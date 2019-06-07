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Все про:декларація (538) Одеська область (1002) прокуратура (1766) Бутусов Юрій (943) Галантерник Володимир (4) Матвєєв (1)

 Прокурор Одеської області Жученко відмовляється вручати підозру депутату Матвєєву за обман під час подання декларації, - Бутусов

На столі у прокурора Одеської області Олега Жученка вже пів року лежить без будь-якого руху готова підозра про недостовірне заповнення декларації про доходи, яку він відмовляється пред'являти підозрюваному - депутатові Олександру Матвєєву.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дивні справи в прокуратурі Одеської області. За даними джерел Цензор.НЕТ, прокуратура Одеської області завершила розслідування фактів обману під час заповнення електронної декларації депутатом Одеської міськради Олександром Матвєєвим у 2018 році. Матвєєв - член депутатської фракції "Довіряй справам", але його справі прокурор Жученко чомусь не довіряє. А справа проста. Матвєєв, згідно з декларацією, володіє двома будинками в Лиманці Одеської області - один у 364 квадратні метри, інший - 2187 квадратних метрів, а також невеликими заощадженнями в банку. Однак слідчі з'ясували, що Матвєєв не вказав майно, яке належить йому згідно з базами даних, депутат під час заповнення декларації виявився дуже забудькуватим", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія

"Так, "забув" Матвєєв, що є співвласником квартири в 205 квадратних метрів в елітному житловому комплексі на вулиці Катерининській в Одесі. "Забув" Матвєєв, що є співвласником квартири на вулиці Прохорівській в ​​Одесі площею в 68 квадратних метрів. Але найбільший склероз вдарив по Матвєєву під час оформлення даних про фінанси. Він "забув" згадати, що отримав у 2016 році готівкою і безготівково 5 мільйонів 400 тисяч гривень, "забув", що у 2015-16 роках уклав 19 договорів банківських вкладів з виплатою відсотків", - наголосив Бутусов.

"Тобто претензії правоохоронців до депутата цілком конкретні, і легко перевіряються, тому можна було б сподіватися, що з такими доказами у Матвєєва немає жодних шансів "відмазатися". Але як же так, що рятує Олександра Матвєєва від претензій правоохоронних органів? За неофіційними даними, Матвєєв є рейдером, довіреною особою тіньового "директора Одеси" Володимира Галантерника. І таким людям, звичайно, зараз в Одесі можна все. Навіть готову кримінальну справу прокурор області Жученко відкладає в бік і не передає до суду, щоб не турбувати "шанованої людини". Сподіваюся, Генеральна прокуратура зверне увагу на цей резонансний випадок. Хто керує прокуратурою в Одесі - Галантерник? Або є все-таки якийсь контроль?" - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Прокурор Одеської області Жученко відмовляється вручати підозру депутату Матвєєву за обман під час подання декларації, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131144
 
   
 Топ коментарі
 
Только такие люди как Сашко Билый могли бы навести порядрк в стране.
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Только ли уменя слово "депутат" ассоциируется со словом "вор"?
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Если луцику можно крышевать свинарчука,то и жученко имеет право крышевать матвеева,у каждого свой роттердам бля.
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Если луцику можно крышевать свинарчука,то и жученко имеет право крышевать матвеева,у каждого свой роттердам ***.
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Жученко вінницький районний прокурорішка, якого порошенко запихнув заступником Сакварелідзе і тепер Жученко обласний прокурор і збирає бабло зі всієї Одеської області. Жученко просто отримав хабар і тому нічого не робить, знає що його знімуть і заробляє собі на майбутнє. Чому СБУ, НАБУ та ДБР досі не арештували Жученка?
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СБУ НАБУ и ДБР такие же конторы,как и прокуратура,люди рубят бабло пока ещё верхзрада имеет возможность за взятки сохранять за ними должности и возможности вымогательства.
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Ну, пусть арестует Зю, вперёд и с песТнями. У недомерка есть шанс доказать своей души прекрасные порывы по борьбе с коррупцией.
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быдлоылита, она такая

Беспредел в зоопарке! Бабочка-однодневка напилась, всех обматерила, взяла кредит в долларах и сдохла!
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Только ли уменя слово "депутат" ассоциируется со словом "вор"?
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Только такие люди как Сашко Билый могли бы навести порядрк в стране.
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ОО ДА, он красиво ходил на прием к прокурорам))
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А что ж вся страна в едином порыве не поднялась мстить за невинно убиенного Билого? Видно, узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. А простой норот, видно, мечтает в Жученки с Матвеевыми пробиться. Ну, или хотя-бы в их прислугу.
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Так Жученко по уши в коррупции,это известно всем ! Он в доле во всех черных делишках с трухановым,а этот депутат из пула мэра !
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Охотники за головами процент с незадекларированого майна,судье примиалные от громады куда поступает конфискованое. Для этого нужен суспильный договор, а не пчелы против меда.
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Ось проблема.У депутата конфіскувати все,що він не вніс в декларацію,а прокурора звільнити за халатне відношення до своїх обов'язків. Прокурор Одеської області Жученко відмовляється вручати підозру депутату Матвєєву за обман під час подання декларації, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5221
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Все що не вказано в декларації повинно автоматично іти на користь державі, тоді все буде чесно
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрокурор Одеської області Жученко відмовляється вручати підозру депутату Матвєєву за обман під час подання декларації, - Бутусов
 
 
 
 
 
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