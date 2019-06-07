 Ідеї члена команди Зеленського Венедіктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур

Про це він сказав Українським Новинам.

"Адвокатура, як і церква, відокремлена від держави. І якщо комусь хочеться "построїти" адвокатів, то хочу нагадати, що адвокатів намагаються підпорядкувати з першого дня незалежності України. І донині спроби не увінчалися успіхом. Тому, ці абсурдні і безглузді заяви також не увінчаються успіхом", - сказав він.

Юрист додав, що в Адміністрацію Президента вже приходили люди, які хотіли підпорядкувати собі адвокатів.

"Їм не вдалося під себе підпорядкувати адвокатуру. Адвокатуру не потрібно чіпати. Я держслужбовець? Мені що - держава платить щось? Ні. То який стосунок я маю до ВРП?", - резюмував Федур.

За його словами, адвокати потрібні сере іншого і президенту, і тому "необхідно, щоб адвокат був вільним, а не залежним від того чи іншого державного органу".

Він переконаний, що в українському парламенті не знайдеться 226 депутатів, які б "одночасно збожеволіли і підпорядкували адвокатів ВРП".

"Я думаю, що це лише приватна думка. Ці заяви навряд чи будуть реалізовані" , - підкреслив Федур.

Він також зазначив, що особисто готовий роз'яснити депутатам свою позицію: "Майже 30 років держава не змогла підпорядкувати адвокатуру, а тут зможуть? Не буде такого щастя у тих людей, які вносять такі пропозиції", - упевнений юрист.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Венедіктова заявила про можливість об'єднання ВККС і ВРП і дати раді правосуддя право притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності та проводити квалифоцінювання.

Експерти-адвокати вважають антиєвропейською ідею надати Вищій раді правосуддя повноваження притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності, а також проводити допуск до адвокатської професії.

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявляє, що сотні людей стали жертвами аферистів і отримали підроблені свідоцтва про право здійснювати адвокатську діяльність.