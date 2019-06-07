 Після смерті 5-річного Кирила думав про відставку, але це найлегший шлях уникнути відповідальності, - Князєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Я офіцер ... Так (думав про відставку. - Ред.). Але це найлегший шлях шлях уникнути відповідальності", - сказав Князєв.

Він зазначив, що сотні разів виїздив на смерті людей, бачив вбитих і покалічених, "і весь час всі ми, поліцейські, ставили перед собою одне основне завдання – найшвидше, найкраще зібрати докази, встановити вбивць, розбійників, катів, злочинців, і, зібравши докази, направити всі свої зусилля для того, щоб справа була доведена до логічного завершення, щоб суд міг винести законний вирок і покарати винних".

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"І тому це те найважливіше, на що налаштовані всі поліцейські. Так ставили переді мною завдання, так ставлю і я", - наголосив Князєв.

Відповідаючи на запитання, що він відчуває, коли бачить іграшки під будівлею, де працює, (на Богомольця, 10 їх приносили після інциденту з хлопчиком, – ред.), Князєв відповів, що відчуває "сором і лють".

"Сором, - тому що п’ятирічний хлопчик перед своєю смертю виніс великі муки. Сором за те, що його батьки втратили найцінніше, що в них є – свою дитину. Горе батьків непоправне. А лють – тому, що я поліцейський, все своє життя присвятив роботі в поліції, і я зрозумів, що двоє з цих негідників (які підозрюються у вчиненні злочину, - ред.) – працівники поліції. Тобто ті люди, які мали захищати цих громадян, в цьому місці, самі стали нелюдами, вчинивши цей злочин", - уточнив Князєв.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.