 Керівництво "Восход Солар" спростовує чергові звинувачення компанії "ФК "Веста"

Про це повідомляють Українські Новини.

"По-перше, наша компанія не брала участі в зазначеному аукціоні. По-друге, на момент проведення аукціону було відсутнє рішення суду, яке набуло законної сили, про розмір боргу ТОВ "Восход Солар" перед ПАТ "КБ "Актив-Банк", тобто ФГВФО, серед інших боргів, які входили до пулу продажу, продавав ще фактично неіснуючий борг. З цими фактами ми звернулися до суду і зараз йдуть активні слухання. Більш того, за інформацією багатьох ЗМІ, сума, за яку був придбаний весь пул складає лише 2% від загальної суми боргу, що, якслушно стверджують представники ТОВ "ФК "Веста", дійсно може свідчити про навмисне заниження вартості активів для потенційного продажу "потрібному" покупцю.

Можливо вартість дійсно була занижена, але не ТОВ "Восход Солар", а мабуть, кимось іншим, хто був причетний до проведення аукціону та формування пулу боргів. Щодо твердження про "заниження вартості активів" зі сторони ТОВ "Восход Солар" - воно абсолютно необґрунтоване. Навіть з відкритих джерел є можливість отримати фінансову звітність компанії і побачити, що валовий дохід у 2017 році становив 0 грн, натомість, після запуску у 2018 році, валовий дохід вже був 264,6 млн грн. Що свідчить про швидке зростання вартості активів завдяки прибуткам, які почало отримувати підприємство і саме на цьому етапі борги компанії стали цікавими для організації, яка скуповує борги компаній по всій країні.

Також раніше і ми, і наші акціонери спростовували інформацію щодо подвійної застави майна в ПАТ "КБ "Актив-Банк" і Державному АБ "Укргазбанк" – це доведено документами, що є в банках і також надані нами до правоохоронних органів. Наразі кредит перед АБ "Укргазбанк" повністю погашений – відповідні документи ми також неодноразово публікували.

Усі зазначені недостовірні факти використовуються опонентами для "відведення очей" від незаконних способів тиску на нас, на наших акціонерів, судову та правоохоронну системи. Ми впевнені, що цим діям буде дана оцінка у правовому полі"

Раніше Анатолій Старіцин (генеральний директор ТОВ "Восход Солар") спростував інформацію про нібито "вимивання" грошей з підприємства, підкресливши, що у системі Клієнт-Банк, неможливо проводити будь-які платежі з арештованих рахунків, а надходження від продажу виробленої електроенергії були спрямовані на погашення заборгованості перед Державним АБ "Укргазбанк", на сплату податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, а також для забезпечення нормальної і безперебійної експлуатації електростанції.