 Запропоновані Зеленським закони про імпічмент і незаконне збагачення будуть винесені на голосування в Раду в липні, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кореспондент, про це заявила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко під час ефіру 1+1.
"Зокрема, закон про імпічмент і закон про незаконне збагачення - вони внесені до порядку денного, і ці закони будуть проголосовані відразу після Виборчого кодексу ще на цій сесії" - заявила Геращенко.
Вона висловила сподівання, що закони будуть винесені на голосування в Раду ще в липні.
За її словами, парламент рухається в повній відповідності до регламенту ВР щодо тих законопроектів, які подані від президента.
Нагадаємо, 6 червня народні депутати України внесли до порядку денного сесії Верховної Ради законопроект №10110-Д щодо незаконного збагачення. Водночас для внесення до порядку денного відповідного президентського проекту закону №10110 про відповідальність за незаконне збагачення не знайшлося достатньої кількості голосів парламентаріїв.
Як відомо, 27 лютого Конституційний суд України опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною. Згідно зі скасованою статтею КК України, державні службовці мали давати пояснення про джерела їхніх доходів і доходів своїх близьких родичів. У разі, якщо чиновник не міг цього зробити, його мали притягнути до кримінальної відповідальності.
Після цього в Раді зареєстрували кілька нових законопроектів про незаконне збагачення. У парламентському комітеті пропонують розробити один законопроект. Як повідомлялося, 3 червня Зеленський також вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1806516
И он не был шестеркой какого то там Бэни....
Да и войны тогда не было - было время его терпеть...
******** Гундяеву, который верхом на Чаплинде,
или товарищ командиръ разрешил постить так,
а поклоны бить когда они закончат ?
поолёта мародёра, справедливость кацапскую
решили на цензоре восстановить ?
133133 - почётный украинец и землевладелец - тоже вам будет хорошим товарИЩИ !
я лишь ответил кацапчику со странным ником
типа гундяева и чаплина - отнюдь не фантазия
Кстати, поддержка этой ВР в районе 4%, а президента - 50%
Так что кого именно в итоге импичтнут - это большой вопрос.
Чи в АП працювали психічно хворі люди???
Парламент движется, в скобочках - нет, уже пять лет и все умудряется двигаться на месте и даже переть назад. Закон о незаконном обогащении примите, @уки и дармоеды.
Самый большой 'секрет', что в раду ходит пятьдесят кнопкодавов, которых не замечает Геращенко.
Полная дискредитация такого важного органа. Результатом чего плюс пэтина подляна- это медведчук в будущем парламенте.
А то їх було дуже багато, але десь подівалися чи перекрасились.
За здравствует незаконное обогащение! Ура!
13 хв. ·
Варто було окупантам відчути слабкість нової української влади, вони одразу посилили атаки на позиції українських військ на фронті.
Представник зеленського кучма брякнув кілька дурниць у Мінську і це одразу коштувало нам багатьох вбитих і поранених.
Коли хтось з команди зеленського промовляє слово «мир», з його рота випадає труна українського солдата.
Вночі особливо сильні обстріли позицій Азова під Новолуганським. Окупанти відчули, що Азов більше не має надійного запілля, що політичне керівництво країни готове пожертвувати Азовом заради того, щоб сподобатися путіну та ОБСЄ, яке вже давно подобається путіну.