну зраду. Це їм, звичайно, зарахується, але що то вартуватиме Україні, от питання?
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Україні потрібен дозівл Заходу на активні дії проти терористів путіна і визнання терористів такими що втратили будь який контроль зі сторони путіна тільки полегшує Україні знищення терористів! А як раз ті ідіоти які виступають проти позиції Президента, допомагають путіну!
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Ідіотизм Януковича Україні обійшовся втратою Криму, війною і втратою частини Донбасу, більш 13 тисяч загиблих і мільйонами переселенців. Боюсь, що ваш ідіотизм обійдеться значно дорожче.
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Втрата Криму це не янукович, а слабкість турчинова-тимошенки-яценюка-авакова, слабкість та серливість! Саме Аваков призначив керівником міліції Криму людину яка зрадила Україну і присягнула на вірність аксьонову! Потім навіть говорили що Авакову за то заплатили 2 млн. доларів!
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Га-га-га Ігореша ти ще візьми теорему Бернуллі разом з формулами Байєса і вирахуй ймовірність події . Буде суперавторитетна і квазінауково обгрунтована робота . За останнє речення голосую обома руками .
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Идиотские заявы у тебя. То есть тех, кто якобы не вышел из-под контроля Мацквы уничтожать нельзя?
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Навпаки, тепер тих терористів які вийшли з підпорядкування терориста путіна потрібно знищувати в першу чергу, як скажених собак, які мають зброю та військові навички і будуть сіяти хаос безконтрольно, не підпорядковуючись жодним міжнародним угодам і домовленостям! Той факт що терористи втратили контроль путіна можна використовувати проти Меркель та інших європлідерів які виступають за переговори з путіним і росією! Тепер ці переговори не мають жодного сенсу! Відбулось те що і мало відбутись рано чи пізно - терористичний монстр, вирощений путіним, починає втрачати координацію та управління і починає вести війну не слухаючись жодних команд свого терористичного спонсора! Тисячі танків та броньованих машин, які путін передав терористам в центрі Європи, тепер стають загрозою не тільки для України а взагалі для всього світу! Тепер тільки коврові бомбардування американської авіації врятують світ від терористичної катастрофи! А Меркель, Олланд та інші євроідіоти які виступали за переговори з путіним мають нести відповідальність за те що дозволили путіну виростити неконтрольованого терористичного монстра!
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терористичний монстр, вирощений путіним, починає втрачати координацію та управління і починає вести війну не слухаючись жодних команд свого терористичного спонсора!

Ну ты и ...

А зарплату им кто платит ?

Или они разбоем промышляют и за счёт этого живут в достатке ?

Так там уже нечего грабить
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Навіть російські офіцери які приймають участь в терористичній війні проти України займаються розбоєм та пограбуванням! На Донбасі вже порізали на метал всі підприємства які були, крадуть і вивозять в росію все що тільки можна! Це справжній безлад та анархія, командування російських терористичних сил в росії не може зупинити цей безлад і само приймає участь в цьому нечуваному пограбуванні! Саме це і потрібно донести до європейців та американців! Терористична армія путін це армія мародерів, гвалтівників та вбивць який потрібно винищувати як гниле поріддя!
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Повний писець . Апокаліпсис . Метро Дамбаса 2033 .
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Зелебобка жалкое ничтожество вместе со своим бурятом, жабой и говорящей жопой.
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От тупой ватности Зе даже холуи Бени охреневают.
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У порохоботов какой-то понос истерический начался.
При рошене ведь никогда солдаты не гибли...
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Вы можете работать без методички Партия укроп союзники зе , а не Пети
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Да я в целом говорю. Как будто и нет тысяч погибших за годы петрухи, первые четыре жертвы войны из-за того, что Зеленский пришел!
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Вот чем вы же дебилы от порохоботов отличаетесь ? Да ничем
Вы друг друга кроете по принципу сам дурак (((
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Ты уже вылечился?)когда на фронт пойдешь?)
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Жду тебя в серой зоне на коленях или все продолжаешь бегать от военкома ?
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На коленях меня ждать не надо,отпадут же. А тебе низя ты ж и так инвалид)Белый билет получил и сидишь в пыльной коптерке со старым пеньком, да?)
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Ладно я с твоих слов имею белый билет Ну почему ты здоровый парень бегаешь от повестки или все таки я прав надеешься дождаться асвабадителей с параши ?
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Где Порошенко хоть раз обеливал РФ после гибели бойцов? Типа то не РФ то просто боевики Кремль не слушают?! Хоть один пруф.
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при рошене ни разу не говорили что РФ невиновата
а вот при ЗЕ - и стрелять в ответ надо запретить, и РФ в обстрелах не виновата
это уже не зрада, это на "измену Родине" тянет
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С ким Чен Иром я б в вопросах измены родине не спорил
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Бесполещно что-либо пытаться обьяснить Узеленского и его фанатам.Узеленского-циничные подлецы.Зефанв-глупые дети.
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это соска Мендель писала. какой логики можно от неё ждать?
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чёртов автокорректор... следует читать Моника Мендель. )
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кажу ж, то добре що така команда як то Богдан, Мєндєль, Данилюк т.і.... тим швидчіше Зєлєнській до логічного завершення свого перебування на непотрібній йому посаді дійде
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Як же так, пане Богдане? Так усе йшло гарно, така радість від нової влади. А тепер прес-служба не те пише...
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Взбунтовались наёмники! Новый преЗЕдент перекрыл поставки конфеток "рошен".....Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками - Цензор.НЕТ 9539
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Заспамлять вас зараз, за такі припущення, щоб ви навіть у думках не пов'язували 'про кого лише хвалебні оди' і російських найманців.
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Двох наших хлопців вбили КАЦАПИ, а тобі, упороте, весело?
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цей пухляк так старанно топив за клоуна, а тут такий поворот? Беня після виборів вигнав і не заплатив?
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прохфессионалы пришли! ни дня без тупизмы ....
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Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками/Зеленский считает, что обстрелы в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. /выход 95 квартала на уровень управления Украиной.
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Сценарий сырой, реплики неудачные, некоторые непонятно откуда списаны. Что дали, то и прочитали.
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возмущен неимоверно
Днепрянин рассказал, сколько стоит стать «слугой народа»

7/06/2019 - 12:30ИВАН ДУЗЬ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 49000.COM.UA

Яременко - АП: Не повторяйте логику пропагандистской линии РФ. Она не может потерять контроль над своими наемниками - Цензор.НЕТ 530543
Накануне парламентских выборов очень часто выясняются интересные условия избирательного процесса. Общественный деятель из Днепра Александр Редька в публикации в социальной сети Facebook поделился возмущением и информацией о партии, которая баллотируется на парламентских выборах - «Слуге Народа».
Он отметил большое разочарование в партийном движении президентской политической силы. При этом он стал жертвой обмана.
Вызвали в штаб Днепра, на собеседование. Летел с эйфорией, ждал встречу с кем-то важным… Но куратор по факту сообщил мне, что мажоритарщики за выдвижение от партии «Слуга Народа» платят по 300 тысяч долларов. Я не поверил (думал, проверяют на совесть) и сказал, что взяток давать не буду, только открытые официальные платежи на предвыборную кампанию, если платят все мажоритарщики. Ко мне быстро потеряли интерес, хоть я и пытался рассказать мои идеи, видение, поделиться опытом жизни в более развитых странах Азии, где я видел реформы, борьбу с коррупцией в действии, систему налогообложения, где все с удовольствием платят налоги… Но меня перебивали, и времени слушать у этого человека не было, ведь его задача была донести инфу про деньги и смотреть на реакцию. Когда я сказал, что есть понимание, как сломать систему и побороть коррупцию, мне сказали, что это утопия, и никто ломать систему не будет, её собираются изменить и сделать лучше. А я слишком идейный (юношеский максимализм)… я тогда ещё подумал: у человека в 32 года, который в этой жизни видел почти все, кроме ядерной войны, наверное! Какой и у кого максимализм?.. я хочу из жопы страну вытащить, которую 28 лет грабят и обманывают, где тут максимализм?.. ведь куча примеров стран, которые смогли сломать власть олигархов и выстроить успешные правовые государства. Чем же мы хуже?! Нужна лишь политическая воля! Но у этого представителя партии было совсем другое мнение. Осадок остался плохой, хотя он обещал перезвонить и снова пообщаться, - написал Александр.
По мнению Александра, ему не перезвонили, ведь идеи для новой партии не так важны, как деньги.
Теперь днепрянин ждет список партии на парламентских выборах. Он отметил, что за место в парламенте просят 300 тысяч долларов от кандидатов по мажоритарке, а за место в списке партии - 2 миллиона долларов. Именно такую информацию Александру сообщили два человека, которым он доверяет.
Также Александр добавил, что не рвется во власть, а лишь хочет жить в стране, где соблюдается Конституция, нет коррупции, а есть право, а у власти - люди, которые сами чего-то добились, а не украли.

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Сєпари "від рук відбилися" - це так клоун хоче відмазати свого друга Х...ла і поклонитися йому?
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Хотів написати матом Зелебенським, а потім думаю на хріна вони всі такі тупі, що все рівно не зрозуміють!!!
Я скаженію від їх дегенеративності...
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В других азиатских странах , где произошли успешные реформы, не было 300-летней инволюции, как в Украине. Там ныне живущие достойны нормальной жизни. В Украине 300 лет убивали лучших- чесных и моральных, а оставались худшие. А потомки худших не заслуживают на хорошую жизнь. Необходимо отработать карму за наших предков, развиваться , и потом Бог попустит нам хорошую жизнь. То что в Украине за клоуна во время войны проголосовало 73% подтверждает тот факт, что в большинстве народ Украины не достоин нормальной жизни. А потомкам более морального меньшинства в Украине живется не так плохо, как потомкам аморального большинства.
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О перший пішов ! Перший зазєля якому відкрились очі .
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Яременко яростно топил за Зе.лепута, а теперь вдруг прозрел, - поздно пить боржоми, дядя.
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Как то мягко обратился он к АП ! Написать на сайте президенской администрации что они надеяться на путлера и его контроль над его наемниками,это надо быть или полными дегенератами или откровенно работать на пропаганду кремля !
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Приятно слушать и читать, когда дипломаты кого-то иносказательно и основательно дебилами называют и доказывают это.
...
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Для того, чтобы понять действия кацап в достаточно смотреть их репортажи об Украине по Россия 24. За две три недели они обязательно расскажут об злобных укропа. Тональность определяется даже так как они называют сепаров. Если Республика и, которые бояться за свое освобождение, то обязательно начинается на фронте движущая и гибнут наши парни. Так было и этот раз. Перед выборами 21 апреля они показали фильм о Киевском яд на острове, почему то. Нм слова ни о войне.
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Фильм о Киевском Динамо. Хороший фильм в хороших тонах.
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Нова команда пришла, а денег что то не у кого не прибавилось и не прибавится, абы не убавилось. Зато ЗЕ.
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Яременко считает себя умнее АП... Во первых, было сказано что рашка имеет прямое отношение к оркам... во вторых, оркам прилитит скоро ответка, так сказать принуждение к миру...
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Любой человек умнее того, кто и двух связных по теме слов самостоятельных не может изречь.
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Медведчук и Бойко снова полетели в РФ на "переговоры"уже типа договорились25% скидка сейчас на ленте сру и др каналах пишут-не пускать обратно- хотя я забыл кто у нас президент
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"Не стрелять !" О роли Пинчука в этой истории. https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_7.html

Исходя из всего вышесказанного можно с высокой долей вероятности утверждать, что т.н. "дорожная карта " относительно прекращения огня на Донбассе разрабатывается и реализуется по директивному указанию высшего руководства РФ и в ее интересах. Основная цель - снятие европейских санкций с РФ наложенных за агрессию на Донбассе.
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Если это правда ,то Пинчук и Кучма преступники.
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Звісно, - за ляпами АП ,- тсцарь не знає, х-ло нє прі делаххх
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Откуда этот хмырь знает о том, как ********* контролирует посекундно отребье сепарское？ вот интересно же
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Неконтролированное отребье Кремль утилизировал еще в 2014 году.
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Откуда такие познания？ почему кремль с заглавной буквы？ палишься, порохрень
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шото не слышно возмущений по поводу мордылица этого няшечки
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Лучше ты мудак прыгал на сцене! Ну куда ты поц пошел? Говорили же тебе ,что не твое это,*****! Ему все хихань- хаханьки,пи...бол,и х...плет как был,так и иостался!
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Порох, сволочь, украл мониторы, розетки, провода! А ГЛАВНОЕ, украл ИНСТРУКЦИИ по управлению государством! Петя ВЕРНИ бумаги, "АСТАНАВИСЬ" пока не поздно!
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Не нужно проводить никаких переговоров во время обстрелов,чтобы не подвергать большей опасности украинских военных.
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О Небо!!!!!
Які долбойоби прийшли до влади!!!
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Жити стало краще, товариші друзі, жити стало веселіше!


Яременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями - Цензор.НЕТ 5537

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Всё меньше тем,где зебилы могут спокойно друг с другом пообщаться... Скоро начнется фаза отрицания...
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Нормальным ответом после такой жопы было бы просто взять и уехать из Минска.
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В подтверждение своей правоты Яременко главный довод не привел - прекращались ведь обстрелы, когда Петя на линию разграничения выезжал.
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О войне на Донбассе. Вопрос решается придельный просто, Северная и Южная Корреи тому пример, полный запрет на пересечения зоны боевых действий плотные минные поля, полная экономическая блокада территорий содержать там проживающее население должен оккупант агрессор Россия, пока на границе с Россией не будут стоят миротворческие войска ООН прекратить все переговоры в Минске... ракетами и дронами уничтожать все "гумконвои"- мы воюем с террористами... попросить Великобританию и США разместить на нашей территории военные базы с ядреным оружием согласно Будапешскому меморандуму с целью гарантирования целостности и безопасности для нашего государства...
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дипломат прав . теперь становится понятно на кого поставили россия и как она будет помогать пете взять реванш . медведчук с одной петя с другой . посмотрите они сейчас не критикуют друг друга . дальше о запрете огня . псы врут запрета нет . телеканал зик заявил об уничтожении нашими ребятами огневых точек . ну и интересно что там в США ? выступление сенатора Роберта Портмана после встречи с нашим президентом . .... президент Зеленский посетил контактную линию где проходят бои .... он президент открыто говорит о храбрости украинских военных и о необходимости поставок новых видов вооружения . разговор шел и об усилении борьбы с московской пропагандой на восточных границах . дословно ....я вернулся из путешествия в Украину с надеждой . надежда на то что Украина готова написать новую главу своей истории и это будет глава свободы.... сенатор заявил что президент Украины умный хороший собеседник и решительный. а теперь посмотрите как мацква и порошенковские псы воют в унисон . вот как то так ребята.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями
 
 
 
 
 
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