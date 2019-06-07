 Саакашвілі відмовився очолювати партію Кличка, - журналістка Бердинських

Про відмову Саакашвілі повідомила в Twitter журналістка Христина Бердинських, передає Цензор.НЕТ.
"Міхеіл Саакашвілі не погодився з пропозицією Кличка йти з УДАР на вибори", - повідомила вона.
Також про це повідомила "Українська правда" з посиланням на людей, які активно спілкуються з Саакашвілі.
Сам Кличко вночі написав пост у Фейсбуці, з якого чітко неясно - відмовився Саакашвілі чи ні.
"Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив. Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть не зважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею. Так, коментарі в ФБ - різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них-:). Є слова, а є вчинки. Я, політично - планів не змінюю. Так, буде складно. Так, я вважаю, що для демократичності ситуації в країні в парламент має пройти якнайбільше демократичних сил. Гідних і тих, хто готовий боротися за успішну Україну. P.S. Це мій коментар щодо всіх можливих питань на цю тему. Крапка. Йдемо далі...", - заявив Кличко.
Раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію "УДАР" на дострокових виборах до Верховної Ради. Згідно з пропозицією, лідером партії "УДАР" залишається Кличко, а Саакашвілі може стати главою політсили.
А как с делами - все увидели в Одессе...
"Заходит мужик в автобус и тут у него падает 5 копеек, он наклоняется, чтобы поднять и случайно пукает.....
Быстро выбегает на следующей остановке.
Бабуля, которая, сидя, внимательно наблюдала за мужиком, покачала головой: " И это стоило из-за пяти копеек пердак рвать!"
Роман Донік @donikroman 1 ч.1 час назад
Ночью, артиллерией орков прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские. Категоричный запрет на уровне Киева.
1 год ·
Варто було окупантам відчути слабкість нової української влади, вони одразу посилили атаки на позиції українських військ на фронті.
Представник зеленського кучма брякнув кілька дурниць у Мінську і це одразу коштувало нам багатьох вбитих і поранених.
Коли хтось з команди зеленського промовляє слово «мир», з його рота випадає труна українського солдата.
Вночі особливо сильні обстріли позицій Азова під Новолуганським. Окупанти відчули, що Азов більше не має надійного запілля, що політичне керівництво країни готове пожертвувати Азовом заради того, щоб сподобатися путіну та ОБСЄ, яке вже давно подобається путіну.
Соцпартии нет.
неочн удвлн прсхдщ @azubinski 11 ч.11 часов назад
Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа заявив, що буде балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради від парті "Опозиційна платформа - За життя" люди арсена борисыча в условиях невозможности вступления в партию "единая россия" от отчаяния готовы на всё
Как там было? Кива порядок наведе?
А працювати на *папу Карло *?
Кличко не перенесет такой токсикоз.
Как часть БПП будет дружить с Саакашвили против ПЕСа, бывшего союзника?
Михо интересен как самостоятельная фигура, но нет 5 лет
педалик ****
будут застраивать киевские парки-садики напару
- кличко поделится -
да и саакашвили бабки нужны
- поиздержался на негосударствееных должностях.
пора и надежнее найти источник доходов.
ну или мост новый стеклянный начнут строить - с киева в грузию - "Баальшой мост дружбыы" .Стеклянный-прозрачный .
Счас модно все прозрачное - офисы, палитика,...
Хотя для тарана пэдра может сгодиться