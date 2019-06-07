EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  11905  0
Матеріали за темою:
Все про:МВС (1217) втрати (1343)

 Нічний артобстріл терористів під Новолуганським: загинули і поранені бійці "Азова", - МВС (оновлено)

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі під час нічного обстрілу загинули двоє і дістали поранення різного ступеня тяжкості ще вісім військовослужбовців Національної гвардії України "Азов" (в/ч 3057).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

"На околиці селища Новолуганське Бахмутського району вночі 7 червня ворожа міна калібру 120 мм влучила в бліндаж. Під час обстрілу загинуло двоє військовослужбовців Національної гвардії "Азов" (в/ч 3057), ще вісім бійців дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, уточнив, що "російська батарея висунулася вночі, вогонь був корегований, пряме влучання в бліндаж".

"Зрозуміло, це регулярна армія. Наші відкрили у відповідь вогонь. Росія показує новій українській владі, що жодні перемир'я Путіну не потрібні, окупаційні війська демонстративно застосовують важке озброєння. "Договірняком" війну не виграти. Спроби мирних переговорів, припинення вогню у відповідь Росія сприймає як слабкість і заохочення агресії", - зазначив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще вісім поранені внаслідок атаки ворога під Новолуганським, - штаб

Нічний артобстріл терористів під Новолуганським: загинули і поранені бійці Азова, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131108
 
   
Цензор.НЕТНовиниПодіїНічний артобстріл терористів під Новолуганським: загинули і поранені бійці "Азова", - МВС (оновлено)
 
 
 
 
 
 вгору