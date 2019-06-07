 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - сказав Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.
Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки. Він наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.
"Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною", – заявив Президент.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными.
Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.
Как раз наоборот Ху*ло дало приказ росийским войскам пойти на обострение и нанести больше потерь ВСУ чтобы склонить Украину к переговорам и уступкам. Реакция Украины должна быть обратной. Прекратить переговоры, перекрыть КПП на окупированные территории, уничтожить все скопления врага и огневые точки и выгнать из Украины всех росийских журнашлюх, послов и прочую агентуру. А Мертвечука с Рабиновичем, Мураевым посадить в СИЗО.
Хватит вам уже срач разводить на форумах, идите заниматься своим делом - конфетки на фабриках рошен заворачивать.
тагда все справедливо , как Данилыч говрит
може свой детсад и школу на нуле организуем и поселим туда парочку пинчуков?
вот- новый прессекретарь и всякие разумковы - дирехтуры партии ЗЕ
что означает сие сказанное??
а вот
1. енто наемники обстревают - САМИ
2.расея нипричем
3.нужно прасить расию, чтобы расия сделала обратно контроль над наемникаими
в сухом остатке - расия нипричем, нужно просить расию,
тоочно по словам медведчука
водебилы - прячтеся там-хоть трусы наденьте, а то голая задница прессекретаря зеленского на весь интернет..
как у кучмы вчера с запретить ответку.
Ну-ка Испарился отсюда пока windows не закрьілся!
"Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
І за допомогою активізації на фронті - намагаються парафiнiти Зеленського
ZE повинен заарештувати це прокацапское кодло, і на один обстріл відповідати - двома.
""Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной"Источник:https://censor.net.ua/n3131100
Содержание:
До принятия решения о запрете ответного огня Вооруженные силы Украины будут отвечать в соответствии с ситуацией (что и ежу понятно). А на дипломатическом уровне позиция Зе о необходимости принятия запрета ответного огня остается твердой и неизменной.
Шах и мат, русофобы!
Шо ж такоє? А как же вот ето: "Нужно просто пєрєстать стрєлять!"
Дайте хлопчику Зе визначитись, як треба діяти на війні. Бо до свого преЗЕдентства в нього не було часу обміркувати це. Або не було чим...
моє враження, що пан "Зю" просто не володіє ситуацією, і живе з думкою:
які ще слова промовити, щоб Путін почув його.
"Вперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Меседжі були такі, що глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від президента. Мені здається, всі почули, що українська сторона і протилежна сторона хочуть вирішувати ці проблеми. Тому була довіра одне до одного", - зазначив Кучма.
ЗелеБеня, люди гибнут, ты же обещал решить вопрос!