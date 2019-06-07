 Блискавка вдарила в купол церкви УПЦ МП у Богуславі: вогонь охопив 144 м² храму, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"7 червня о 00:59 у м. Богуслав унаслідок удару блискавки сталося загоряння купола Свято-Троїцької церкви (церква Московського патріархату, є пам'яткою архітектури). О 6:00 пожежу ліквідовано на площі 144 м2", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучалося 20 осіб та 6 од. техніки, з них від ДСНС 18 рятувальників особового складу та 4 од. техніки.