 Зеленський не зацікавлений у затягуванні розгляду Конституційним Судом указу про розпуск Ради, - представник президента в КС Веніславський

"Президент не зацікавлений у затягуванні цього спору, тому що виборчий процес уже триває. Звичайно, ми хотіли б, щоб рішення було ухвалено максимально швидко. Ми не налаштовані затягувати розгляд справи. Тому 11 червня, коли розпочнеться слухання, побачимо динаміку вже в процесі, які будуть заявлені можливі додаткові клопотання. І далі вже орієнтуватимемося", - сказав він Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Веніславський вважає, що розгляд указу Зеленського про розпуск парламенту в КС відбудеться досить швидко, протягом кількох засідань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факт відсутності коаліції в Раді був загальновідомим, і його навіть не потрібно доводити, - представник Зеленського в КС Веніславський

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.