 Сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над найманцями, - Зеленський

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - сказав Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.
Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки. Він наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.
"Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною", – заявив Президент.
А стрельба ему с РФ барыжить мешает.
Порохатая свинотварь съехала только а конце мая.
Ты недели с месяцами не отличаешь?
""Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной"Источник:https://censor.net.ua/n3131100
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До принятия решения о запрете ответного огня Вооруженные силы Украины будут отвечать в соответствии с ситуацией (что и ежу понятно). А на дипломатическом уровне позиция Зе о необходимости принятия запрета ответного огня остается твердой и неизменной.
Шах и мат, русофобы!
https://donikroman.patrioty.org.ua/blogs/batareiu-artylleryy-kotoraia-sehodnia-obstreliala-nashy-pozytsyy-try-raza-mohly-unychtozhyt-no-ne-blo-razreshenyia--volonter-donik-282025.html
Шо ж такоє? А как же вот ето: "Нужно просто пєрєстать стрєлять!"
Дайте хлопчику Зе визначитись, як треба діяти на війні. Бо до свого преЗЕдентства в нього не було часу обміркувати це. Або не було чим...
моє враження, що пан "Зю" просто не володіє ситуацією, і живе з думкою:
які ще слова промовити, щоб Путін почув його.
"Вперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Меседжі були такі, що глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від президента. Мені здається, всі почули, що українська сторона і протилежна сторона хочуть вирішувати ці проблеми. Тому була довіра одне до одного", - зазначив Кучма.
Л.Кучма
Значит надо ублюда зе на кол!
ЗелеБеня, люди гибнут, ты же обещал решить вопрос!
Что завтра эти веселые ребята протрубят.. Нам нужен главнокомандующий, который может по крайней мере адекватно воспринимать ситуацию.
подобные высеры преЗЕдента свидетельствуют о потере контроля мозга над речевым аппаратом, хотя нельзя быть уверенным что если контроль восстановится то станет лутше
Странная фраза. А что такое контроль рос. стороны над наёмниками? Это когда когда наёмники шмаляют (и убивают) из любого другого оружия, кроме артиллерии?
И что, такой контроль устраивает Зеленского?
Вт шахтерам - да! Погибшим воинам - нет.
Отношение понятно.
Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке. Источник: https://censor.net.ua/n3131100
Нахрена больницы, школы и дома украинцев, за которые прячутся террористы.
2 ч.
, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных
Надейся и жди,когда российская сторона установит контроль,не только над этими подразделениями.
Пусть вначале запретят стрелять в ответ, своей личной охране и тогда увидят, какой "мир" установится.
ТофикГитлер неуинауат, он всево лишь потерял контроль над дивизиями waffen SS.Мы тебя правильно поняли, Зеля?
Roman Donik с Роман Доник.
2 ч. ·
Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Нехрен зраду раздувать на ПУСТОМ месте.
Впереди ещё Приват, рынок газ/электро, кредит МВФ и дефолт.