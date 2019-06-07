 Прокурор Одеської області Жученко відмовляється вручати підозру депутату Матвєєву за обман під час подання декларації, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дивні справи в прокуратурі Одеської області. За даними джерел Цензор.НЕТ, прокуратура Одеської області завершила розслідування фактів обману під час заповнення електронної декларації депутатом Одеської міськради Олександром Матвєєвим у 2018 році. Матвєєв - член депутатської фракції "Довіряй справам", але його справі прокурор Жученко чомусь не довіряє. А справа проста. Матвєєв, згідно з декларацією, володіє двома будинками в Лиманці Одеської області - один у 364 квадратні метри, інший - 2187 квадратних метрів, а також невеликими заощадженнями в банку. Однак слідчі з'ясували, що Матвєєв не вказав майно, яке належить йому згідно з базами даних, депутат під час заповнення декларації виявився дуже забудькуватим", - зазначив журналіст.

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"Так, "забув" Матвєєв, що є співвласником квартири в 205 квадратних метрів в елітному житловому комплексі на вулиці Катерининській в Одесі. "Забув" Матвєєв, що є співвласником квартири на вулиці Прохорівській в ​​Одесі площею в 68 квадратних метрів. Але найбільший склероз вдарив по Матвєєву під час оформлення даних про фінанси. Він "забув" згадати, що отримав у 2016 році готівкою і безготівково 5 мільйонів 400 тисяч гривень, "забув", що у 2015-16 роках уклав 19 договорів банківських вкладів з виплатою відсотків", - наголосив Бутусов.

"Тобто претензії правоохоронців до депутата цілком конкретні, і легко перевіряються, тому можна було б сподіватися, що з такими доказами у Матвєєва немає жодних шансів "відмазатися". Але як же так, що рятує Олександра Матвєєва від претензій правоохоронних органів? За неофіційними даними, Матвєєв є рейдером, довіреною особою тіньового "директора Одеси" Володимира Галантерника. І таким людям, звичайно, зараз в Одесі можна все. Навіть готову кримінальну справу прокурор області Жученко відкладає в бік і не передає до суду, щоб не турбувати "шанованої людини". Сподіваюся, Генеральна прокуратура зверне увагу на цей резонансний випадок. Хто керує прокуратурою в Одесі - Галантерник? Або є все-таки якийсь контроль?" - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.