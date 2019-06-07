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Все про:Нацполіція (7657) Князєв (306)

 Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв

Під час створення Національної поліції атестаційними комісіями було звільнено з органів внутрішніх справ 4700 працівників за невідповідність займаній посаді.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час переатестації, під час створення Національної поліції атестаційними комісіями було звільнено з органів внутрішніх справ 4700 працівників з формулюванням "не відповідає займаній посаді, неможливо працювати в поліції". На жаль, я хочу констатувати, що приблизно 3100 осіб у Національній поліції поновилися за рішеннями окружних адміністративних судів", - сказав Князєв.

Він уточнив, що у Нацполіції були також зобов’язані їм виплатити за вимушений прогул грошову компенсацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після смерті 5-річного Кирила думав про відставку, але це найлегший шлях уникнути відповідальності, - Князєв

"Це є закон, його треба було виконувати. Так було і в цій ситуації. Один із цих негідників (один з підозрюваних у справі про загибель 5-річного хлопчика на Київщині. - Ред.) поновився на службі у 2018 році", - зазначив Князєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131114
 
 
 Топ коментарі
 
это потужная мыролюбная рефрма новой полиции - очьень важьно.
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Да по мойму уже все и не только мусора восстановились... Слава Великому Пете Рехворматору. Зря только сотни людей на Майдане погибли.
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Ідіот Князєв не зміг всіх цих людей просто вигнати після відновлення через службову невідповідність? Чи Князев не хотів очистити поліцію? Виходить Князєв був саботажником поліцейської реформи, тому п'яні менти і продовжують вбивати людей, а керівництво продовжує відмазувати ментів-злочинців від відповідальності.
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нет, выгонять не нужно. Нуно было подбросить наркоту и посадить, раз оно такое упоротое. Одного, двух, десяток и больше бы не было обращений в админсуды.
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авакова мусора в действиї не?
вінж міг звільнити всіх одним підписом
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это потужная мыролюбная рефрма новой полиции - очьень важьно.
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после мародера еще долго разгребать потужные лифоормы
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И все оказались довольны. А виновата Деканоидзе.
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Да суд в Украине ето ЧТО_ТО....вот вам и " рЕХФОРМА"....я дано говорил что нужно в юридических вузах отобрать лучших студентов старших курсов -- сказать им что они будут судьями - изменить программу обучения и поменять ВСЕХ судьев в Украине....
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Всіх так званих суддів потрібно в ону ніч і на стадіон на "дебати" за зраду присязі та державі Україна. Майно все конфіскувать!
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Вы будете удивлены
Но у Авакова и Медведчука общий бизнес.
Так шо ничего удивительного
Шо бизнес партнеры договорились
О общем походе в Раду.

Кива идет в Раду с партией Бойко и Медведчука!
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Судова реформа Петра Олексійовича в дії. Можете дякувати далі.
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Де,ж, наш любий м-р Лінч,де,ж,його мотузка Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв - Цензор.НЕТ 379
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Профнепридатні при зброї - особливо небезпечні й поновлені Психлікарня в істериці Суд восстановил в должностях 3100 из 4700 непрошедших переквалификацию работников полиции, - Князев - Цензор.НЕТ 883 Суд восстановил в должностях 3100 из 4700 непрошедших переквалификацию работников полиции, - Князев - Цензор.НЕТ 883
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У нас полиция и так не фантан, а тут еще и совсем непригодных подгрузили Суд восстановил в должностях 3100 из 4700 непрошедших переквалификацию работников полиции, - Князев - Цензор.НЕТ 1937
а что там Верховный суд??
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Да по мойму уже все и не только мусора восстановились... Слава Великому Пете Рехворматору. Зря только сотни людей на Майдане погибли.
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Люди 'зря' негинуть!!!! Люди гинуть за те,щоб в стаді припинили вирощувати гидоту Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв - Цензор.НЕТ 3720
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Ну і совки здихали за всьо хароше і ....???
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Итого, из 350000 дармоедов, не прошло аттестацию 4100.
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Ну, що, пєтєрасти, завивайте про миздобульну 147-му рихворму
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А как жевы хотели? Потужна судова рехворма від миролюбного рехворматора!
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Потрібно було не люструвати а урнувати, та вигрібати, або фонаризувати !!! Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв - Цензор.НЕТ 7851
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Не надо рассказывать басни "Мы не виноваты, это все суды."
Подавайте предложения-изменения в законодательство.
И все эти ваши ублюдки, стреляющие в детей, скорее всего имеют косяки в работе.
При желании всегда можно найти способ выгнать их из рядов полиции законно.
Но этого желания нет!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв
 
 
 
 
 
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