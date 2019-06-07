 Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати пропозицію нового президента України Володимира Зеленського залучити до цього формату інші країни.

"Наскільки ми знаємо, всі учасники нормандського формату, за винятком України, досі не бачили доцільності в його розширенні, - сказав Пєсков. - Поки можна констатувати, що власне формат наразі вельми нерезультативний через те, що Київ досі не поспішав з виконанням Мінських домовленостей".

"В умовах такої низької ефективності вести мову про розширення, напевно, навряд чи можливо", - наголосив представник Кремля.

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Водночас, за його словами, "все залежить від того, яку саме позицію займе зараз Київ".