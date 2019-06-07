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Все про:податкова міліція (1255) Черкащина (265) ДФС (2238)

 Майже 150 тонн пального вилучено з незаконного обігу в Черкаській області

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області вилучили з незаконного обігу велику партію пального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що службові особи однієї з київських компаній на автозаправних станціях, розташованих в Черкаській області, здійснюють зберігання і реалізацію дизельного пального без необхідних дозвільних документів на такий вид підприємницької діяльності.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено загалом майже 150 тонн дизельного пального, бензину і скрапленого газу, орієнтовна вартість яких перевищує 4 млн грн.

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Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131121
 
 
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Незаконный оборот, потому что не из своих точек продают))
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Воровство у бизнеса потрохоботской агентурой продолжает процветать,отбирают что хотят в обход суда и законов.
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Якість бензину ніяка.Ціна відносно українських зарплат - захмарна, а бадяжать його,як і газ і соляру як хочуть і скільки хочуть.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМайже 150 тонн пального вилучено з незаконного обігу в Черкаській області
 
 
 
 
 
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