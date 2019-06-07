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 Після смерті 5-річного Кирила думав про відставку, але це найлегший шлях уникнути відповідальності, - Князєв

Глава Національної поліції Сергій Князєв заявив, що після події з 5-річним Кирилом Тлявовим думав про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Я офіцер ... Так (думав про відставку. - Ред.). Але це найлегший шлях шлях уникнути відповідальності", - сказав Князєв.

Він зазначив, що сотні разів виїздив на смерті людей, бачив вбитих і покалічених, "і весь час всі ми, поліцейські, ставили перед собою одне основне завдання – найшвидше, найкраще зібрати докази, встановити вбивць, розбійників, катів, злочинців, і, зібравши докази, направити всі свої зусилля для того, щоб справа була доведена до логічного завершення, щоб суд міг винести законний вирок і покарати винних".

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"І тому це те найважливіше, на що налаштовані всі поліцейські. Так ставили переді мною завдання, так ставлю і я", - наголосив Князєв.

Відповідаючи на запитання, що він відчуває, коли бачить іграшки під будівлею, де працює, (на Богомольця, 10 їх приносили після інциденту з хлопчиком, – ред.), Князєв відповів, що відчуває "сором і лють".

"Сором, - тому що п’ятирічний хлопчик перед своєю смертю виніс великі муки. Сором за те, що його батьки втратили найцінніше, що в них є – свою дитину. Горе батьків непоправне. А лють – тому, що я поліцейський, все своє життя присвятив роботі в поліції, і я зрозумів, що двоє з цих негідників (які підозрюються у вчиненні злочину, - ред.) – працівники поліції. Тобто ті люди, які мали захищати цих громадян, в цьому місці, самі стали нелюдами, вчинивши цей злочин", - уточнив Князєв.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131098
 
 
 Топ коментарі
 
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму. - Про Федота-стрельца, удалого молодца (Леонид Филатов)
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Как же легко и непринужденно умеют лгать всякие чиновники и мусора. В них действительно есть что-то не от людей.
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Да,бабки оказались посильней переживаний ...
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Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму. - Про Федота-стрельца, удалого молодца (Леонид Филатов)
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На текущую войну.\\\\\\

Эти твари ведь всегда воюют....
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только что, но смотрел - нету ничего на "сф"
пещерный век - даже не можно посмеяться с попов Після смерті 5-річного Кирила думав про відставку, але це найлегший шлях уникнути відповідальності, - Князєв - Цензор.НЕТ 4298
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Князєв мав застрелитись з табельної зброї, щоб змити з МВС провину. А цей говномент ще роздумує чи йти йому з посади! Князєв - тобі треба йти в тюрму, дятел, за саботаж поліцейської реформи! Князєв - ти чому не звільнив всіх ментів які відновились через суд? Що тобі заважало завести на них кримінальні справи за минулі злочини і посадити їх або просто вигнати без звання та пенсії?
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отставка???? Сцаными тряпками не выгонишь,так повпивались.О какой "офицерской чести" может идти речь????...Когда уходила Деканоидзе было уже тогда понятно,ху из мистер Аваков и "его роль в русской революции".Тогда должна была уйти не Хати ,а Аваков.Но мы же понимаем ,что бе-бе-бе не на ровном месте.После ухода из МВС реальных реформаторов стало очевидно,что реформа полиции начала идти под откос.А кто в этом заинтересован????? Уж явно тот кто мог ,кто имел реальные рычаги довести начатое до логического завершения,а вместо этого одно сплошное БЕ.
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Аваков сажает и убивает детей

а сепары спокойно гуляют

а на Украинцев заводит дела уголовные потому что они памятники жукову порят
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Как же легко и непринужденно умеют лгать всякие чиновники и мусора. В них действительно есть что-то не от людей.
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Да,бабки оказались посильней переживаний ...
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ну если офицер, то только отставка, иначе честь не имеете....
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в мєнтовкє нєт офіцеров, а токмо падонкі і сволочі в званіях і на ахвіцерскіх должностях
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Та была бы у тебя честь или совесть - давно бы подал в отставку. Лучше бы уже молчал, "офицер" херов
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Управа та кантора - дві главні ОПГ в Україні.
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Я офицер ... Да (думал об отставке. - Ред.). Но это самый легкий путь уйти от ответственности ",Источник: https://censor.net.ua/n3131098

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Значит будет уходить более сложным путем.
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Це, як вчинив Князєв (не пішов) - і є "уход отвєтствєнності" і причому черговий, але, як бачимо, не останній. Відповідальна людина, бачучи свою нездатність реформувати надважливу державну інституцію, не тримала б у заручниках цілу країну, вдала б їй шанс, поступившись місцем більш відповідальному і професійному у проведенні реформ.
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Отставка не снимает ответственности, а показывает общественности, что ты признаешь вину НП и в дальнейшем не можешь связывать свою деятельность с этой бандитской организацией.
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Отставка-самый легкий способ уйти от ответственности и огромных денег,а это очень нелегко
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Смерть ребенка - это случайность...Отрекошетила пуля...мамка не забрала его услышав выстрелы...Судам дали возможность возвращать старые "супер кадры" в полицию...Князев то тут при чем???...Нужна реформа судов и закон об ответственности родителей за недосмотр за своими детьми....
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Я так понял, что тебе тоже какая-то шальная пуля отрекошетила в голову. Одни долбодятлы стреляют где-попало, а родители виноваты. Может нам в бронежилетах и касках выходить на улицу гулять? А ты своего ребенка на цепь посадишь чтобы не произошла такая "случайность"?
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Да виноваты родители....Или с первого выстела пуля отрекошетила? В нормальных странах если ребенок 15 минут находится без присмотра взрослых - его забирают у таких "родителей"...И не нужно "прокуратуре" обвинять по статье умышленное убийство....Ведь никто умышленно в ребенка не стрелял да еще и группой лиц - пуля то одна....Вот из-за не профессионализма прокуратуры, судов и законодательства в пункте ответственности родителей ПОГИБ 5 летний ребенок....
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да, нада как-то жощє с етімі нєрадівимі радітєлямі!!! Рєбьонка надо в бомбоубєщіщє содєржать в саркофагє!!! І самі - увідєлі п'яного мєнта с нєтабєлєм в лапах - сдрисні нафік!
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да, сама смерть ребенка цепь трагических совпадений, но так можно к любым происшествиям относиться и так можно было бы говорить, если бы они стреляли в тире или на полигоне, но они сами сделали ситуацию опасной, а Князев их большой начальник, а на руководителей ложатся не только заслуги подчиненных, но и их косяки, а в данном случае - преступления.
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Нет, это не случайность, а преступная халатность с отягчающими...

А к судье, восстановившего в должности не прошедшего атестацию сотрудника полиции, вопросы должны быть. Судьи тоже должны отвечать за последствия своих решений... и судья должен сидеть рядышком на скамье подсудимых с полицейскими.
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так вот почему насирив восстановился через суд- он тоже оказывается не хочет уходить от ответственности
да здравствует насирив- благородный После смерти 5-летнего Кирилла думал об отставке, но это самый легкий путь уйти от ответственности, - Князев - Цензор.НЕТ 1504
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Что не будешь как все Рошеновские крысы бежать поджав хвост?
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Ой не бережете вы себя, все о народе думаете...
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А ДЕ ПУЛЯ? І як там слєдствійє? Вже придумали як тих псів вигородити?
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Князь, да все знают что тебе похрен на простых. Ярость от того что не удастся отмазать мусоров - все-таки осудят, лет на 5(условно).
"офицер", ага. такой же как как Ахметов - бизнесмен
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рєжим своїх псов отмажет - надо жє вєрность хазяїну поддєржівать
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Отмазка сильная!Во выдал!на какие мозги куринные,и на каких лохов эта хрень расчитана?Так же думает,и авакян,только спроси его,он тоже это высрет!
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Князев, в полицию по судам в течении 4 лет вернулись все НЕАТТЕСТОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ. Вы знали об жтом и молчали. Не предпринимали никаких действий. КТО ЗА ЖТО В ОТВЕТЕ?
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Странное понятие у этого пана об ответственности. В странах ЕС, куда мы так стремимся, уважающий себя и общество чиновник, уже давно бы подал в отставку.
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Так он же чистокровный кацап из деревни Мстёра Владимировской области!
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Эти вурдалаки власть не отдадут сами ни когда.
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У нас засели в высших властных кругах адепты русского мира ( Климкин, Князев и Ко)
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сколько миллионов долларов стоит назначение на твою должность?
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Правильно йому було сказати так: - Самий легший шлях уникнути відповідальності і самий важчий шлях відійти від корита...
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Чтобы приглушить своё чувство стыда, г-н Князев может, например, демонстративно покарать следователей, которые явно пытались замять очевидное жуткое преступление бухих ментов.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПісля смерті 5-річного Кирила думав про відставку, але це найлегший шлях уникнути відповідальності, - Князєв
 
 
 
 
 
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