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 Саакашвілі відмовився очолювати партію Кличка, - журналістка Бердинських

Колишній президент Грузії, ексглава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка йти на вибори разом з партією "УДАР".

Про відмову Саакашвілі повідомила в Twitter журналістка Христина Бердинських, передає Цензор.НЕТ.

"Міхеіл Саакашвілі не погодився з пропозицією Кличка йти з УДАР на вибори", - повідомила вона.

Також про це повідомила "Українська правда" з посиланням на людей, які активно спілкуються з Саакашвілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі просить своїх прихильників допомогти з відповіддю Кличку: "У 2014-му він був найкращим кандидатом у президенти". ВIДЕО

Сам Кличко вночі написав пост у Фейсбуці, з якого чітко неясно - відмовився Саакашвілі чи ні.

"Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив. Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть не зважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею. Так, коментарі в ФБ - різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них-:). Є слова, а є вчинки. Я, політично - планів не змінюю. Так, буде складно. Так, я вважаю, що для демократичності ситуації в країні в парламент має пройти якнайбільше демократичних сил. Гідних і тих, хто готовий боротися за успішну Україну. P.S. Це мій коментар щодо всіх можливих питань на цю тему. Крапка. Йдемо далі...", - заявив Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію "УДАР" на дострокових виборах до Верховної Ради. Згідно з пропозицією, лідером партії "УДАР" залишається Кличко, а Саакашвілі може стати главою політсили.

Читайте: Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі

Саакашвілі відмовився очолювати партію Кличка, - журналістка Бердинських 01
Саакашвілі відмовився очолювати партію Кличка, - журналістка Бердинських 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131107
 
 
 Топ коментарі
 
Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 4732Дмитро Корчинський
1 год ·

Варто було окупантам відчути слабкість нової української влади, вони одразу посилили атаки на позиції українських військ на фронті.

Представник зеленського кучма брякнув кілька дурниць у Мінську і це одразу коштувало нам багатьох вбитих і поранених.
Коли хтось з команди зеленського промовляє слово «мир», з його рота випадає труна українського солдата.

Вночі особливо сильні обстріли позицій Азова під Новолуганським. Окупанти відчули, що Азов більше не має надійного запілля, що політичне керівництво країни готове пожертвувати Азовом заради того, щоб сподобатися путіну та ОБСЄ, яке вже давно подобається путіну.
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"Удар" - аутсайдер, в ВР не попадет.
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Есть старый анекдот:

"Заходит мужик в автобус и тут у него падает 5 копеек, он наклоняется, чтобы поднять и случайно пукает.....
Быстро выбегает на следующей остановке.
Бабуля, которая, сидя, внимательно наблюдала за мужиком, покачала головой: " И это стоило из-за пяти копеек пердак рвать!"
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Может просто у Мышко лучше языком получается?

А как с делами - все увидели в Одессе...
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Есть старый анекдот:

"Заходит мужик в автобус и тут у него падает 5 копеек, он наклоняется, чтобы поднять и случайно пукает.....
Быстро выбегает на следующей остановке.
Бабуля, которая, сидя, внимательно наблюдала за мужиком, покачала головой: " И это стоило из-за пяти копеек пердак рвать!"
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Самое страшное привидение с моторчиком, наверное, уже получило предложение от кого-то другого. Так что Виталя опоздал. Карлсон пользуется спросом в нашей стране дураков.
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к новости выше...

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 3763 Роман Донік‏ @donikroman 1 ч.1 час назад
Ночью, артиллерией орков прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские. Категоричный запрет на уровне Киева.

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 9286

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 5561
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Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 4732Дмитро Корчинський
1 год ·

Варто було окупантам відчути слабкість нової української влади, вони одразу посилили атаки на позиції українських військ на фронті.

Представник зеленського кучма брякнув кілька дурниць у Мінську і це одразу коштувало нам багатьох вбитих і поранених.
Коли хтось з команди зеленського промовляє слово «мир», з його рота випадає труна українського солдата.

Вночі особливо сильні обстріли позицій Азова під Новолуганським. Окупанти відчули, що Азов більше не має надійного запілля, що політичне керівництво країни готове пожертвувати Азовом заради того, щоб сподобатися путіну та ОБСЄ, яке вже давно подобається путіну.
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вопрос не в том что брякнул Кучма, проблема в том, что он это с Зе обсудил прежде чем сказать....
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Не просто обсудил, а получил конкретную вказивку
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Корчинський також прикладається до солодкої петіної дупи, чи того, що від неї залишилось?
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Причина - сильно тупой )) Кличко - это ярлык на всю жизнь )
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Кличку повезло.

Соцпартии нет.

неочн удвлн прсхдщ‏ @azubinski 11 ч.11 часов назад

Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа заявив, що буде балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради від парті "Опозиційна платформа - За життя" люди арсена борисыча в условиях невозможности вступления в партию "единая россия" от отчаяния готовы на всё

Как там было? Кива порядок наведе?
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я ТВ майже не дивлюся, але минулими вихідними зробила виняток. Ківа був на ток-шоу канаоу Ньюзван і оперував такими словами, що в вихованому товаристві не повториш. Він же є одним із керівників МВС, як таке можна допускати. В нас що немає внутришньої дисциплінарної комісії в силовиків, яка гледить за тим, щоби правоохоронці не перетворилися на треновані машини
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Не удалось бандиту и вору Кличко примазаться
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У Віталі бОксера ..голова болить !? ..Саакашвілі не має 5 - ть років проживання в Україні для того щоб балотуватись до ВР
А працювати на *папу Карло *?
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Давай Михо в Одессу,таможня соскучилась
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Виталег совсем плох, если даже коксомихо его бортанул
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Правильно. Кличко уже политический труп как и его партия
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Была дружба.
Кличко не перенесет такой токсикоз.
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Это логично.
Как часть БПП будет дружить с Саакашвили против ПЕСа, бывшего союзника?
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Конечно правильно сделал! правда куда же он пойдет??
Михо интересен как самостоятельная фигура, но нет 5 лет
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ублюдочный боксёр этот высерне сам писал, 100%
педалик ****
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"Крапка. Рухаємось далі." - черговий "перл" Віталіка. Хтось, хто ближчий, скажіть, що крапка, якщо вона одна, означає "фініш", "кінець", або, як у боксі, "аут".
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...Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских

будут застраивать киевские парки-садики напару
- кличко поделится -
да и саакашвили бабки нужны
- поиздержался на негосударствееных должностях.

пора и надежнее найти источник доходов.

ну или мост новый стеклянный начнут строить - с киева в грузию - "Баальшой мост дружбыы" .Стеклянный-прозрачный .

Счас модно все прозрачное - офисы, палитика,...
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И зачем нужен этот международный бич Украине...
Хотя для тарана пэдра может сгодиться Саакашвілі відмовився очолювати партію Кличка, - журналістка Бердинских - Цензор.НЕТ 8842
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі відмовився очолювати партію Кличка, - журналістка Бердинських
 
 
 
 
 
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