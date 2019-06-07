EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3196  112
Все про:ВР (4934) коаліція (228) КС (303)

 Факт відсутності коаліції в Раді був загальновідомим, і його навіть не потрібно доводити, - представник Зеленського в КС Веніславський

Факт відсутності коаліції "Європейська Україна" у Верховній Раді був загальновідомий після виходу з її складу низки парламентських фракцій, і він навіть не потребує доведення, зазначає представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський.

"Президент своїм указом про дострокове припинення повноважень парламенту констатував загальновідомий факт відсутності коаліції. З моменту, коли з коаліції "Європейська Україна" вийшли спочатку фракція Радикальної партії України, потім "Батьківщини", потім "Самопомочі", сумарний кількісний склад народних депутатів, які залишилися в "Блоці Петра Порошенка" і "Народному фронті", не перевищував мінімально необхідної кількості, що давала б підстави говорити про існування коаліції", - сказав він Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Веніславський зазначив, що якщо підсумувати кількісний склад фракцій БПП і "Народного фронту", то ніяк не виходить 226 депутатів. Він підтвердив, що 5 червня глава Адміністрації президента Андрій Богдан звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія, щоб отримати офіційне підтвердження кількості народних депутатів у фракціях БПП і "Народного фронту", яке наведено на сайті парламенту.

"Ми це знаємо, але хочемо отримати для суду офіційне документальне підтвердження, завірене належним чином керівництвом Верховної Ради, про те, що справді в складі БПП є лише 129 народних депутатів, а в складі "Народного фронту" - 80", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій

Говорячи про аргументи, що членами коаліції можуть бути і позафракційні депутати, Веніславський нагадав, що в статті 83 Конституції України зазначено, що у Верховній Раді за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій.

"Тобто суб'єктами формування коаліції є фракції, а не окремі депутати. Є рішення Конституційного Суду від 2010 року про те, що членами коаліції можуть бути окремі народні депутати, але те рішення КС було винесено в інших правових реаліях, діяло інше правове регулювання, зокрема закон про регламент Верховної Ради. На сьогодні цього регулювання немає, і ми виходимо з того, що коаліція відсутня, оскільки її кількісний склад менший ніж мінімально визначений Конституцією", - наголосив він.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131104
 
   
 Топ коментарі
 
Классный юридический термин - "общеизвестный факт" Факт отсутствия в коалиции Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать, - представитель Зеленского в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 1821
 показати весь коментар
 
Які юристи, такі й терміни.
 показати весь коментар
 
"Да, все это знают" - это не аргумент, неучи )
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
вы его фото видели? обычный гоп стоп. а это промывание мозгов, которое обещал Зе.Готовят общественное мнение при надвигающихся незаконных актах.
 показати весь коментар
 
 
Что с образованием в стране! У моей жены родственники преподаватели, они в шоке кто сейчас преподает! Жена так же закончила Драгоманова, в 90-е красный диплом не дали, тк нужно было занести денег! А их не было и жена категорически против взяточничества! А преподают троечники и те кто носил! Вот и имеем "специалистов"!!!
 показати весь коментар
 
 
Если бы кАОлиция была, ПарубЕЦ бы восемь докУментоФФ уже б сварганил...
 показати весь коментар
 
Факт отсутствия "молодой команды" у Зеленского общеизвестный и его даже не нужно доказывать! Факт відсутності коаліції в Раді був загальновідомим, і його навіть не потрібно доводити, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 7566
 показати весь коментар
 
 
Дядя,вы дебил ? НЕт ! Как нет,это общеизвестный факт :)
 показати весь коментар
 
Аргументация на уровне "бабка на базаре сказала". Я понимаю, шо в зраду наш нарит выберает проходимцев, но, сдаётся мне, шо следующий состав задаст новую планку.
 показати весь коментар
 
Народный фронт вышел из коалиции официально. Об этом было объявлено. Так что коалиции действительно не было.
 показати весь коментар
 
Интересно, теперь для того, чтобы оштрафовать водителя за превышение скорости уже не нужен ни радар, ни даже инспектор. Достаточно того, что нарушение было "общеизвестно".
 показати весь коментар
 
Факт , что Зеленский ставленник агента Хабата и Коломойского, тоже общеизвестен. Факт того,что выборы были сфальсифицированы под фальшивый екзитпол - тоже общеизвестный. Поднимите бюлетни и посчитайте.
 показати весь коментар
 
После того как Богдан сказал , что он не признает закон о люстрации , т к это месть ему То все остальные доводы юристов зе будут уровня типа " общеизвестный факт " (((
 показати весь коментар
 
А есть ещё доказательство "Мамой клянусь!". Ничуть не хуже вышеприведённого доказательства.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФакт відсутності коаліції в Раді був загальновідомим, і його навіть не потрібно доводити, - представник Зеленського в КС Веніславський
 
 
 
 
 
 вгору