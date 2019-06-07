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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пєсков (537) нормандська четвірка (479)

 Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату

Кремль поки не бачить доцільності в розширенні нормандського формату з огляду на його низьку ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати пропозицію нового президента України Володимира Зеленського залучити до цього формату інші країни.

"Наскільки ми знаємо, всі учасники нормандського формату, за винятком України, досі не бачили доцільності в його розширенні, - сказав Пєсков. - Поки можна констатувати, що власне формат наразі вельми нерезультативний через те, що Київ досі не поспішав з виконанням Мінських домовленостей".

"В умовах такої низької ефективності вести мову про розширення, напевно, навряд чи можливо", - наголосив представник Кремля.

Також читайте: "Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель

Водночас, за його словами, "все залежить від того, яку саме позицію займе зараз Київ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131120
 
 
 Топ коментарі
 
расширять может смысла и нет, а вот сжать его, шоб без кацапов это идея
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Логика долбоёба - эффективность низкая поэтому менять ничего не нужно.
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расширять может смысла и нет, а вот сжать его, шоб без кацапов это идея
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росія і так заявляє що вона не є стороною переговорів і намагається представити якихось фейкових чиновників ДНР та ЛНР як представників терористів. Тому потрібно не виганяти росію а примусити росію взяти на себе публічну відповідальність за дію терористів, визнати росію країною-тероритом і проголосити повну ізоляцію країни-терориста з відключенням росії від світової банківської системи та всіх видів співпраці!
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от бездумного перепечатывания 60 000 чужих работ память у пропагандиста сайтов ДНР и РФ атрофировалась. Сегодня он эту картинку уже тулил. 07.06.2019 08:12

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І як це зробити? Чому цього не зробив Порошенко?
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порошенко був агентом путіна і робив все щоб відмазати путіна від міжнародного трибуналу і все що здати Україну путіну на фронті та в тилу!
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То хто це зробить? Хто проголосить повну ізоляцію росії, хто відключить її від світової банківської системи? Ви невиправний мрійник.
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Світова спільнота відключить росію від світової цивілізації, а зроблять це євровиборці та виборці в США, який правильно підготують світові інформаційні агенції та засоби масової інформації, яким Україна буде надавати якісну та красиву картинку з війни, де російські терористи будуть виглядати дикунами та маніяками!
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звісно, що кремль не бачить
бо то - фортифікаційна споруда
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Да и зачем он вообще?
Не проще сесть за стол и переговорить двум лидерам с глазу на глаз, без свидетелей.
Сдается мне и то понимания будет больше.
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З ким розмовляти і про що? ані же ністарана канфлікта! А з лугандонськими терористами Україна перемовин не веде. Якось так.
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Влаштувати між ними дуєль на пістолетах за закритими дверима і підірвати весь будинок.
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А вы слышали,шо путин педофил ? Где гарантия шо на молоденького не потянет ? )) Когда с глазу на глаз....
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Тут вот какая фишка.
Украина, какая-никакая демократия. Президент подотчётен народу, в частности парламенту. Ни одна подковёрная договорённость не проскочит незамеченной. Любое решение должно быть одобрено парламентом.
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США и Англия расии должны понравится )) Как и все американское.
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Якщо росія не є стороною переговорів, то її думка нікого не цікавить! А якщо росія висуває якісь вимоги по формату переговорів, то тоді росія -агресор, який намагаєтсья уникнути відповідальності. Прийшов час визнати росію - країною агресором і ввести повну блокаду росії у всіх торгових операціях та банківських переказах! Захід має постачати росії в обмін на газ та нафту тільки їжу і ніяких матеріалів для виробництва зброї чи промислового виробництва!
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Угу - готовий сценарій для нового фільму, в реальності - це не можливо.
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В реальності можливо навіть те що не вигадаєш в уяві. путін буде повішений!
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Ху...ло слепое! Он кроме себя никого не видет
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Любые переговоры по поводу агрессии РФ против Украины ( назови хоть "конфликтом" ) Должны вести Жертва агрессии Украина, агрессор РФ, подписанты будапештских соглашений США и Великобритания, а к ним могут присоединиться Франция и Германия, как представители ЕС. Все остальное просто "балачки", могущие привести только к скрытой ( а потом и вполне осязаемой ) капитуляции. Говорят что этого не хочет РФ, но она агрессор, так почему ее мнение должно быть решающим. Странный подход. ( может Лавров вскоре предложит заменить Францию и Германию скажем на Сербию и Беларусь )
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потому что официально РФ не признана агрессором. Это не нужно Меркель - она строит потоки Северные. Это не нужно Европе - она торгует с агрессором. Это никому не нужно, кроме нас.
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Логика ******** - эффективность низкая поэтому менять ничего не нужно.
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Например включить ВСЕХ подписантов Будапештского меморандума. Чем плохо?
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Явочным порядком. "Нормандский формат" создан именно так.
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хе-хе)) какие умные коменты, и где все эти комментаторы работают?
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Твой комент самый умный. Я голосую за первое место тебе. Тем более что ты нигде не работаешь.
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Хомчак убивает. Как убивал под Иловайском.

Roman Donik с Роман Доник.
2 ч. ·

Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
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"Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных."
Прохання до Ю.Бутусова, дуже важливо знати прізвища тих, хто заборонив використовувати батарею. Адже ця **** буде забороняти і надалі, а в українськи родини будуть привозити трупи наших хлопців.
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если рашист хочет нормализации отношений с США b бритами,так кой хрен не бьет челобитную перед ними приглашая их не только в "нормандский "но и с извинения и покаянием перед народом Украины просить их вернутся к выполнению "будапештской "бумаги???
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Конечно не видит. Зачем менять что то, когда вокруг одни друзья Уйла?
Переговоры изначально должны были быть только между подписантами Будапештского меморандума!
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А если выйти из минских договорёнростей односторонне. Всё одно, из никто исполнять не будет, так как это зрада
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