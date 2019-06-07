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 Політика України
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Все про:з'їзд (59) Слуга народу (26)

 З'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці

З'їзд політичної партії "Слуга народу", запланований на найближчу суботу, переноситься на неділю.

Про це повідомляє прес-служба політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Нам потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах. Через сайт "Слуги народу" ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути ретельно опрацювати всі анкети, щоб вибрати найбільш гідних кандидатів", - йдеться в повідомленні.

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Місце та графік проведення заходу не змінюються:  Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка (м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1);
початок о 12:00; потрапити на територію можна буде з 10:00 до 11:40 з боку службового входу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Слуга народу" 29 травня оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради.

Подати заявку пропонували за допомогою офіційного сайту політсили. Охочі стати кандидатами в депутати мали, зокрема, заповнити анкету, надіслати відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

Зїзд Слуги народу перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131123
 
 
 Топ коментарі
 
ломанулись новые лица до корыта
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З розмови із зебілом:
- Так долар буде по 100..
- А мне пофиг, я єти доларьі не покупаю
Занавіс.
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А якщо серйозно?
Я так і думав, люди живуть пропагандою і не мають власної думки, а голосують за тих кого їм нав'язує ТВ.
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Зе може бути задоволений скигленням заздрістних пацюків на цій гілці.
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Цирк не уезжал и клоунов все больше и больше.
Даже у "Партии любителей пива" отбор в партию более требовательный и тщательный, чем в этот МММ-дурдом.
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все рыги, сепаратисты, коллаборанты и аферисты ломанулись занимать места.
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Вы только вдумайтесь. Почти 50% избирателей гососуют не заня за что лишь бы убрать порохоботов! Как же они всех достали, этот форум тому подтверждение!!!!
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"назло врагам козу продам, чтоб мои дети молока не пили"
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теперь предстваь, как эта коза всех *******.
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Меньше телевизор смотрите , книжки читайте и пейте меньше алкоголя. Тогда мир для вас будет более реальный, а не тот , что вам телевизор внушает.
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а вы меньше воруйте называя это рефомами.
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перенесли ,бо слуги народа в субботу шаббат празднуют...
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Кандидати оцінюють шанси потрапляння у Раду від "Слуги народу" настільки високо, що не уникають конкуренції в дуже пригодованих попередньою владою мажоритарних округах, і планують витрачати свій час і гроші на боротьбу, замість спробувати "отримати" собі прохідне місце в списку якоїсь іншої політсили, вже запліснявілої від часу.
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Де ті всі хто голосував за Зеленського, чому вони всі позапихали свої язики в дупу.
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А их не существует, они виртуальные. Поэтому Зеленский и ратует за виртуальное руководство страной. Программа сделает все что захочет и покажет любой результат что на выборах, что на референдуцме.
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Интересно посмотреть на лица идиотов, которые обрекут своих потомков на Проклятие за попытку уничтожения Украины.
"Слуга народа" , а какого? Точно что не народа Украины.
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из-за большого количества анкет желающих баллотироваться по мажоритарке...навала всякої швалі, т.н. слуг народу, що спішать використати можливість прорватися до корита. А як прорвуться , на фіг пошлють оцю фейкову партію.Типо використаний гондон.
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Нова команда пришла, а денег что то не у кого не прибавилось и не прибавится, абы не убавилось. Зато ЗЕ.
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В конкурсе что главное? Правильно, жюри. "А судьи кто?" - Разумков. Вот кто понравится Разумкову, тот пойдет на выборы от "Слуги народа", в итоге получим "Слугу российского народа".
Ну, а сторонникам Зеленского желаю "успехов" в голосовании за "кота в мешке".
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главное отсечь всех воров-порохоботов.
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как же она бедная раньше без Петиного ворвства существовала?...
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Да и без бениного отлично обойдется.На посмотри зебильное про списки слуги урода

https://vidos.top/v/1806521
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из принципа не смотрю порохоботовские методички. И тебе не советую, а то совсем идиотом станешь.
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Тупенькое, это как раз видеобращение идейного зебилки, он еще продолжает наяривать на вазелина, типа бояре плохие, а вазелин хороший.
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Странно, а зебилка на видео не смеется, он считает что его кинули. Там кстати есть другое видео, где он называет расценки за попадание в список слуги урода, сейчас поищу и выложу.
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я же тебя сказал, а то совсем идиотом станешь. Видно уже поздно.
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Ну конечно же, главное поменять одну банду пархатых мародеров на другую, верно мыслишь зебильный.
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гланое что бы дурных ботов как ты с методичками небыло.
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Да я и не сомневался в том, что для зебилов нужно сменить одну банду на другую и самим дорваться до корыта, а ты только что это подтвердил, хотя судя по всему ты настолько зебильный, что и сам этого не осознаешь.
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хуже и воровитей банды чем была у Пети, уже нокгда небудет.
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Да ну, беня давно шоколадку переплюнул, только из Приватбанка 5,5млрд. долларов украл (хотя уже вроде больше сумма ущерба), а там еще укртранзнафта, кидок татнефти за которые мы все заплатили и т.д. Мародер вальцман на фоне мародера бени вообще лох.
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Порада. Команді зе.. Найняти десяток інститутських викладачів для перевірки у телефонному режимі кандидатів (переважно тупих бандюків на питання авторства законопроектів у режимі відеоконференції)
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А может потому что еще не все успели бабло собрать стобы стать депутатом от слуги урода. Вот хорошее видео с признанием идейного зебила о том как их всех на..., обманули в общем.
https://vidos.top/v/1806521
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уверен ..ни одно чмо из тех , кто строчит сейчас гной на списки Зеленского не возмущалось когда в ВР протаскивали березенко , грановского , свинарчука , кононенко , гончаренко , порошенко младшего и прочих гельминтов ... что же сейчас раскудахтались ....??????
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"Логика" зебилов - плохой пархатый мародер вальцман протащил в парламент всякую шваль, значит и вазелину можно, ведь он хороший. А головой думать у вас убогих вообще не получается?
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баран, когда ты видел что бы списки формировались через интентет по конкурсу? З'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці - Цензор.НЕТ 3429
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Время не ждёт: им же надо успеть, пока не распались нейротоксины, выработанные вирусом зэбильности при его лавинообразном размножении в момент захвата мозгов зэбилов в процессе зэмбиапокалипсиса.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці
 
 
 
 
 
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