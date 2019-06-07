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Все про:блискавка (16) пожежа (1653) церква (369) ДСНС (1889)

 Блискавка вдарила в купол церкви УПЦ МП у Богуславі: вогонь охопив 144 м² храму, - ДСНС

У місті Богуслав унаслідок удару блискавки сталося займання купола Свято-Троїцької церкви (УПЦ МП).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"7 червня о 00:59 у м. Богуслав унаслідок удару блискавки сталося загоряння купола Свято-Троїцької церкви (церква Московського патріархату, є пам'яткою архітектури). О 6:00 пожежу ліквідовано на площі 144 м2", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучалося 20 осіб та 6 од. техніки, з них від ДСНС 18 рятувальників особового складу та 4 од. техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131091
 
   
 Топ коментарі
 
Анекдот ...почти в тему...
В одном небольшом американском городке некий бизнесмен решил открыть кабак. Беда в том, что он находился на одной улице с церковью. Естественно, церковное руководство это не устраивало, и на каждой проповеди оно призывало горожан выступать против, и молиться, чтобы бог покарал нерадивого бизнесмена. За день до объявленного открытия кабака была сильная гроза, молния ударила в кабак и он сгорел дотла. Церковники обрадовались, но ненадолго - хозяин кабака подал на них в суд с требованием компенсации ущерба. Те, естественно, все отрицали. Выслушав обе стороны, судья заметил: "Я пока еще не знаю, какой вердикт вынести, но из материалов дела следует, что какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководство - почему-то нет... "
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Божий гнев постиг сектантов и сатанистов МП...
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Божий гнев постиг сектантов и сатанистов МП...
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А чему радуетесь? Это памятник УКРАИНСКОЙ архитектуры. Вот если бы ударило в дом попа...
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А что в памятнике УКРАИНСКОЙ архитектуры делают свидетели гундяя???
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Это другой вопрос. Но не выплескивать же воду вместе с младенцем?
Это как в анекдоте:
- Что такое двоякие чувства?
- Это когда ты со стороны смотришь, как твоя теща летит в пропасть в твоем автомобиле.
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Пам'ятник не винен в тому, що в ньому хазяйнують свідки гундяя. Винні люди, які досі ходять туди і підтримують ворогів України, але вони, на жаль, не постраждали.
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Он хотел сказать, что там где кацапы - там проблемы
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Анекдот ...почти в тему...
В одном небольшом американском городке некий бизнесмен решил открыть кабак. Беда в том, что он находился на одной улице с церковью. Естественно, церковное руководство это не устраивало, и на каждой проповеди оно призывало горожан выступать против, и молиться, чтобы бог покарал нерадивого бизнесмена. За день до объявленного открытия кабака была сильная гроза, молния ударила в кабак и он сгорел дотла. Церковники обрадовались, но ненадолго - хозяин кабака подал на них в суд с требованием компенсации ущерба. Те, естественно, все отрицали. Выслушав обе стороны, судья заметил: "Я пока еще не знаю, какой вердикт вынести, но из материалов дела следует, что какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководство - почему-то нет... "
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Это да. Кстати, "сошествие благодатного огня" - чисто "православное чудо"! Если верить православным иерархам, "благодатный огонь" нисходит непосредственно от Господа адресно, исключительно этим самым иерархам, в то время как католикам и представителям прочих конфессий остается только зажигать свои свечи от лампадки.
И вот - имеем лишнее тому подтверждение: небесный огонь ниспослан православнутым вполне прицельно.
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Ось спражня сила молитви московської церкви..вони просили Бога покарати злодіїв ...))
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Ага. Притом именно в то время, когда это запланировано в программе НТВ. И это время меняется вместе с программой.
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На (нашего Буншу) Новинского похож. Не нашего.
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попс просто попросил зарядку на свой айфон)
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Это прикольно, но пожарные могли бы и посидеть на дорожку, прежде чем спасать мощи и другие нелепые вещи жрецов Молния ударила в купол церкви УПЦ МП в Богуславе: огонь охватил 144 м² храма, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4629

А вот когда во Львове кусок льда упал с крыши притона для беснований и убил бабку - чей это "знак" был ? А, вездессущая сотона - не только делает что хочет с попами и верюками, она еще и в мощи наложить может разного хлама, а сами мощи - упереть. Как было когда большевики вскрывали раки(мощехранилища) - тряпки, кости кур, куски бомжей, кирпич и т.д. мусор. И ниче - продолжают верить в эту чушь.
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Бог подав сигнал до ліквідації московського патріархату в Україні.
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Зачем привлекать технику, все должно быть естественно. Не нужно вмешиваться в естественный отбор
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Ну да, прихожани УПЦ МП ж відмовляються від ******** технологій типу біометричних паспортів чи ідентифікаційного коду, хай би і гасили відрами...
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Формально московська секта в Україні без назви. А всі її парафії мусять перереєструватити статути. А як ?
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Бог -- ЕСТЬ !!! тут НАМЕДНИ сепары обстреляли мечеть в донецке и выдали , что это НАШИ , а Бог их своим ОРУЖИЕМ ПОКАРАЛ !!!
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Бох знает куда бить, вот бы еще молния в путлера ударила
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Ольгінського Козлова можна просто струмом з резетки..)
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Атеисты - это тоже верующие люди, они верят что Бога нет, но доказать этого не могут. Мракобесие существует и в науке - создаются теории, которые со временем стают несостоятельными, но даже из школьных программ их не выводят.
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Видно очень сильно прогневался Господь - Бог на грешных кацапов раскольников МП.
Изыди, изыди.. сатана московская со святой Украинской земли в свою ужасную паРашу
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как можно доверять этим людям святить имущество, если они свое не могут силой молитвы защитить? если еще и застраховано было, значит ваще не верили в то, что делают.
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Вони не вірили у потребу громовідводу )
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Железный штырь называют громоотводом, а молниезащита осуществляется исключительно постом и молитвой! Блискавка вдарила в купол церкви УПЦ МП у Богуславі: вогонь охопив 144 м² храму, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1072
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Если верить Вики это главная достопримечательность города и памятник национального значения которому почти 200 лет. Жаль.

Блискавка вдарила в купол церкви УПЦ МП у Богуславі: вогонь охопив 144 м² храму, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6011
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Чуваки это знамение, пора валить с Украины
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да, валите, козломордые! напутствующий пендель вам под сраку!
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Ну тут все понятно.... Это происки Пороха - ОДНОЗНАЧНО! До получения Украиной Томоса ведь не было такого...
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приблизились к богу и он это заметил и оценил Блискавка вдарила в купол церкви УПЦ МП у Богуславі: вогонь охопив 144 м² храму, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1265
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благодатный огонь сошел в отдельно выделенную конфесию
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Бородатый мужик решил долбануть по педофильному гнойнику😂
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Бог шельму метит...А вообще это сигнал о том что пора валить в исконную паРашу.Чемодан в зубы и молния в зад для ускорения....
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"2-ой сезон, 13 серия - "Епифаний разбушевался".
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економія на заземлені, ось кацапське авось спливло...
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Потрібно влаштовувати нормальний грозозахист відповідно з ДБН.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБлискавка вдарила в купол церкви УПЦ МП у Богуславі: вогонь охопив 144 м² храму, - ДСНС
 
 
 
 
 
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