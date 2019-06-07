 Контактів із Зеленським у планах немає, - Пєсков

Про це заявив журналістам прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков у відповідь на запитання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Ні, поки в планах немає", - сказав Пєсков журналістам на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму.
"Після того, як буде сформовано наше розуміння про те, що дійсно має на увазі Київ у плані виконання Мінських домовленостей, в плані нормалізації двосторонніх відносин - тоді вже можна буде говорити про щось конкретне. Поки конкретики ніякої немає", - додав прес -секретар Путіна.
они через кучму все и порешают
тогда просто дебил
правильно писать Я -ЗеБил
СВОБОДЕН!!!
1. прекратить стрелять
2. прекратить отвечать на обстрелы
3. восстановить торговые отношения.
...дальше будет
Ну а Зелененький будет и дальше с голосом воспаленных аденоидов кататься на велосипеде в спортзале администрации президента и думать что он что там решает
И единственный президент которого мне не стыдно было поддержать на выборах.
Да, я очень рада видеть его снова в политике.
А Вы там думайте что хотите. Я ни собираюсь перед Вами ни в чем оправдываться.
Зезюля уже дал добро Кернесу быть арбитром....
Восстановят скоро....
ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦 @myrotvorets_ 2 ч.2 часа назад
Військовий злочинець Н.Матвієнко, що організовувала у 2014 році рішення радбезу рф про напад на Україну країною агресором, підтримала Кєрнеса.
И что бы этот памятник был в Израиле...