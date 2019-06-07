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Все про:охорона здоров'я (146) медицина (735) Мінздоров'я (880) Супрун Уляна (468)

 Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все. Ми створюємо щось нове, - Супрун про медреформу

За словами виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, Національна служба здоров'я ще розробляє гарантований пакет медичних послуг, який мають подати разом із бюджетом.

Медична реформа в Україні не може впроваджуватися швидше, оскільки система охорони здоров'я в країні була майже зруйнована. Про це сказала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в інтерв'ю "ВВС Україна", опублікованому 5 червня, передає Цензор.НЕТ.

"У Великій Британії, де впроваджували схожі зміни, які робимо ми, це тривало 10 років. За один рік, що ми зробили на первинній ланці, 27,5 млн українців це вже побачили. Як змінюється рівень сервісу - 76% задоволені своїми лікарями. Це великі досягнення. 70 років руйнували нашу медичну інфраструктуру, наші лікарні у катастрофічному стані. Ми за два роки не можемо перебудувати всі лікарні, щоб вони мали такий вигляд, як на Заході", - зазначила вона.

В.о. міністра пояснила, що її команда займається не реформою, а трансформацією системи охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові співпрацювати з новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, якщо наша команда не залишиться, - Супрун

"Ми не беремо те, що вже працює і трохи змінюємо, ми створюємо щось нове. Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все", - наголосила Супрун.

Вона додала, що українці продовжуватимуть платити за медичні послуги, поки не почалася реформа вторинної ланки.

"Ви, преса, маєте про це говорити, а не показувати сюжети, як люди нарікають, що немає ліків. Має бути пояснення: немає ліків, бо реформа ще доходить до цього. Національна служба здоров'я ще розробляє пакет, який ми маємо подати разом з бюджетом. Ще прораховуються тарифи, за якими ці послуги будуть оплачуватися з бюджету. Ті речі, які гарантовані зараз, це - первинна ланка, де є сімейний лікар, це екстрена медична допомога", - зазначила в.о. міністра.

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Супрун повідомила, що додаткові послуги будуть оплачуватися залежно від можливостей бюджету України та місцевих бюджетів.

"Триватиме програма "Доступні ліки". Щороку цей бюджет буде розширюватися, щоб сюди входили ліки і на інші хвороби. Зміниться система планування і фінансування лікарень - скільки лікарні пролікують людей, стільки їм буде надано грошей. Вони мають планувати, бо мають статистику за останні 10 років і можуть сказати, скільки було операцій, скільки пацієнтів. Тоді лікарні можуть запланувати будівництво, обладнання, ліжка. Це має допомогти лікарням, щоб вони краще могли розпоряджатися коштами", - підсумувала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131095
 
   
 Топ коментарі
 
ти не народ
ти москаль кацапов
сиди у гузні та не свисти
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Как же смешно смотреть на то, как народ указывает этим свиньям типа супрунши и омеляна на дверь, а они мертвой хваткой присосались и пытаются всех убедить, что они просто быдло и зебилы и не понимают их великих реформ! Скорее бы 21 июля!
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Согласен с Ульяной. Медицины просто не было. Ее создают с нуля как армию. И учитывая вой фарм мафии она все делает правильно.
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Как же смешно смотреть на то, как народ указывает этим свиньям типа супрунши и омеляна на дверь, а они мертвой хваткой присосались и пытаются всех убедить, что они просто быдло и зебилы и не понимают их великих реформ! Скорее бы 21 июля!
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ти не народ
ти москаль кацапов
сиди у гузні та не свисти
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Народа все меньше и меньше что-то становится. Уже 6% в клубе интеллектуалов избирателей ЕС-БПП осталось!
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гучніше крикни, бо за вибухами москальських пердаків не чути
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Да это просто эпицентр вибуху был у тебя в очке - вот и контузило!
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к слову, патриарх Кирилл это на самом деле ******** Гундяев,
что вас не устраивает в словах Супрун ?
или вы видели бесплатную медицину ?
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Мабуть потрібно менше використовувати поняття "народ". Частіше використовувати більш чіткі поняття, які стосуються медицини.
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А чего нам радоваться?
Нам порошенко - до ...., не интересует.
Это вам грустить остается.
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На днях дочка хотела записаться к окулисту. Пошла в одну поликлинику - там вообще упразднили такого доктора, пошла в другую - очередь в 2 недели. А при нереформированной медицине ждать очереди нужно было максимум один день....Кто бы дал под зад этой иноземной бабе-реформатору?
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в целом многое вызывает недоумение, например как покупать антибиотики по рецепту, если нет врачей, те где тогда купить сам рецепт,
но вы врёте - доктора начали увольняться лет двадцать как,
Супрун и её реформы тут не при чём
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Значить їй шлях у приватну - де теж одразу можете не потрапити. Дня 2-3 ...
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О! ДАВНО СУПРУНШУ сумасшедшую не выпускали на арену.. да да мы жили в пещерах и носили набедренные повязки ля а уею от этой шоблы....
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Капец！
Вот именно, что "что то", а не медицину
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та держави не було!
тому й не було системи охорони здоров'я, охорони життя, армії, тощо
і тільки-но Порошенко почав її створювати, накинулися жлоби і привели до влади гопоту на чолі з клованом
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тише...тише....Запишись на приём к "доктору" Супрун, она тебя подлежит. Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе - Цензор.НЕТ 461
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бздищь!
не бомби, кацапе
їдь у рідну неньку московію, там всьо чьотко
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У порохоботов дети на глазах буду дохнуть без медицинской помощи, которую Петька с Супрунихой уничтожили создав платные медицинские услуги, но порохобот будет стоять на могиле детей и вылизывать петю, ибо ему заплатили.
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ти більше ua добавляй до ніку
бо два замало, щоб переконати, що така голіма москальня, як ти, є патріотами України
іди будуй систему охорони здоров'я на москальщині
а тут горілки для тебе нема
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Да да да Тут суцільний голод і розруха. Чємодан -масква ...
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запишись к доктору КОМАРОВСКОМУ он такой всезнающий. звезда экранов телевизора. у него все ответы на все болячки... живёт же такой человек всезнайка. СУПРУН со своими советами на фейсбук и рядом не стояла... так она хоть что то знает о технологиях мед оборудования!. она американка.и образование американское. а наши (комароские ) как правило с времён совка профессора мели улицы мётлами там или работали санитарами....кто имегрировал,потому что .что могли научится наши медики в обшарпанных кабинетах нищих где кроме фильмоскопа и лупы ничего не было. кроме амёбы в микроскоп сраный ничего не видели.как и в кабинетах врачей в мед тумбочках вата. зелёнка и бинт! люди в евространах уже в 30 лет профессора . когда был чернобыль то помню молодые профессора приезжали и читали лекции нашим старым пердунам (профессорам) потому что дебилы ничего незнают и непонимают (ну есть были исключения...) так что ненужно попой тарахтеть напрасно....((
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не хочеш по новому - живи по старому
жлобам воно більше підходить
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Ты суслика видишь? Неа! А ОНО есть! Что создали, где создали. когда??? Ну да как руки мыть, зубы чистить, сексом правильно, на холодном сидеть....Эта канешна рехформа! Она как к Папуасам с бусами стеклянными приехала....И как же мы раньше жили.
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між створюємо і створили - прірва
а з такими жлобами, як зелебоби, може і не буде створена ніколи
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А у чому вимірюється те, що ви створюєте? Якими одиницями, які параметри і за якими критеріями можна оцінити хоча б проміжний результат покращення здоров'я нації???
Бо обізвати опонента - то не звіт про потужню реформу.
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Молодец Ульяна, единстенная кто делает реформы не из под палки, а по призванию. Не все сразу получается, но уж очень было все запущено. Жаль если она уйдет, так в дерьме и останемся.
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Если она уйдет, придет нормальный человек, имеющий опыт медреформ и диплом врача...
И сделает нормальную страховую медицину как в Италии или как Швеции или в Австралии, когда не за "пакеты услуг платят", а государство за все необходимое пациенту и 1-2% от стоимости сам пациент...
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Пєсєц ... Які податки у "Италии Швеции Австралии" ???
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Согласен с Ульяной. Медицины просто не было. Ее создают с нуля как армию. И учитывая вой фарм мафии она все делает правильно.
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Не было медицины? Так как же ты и твои предки выжили? Сдохли бы как в средние века в 30 лет...А тут и ты потомство получилось!
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Вася, по тебе видно, что в детстве у тебя медицины не было и фарммафия сильно нажилась на тебе )) Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все. Ми створюємо щось нове, - Супрун про медреформу - Цензор.НЕТ 5310
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Тут Уляна загнула ... Що значить "не було" ???
Мабуть вона мала на увазі "страхової".
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Хоспаді... пане ... не треба усе на овоча списувати. Це об*єктивні кризові процеси в економіці.
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Если всё так налаживается в медицине, то почему же наша, так сказать, "элита" не лечится у сельского ветеринара, а по совместительству ещё и фельдшера? А всё по заграничным клиникам?
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Потому что наша зРада не захотела отдвать ылитные поликлиники людям, как просила Ульяна.
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Шоб очередей не создавать, о народе пекутся. Так сказать, вынужденно по заграницам лечатся
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Так здається з липня обіцялось *другий етап реформ * !? .. Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе - Цензор.НЕТ 8444
ПС ))) Але скажу що *сімейникі * стали дуже прошеними .!
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так і прокритикуєш порошенківців до пенсії
а шо робить? досягнень в засцики нема і не передбачається
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Ну ... Одразу вимагати змін теж неправильно ...
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Ура,теперь пациенты платить не будут ,они умрут ! Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе - Цензор.НЕТ 8073
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а вы правы, как не печально.Если ты с села и без денег, то городской семейный врач тебя погоняет по процедурам, а потм скажет, что здоров, даже если ноги ходить не будут...
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Тепер ми будемо платити за все але в рази більше - така вона "реформа"!!!
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такі наші рвачі - мєнтальность, нах
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Мається на увазі, мабуть, страхова медицина.
А "безоплатною" медицина, і будь-які послуги, не можуть бути по природі. Насправді.
Хтось же лікарям повинен ЗП платити ??
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Вам відомо що в таких країнах як Іспанія чи Італія медицина для пацієнтів повністю безплатна а фінансується з податків які там сплачують всі починаючи від прибиральниць продовжуючи туристами і закінчуючи мільярдерами.
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"Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе" - 27 декабря 2018 года попал в больницу. Находился в больнице на лечении 9 дней. За 9 дней лечения заплатил 10 600 грн..
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ето токмо лєкарства, а на остальнойє?
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хм, а ніші врачі по-знакомству просят вдвойє і нєудобно отказать, бо ж знакомі
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у мєсного кардіолуха відкрився часний кабінєт. Прихожу до неї з питанням - шо будем робити з мойєю аритмійєю? а вона: ну, панімайєте, в мене тут (в поліклініці) "прійом пацієнтів", а консультації в мене там (в часному кабінєті). Тоість, **** сидить на окладі в державній поліклініці для того шоп направляти больних до себе на часну практіку, де вона може без страха і укора гребсти бабло
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"пациенты платили за все". Это уже открытая и наглая брехня, заткните ей рот!!! В СССР любая медецинская помощь была на 100% бесплатной включая все наборы лекарств в больницах. Солдат и офицеров в госпиталях лечили до 100% выздоровления бесплатно, сейчас раненным ветеранам по копеечке собирают. 9 лет назад я лично лежал в болнице Киева с серьезной операцией и не платил врачам ни копейки!!!

*** и как земля эту брехуху носит.
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В СССР за твое лечение платило государство. Бесплатного не бывает ничего.
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Порохобот, попытайся читать научиться, заголовок "пациенты платили за все", ты только подтвердил брехню пороховую.
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Лише вигнавши взаший "доктор смерть" - можна розраховувати на створення чогось нового.
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Дожить бы до ентава новава... При наличии ентой дамы хрен доживешь
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Вже давно загальновідомо, що в Емірати літають відпочивати тільки злидні, у яких не вистачає грошей на Бенін Буковель.

Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все. Ми створюємо щось нове, - Супрун про медреформу - Цензор.НЕТ 3325
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а чо? багаті тоже мають клопіт: нада вибирать між паріжем і жмеринкою
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Кого-то пне хто напом нает... "Я и моя молодая команда делаем что-то важное..."
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в охрану здоров'я уходять всі збереження пацієнтів і всьо бєзтолку, бо хароші врачі виїхали до цивілізованих країв, а у нас залишилась бєстолочь, яка і за гроші не може навіть діагноз встановити, бо троєчнікі по жизні
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рєхворма армії: пєрєстать стрєлять!
рехворма мєдіціни: пєрєстать балєть!
рєхворма іканомікі: пєрєстать жрать!!!
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восени минуло року хапанув апендицит. швидка приїхала за 10хв, машина з нуля, ше пахнула фарбою, одразу в лікарню на Топольну. Там на стіл бо вже було досить запущено. правда вже після операції, черговий хірург озвучив за роботу 200 уо. напряму моїй дружині. навіть непобоявся бо коли мене записували то я назвав місцем праці всеукраїнський тв канал, на якому і працюю. пофіг, давай бабло. через день з легким наїздом , чому ви не розрахувалися з анестізіологом ? бо вона його вже достала, типу де моя доля ? минулого тижня батькові видаляли зірвану родинку на Гашека. зразу після того медсестра показала список скільки і кому. вона в них замість Фунта, стара пенсіонерка, якшо залетить то нешкода. з плюсів, швидка приїзджає швидко, лікарі нормальні, грошей не просять. на Топольній медсестри про гроші навіть не заікаються, годують, смачно і дієтично. всі лікарняні аксесуари, навіть пластир , за свій кошт
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Ну якщо харч нормальний відновили - уже прогрес.
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погоджуюсь, для тих хто немає коштів, або знайомих чи родини то досить важливо
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Тепер попадаєш до лікаря і лікар дивиться по прайсу за яку хворобу по твоїх симптомах дорожче заплатить держава, от і вся реформа. А як і не було правильного діагнозу до реформи так і дальше немає.
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лічєнійє по-протоколу по сімптомам в анамнезі. Аналізи не роблят, а пишут. Мені десят днів щодня міняли капєльніцу від серця - врачиха підбирала лєкарство "шо поможе"
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вище писав шо оперували апендицит. а до лікарні везли з діагнозом на інфаркт. доречі якщо вночі будить різкий біль внизу живота, десь між 3.00 і 5.00 це може бути ознакою інфаркту. і кардіограма 2 рази показала шось недобре. тому на мене вже чекав карділог, але нова машина швидкої мала підвіску як формула1 я ледве тримався на лежаку то мене так розтрясло шо як тільки в лікарні тикнули в апендикс то одразу все стало на свої місця
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так в мене тоже оказалось, шо не серце, точніше, шо не тіко серце винувате - там шось ендокринологічне вискочило на фоні низького (70) гемоглобіну
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Уничтожила остатки медицины и лыбится, она дебилка.
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В соседнем селе был стационар, на 15 человек. Там люди, в том числе из сел, что рядом, могли получить уколы, капельницу и пр., был стоматолог и медсестры. Сократили, оставив терапевта и одну медсестру. Стационар закрыли. Это все, что мне надо знать об этой твари с перекошенной рожей и ее реформах.
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Ви впевненні, що саме вона це зробила ? Може, банально, персоналу не було ?
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Ну да, ну да... Просто случай из жизни... Ребёнок заболел ветрянкой. Врача на дом вызвать уже нельзя. У ребёнка температура 39. Мама с больным ребёнком в общественном транспорте поехала в поликлинику. Карантинное высококонтагиозное заболевание в острой форме. Замечательные медреформы.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСистеми охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все. Ми створюємо щось нове, - Супрун про медреформу
 
 
 
 
 
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