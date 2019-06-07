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 ГПУ оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Сармата

Генеральна прокуратура оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Сармата.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У відомстві нагадали, що у четвер, 6 червня 2019 року, Печерським районним судом м. Києва розглянуто клопотання слідчого Національної поліції про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою громадянину, якому вручено повідомлення про підозру у вбивстві громадянина В. Олешка ("Сармат").

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За результатами розгляду, у задоволенні клопотання слідчого відмовлено, підозрюваного звільнено з-під варти з одночасним обранням запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього процесуальних обов’язків, у тому числі використання електронного засобу контролю.

"Зважаючи на наявність прямих доказів, які підтверджують участь підозрюваного в організації вбивства В. Олешка, на судове рішення Генеральною прокуратурою України готується апеляційна скарга", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131132
 
 
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ну шо аваков досі найефективніший міністр для бєні(Зе)???
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той самий хто типу кричав що сервери поцупили ГПУ оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Сармата - Цензор.НЕТ 4533
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Есть подозрение - что ГПУ опять обосралось - вероятно доказательств - ноль, поэтому суд, хоть он и продажный - с "чистой" совестью отпустил. Ну понятно что суду приплатили - но если бы были 100% доказательства, то судья бы просто не рискнул. Очень доходная должность, что б так рисковать.
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