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Все про:Геращенко Ірина (899) втрати (1343)

 "Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі", - Ірина Геращенко

Перший віце-спікер ВР України, нардеп від "БПП" Ірина Геращенко звернулася до Президента України Володимира Зеленського з вимогою спростувати і вибачитися за публікацію на сайті АП щодо загибелі українських військовослужбовців на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко

"Це не фейк. Це офіційна сторінка нової АП, куди прийшли боги комунікацій. Президент Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами! на українському, окупованому Донбасі!!! Мова йде про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців , а .... відновлять свій контроль над підрозділами", - написала вона.

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Також Геращенко зазначила, що не знає, скільки провисить ця новина, оскільки ""новина" про "вкрадені монітори" жила пару днів, а вчора їх знайшли в АП": "Сподіваюся, буде відеоблог з вибаченнями і проходкою повз ці монітори. Новина про те, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь, пішла не зі сторінки Кучми, а з сайту президента України, і досі там висить, до речі. Правда, ЛДК (Леоніда Даниловича Кучму. - Ред.) вчора вивели на брифінг спростовувати і виправдовуватися".

"Тепер АП президента України! в своєму офіційному повідомлення знімає відповідальність з РФ за вбивство українських солдатів( до речі, за 2 тижні президенства Зеленського загинуло щонайменше 6 наших воїнів, вічная їм пам‘ять. 26 поранені . Зеленський і телеканали, що зробили його президентом, під час кампанії кричали, що то Порошенку вигідна війна. Я правильно розумію, що тепер вона вигідна Зеоенському?). АП президента України сподівається!!!!!!! що РФ відновить свій контроль над незаконними бандформуваннями", - обурена нардеп.

"Чекаю спростувань і вибачень, як вони напишуть, що це Порошенко їм написав і підсунув, чи Геращенко ): а що богами комунікацій малося на увазі - чекаємо, що РФ негайно застосує весь свій безумовний вплив на бандформування, озброєні російською технікою і зброєю, і примусить їх виконувати мінські угоди задля припинення вбивств українців", - резюмувала перший віце-спікер ВР і виклала скриншот зі сторінки АП.

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Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі, - Ірина Геращенко 01
Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі, - Ірина Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131113
 
 
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А может объяснить почему ты ее так назвал?
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Она слова высосала из пальца в свою пользу)
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та в кацапа місків не вистачає на відповідь...
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а при чем тут москалик???)))
Везде москали видятся??
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Очень просто...
На донбассе некоторые подразделения стали НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ- они сами по себе...
основная верхушка айсберга контролируется РФ но не которые вышли из-под контроля и Зеленский просить РФ утихомирить тех красавцев которые осуществили обстрел из пушек позиции ВСУ и после которых погибло двое наших *****..
Геращенко пытается перекрутить слова что Зе требует взять под контроль ЛДНР и типа забрать...

Чисая игра слов от Геращенко...такое впечатление что она сама не знает что говорит...

Насчет мониторов и серверов была инфа и ее решили...если бы промолчали то неизвестно чем бы все закончилось....Общественность то узнала...
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просто переглянь ролик, як Ірка падає на коліна з Пєтіком. Її покликання - гавкать.
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Геращенко це політичне сміття, яке просто відбирає час у людей і імітує бурну діяльність, відповідати на ідіотські пости Геращенко абсолютно недоречно! росія як країна-агресор несе відповідальність за свої окупаційні війська і на цьому наголошує Зеленський. Якщо ж росія не контролює свої окупаційні терористичні війська, то вони будуть знищені, це перший крок до наступу ЗСУ!
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А что и так все знают, всю жизнь за бабки готова эта шлюха ложится под любого.
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Дурак здесь Зеленский. Это он несёт херню. Признаюсь хоть самим себе, зелюки, что выбрали дурачка президентом
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не дура, она просто тролит Зеленского
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а в чем она Не права? или этот абсурд вышел не от АП? или он Кучмы сказанное не обсудил? Прежде чем оскорблять ее, опровергните сказанное, на этом строится дискуссия.
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Господи неужели благодаря ЗЕдебилам УКРАИНА заслуживает клоуна перезедента???Где СПРАВЕДЛИВОСТЬ???
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Это точно.
Каждый видит в сказанном то, что ему выгодно.

Слово "хороший" тоже можно понимать по разному.
Если мудак смог застрелить старушку с большого расстояния, некоторые скажут, что он - хороший стрелок.
А особенно, если уточнить национальность стрелка и старушки.
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Когда в стране 73 % зебилов , то президентом стает Зеро , в переводе с английского языка, ноль !
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Ноль в партии "БЕС" находится.
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Фішечки на фронті - це життя воїнів, хочеш фішечок - купи собі коробку солдатиків і воюй ними методом проб і помилок.
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Главное перестать стрелять. И это говорит человек, который косил от повесток и говорил, что они ему приходили в Кривой Рог, а он на концертах дето гонял "Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7131
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Всё просто: у Квартала-95 нед денег. Вариантов два: получить от МВФ (что означает переход под внешнее управление и полный слом кучмовской системы) или от РФ (что означает превращение Украины в юго-западный федеральный округ РФ).

Зебилы, вы чётко поняли что вы сделали ?
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Даже если поняли ( не все, но хоть часть), они никогда не признаются, что лоханулись. Лох - это судьба.
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Мне представляется что они пока ничего не поняли, увы. Они поймут когда новая Рада обвалит страну в дефолт и полную нищету.
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Тебе самому еще не осточертело писать одно и то же?
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Вам долбодятлам хоч сто разів повтори - не дійде, тому що зЕбіли ви, а це тяжкий діагноз.
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зеля, оказывается ,надеется, что раися обновит контроль над опулченцами.. Это уже жопа Украине или дадим ему еще сто дней?
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Украине не только ж0па от Зеро, сколько от 73% Зебилов
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Судя по опросам наших граждан,мы дадим ему пять лет неограниченной власти.Сколько лет мы после этого зеленства будем "разгребать",одному богу известно.Возможно сто лет,как и после прошлого раза(в 1918-19 году).
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Тіньовий уряд пора формувати і викладати в ЗМІ свої обгрунтовані рішення ситуацій.
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Азовці, зеленський ваш ось як вас, які голосували за нього віддячів.... сумно це усе, нажал(( воїнів України не повернеш(((спочивайте з миром... (((
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Говорите, быстро учится? Чему? Обелить рф?
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Партия "Квартал-95", узнаёте своего кандидата ?

"Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9437
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Это ключевое у Зебила-Теперь АП президента Украины в своем официальном сообщении снимает ответственность с РФ за убийство украинских солдат (кстати, за 2 недели президентства Зеленского погибло 12 наших воинов, вечная им память
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Было правильное заявление. Если отдельные террористы не прекращают обстрелы значит они вне договоренности их можно уничтожать любыми средствами, не нарушая никаких договоренностей. Гибридная война она такая.
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це тільки початок. далі буде. але Зебілів далі годуватитмуть міфічними справами проти бариги,карупцією та змовою олігархів проти начеснішого царя вовки
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Зеленский реалист. С точки зрения политики он правильно озвучил, чтобы кацапия восстановила контроль над сепаратистами. На данном этапе и в данное время имеем факт, что кацапы там и покуда уходить не собираются. Так пускай хотя бы в настоящее время сделают так чтобы обизяны не стреляли и не убивали наших ребят. Возврат территории это длительный процесс переговоров. А вякнуть типа уйдите проще всего. Только вот реализовать это пока проблематично.
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Он не реалист,а чистый ПОЦ, путлеровские шакалы ни на секунду не теряют контроль над обезьянами ! Они им бананы поставляют и эти мины,которыми те стреляют !
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Mikhail Golub‏ @golub 33 мин.33 минуты назад
Очень уважаю и люблю Владимира Александровича Зеленского, но почему за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?! https://www.facebook.com/100001984225556/posts/2332529620156489?s=663406559&sfns=xmo …

https://www.facebook.com/kontrabas.spectrans/videos/2332524290157022/

"Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4663
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Уважно перечитав обидва пости.. Враженння від іркиного - писала п'яною.. В пості АП не бачу нічого антиукраїнського, побачив співчуття родинам полеглих - чого не робив петя.. Геращенчиха просто вирішила кинути лопату лайна на вентилятор..
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Еще раз прочти ! Он сначала надеется на рашку,а потом (також) вырожает соболезнование!
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Ирка не ерничай. Ты с Педрой сами 5 лет нам точно такое же говорили.
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..эта... из прес -секретарей продолжает как Маша Захарова...Вспомните как при Ющенко... активничала...
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да, слишком эмоционально. но что хомчака и комиков из АП пошел слив информации коцабам, - это похоже на правду.
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Зе отмазывает паРашу? он часом не забыл чей он президент?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі", - Ірина Геращенко
 
 
 
 
 
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