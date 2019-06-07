EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  358  8
Все про:НАТО (2001) Пайфер (27) ПДЧ (8) посол (522) США (5068) членство в НАТО (229)

 "Україна має ще багато зробити, щоб відповідати критеріям членства в НАТО", - екс-посол США Пайфер

Україна має ще багато зробити в плані реформ у секторі безпеки і оборони, щоб отримати членство в НАТО, однак цьому процесу також заважає гібридна війна РФ і позиції деяких членів, які досі прислухаються до Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про такі перешкоди для євроатлантичної інтеграції України повідомив у розширеній статті на сайті Brookings екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Україна має ще багато чого зробити, аби відповідати критеріям членства в НАТО. ПДЧ (План дій щодо членства, – ред.) має на меті скерувати майбутнього члена на виконання цих критеріїв. Об'єктивно Україна зараз перебуває далеко від країн, що отримали ПДЧ у 1999 році", - зауважив експерт, який зараз працює старшим науковим співробітником Інституту Брукінгса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдиний шлях України для членства в НАТО - реформування сектору оборони та боротьба з корупцією, - Столтенберг

Крім того, на його переконання, амбіції України в контексті ПДЧ заблокувала Росія, "а також шанобливе ставлення, яке деякі члени НАТО мають до позицій Москви".

Ще однією причиною небажання Альянсу надати ПДЧ для України експерт назвав колізію, яка виникає зі Статтею 5 Північноатлантичного договору. Вона, зокрема, передбачає, що напад на одного члена буде розглядатися як напад на всіх.

Як пише експерт, "НАТО не має гарної відповіді на запитання: що робитиме Альянс, якщо країна-претендент отримує ПДЧ, а потім, перед тим, як стати повноправним членом, піддається нападу?"

До того ж, Кремль всіляко намагається повернути Україну в орбіту свого впливу. Якщо ж цього не вдасться, план "Б", очевидно, полягає в тому, щоб розколоти Україну.

Читайте: Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі

"Це пояснює гібридну війну Росії й економічні санкції проти Києва, а також подальше підживлення бойових дій на Донбасі", - зауважив Пайфер.

Отже, за його словами, Москва намагається "піддати тиску, відволікти й дестабілізувати український уряд, щоб перешкодити його зусиллям запровадити повноцінні реформи, які сприяли би економічному зростанню".

Крім того, РФ намагається "перешкодити здатності України виконувати положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також зробити Україну непривабливим партнером для Заходу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131103
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
позиции некоторых членов, которые до сих пор прислушиваются в Москву
---
"Украина должна еще многое сделать, чтобы соответствовать критериям членства в НАТО", - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 7205
 показати весь коментар
 
Йшов шостий рік війни: "Опоблок" назвав свої цілі на вибори - відновлення відносин із РФ, автономія Донбасу і скасування закону про мову.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пять лет коту под хвост. С мародером...
 показати весь коментар
 
За'бали своєю аморфністю.Пардон,мій французський недосконалий.
 показати весь коментар
 
Соплежуи! В Украине самая боеспособная армия в Европе, это не западноевропейцы которые войну только по телику видели а опытные войска. На Западе доиграются что Украина снова вернется к Рашке и эта новая Московская империя поставит раком всю Европу, турки воевать за ЕС не будут так как в Московии живет 20+ млн. Мусульман. А кроме Украины и Турции у ЕС нет сильных опытных союзников рядом. США на другом континенте.
 показати весь коментар
 
И я не фантазирую. В 1918-1921 Антанта так же не поддержала Украину. В итоге танки из ХТЗ Малышева с украинцами стояли по всему Восточному блоку, и в Венгрии 1956 тоже были части из УССР. Не хотят еуропейцы выводы делать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Україна має ще багато зробити, щоб відповідати критеріям членства в НАТО", - екс-посол США Пайфер
 
 
 
 
 
 вгору