 "Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі", - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко
"Це не фейк. Це офіційна сторінка нової АП, куди прийшли боги комунікацій. Президент Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами! на українському, окупованому Донбасі!!! Мова йде про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців , а .... відновлять свій контроль над підрозділами", - написала вона.
Також Геращенко зазначила, що не знає, скільки провисить ця новина, оскільки ""новина" про "вкрадені монітори" жила пару днів, а вчора їх знайшли в АП": "Сподіваюся, буде відеоблог з вибаченнями і проходкою повз ці монітори. Новина про те, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь, пішла не зі сторінки Кучми, а з сайту президента України, і досі там висить, до речі. Правда, ЛДК (Леоніда Даниловича Кучму. - Ред.) вчора вивели на брифінг спростовувати і виправдовуватися".
"Тепер АП президента України! в своєму офіційному повідомлення знімає відповідальність з РФ за вбивство українських солдатів( до речі, за 2 тижні президенства Зеленського загинуло щонайменше 6 наших воїнів, вічная їм пам‘ять. 26 поранені . Зеленський і телеканали, що зробили його президентом, під час кампанії кричали, що то Порошенку вигідна війна. Я правильно розумію, що тепер вона вигідна Зеоенському?). АП президента України сподівається!!!!!!! що РФ відновить свій контроль над незаконними бандформуваннями", - обурена нардеп.
"Чекаю спростувань і вибачень, як вони напишуть, що це Порошенко їм написав і підсунув, чи Геращенко ): а що богами комунікацій малося на увазі - чекаємо, що РФ негайно застосує весь свій безумовний вплив на бандформування, озброєні російською технікою і зброєю, і примусить їх виконувати мінські угоди задля припинення вбивств українців", - резюмувала перший віце-спікер ВР і виклала скриншот зі сторінки АП.
Везде москали видятся??
На донбассе некоторые подразделения стали НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ- они сами по себе...
основная верхушка айсберга контролируется РФ но не которые вышли из-под контроля и Зеленский просить РФ утихомирить тех красавцев которые осуществили обстрел из пушек позиции ВСУ и после которых погибло двое наших *****..
Геращенко пытается перекрутить слова что Зе требует взять под контроль ЛДНР и типа забрать...
Чисая игра слов от Геращенко...такое впечатление что она сама не знает что говорит...
Насчет мониторов и серверов была инфа и ее решили...если бы промолчали то неизвестно чем бы все закончилось....Общественность то узнала...
Каждый видит в сказанном то, что ему выгодно.
Слово "хороший" тоже можно понимать по разному.
Если мудак смог застрелить старушку с большого расстояния, некоторые скажут, что он - хороший стрелок.
А особенно, если уточнить национальность стрелка и старушки.
Зебилы, вы чётко поняли что вы сделали ?
Очень уважаю и люблю Владимира Александровича Зеленского, но почему за место в списке партии «Слуга народа» требуют $300,000 в Киеве и $2 млн в Одессе?! https://www.facebook.com/100001984225556/posts/2332529620156489?s=663406559&sfns=xmo …
https://www.facebook.com/kontrabas.spectrans/videos/2332524290157022/