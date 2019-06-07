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Все про:ВР (4934) Зеленський (1621) КС (303)

 Зеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду Конституційним Судом указу про розпуск Ради, - представник президента в КС Веніславський

Президент України Володимир Зеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду в Конституційному Суді указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня, наголошує представник президента в КС Федір Веніславський.

"Президент не зацікавлений у затягуванні цього спору, тому що виборчий процес уже триває. Звичайно, ми хотіли б, щоб рішення було ухвалено максимально швидко. Ми не налаштовані затягувати розгляд справи. Тому 11 червня, коли розпочнеться слухання, побачимо динаміку вже в процесі, які будуть заявлені можливі додаткові клопотання. І далі вже орієнтуватимемося", - сказав він Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Веніславський вважає, що розгляд указу Зеленського про розпуск парламенту в КС відбудеться досить швидко, протягом кількох засідань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факт відсутності коаліції в Раді був загальновідомим, і його навіть не потрібно доводити, - представник Зеленського в КС Веніславський

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131110
 
 
 Топ коментарі
 
По-моему он вообще ни в чем не заинтересован. Там заинтерисован только Коломойский
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Звичайно, не зацікавлений. Йому треба, поки 73% не отямилися, сформувати більшість у ВР, і тоді буде "нада проста пиристать стрилять" і все, що з цим пов'язане.
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Маю підозру, що Зєлєнскій найбільше "нє заінтєрєсован" в існуванні самого Конституційного Суду. Та й самого державного права, як явища, що заважає йому "работать".
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По-моему он вообще ни в чем не заинтересован. Там заинтерисован только Коломойский
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Звичайно, не зацікавлений. Йому треба, поки 73% не отямилися, сформувати більшість у ВР, і тоді буде "нада проста пиристать стрилять" і все, що з цим пов'язане.
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Врядли в том причина. Люди не допустят теперь капитуляций.
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А референдум про вступ до НАТО - організацію, яку, за словами президентика-піаніста у лосинках, українці бояться? Зрозуміло, чим закінчуються такі референдуми, коли при владі пропутінський президентик.
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А при Пете чего не проводили.Все карты были в руках.И закрыли бы эту тему.
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При Петре эту норму закрепили в Конституции Украины
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кто тебе такое сказал
щас быстро и Крым сдадут и признают ДНР и ЛНР

там же Кучма сидит на зарплате кремля
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не затягивать в пределах 1 каденции Президентства Зеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду Конституційним Судом указу про розпуск Ради, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 498
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Зеля исправляется )). Ну хоть прислушивается к людям.
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Незатейливо горбатого могила исправит! Зеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду Конституційним Судом указу про розпуск Ради, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 4444
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он к коломойскому прислушивается только
судя по его действием
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Зебилоид, а разве зелебобка имеет полномочия относительно КС и может влиять на его деятельность?
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все , что мешает идти вперед, нужно абортировать
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Маю підозру, що Зєлєнскій найбільше "нє заінтєрєсован" в існуванні самого Конституційного Суду. Та й самого державного права, як явища, що заважає йому "работать".
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Вот под последним сообщением о гибели украинских солдат нельзя дать комментарий - Цензор боится, что начнет народный гнев выплескиваться?
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Котловодец возглавил ООС, сразу видим результат.
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Ну да при Пете никто не погибал и цензор разрешал писать под такими новостями?Цензура от зели уже и сюда пришла.Не надоело бред писать.
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врать не надо! я регулярно комментировал такие новости. народ помнит, что и как было можно.
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Вот и не верите.Если и кто то успевал написать то сразу клиенты закрывались.
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а вы серъезные, вас е..т а вы я вижу крепчаете, сразу после пети отпустили цены на проезд, если вы лохи думаете что херня, в магазе все тоже выросло
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Как же ж эта скотоферма, которую по Конституции мы должны называть верховной радой вцепилась в свои кресла... Уроды
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ЭТА "скотоферма" сохранила в 2014 году "Скотный Двор"-Украину.... вы батенька дефективней любого дефективного..даже зедебилы вам в портянки не годятся.... Зеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду Конституційним Судом указу про розпуск Ради, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 3653
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Себя она сохранила..и возможность пять лет безнаказанно грабить лохов..не надо быть Ломброзо..что бы глянув на одухотворённые лица Парубия, Пашинского,мадам Луценко и многия прочая, что бы сделать выводы о сущности данных типов
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офіційна позиція гаранта територіальної цілісності України.

Зеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду Конституційним Судом указу про розпуск Ради, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 8685
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Так Іруська.. щоб залишитись біля корита і не таке ..*вилиже * !
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тебя бы на передок шобла.. вот же кацапская ботня пошла нафиг...
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может ты на мой вопросик ответишь? по украинской грамматике? картинки раскладывать - язык не нужен...
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смотрящий от Зе написал.....суд сразу же и исправился, судя по Бене и заводу...
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Я люблю Украину и переживаю за ее будущее. как только не меняй табличку-шоумен-клоун на президент, не получится курс на Европу и к миру, если открыть двери всем новым старым лицам и предоставить полный пенсион оркам. Если нужна Украина молодая под руководством почти молодого президента, то да, но если он только для ширмы, то простите Не принимаю и Не понимаю выбор 73% с 63% проголосовавших...
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що тут не зрозуміло український народ не влаштовує президент порошенко зі своїми манівцями, шахрайством, корупцією, брехнею і мародерством в комплекті.
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А с анализами уже закрыт вопрос!? Или я упустил что-то?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду Конституційним Судом указу про розпуск Ради, - представник президента в КС Веніславський
 
 
 
 
 
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