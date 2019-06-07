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 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро дістали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - сказав Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки. Він наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.

"Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною", – заявив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще вісім поранені внаслідок атаки ворога під Новолуганським, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131100
 
   
 Топ коментарі
 
УКРАИНЦЫ ХОТЯТ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС И НАТО, ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ И ОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА - СОЦОПРОССогласно полученным специалистами данным исследования общественного мнения, 74% респондентов выступают за вступление Украины в Европейский Союз. Против этого сейчас 15% опрошенных.Видеть свою страну членом НАТО хотят 73% украинцев. Не хотят - 14%. 79% опрошенных высказались за то, чтобы украинский язык был единственным государственным. Только 11% выступают за аналогичный статус русского языка. Агрессором называют Россию 74% украинцев. Не считают РФ ответственной за события в Крыму и на Донбассе 17% респондентов. Социологи методом личного интервью было опросили 10 000 респондентов согласно репрезентативного отбора по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования допускается не более 2,2%.
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Это не потеря контроля а прямой контроль хуйлобада ! Смерть оккупантам ! На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2833
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Что чувак...хотелось по быренькому Украину паРаше сдать...но не получилось...??
Общественное мнение не дало...и теперь извиваешься как уж под вилами...??
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Срулемардовская нассыанальнасц шавкамц и тренчел марочамц, а то ашко мардовскае сиктым. На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8692 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5411 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5411
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Бідненькі. На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8178 Ви й мови людської не знаєте.
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Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.

Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.

Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.

Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными.

Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.

Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.
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УКРАИНА не агрессор , ОНА ИМЕЕТ ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН и СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ !!!
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Не отвечать, а упреждать!! Т.е кошмарить их позиции на фронте! Использовать ПТУРы и минометы в связке с беспилотниками!!! Так как было при Порохе!!! Снимайте запрет нового руководства ВСУ!!!! Мир на своих условиях можно получить только силой!!!!
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Опять плагиат? Я уже такое слышал от мародера
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Гоніть Кучмо ссцаними тряпками ,якщо він переживає за школи і садіки сєпарів, то нехай батьки виходять і виганяють сєпарів з майданчиків, створюють опір, або зразу тікають. На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6609
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Хамчукчак шо ли, хвашисты делали 6 накатов, прямое не брало, праверено ВОВай. На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7135 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1072
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нац жены пойдут под генштаб или будут и дальше бегать по Киеву, везде кричать -свинорчуки.
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в июне уже потеряли 8 пацанов ,по записям некромансера потери русни в июне - 0... то есть 8/0...при "пете мародере" потери наши /свиновобаки -1/2 или1/3 .....но зЕбилы этого не видят и не слышат ....."нужно прекратить стрелять " ,"мы не будим отвечать на обстрелы русни " -это кто говорил ?
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Офигеть ! Петя всюду и везде , даже на передовой наводил точные координаты на русню . Бойцы просто немощные без Пётра
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применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями

Как раз наоборот Ху*ло дало приказ росийским войскам пойти на обострение и нанести больше потерь ВСУ чтобы склонить Украину к переговорам и уступкам. Реакция Украины должна быть обратной. Прекратить переговоры, перекрыть КПП на окупированные территории, уничтожить все скопления врага и огневые точки и выгнать из Украины всех росийских журнашлюх, послов и прочую агентуру. А Мертвечука с Рабиновичем, Мураевым посадить в СИЗО.
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и зЕбила подкацапного на одну сконку с мудаевым
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Пасланей не выганять, я их исчё в суде атыметь далжен.
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Ну что, порохнявая ботоферма, зрадонька опять сорвалась?
Хватит вам уже срач разводить на форумах, идите заниматься своим делом - конфетки на фабриках рошен заворачивать.
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мне тоже не понравилось гавнометание свиносои . Они постоянно пытаются переложить мыролюбство и перемирия свиней на штейна. а это не правильно.
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Кто теперь наживается на войне? Я требую ответов! На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4448
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Как кто?? По логике зебеней...тот кто сидит в Администрации президента...тот и наживается.... они об этом пять лет хором волали.....
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какой-то сюр... ********* говорит одно, зеледаун - противоположное. слава богу, что только п№здят все и нихрена не делают, а то бы наворотили уже.
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так а может они с территории детского сада или школы шмаляли
тагда все справедливо , как Данилыч говрит
може свой детсад и школу на нуле организуем и поселим туда парочку пинчуков?
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там если цель в 500м радиус от жилой застройки до 15 го вабще валить на поражение незя было с 15 только по приказу из Киева
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Для этага ёсц ударный ДРОН, залитает пряма в мардовскае ашко.
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Зебени уже 17-й день набивают свои карманы на Ротердаме+ и на войне.....
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парашенка пять лет карманы набивал, почему ты молчал?
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Зебени считают что если Порошенко набивал...то теперь и чуваку с ксивой презЕдента можно набивать...да..??
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А с чего ты решил что Зе зарабатывают на роттердам+? Какая у них связь с Ахметовым?
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Зеленский просто эпический идиот или пособник рашки?
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А вариант два в одном вы не рассматриваете..?? Разве эпический идиот не может быть и пособником паРаши тоже..??
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Пасабники ********** это гриатсасуев и кляйсман, которые не отозвали секретные изобретения из ФИБЗДы и прикрыли Соглашение о секретных изобретениях. На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 549 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8685 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8685
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..... а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками

вот- новый прессекретарь и всякие разумковы - дирехтуры партии ЗЕ
что означает сие сказанное??

а вот
1. енто наемники обстревают - САМИ

2.расея нипричем
3.нужно прасить расию, чтобы расия сделала обратно контроль над наемникаими

в сухом остатке - расия нипричем, нужно просить расию,
тоочно по словам медведчука

водебилы - прячтеся там-хоть трусы наденьте, а то голая задница прессекретаря зеленского на весь интернет..
как у кучмы вчера с запретить ответку.
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Гундяю.ЗЕля-молоток,а у тебя петюшка на Зелю больше злобы чемь на убийц?Значит ты животное.Да,я люблю животных,конечно,но если у тебя и в гороскопе козёл , и по жизни-тебя нужно срочно гнать в козляндию!
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А ты в курсе, что живая тварь на 80 % состоит из воды?
Ну-ка Испарился отсюда пока windows не закрьілся!
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Щось Ззююю-команда не стала у своїх твердженнях, як моє статеве життя. )))
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то вони дно мацають, шукають де неглибоко...
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Долбозеля.......получается паПашка ***** не виновата?
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не понял это приход был по Азовцам от сепаров. Где дружины под ап
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так кто попкари из нац жён на зп у бени На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1595 или у авакяна армянская дружина бугага На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1595
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Срулебеня пака на мине арбайтен. На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5451 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6772 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6772
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А причем здесь Кучма?!
"Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
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я думаю не можна зривати вибори в україні тому вибори це вдалий момент для путіна використовувати ескалації для тиску на українську владу і щоб пропихувати своїх посіпак медведчука бойка рабиновича до ради. і нічого україна зараз не в змозі змінити крім терпіти. але після виборів на мою думку треба змінювати позицію по донбасу на більш жорстку і не церемонитись з тими хто підіграє кремлю і водночас володіє змі.
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Усе вірно, тільки треба, щоб українці зробили правильний вибір на виборах, а не "мир за будь яку ціну".
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Отвечать вот так? https://donikroman.patrioty.org.ua/blogs/batareiu-artylleryy-kotoraia-sehodnia-obstreliala-nashy-pozytsyy-try-raza-mohly-unychtozhyt-no-ne-blo-razreshenyia--volonter-donik-282025.html
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Я вам скажу правду матку, которую тут не любят. Эта война не закончится никогда. Объясняю почему. Она нужна всем. 1) Генералам с обоих сторон. Во время войны генералы - на коне, они нужны, они занимаются какой то деятельностью, постоянно в связи с президентом, награды, поощрения и т.д. 2). Бойцам с обоих сторон. Сейчас действующая армия Украины достигла 150 тыс человек, ОРДЛО - 75 тыс человек. Что будет, если война прекратится? В мирное время такой штат не нужен, половину точно нужно будет увольнять. Куда пойдут эти люди, что они умеют делать, кроме как воевать? Где еще можно получать 500-1000 долларов в месяц? При чем шансы умереть в такой войне достаточно малы, учитывая ежедневные потери и общую численность. Эти люди уже не будут работать, они отвыкли, им гораздо лучше заниматься тем, чем они занимаются уже 5 лет - воевать. Поэтому, эта война будет продолжаться вечно. И обе стороны будут с этим жить, ну вот как Израиль живет же, с кем то там воюет.
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По вашей логике ни одна война в мире никогда бы не завершилась, потому как все вышеизложенное применимо к любой стране (с поправкой на уровень з.п. разве что).
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Нет, при условии сильной власти в стране, где армия жестко подчиняется президенту, конечно можно отдать приказ отойти например назад на 3 км с обоих сторон, все отошли - обстрелы закончены, война по сути тоже. Но вы можете себе представить, что будет, если Зеленский сейчас отдаст приказ отойти на 3 км? Азов, Донбасс, правый сектор, туча активистов, поедет с оружием на Киев, и Зеленскому придется худо. Оно ему надо? Нет конечно. Гораздо проще оставить все как есть, чем переть против чьих то интересов.
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То ви вважаєте, що з боку раши все чесно, а наші такі агресивні, що відразу підуть на Зеленського. Ну тоді зрозуміло звідки вітер віє. Ваші опуси не спрацюють.
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А що в інших країнах немає генералів, немає армії? А ви чому вважаєте, що там військові уміють тільки воювати? Ви невиправний цинік, щоб не сказати гірше.
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НЕ которым нужно смотреть не только пятый и прямоискрывлённый канал, НО и другие каналы ГДЕ показывали сюжет с передовой, КОГДА военнослужащий сказал, что при теперешнем ген. штаба ГЛАВНЫЙ приоритет: ЭТО жизнь солдата, И теперь они НЕ боясь, И не оглядываясь назад применяют оружие для защиты своих жизней.
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А на тех каналах не показываю Кучму с "позиция приЗЕдента - надо прекратить отвечать на обстрелы"? На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9474
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Упоротые на заметку, в Украине все будет хорошо и скорей всего это будет без вас.
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Бізнес партнери порошенко - медведчук і путін дуже засмучені ганебним програшем на виборах ( агента "Лолiти").
І за допомогою активізації на фронті - намагаються парафiнiти Зеленського
ZE повинен заарештувати це прокацапское кодло, і на один обстріл відповідати - двома.
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Почитайте Доніка, там була пряма заборона з Києва накривати артсистему свинособак, яку вели і кілька разів могли просто розмазати. А тепер, двоє наших хлопців просто перестали стріляти. Назавжди.
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знаю що більшість з Азова, де загинули двоє воїнів голосувало за зе..... ось, на голосували хлопці((((
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Зрада! Запрещаешь стрелять - свиноботы кричат "зрада", отдаешь приказ стрелять - все равно "зрада!". А баба Яга против...
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Батарею видели. Но кипрская свинья запретила стрелять по "повстанцам". А когда те отстрелялись, было уже поздно
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Вазелину и *************: смерть этих ребят на вашей совести - наша военная разведка фиксировала перемещение вражеской артиллеррии и запрашивала разрешение на нанесение упреждающего удара, но из АП, от гавнарей из 95 свиноблока уже понеслись на передовую по разным каналам "мессенджи" о нецелесообразности ведения ответного огня. а об упреждающих ударах вообще речь не идет - за это бойцов могут наказать.
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ты на прямой связи с генштабом и разведкой?
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Таку дебільну відмазка для путін-***** та його гнід можно порівняти з таким пердлом одного біса, про самолет який важче повітря... зеленський та ко. а скажіть будь ласка, чому ми поки що знаємо про одного трупака рогатого, що така мабуть відповідь була, як тут недавно реголетив виродок кучма???
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Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал Зеленский, Источник: https://censor.net.ua/n3131100 -- вы поняли ? Путин то Хороший , только бояре плохие, это он убивают, а он только потерял контроль .
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Форма:
""Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной"Источник:https://censor.net.ua/n3131100
Содержание:
До принятия решения о запрете ответного огня Вооруженные силы Украины будут отвечать в соответствии с ситуацией (что и ежу понятно). А на дипломатическом уровне позиция Зе о необходимости принятия запрета ответного огня остается твердой и неизменной.
Шах и мат, русофобы!
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"На артиллерийские обстрелы наемников РФ ВСУ будут отвечать жестко." © преЗЕдент
Шо ж такоє? А как же вот ето: "Нужно просто пєрєстать стрєлять!"
Дайте хлопчику Зе визначитись, як треба діяти на війні. Бо до свого преЗЕдентства в нього не було часу обміркувати це. Або не було чим...
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отвечать конечно надо, но русне, по традиции, на потери плевать. надо начинать мочить руководство русни.
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Смотри,порохоботы ожили,а если попробовать их дустом.Похоже очень живучие твари,но все равно им будет кирдык,потому-что это мерзость.
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"Кричуще порушення Мінських угод - ............... Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - сказав Зеленський,
моє враження, що пан "Зю" просто не володіє ситуацією, і живе з думкою:
які ще слова промовити, щоб Путін почув його.
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Для того чтобы боевикам отвечать жестко, нужно мобилизовать Ляшка, только он может жахнуть "жестко" сзади по команде Зеленского ... Правда причем тут боевики?!... "Команде" ЗЕ,жестко Ляшко может ответить и не выезжая с Киева!.. На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7739
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видимо хорошие доходы приносит эта война, раз пять лет убивают, а мы «будем»
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Порохоботы это такие дрыстометающие создания которым в вопросе поносного недержания нет равных на планете Земля.
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Как девочка. И нашим и вашим)
ЗелеБеня, люди гибнут, ты же обещал решить вопрос!
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Зелебобики, ваш Зюзя всё никак не может определиться, шо делать с этим стрелять или перестать стрелять. Подскажите ему, вы же все презЕденты.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський
 
 
 
 
 
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