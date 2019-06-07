 Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все. Ми створюємо щось нове, - Супрун про медреформу

Медична реформа в Україні не може впроваджуватися швидше, оскільки система охорони здоров'я в країні була майже зруйнована. Про це сказала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в інтерв'ю "ВВС Україна", опублікованому 5 червня, передає Цензор.НЕТ.
"У Великій Британії, де впроваджували схожі зміни, які робимо ми, це тривало 10 років. За один рік, що ми зробили на первинній ланці, 27,5 млн українців це вже побачили. Як змінюється рівень сервісу - 76% задоволені своїми лікарями. Це великі досягнення. 70 років руйнували нашу медичну інфраструктуру, наші лікарні у катастрофічному стані. Ми за два роки не можемо перебудувати всі лікарні, щоб вони мали такий вигляд, як на Заході", - зазначила вона.
В.о. міністра пояснила, що її команда займається не реформою, а трансформацією системи охорони здоров'я.
"Ми не беремо те, що вже працює і трохи змінюємо, ми створюємо щось нове. Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все", - наголосила Супрун.
Вона додала, що українці продовжуватимуть платити за медичні послуги, поки не почалася реформа вторинної ланки.
"Ви, преса, маєте про це говорити, а не показувати сюжети, як люди нарікають, що немає ліків. Має бути пояснення: немає ліків, бо реформа ще доходить до цього. Національна служба здоров'я ще розробляє пакет, який ми маємо подати разом з бюджетом. Ще прораховуються тарифи, за якими ці послуги будуть оплачуватися з бюджету. Ті речі, які гарантовані зараз, це - первинна ланка, де є сімейний лікар, це екстрена медична допомога", - зазначила в.о. міністра.
Супрун повідомила, що додаткові послуги будуть оплачуватися залежно від можливостей бюджету України та місцевих бюджетів.
"Триватиме програма "Доступні ліки". Щороку цей бюджет буде розширюватися, щоб сюди входили ліки і на інші хвороби. Зміниться система планування і фінансування лікарень - скільки лікарні пролікують людей, стільки їм буде надано грошей. Вони мають планувати, бо мають статистику за останні 10 років і можуть сказати, скільки було операцій, скільки пацієнтів. Тоді лікарні можуть запланувати будівництво, обладнання, ліжка. Це має допомогти лікарням, щоб вони краще могли розпоряджатися коштами", - підсумувала вона.
ти москаль кацапов
сиди у гузні та не свисти
Да?
а ти бомбиш
неадекват?
что вас не устраивает в словах Супрун ?
или вы видели бесплатную медицину ?
Нам порошенко - до ...., не интересует.
Это вам грустить остается.
но вы врёте - доктора начали увольняться лет двадцать как,
Супрун и её реформы тут не при чём
Вот именно, что "что то", а не медицину
тому й не було системи охорони здоров'я, охорони життя, армії, тощо
і тільки-но Порошенко почав її створювати, накинулися жлоби і привели до влади гопоту на чолі з клованом
не бомби, кацапе
їдь у рідну неньку московію, там всьо чьотко
бо два замало, щоб переконати, що така голіма москальня, як ти, є патріотами України
іди будуй систему охорони здоров'я на москальщині
а тут горілки для тебе нема
жлобам воно більше підходить
а з такими жлобами, як зелебоби, може і не буде створена ніколи
Бо обізвати опонента - то не звіт про потужню реформу.
И сделает нормальную страховую медицину как в Италии или как Швеции или в Австралии, когда не за "пакеты услуг платят", а государство за все необходимое пациенту и 1-2% от стоимости сам пациент...
Мабуть вона мала на увазі "страхової".
ПС ))) Але скажу що *сімейникі * стали дуже прошеними .!
а шо робить? досягнень в засцики нема і не передбачається
А "безоплатною" медицина, і будь-які послуги, не можуть бути по природі. Насправді.
Хтось же лікарям повинен ЗП платити ??
*** и как земля эту брехуху носит.
рехворма мєдіціни: пєрєстать балєть!
рєхворма іканомікі: пєрєстать жрать!!!