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Все про:теракт (674) теракт_у_Запоріжжі (1)

 СБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі (оновлено). ВIДЕО

Служба безпеки України повідомляє, що в Запоріжжі планувався масштабний теракт в людному місці.

Як повідомляє СБУ в Facebook, зловмисники збиралися закласти вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика, передає Цензор.НЕТ

За даними спеслужби, здетонувати бомба мала після телефонного дзвінка.

Спецслужби дізналися про підготовку теракту заздалегідь.

"Вибухівка була відключена і прихована від об'єкта зацікавленості нашого. Він не знав, що вона не працює. Нам необхідно було в рамках слідчих дій провести аудіо- і відеофіксацію закладки вибухівки у дитячого майданчика. Після того, яки він вийшов за межі кварталу - намагався активізувати, поїхав до місця свого тимчасового перебування в готелі в Запоріжжі, подивився новини, не побачивши інформації про надзвичайні новини - повернувся на місце закладки вибухівки, щоб переконатися в причинах виходах з ладу. Тоді його і затримали", - уточнили в СБУ.

Чоловік, який збирався зробити вибух, прибув до Запоріжжя з Донецька. За словами правоохоронців, бомба була досить потужною і могла вразити близько 10 метрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військова контррозвідка СБУ викрила вербування працівника військового арсеналу спецслужбами РФ. ВIДЕО

Як пізніше повідомило місцеве видання IPnews, зловмисник заклав вибухівку з наміром вбити запорізького митрополита Луку. За даними видання, вона була закладена в купі сміття, біля гаража з припаркованим у ньому авто, до якого вранці мав вийти власник зі своїм охоронцем-водієм.

"Зі слів затриманого, він мав ліквідувати митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луку, а також його охоронця Курнікова Олександра. Хто організував таке "замовлення", поки не відомо. Але судячи тому, що в запобігання цьому вбивству втрутилася СБУ, замовлення було з боку "господарів" митрополита Луки", - зазначає видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131145
 
   
 Топ коментарі
 
Головне не стреляти у відповідь. Затриманого нагодувати та відпустити. Так Зе?
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вообщето ГРИЦАК возглавляет СБУ. давай просто не будем просто так киздеть без дела для справедливости...((
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Да, я уничтожаю русских оккупантов. Вы, собаки зелёные, даже не знаете что война идет. Вы действую в интересах своего животика сделали все для реванша русни.
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лыйтенант бакланов запрацював...красава,блин.
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Коли аналогічний вибух вибухівки відбувся в Донецьку біля жд вокзалу, ще до війни, то експерти заявляли, що тих кого СБУ призначило винними, не мають до цього жодного відношення. Може і зараз корні цього теракту ростуть з самого СБУ?
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В своём ремесле не растягивай удовольствие! СБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 165
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Не может быть ,а точно
Сколько там предателей не пересчесть
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какие талантливые политтехнологи в Маскве - из отличной работы СБУ по предотвращению теракта НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ превратить историю победы в историю жуткой зрады и вывода - какие все в СБУ предатели.

Офигеть.
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вообщето ГРИЦАК возглавляет СБУ. давай просто не будем просто так киздеть без дела для справедливости...((
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Такая же контора как и фсб подконтрольная президенту ,а не службе народу
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Но есть нюанс: с Грицаком она подконтрольная экс-президенту.
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С грицаком чи с другими сути не меняет
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Вы думали, строить прогнозы только ваша привилегия?
Время нас рассудит.
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На якому підгрунті базуються ваші прогнози? Наприклад. Раха розвалиться, і їм буде не до терактів.
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Неее, его прогнозы, что раха не при делах))) Он считает, что это Украина все делала...
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Чукча читатель или писатель? Или видео посмотреть лень? Лишь-бы бзднуть погромче.
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Нужно было не предотвращать, что бы зельки поняли, что война идет
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Обратите ВНИМАНИЕ!
Вот он - патриот Украины.
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Да, я уничтожаю русских оккупантов. Вы, собаки зелёные, даже не знаете что война идет. Вы действую в интересах своего животика сделали все для реванша русни.
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Ты свой диван своим шоколадным пердалищем уничтожаешь только "в мусорный бак возле детской площадки Источник: https://censor.net.ua/v3131145" бомбуя заложена была и только такой больной диванный выродок как ты может ляпнуть "Нужно было не предотвращать".
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а ты, мы так понимаем, "уничтожаешь своим пердалищем" исключительно немецкие диваны.. Это что-то нациАнальное у тебя?
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Обратите внимание, вот он зауральский набутылочник
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Нужно было не сдавать Иловайск тогда и войны бы не было
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Нужно было слуге урода Коломойши Косте Гришину (кликуха Сема Семенченко) не лезть в котел ради того, чтобы отбить у Ахметова электростанцию и предприятия для Коломойши.
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Ба да ты за ахметку так переживаешь и соратника барыги.тогда все ясно
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Я за барыгу Зелемойского не переживаю и тебе не советую, чтобы тебе было все ясно.
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так взял бы и "не сдал". Шо, не захотел рвануть на Иловайск, чтоб его "не сдать"?
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б*же, зачем мы это читал?
1) Включив новости, он понял, что ЧП не произошло, и вернулся на место, чтобы выяснить причину", Источник: https://censor.net.ua/n3131145\\\\\\\\\
СБУ предотвратила масштабный теракт в Запорожье - Цензор.НЕТ 788

2) По словам правоохранителей, бомба была достаточно мощной и могла поразить около 10 метров. Источник: https://censor.net.ua/n3131145\\\\\\\\\

Десять метров колбасы? Или кубических метров воздуха?
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Тыпил.
В таких случаях всегда имеется в виду "радиус поражения".
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Очень приятно) Странноватое имя у вас, но бывает.
То есть "масштабный теракт" это аж ..... 10 метров во все стороны? Это взрывпакет с дистанционным упр. да еще и чудик возвратился взад при несработавшем устр-ве?..... СБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5212 СБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 368
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Ты спросил - я ответил.
10 метров "радиуса поражения" это совсем не мало.
В том же кацапском метро терракты были сделаны бомбы с аналогичным радиусом поражения.
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Знаешь почему метнув Ф-1(со всей дури в длину) нужно спрятаться?
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А смысл? Вызвать ненависть? Кому выгодно? Тем, кто зарабатывает на войне! СБУ предотвратила масштабный теракт в Запорожье - Цензор.НЕТ 9940
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Головне не стреляти у відповідь. Затриманого нагодувати та відпустити. Так Зе?
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.....і попросити Путіна відновити контроль над наманцями.
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Ну, з таким професійним керівником, вони тепер удвічи більше терактів відвернуть!
чєсслово!
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Запорожье - вотчина Метинвеста и ОППОблока. Надо еще кому-то что-то объяснять?. Короче, где Ахметов?..
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первый шаг ТЕРРОРИСТОВ при очевидном действии в плен не брать!Кроме тех кто покушается на Раду пока не примут законы военного времени!" Это не фанаты и надеются выжить.Этой надежды у них не должно быть
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Это, уже затертый штамп.
Поищи новый афоризм на следующей страничке.
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Зачем, если есть проверенная временем зрада? Работает же. Теперь наш черед зраду разгонять. Где посаженные олигархи и свинарчуки? Хто замовив Гандзюк? Почему никого не посадил президент? Почему он тайком встречается с олигархами? Где понижение цен на газ и электроэнергию? Где зарплаты по 4000 евро? А? Отвечай!
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Та да. Странно, что без Бабченко и кетчупа на этот раз обошлось.
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Это як с Бабченко?
Такое же подставное лицо
Сбу дочерняя кампания фсб,но работает в три раза хуже
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порохоботы прям с горшка не встают!
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где то воет старый мазматик Илькович СБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 2383
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На предприятиях Метинвеста 3 дня охрана работала в режиме "Красная кнопка".
Нагнеталась нервозность.
И вдруг, все легко вздохнули!
Спасибо спасителям из СБУ!
Жалкий флешмоб!
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Ніяких порівнянь. ПрезЕ їде висловити співчутт з приводу загибелі гірниківСБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 7179
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Посмотри фотку диабета с кодлой своей с лампадками на ПОМИНАНИИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ
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А я ему не фотку, я ему видео предлагаю посмотреть!
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Не втомилось прикривати косяки свого ідола, чи йому можна? Хоча, ваш ідол за поребриком. Хай давить либи, заводить в керівництво країни своїх бізнеспартнерів, в керівництво БЕЗПЕКОЮ України, "прахвесіонала розвідника" з парадняка, який керував, АЖ, 95 кварталом, домовлятися в Мінську про капітуляцію, розповідати про неслухняних ополченців.
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Это там где - Он также сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны".
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Ваш презЕ особисто зробив фото і свідомо виклав його в інтернет. Ще щось варто пояснювати?
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Варто, поясни про эмоции диабета и его шайки на чествовании памяти погибшей Небесной Сотни
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в альтернативных источниках идет инфа о возможной попытке покушения на попа мп в запорожской области. так могли и помочь, чтоб профессионально, без гибели невинных
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Це кацапські вилупки, не пізнаєте своїх?
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Сєпари хотіли когось з наших ліквідувати. Добре, що не вдалось і ще краще, що затримали урода, хоча про це могли і не говорити в ефір...
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Кому лапшу вешаете. Типо СБУ работает... Хотели бы взорвать то взорвали бы. СБУ еще ниодин реальный терракт не предотвратила и даже не расскрыла.
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Мужчина, который собирался произвести взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. - Тамженашлюдь приехал из Донецка через линию фронта узнать почему пенсии задерживают и когда снимут блокаду полностью, чтобы еще и его друзья приехали


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То несуттєво, бо і своїх уродів-дебілів ригів і колишніх комуняк вистачає.
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К чему такие бесчеловечные мысли ? Жители Донецка будут "процветать" в Якутске , Омске Магадане или в Комсомольске-На-Амуре .
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Юлька давно пропонувала, так ніхто ж не слухав.
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цікаво, з якої мови і на яку це перекладено?
- "Взрывчатка была отключена и скрытая от объекта заинтересованности нашего..." , "вернулся на место закладки взрывчатки, чтобы убедиться в причинах выходах из строя. Тогда его и задержали"
часом читаеш тут...... СБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6171
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Так це сценарій на скору руку писаний, тому й помилки. СБУ з російськоі перейшли на державну мову.
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"просто надо перестать стрелять" © клоун
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спасибо СБУ за спасенные жизни и здоровье граждан

даже если они и говорят про Вас гадости

а за детские жизни и здоровье отдельное огромное СПАСИБО
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Зе-билы, а вы уже забыли, как "неизвестные" в 2013-м вот точно так мусорники взрывали?
У нас еще потом в срочном порядке все бетонные мусорники на проволочные меняли на улицах.

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не тем занимаются!
2 апреля 2019 "По словам члена команды Зеленского, ГПУ необходимо ликвидировать в принципе, а СБУ должна заниматься только вопросами контрразведки.

2 июня 2019 "Президент поставил перед Службой безопасности достаточно четкие задачи, первейшая из которых - преодолеть коррупцию, которую он считает основной бедой Украины", - заявил он.
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Тут или опечатка какая-то или непонятно, что за масштабный теракт с радиусом поражения 10 м? Любая граната, коих тьма сейчас, дает больший радиус поражения.
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любой теракт,кто бы его сейчас не провел,на территории Украины выгоден в первую очередь тем кто пытается создать вакханалию и бардак.Сомневаюсь,что это выгодно Зе...Но на фоне того что идет предвыборная "ломка" ,то желающих "по куралесить" найдется и среди своих предостаточно.Чего уж говорить о мордоре.Для них любая наша беда это громкий повод для того что бы "обвинять "Украину в чем угодно и этим самым оправдывать свою собственную подлость и вероломство.Так что не нужно торопиться с выводами и при этом быть внимательнее.Ведь вполне возможно что в это время где то еще готовится такое преступление.
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Який праххвесінал робив зйомку? Камеру потрібно тримати горизонтально. ДБЛ БЛ.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСБУ запобігла масштабному теракту в Запоріжжі (оновлено). ВIДЕО
 
 
 
 
 
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