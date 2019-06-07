 Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати пропозицію нового президента України Володимира Зеленського залучити до цього формату інші країни.
"Наскільки ми знаємо, всі учасники нормандського формату, за винятком України, досі не бачили доцільності в його розширенні, - сказав Пєсков. - Поки можна констатувати, що власне формат наразі вельми нерезультативний через те, що Київ досі не поспішав з виконанням Мінських домовленостей".
"В умовах такої низької ефективності вести мову про розширення, напевно, навряд чи можливо", - наголосив представник Кремля.
Водночас, за його словами, "все залежить від того, яку саме позицію займе зараз Київ".
бо то - фортифікаційна споруда
Не проще сесть за стол и переговорить двум лидерам с глазу на глаз, без свидетелей.
Сдается мне и то понимания будет больше.
Украина, какая-никакая демократия. Президент подотчётен народу, в частности парламенту. Ни одна подковёрная договорённость не проскочит незамеченной. Любое решение должно быть одобрено парламентом.
с Кадыровым....
Roman Donik с Роман Доник.
2 ч. ·
Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Прохання до Ю.Бутусова, дуже важливо знати прізвища тих, хто заборонив використовувати батарею. Адже ця **** буде забороняти і надалі, а в українськи родини будуть привозити трупи наших хлопців.
Переговоры изначально должны были быть только между подписантами Будапештского меморандума!