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 Сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над найманцями, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро дістали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - сказав Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки. Він наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.

"Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною", – заявив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще вісім поранені внаслідок атаки ворога під Новолуганським, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131100
 
   
 Топ коментарі
 
УКРАИНЦЫ ХОТЯТ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС И НАТО, ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ И ОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА - СОЦОПРОССогласно полученным специалистами данным исследования общественного мнения, 74% респондентов выступают за вступление Украины в Европейский Союз. Против этого сейчас 15% опрошенных.Видеть свою страну членом НАТО хотят 73% украинцев. Не хотят - 14%. 79% опрошенных высказались за то, чтобы украинский язык был единственным государственным. Только 11% выступают за аналогичный статус русского языка. Агрессором называют Россию 74% украинцев. Не считают РФ ответственной за события в Крыму и на Донбассе 17% респондентов. Социологи методом личного интервью было опросили 10 000 респондентов согласно репрезентативного отбора по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования допускается не более 2,2%.
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Это не потеря контроля а прямой контроль хуйлобада ! Смерть оккупантам ! На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2833
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Что чувак...хотелось по быренькому Украину паРаше сдать...но не получилось...??
Общественное мнение не дало...и теперь извиваешься как уж под вилами...??
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Мальдивский уже 3-й месяц не у дел! Сейчас кипрская свинья говнокомандующий.
А стрельба ему с РФ барыжить мешает.
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3 месяца? 21 апреля был только второй тур.
Порохатая свинотварь съехала только а конце мая.
Ты недели с месяцами не отличаешь?
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Вазелину и *************: смерть этих ребят на вашей совести - наша военная разведка фиксировала перемещение вражеской артиллеррии и запрашивала разрешение на нанесение упреждающего удара, но из АП, от гавнарей из 95 свиноблока уже понеслись на передовую по разным каналам "мессенджи" о нецелесообразности ведения ответного огня. а об упреждающих ударах вообще речь не идет - за это бойцов могут наказать.
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ты на прямой связи с генштабом и разведкой?
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Достаточно сержантского состава на нуле,шоб быть в курсе приказов генштаба,и своей разведки.
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Таку дебільну відмазка для путін-***** та його гнід можно порівняти з таким пердлом одного біса, про самолет який важче повітря... зеленський та ко. а скажіть будь ласка, чому ми поки що знаємо про одного трупака рогатого, що така мабуть відповідь була, як тут недавно реголетив виродок кучма???
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Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал Зеленский, Источник: https://censor.net.ua/n3131100 -- вы поняли ? Путин то Хороший , только бояре плохие, это он убивают, а он только потерял контроль .
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Форма:
""Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной"Источник:https://censor.net.ua/n3131100
Содержание:
До принятия решения о запрете ответного огня Вооруженные силы Украины будут отвечать в соответствии с ситуацией (что и ежу понятно). А на дипломатическом уровне позиция Зе о необходимости принятия запрета ответного огня остается твердой и неизменной.
Шах и мат, русофобы!
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Отвечают. Жестко. Не стрелять.
https://donikroman.patrioty.org.ua/blogs/batareiu-artylleryy-kotoraia-sehodnia-obstreliala-nashy-pozytsyy-try-raza-mohly-unychtozhyt-no-ne-blo-razreshenyia--volonter-donik-282025.html
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"На артиллерийские обстрелы наемников РФ ВСУ будут отвечать жестко." © преЗЕдент
Шо ж такоє? А как же вот ето: "Нужно просто пєрєстать стрєлять!"
Дайте хлопчику Зе визначитись, як треба діяти на війні. Бо до свого преЗЕдентства в нього не було часу обміркувати це. Або не було чим...
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отвечать конечно надо, но русне, по традиции, на потери плевать. надо начинать мочить руководство русни.
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Смотри,порохоботы ожили,а если попробовать их дустом.Похоже очень живучие твари,но все равно им будет кирдык,потому-что это мерзость.
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"Кричуще порушення Мінських угод - ............... Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - сказав Зеленський,
моє враження, що пан "Зю" просто не володіє ситуацією, і живе з думкою:
які ще слова промовити, щоб Путін почув його.
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Для того чтобы боевикам отвечать жестко, нужно мобилизовать Ляшка, только он может жахнуть "жестко" сзади по команде Зеленского ... Правда причем тут боевики?!... "Команде" ЗЕ,жестко Ляшко может ответить и не выезжая с Киева!.. На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7739
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видимо хорошие доходы приносит эта война, раз пять лет убивают, а мы «будем»
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он не думает это щтатный провокатор. Видишь его - сразу в спам.
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"Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
Значит надо ублюда зе на кол!
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Как девочка. И нашим и вашим)
ЗелеБеня, люди гибнут, ты же обещал решить вопрос!
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Зелебобики, ваш Зюзя всё никак не может определиться, шо делать с этим стрелять или перестать стрелять. Подскажите ему, вы же все презЕденты.
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За день, риторика поменялась на противоположную. То посыл руководству РФ - "не нужно нам напоминать о возможной эскалации", теперь - "наемники вышли из под контроля".
Что завтра эти веселые ребята протрубят.. Нам нужен главнокомандующий, который может по крайней мере адекватно воспринимать ситуацию.
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Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Источник: https://censor.net.ua/n3131100
подобные высеры преЗЕдента свидетельствуют о потере контроля мозга над речевым аппаратом, хотя нельзя быть уверенным что если контроль восстановится то станет лутше На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9663
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"применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками."

Странная фраза. А что такое контроль рос. стороны над наёмниками? Это когда когда наёмники шмаляют (и убивают) из любого другого оружия, кроме артиллерии?
И что, такой контроль устраивает Зеленского?
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Зеленый показывает генерала направление главного удара..очками..сзади ему вставили термос
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Який би фуй не був Порох, він не дозволяв оккупантам так безнаказанно обстрілювати наших.
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А оно хоть одному выразило?!
Вт шахтерам - да! Погибшим воинам - нет.
Отношение понятно.
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Прочитати статтю - не в змозі?
Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке. Источник: https://censor.net.ua/n3131100
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И правильно!
Нахрена больницы, школы и дома украинцев, за которые прячутся террористы.
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Roman Donik с Роман Доник.
2 ч.

, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных
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зеленського на передову, нехай подивиться на наслідки обстрілу, посидить на тому місці, відчує біль воїнів України!!!... (((
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Нічого він не відчує.Хіба він відчував біль,коли про ********* палички "юморив"?
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Сходил бы по большому в туалет. Не потому что захотедось, а потому что рядом мина легла. Интересно что он после этого заговорит?
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сколько из тех 73% прозрело после всего что сейчас происходит, на фоне высеров Зе?..уверен что никто. .
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Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал Зеленский,
Надейся и жди,когда российская сторона установит контроль,не только над этими подразделениями.

Пусть вначале запретят стрелять в ответ, своей личной охране и тогда увидят, какой "мир" установится.
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З таким довбаним керівництвом Україні буде дуже важко. Зе продовжує відкривати нові висоти дебілізму.
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А если очень очень много озабоченностей выразить эвропейским политикам или хотя бы призвать все стороны к миру Может это поможет а ????????
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Да тут и с озабоченностями похоже скоро всё.Если зебени подпишут в Минске то,о чём ретранслировал Кучма,то повода для озабоченностей не станет-сами захотели на убой(исходя из тезисов,выложеных Кучмой),так к чему озабоченность.Баба з возу,кобилі легше-можна начинать дружить с пуйлом.А Украина...Ну сами же выбор сделали,может украинцы мазохисты
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Зе молчит , плохо . Заговорит , вообше пипец !!
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Посадят Пороха...а затем можно и Зе...торопиться не надо.))
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Тофик Гитлер неуинауат, он всево лишь потерял контроль над дивизиями waffen SS.Мы тебя правильно поняли, Зеля?
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"будут отвечать"-это болтовня...почему "не ответили"?
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потому что у нас командование неадекватное. Поставили Хомчака, который повел 2000 человек на убой.
Roman Donik с Роман Доник.
2 ч. ·

Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
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Дебіл. Підспівує рашці. Рашка і так верзе що вона тут ні до чого.
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Облом....а я так хотел увидить как порохоботы стройными рядами идут ***** сдаваться, даже попкорном запасся....
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Порох такой муйни не допускал и ВСУ всегда достойно отвечало. А все эти кучмы-ваЗелины точно сдадут Украину Куйлу. Правда, Ярош и другие наши патриоты предупредили всю эту ЗЕленую шелупонь, что они могут дозвиздеться.
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Ты о чем зебильное? Вазелин тебе в очередной раз поссал в рожу, а ты так и не поняло что это не божья роса?
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дурік )) йому б пиво в барі продавати, а не лізти в серйозні справи
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для того щоб пиво продавати потребно мизг имети )))))
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Зеля заговорил словами путлера ! Следующий шаг,это признать что этого контроля нет и не было и вступить в переговоры с обезьянами на вовиных ниточках !
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предлагаю каждого кто голосовал за Вована Коротконогого отправить на принудительное обследование в дурку за счет офшоров КаламойскагоСподіваємося, що російська сторона відновить контроль над найманцями, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4651
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Как порохобот я не любитель Зели. Но в данном конкретном случае он всё сказал правильно.
Нехрен зраду раздувать на ПУСТОМ месте.
Впереди ещё Приват, рынок газ/электро, кредит МВФ и дефолт.
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И что же он сказал правильно? Что кремляди и кацапы как бы не причем, это самодетельность "повстанцев"?
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Смерть путинским ордам¡ Слава Защитникам Украины и Сирии¡¡¡
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Так получается кацапы ничего не знали и это самодеятельность местных "повстанцев"? Ватный вазелин пробивает дно каждый день.
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Ага. Надо Бутусову почаще да поподробнее рассказывать на какие позиции кто зашёл (Азов), да какое соотношение по потерям за месяц.
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Она его и не теряла - ЗЕбил в голубой рубашке ))))
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Ну и как вам "не стреляти в видповеддь"? - как советовал чистокровный украинец с булавою
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Хм. А вот интересно, что ответит Песков. Что России там нет. Тогда получается, что террористы срывают все возможные договоренности
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваємося, що російська сторона відновить контроль над найманцями, - Зеленський
 
 
 
 
 
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